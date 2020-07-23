Отстоять Куштау: Почему башкиры смогли, или как Хабирову «влетело» от Москвы

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о событиях вокруг шихана Куштау в Башкортостане. Куштау вошёл-таки в федеральную повестку. И он вызвал-таки раскол в башкирском обществе.А как всё начиналось!.. Приход Радия Хабирова вызвал подъём среди башкирского населения. Все — начиная с провластной башкирской интеллигенции и заканчивая активистами башкирских национальных организаций, оппозиционно настроенных по отношению к предыдущему руководству республики (Рустэму Хамитову) — проявляли, в отличие от остальной части населения, большие надежды. И дело здесь вовсе не в самой фигуре Хабирова как таковой. Главной идеей в башкирском массовом сознании (внедренной национальной интеллигенцией) является то, что руководить республикой должен непременно этнический башкир. Но история с Хабировым показала и, будьте уверены, еще неоднократно покажет, что с одним лишь башкирским происхождением глава многонационального субъекта федерации далеко не уедет.Второй вывод после событий на Куштау: "сильная рука", о которой грезила часть населения, не означает, что она принесет счастье. "Сильная рука" в условиях отсутствия демократических институтов и обратной связи с гражданским обществом неизбежно влечет за собой самодурство и нежелание прислушиваться к мнению простых людей. А руководить такой сложной во всех отношениях республикой, коей является Башкортостан, должен человек максимально чуткий к интересам всего населения. Он должен быть скорее не "хозяином", а арбитром региона, человеком, уравновешивающим интересы разных слоёв населения, групп интересов. Но для этого нужны устойчивые институты. Сложный клубок проблем РБ — это не гордиев узел, который можно перерубить одним ударом меча. Его нужно долго и скрупулёзно распутывать. Однако таких демократических институтов нет. И показной "мачизм" Хабирова и его людей, думающих, что скрутить всех в бараний рог — это быстрое и эффективное решение всех проблем, приведет к еще большим проблемам.А какими эпитетами величали Хабирова при его назначении в республику: "умный", "волевой", "решительный", "непреклонный", "человек слова"!.. Но история с шиханом показала, что ни один из этих эпитетов ему не подходит: ни человеком слова, ни непреклонным он не оказался. Сначала, придя в республику, он пообещал изучить вопрос и только потом дать свой вердикт по шиханам. Но в итоге попросту поставил всех перед фактом: Куштау будет разрабатываться. И неоднократно повторял, что этот вопрос решен раз и навсегда.​Однако за прошедшую неделю Хабиров был вынужден изменить свое мнение ровно на 180 градусов. Как говорится, хозяин своего слова — слово дал, слово забрал....При решении политического кризиса вокруг Куштау власти попытались использовать практически весь арсенал имеющихся у них средств. Последней их попыткой взять всё под контроль стали абсолютно банальные, даже наивные по своей сути шаги: прибегнуть к прямой помощи федерального центра и с помощью отрядов Росгвардии из других регионов подавить сопротивление. Но этого не произошло, т.к. Москва отказала и взамен заставила Хабирова пойти на переговоры. Если бы федералы всё-таки пошли ему навстречу, то, разумеется, Хабирова под проливным дождем никто бы не увидел. Его приезд на Куштау — это символ его поражения.А ведь ровно такая же история с Радием Хабировым случилась 15 лет назад, в бытность его главой администрации Муртазы Рахимова. Тогда он также через СМИ назвал граждан, участвовавших в многотысячных митингах, организованных Координационным советом оппозиции (который тогда условно называли "татарской оппозицией" ввиду того, что ядро организаторов и движущей силой были татарские организации) "бабуинами". Однако после самого многочисленного митинга оппозиции у стен уфимского "Белого Дома" 26 марта 2005 года, под угрозой штурма здания, Хабиров также был вынужден выйти к протестующим и зачитать по бумажке свою речь. В 2020 году в Ишимбайском районе РБ у подножия шихана Куштау произошла ровно та же история: 1) непризнание; 2) навешивание ярлыка; 3) вынужденный контакт.Если бы не разгром небольшого по численности лагеря защитников Куштау, конечно же, как минимум, санкционированный властями, то ни столкновений, ни такого внимания всей страны мы бы не получили. Привычка решать всё силовым путем, продавливать, а не договариваться в очередной раз показала свои результаты. Это уже стало эдаким фирменным стилем Радия Хабирова, который он буквально копирует у своего "учителя" Муртазы Рахимова.НА ЧТО ПОЙДУТ ВЛАСТИРадий Хабиров неоднократно — и по приезду на Куштау, и после этого — стал повторять как мантру слово "компромисс". Непонятно, каким образом вообще возможен компромисс, если защитники Куштау и раньше, и тем боле после этих событий настаивают на полном запрете разработки всех без исключения шиханов, а также Гумеровского ущелья, предлагая в качестве альтернативы Худолазовское месторождение, расположенное близ города Сибая. "Башкирская содовая компания" отказывается от этого варианта, ссылаясь на финансовые издержки, связанные с транспортировкой — якобы их продукция из-за увеличения издержек станет неконкурентоспособной.Радий Хабиров, говоря о компромиссе в интервью Алексею Венедиктову, заявил, что Башкортостан предложит выкупить у БСК контрольный пакет акций. Здесь появляется главный вопрос: на какие деньги будут выкупать акции? А ведь логично было бы разделить БСК и забрать в собственность республики только "Стерлитамакскую соду", оставив остальным акционерам другие активы (к примеру, Березниковский комбинат). Но владельцам БСК, если они даже согласятся, такой вариант вряд ли понравится: им выгоднее продать часть акций, нежели разделять активы, которые возможно уже им особо и не нужны.Наращивание долга республики для решения содовой проблемы в условиях финансовой нестабильности станет катастрофой для бюджета республики. Поэтому здесь два варианта: либо это просто блеф и попытка со стороны Хабирова просто понятуть время, успокоить население, а потом в итоге сделать так, как будет удобно ему и "Соде". Либо за возвращение контрольного пакета акций БСК придется заплатить, к примеру, остатком 25% акций "Башнефти".Третьего варианта нет.ЧТО ВЛАСТИ БУДУТ ДЕЛАТЬЧто же касается взаимодействия с защитниками Куштау, то сейчас задача хабировской администрации заключается в том, чтобы максимально заволокитить процесс. Вначале пойти навстречу, затем откатить назад. Успокоить общественность и, когда все устанут от этой повестки (а это неизбежно), уже сделать всё по наиболее приемлемому для себя варианту. Для начала, конечно же, будет попытка расколоть ряды защитников, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому Радий Хабиров и отказался встречаться с представителями защитников Куштау, которых избрали сами протестующие. Лояльных, умеренных защитников постараются противопоставить тем, кого власти называют "радикалами". Последних отсекут, а с первыми попытаются играть по правилам властей. Получится как в случае с Советом по правам человека при главе Башкортостана, который как я и предсказывал, превратился в абсолютно пустой орган для спускания пара.А еще несмотря на то, что Радий Хабирова пытается защитить проштрафившихся чиновников (в лице Ростислава Мурзагулова и главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова), власти непременно попытаются отвести негатив от самого главы РБ на второстепенных персонажей.Единственный шанс для защитников Куштау — "не слезать" с Хабирова, постоянно, что называется, держать власти в тонусе.Между тем, власти эти расширят списки "нелояльных". То, что задержанным 80-ии защитникам Куштау дали максимальные сроки содержания под стражей, говорит о том, что никакой фактически объявленной амнистии от лица Хабирова ("больше никто вас ваххабитами и экстремистами называть не будет!") они не получили.БАШКИРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕБашкирский активист с флагом на фоне баррикад из колючей проволоки и сетки рабица, будьте уверены, станет символом башкирского национального движения.И надо отдать должное: активисты башкирского национального движения не без успеха пытаются конвертировать успех массовой мобилизации в защиту Куштау в своих целях. Telegram-канал защитников Куштау "Куштау-онлайн", судя по риторике его автора, также модерируется именно членами башкирского национального движения. Поэтому "башкирскость" протеста подчеркивается здесь максимально часто. А вот если поддержку Куштау оказала, к примеру, татарская общественность, то она либо намеренно игнорируется, либо медийные лица пишут просто "артист" (как в случае с татарскими певцами Фирдусом Тямаевым и Гузель Уразовой), "ученый" (как в случае с Вилем Мирзаяновым, которого автор канала представил как "ученый-химик, выходец из Башкортостана", видимо "забыв" упомянуть, что он — политэмигрант, руководитель "Татарского правительства в изгнании").Если изначально внимание к проблемам сохранения шиханов, в частности, Торатау начали привлекать экологи, то в конечном итоге тему оседлали именно активисты башкирских организаций. Это всё понятно — дивиденты в любом политическом процессе получает только та сила, которая максимально проявила себя в этом деле. Чудес не бывает. Поэтому: да, состав защитников интернационален, но всё же среди них не просто большинство, а подавляющее большинство составили башкиры, для которых сохранение шиханов — это не просто абстрактная борьба за экологию, она воспринимается ими как борьба за жизненные интересы башкирского народа.Почему именно башкирское национальное движение смогло мобилизовать в свои ряды такое количество своих сторонников и отстоять (пока) Куштау? Такой вопрос возникает прежде всего у активистов других национальных движений. Причин здесь две.Первая — вопрос о шиханах муссируется в СМИ уже долгие годы, причем, при Рустэме Хамитове тема поддерживалась напрямую властями РБ. Поэтому башкирская часть населения республики уже давно "привыкла" к тому, что судьба шиханов — это их личная судьба. Если долгие годы бить в одну точку, то в массовом сознании неизбежно происходит убеждение в необходимости тех или иных действий.Вторая причина — у башкирских организаций есть своя структура в башкирской части республики. И подкрепленная финансовыми ресурсами, она легко мобилизуется. Как, к примеру, на митингах в защиту башкирского языка, которые происходили в 2017 году, где также костяк составили башкиры, приехавшие с юго-востока республики. Немаловажную роль здесь играет наличие профессиональных активистов. Именно они каждый день не только поддерживают медийную повестку, но и ведут постоянную пропаганду в общественном пространстве. Не открою большого секрета, если скажу, что массовая мобилизация в организованном порядке никогда не происходит из ниоткуда — это всегда результат планомерной работы. И для этой работы нужны условия и финансовые ресурсы. И здесь башкиры показали всем остальным, как это может быть реализовано на практике.