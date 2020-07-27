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Ишимбайский уголовник получит по заслугам

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В Башкирии прокуратура начала проверку действий главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова во время массовых протестов на Куштау. Он был замечен очевидцами на шихане во время многотысячных акций.

Ишимбайский уголовник получит по заслугам


Экозащитники заявляли, что Азамат Абдрахманов координировал действия группы неидентифицированных молодых людей по разгону протестующих и разрушении их палаточного лагеря.

Также, как рассказывают очевидцы, чиновник нецензурно выражался в адрес участников акций и выкрикивал слова “Это моя земля”.

Некоторые из его высказываний записаны на видео и распространены в интернете. Издание “Коммерсантъ” со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает, что сотрудники ведомства начали проверку действий главы Ишимбайского района.

Эхо Москвы
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  • 1 | 25.08.2020, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ишимбайский уголовник получит по заслугам
===================================
В чем я очень сомневаюсь !!!
Вот только два примера
- :мэра Сибая, запомнившийся высказываниями о «козле и экскременте» в адрес организатора видеообращения к Владимиру Путину, гадий наградил орденом Салавата Юлаева.
- Пожалуй, самый скандальный главврач Башкирии и, может даже России, Эльза Сыртланова была награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан.
Так чо, мне кажется, рано говорить о "заслуженном наказании", может так обернутся что его еще и наградят....



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  • 2 | 25.08.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю что падение беспутного режима начнется с отравления Навального, возврат украденных у народа фабрик и заводов с Куштау - БСК !

Слава защитникам Башкортостана!
Путин руки прочь от РБ!



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  • 3 | 25.08.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурная тюбетейка ....посадить года на 3 -чтоб лоск сошел.....



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  • 4 | 25.08.2020, 10:24 | Автор: юнг
    Публикации: 166 | Комментарии: 40337 | Рейтинг: +5128,9
16 | 24.08.2020, 16:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,9
Встретила отличнейшую цитату, применимую к себе

«Вы смеётесь надо мной, потому что я отличаюсь от Вас,
Михаил Булгаков.
=========================================================
я отличаюсь от Вас, .................Это верно. Отличаешься тем, что считаешь себя умнее. А это не так! И даже очень не так!



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  • 5 | 25.08.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличаешься тем, что считаешь себя умнее. А это не так! И даже очень не так!
_____________________________________
на поверку оказалось , что самые умные Хруль и Кац. Как тока дело запахло керосином - в кусты , не видно и не слышно. ах да, еще гаражный мудазвон приумолк, в активности не замечен...
за то потом будут орать - это вы этого добивались, вот и ешьте
турк



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  • 6 | 25.08.2020, 11:54 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1631 | Рейтинг: +371,5
Сейчас набегут ватники и расскажут что Самокат Абдурахманов мало бил людей. Надо было так бить чтобы по избам.попрятались.



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  • 7 | 25.08.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.08.2020, 10:24 | Автор: юнг
Публикации: 166 | Комментарии: 40329 | Рейтинг: +5129,9
16 | 24.08.2020, 16:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69019 | Рейтинг: +11848,9
Встретила отличнейшую цитату, применимую к себе

«Вы смеётесь надо мной, потому что я отличаюсь от Вас,
Михаил Булгаков.
=========================================================
я отличаюсь от Вас, .................Это верно. Отличаешься тем, что считаешь себя умнее. А это не так! И даже очень не так!
++++
Есть два рода дураков: одни не понимают того, что обязаны понимать все, другие понимают то, чего не должен понимать никто.



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  • 8 | 25.08.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тройке от "Дурной тюбетейки"

Спектр солнечных лучей имеет инфракрасную составляющую, для освоивших среднюю школу на уровне ЕГЭ это тёплое. Кости полупрозрачные, т.е.солнечные лучи греют мозг что есть не совсем хорошо. Так вот кто глуп, - так вот сомнительно. Кстати внук Тамерлана: Великий Улугбек, положил первый кирпичек будущей ядерной энергетики и вообще ядерной науки. Это очень редкий случай когда хан=царь=кесарь=Цезарь во главу деятельности ставит НАУКу! ВашПутин, на беду всей России предпочёл секцию самбо где сформировалась Тамбовская ОПГ.
Россия, тем что народ 20 лет голосует за Путина, идёт по неверному пути Тамерлана: "завоюю весь мир и всем будет хорошо! Это неправильно, но социальные инстинкты лечатся только отсечением головы! Это неверно. Вот и третий угрожает "кованым сапогом" или показывает свои жёлтые саблезубые клыки'! Это неправильно! Три Прибалтики отошли от оккупации и народ живе лучше россиян!
Нужно развивать свою страну, у РФ есть чем заняться: развивать инфраструктуру,-это создаст высокоорлачиваемые рабочие места! Ныне самое время когда весь мир барахтается...общемировой кризис и прочие прибаутки..!



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  • 9 | 25.08.2020, 15:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69040 | Рейтинг: +11847,2
Ишимбайский уголовник получит по заслугам
______________________________
НЕ ФАКТ! Не найдут состава преступления, в уголовке - точно откажут - на что бьёмся?



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  • 10 | 25.08.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В одежде ряженного или охранника, глава пошел громить с тыла детей и стариков, разорять палатки и выкрикивать нецензурные слова. И все это в составе группы, с умыслом.
Видать пока юриздом в курултае зад отсиживал совсем ум потерял.
Одно точно, своих земляков просто люто ненавидит. Почему, ... не понятно. Будущее незавидное.



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  • 11 | 25.08.2020, 15:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69040 | Рейтинг: +11847,2
novayagazeta 25 августа 2020, 01:21
Разворот на народ
Противостояние в Башкирии показало, к каким компромиссам с протестующими власть готова, а к каким — нет.

Священный шихан Куштау под Стерлитамаком спасен. Длившийся три недели «горячий конфликт» между силовиками, титушками, чиновниками, промышленниками из «Башкирской содовой компании» (БСК) с одной стороны, и защитниками горы — с другой, закончился в пользу последних. 24 августа Министерство природных ресурсов РФ заявило, что власти Башкирии подали документы на придание шихану охранного статуса. Уничтожать гору ради добычи известняка не станут.

Ситуация меняется быстро. Еще недавно глава республики Радий Хабиров говорил, что Куштау разработают, и ничто не сможет изменить его решения. А теперь на вопрос, будут ли на горе добывать известняк, отвечает также уверенно: «Конечно, нет». Министерство природы теперь заверяет: «Мы с 2018 года просили придать Куштау статус особо охраняемой территории». В прошлом году, правда, ведомство Дмитрия Кобылкина выдало БСК лицензию на пользование недрами Куштау.

Так бывает: чиновники боролись за гору правой рукой, а левой — выдавали документы на ее разработку. Нагорная проповедь, не иначе.

Пытаясь доказать свою близость к народу, глава Башкирии даже пошел в наступление на промышленников. Потребовал проверить, законно ли бизнесмены Черников, Исламов, Пяткин и Харисов получили контрольный пакет акций содового гиганта? «Я дал поручение Министерству имущественных отношений посмотреть юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет был отчужден, по сути, размыт в ходе различных сделок. И посмотреть на предмет нанесения ущерба правительству республики».

Если проверка будет неформальной, правоохранительным органам региона, вероятно, придется тоже отвернуться от промышленников, интересы которых они еще недавно защищали, раскидывая и задерживая защитников шихана. «Новая газета» 20 августа писала, что создание «Башкирской содовой компании» было невыгодно для республики. Башкортостан контролировал высокоприбыльное АО «Сода», в то время как нынешние хозяева БСК — низкоприбыльные «Каустик» и «Березниковский содовый завод». «Сода» с 2008 по 2013 годы выплатила в 90 раз больше дивидендов, чем «Каустик» и «Березники», вместе взятые, но владельцами контрольного пакета акций при слиянии предприятий стали Черников, Исламов, Пяткин и Харисов, а не республика.

БСК, впрочем, огрызается: по республиканским СМИ запущена новость, что предприятие будет вынуждено сокращать персонал и, скорее всего, не выполнит свои «обязательства по социальным расходам на республику» в размере 600 миллионов рублей. Власти парируют: «Мы предлагаем топ-менеджменту БСК прийти в себя и прекратить нас шантажировать. На наш взгляд, «БСК» может работать эффективнее и сокращений можно избежать, а акционеры просто не хотят делиться прибылью. Мы провели анализ расходов БСК и выявили непрофильные расходы. Так, только содержание офиса «Башхима» на улице Полянка в Москве обходится БСК в 1,5 млрд рублей в год», — заявил государственному информагентству «Башинформ» министр промышленности республики Александр Шельдяев.

Готовность башкирских чиновников «обнулять» свои решения в интересах жителей — похвальна.

Но очевидно, что «обнуление» — это максимум, на который сегодня они согласны. Наказывать «своих» за перегибы никто не будет.

Так, вопрос об отставке главы Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в нападении на лагерь экозащитников, лично разбрасывал палатки и посылал активистов на три буквы, журналисты и защитники Куштау поднимали за последнее время трижды. И трижды глава республики Радий Хабиров отбивал нападки: говорил, что на горе «все горячились» и «все нарушали».

Аналогично с титушками, которые регулярно участвовали в нападениях на лагерь. Их не ищут, потому что следы могут привести к силовикам: парни без опознавательных знаков появлялись на Куштау вместе с бойцами ЧОО «Вершина»,

директор которой Александр Анчин — член координационного совета башкирской Росгвардии.

На этом фоне удивительно, как жестко отступившие чиновники решили обойтись с экозащитниками: 41 человек арестован, 20 — получили штрафы. Заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока бесфигурантное. По факту нападений на самих экозащитников уголовных дел не возбуждено.

Отстоявшим гору еще придется отстаивать друг друга. Таков компромиссный вариант властей.

Иван Жилин



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  • 12 | 25.08.2020, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Так, размер оплаты труда и вознаграждения управленческому персоналу (руководство компании), состоящего из 19 человек, с учетом страховых взносов за 2019 и 2018 годы, составила 478,2 млн руб. и 306,6 млн руб., соответственно. В расчете на одного человека – 16-25 млн руб.



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