Ишимбайский уголовник получит по заслугам

В Башкирии прокуратура начала проверку действий главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова во время массовых протестов на Куштау. Он был замечен очевидцами на шихане во время многотысячных акций.Экозащитники заявляли, что Азамат Абдрахманов координировал действия группы неидентифицированных молодых людей по разгону протестующих и разрушении их палаточного лагеря.Также, как рассказывают очевидцы, чиновник нецензурно выражался в адрес участников акций и выкрикивал слова “Это моя земля”.Некоторые из его высказываний записаны на видео и распространены в интернете. Издание “Коммерсантъ” со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает, что сотрудники ведомства начали проверку действий главы Ишимбайского района.