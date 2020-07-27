Экозащитники заявляли, что Азамат Абдрахманов координировал действия группы неидентифицированных молодых людей по разгону протестующих и разрушении их палаточного лагеря.
Также, как рассказывают очевидцы, чиновник нецензурно выражался в адрес участников акций и выкрикивал слова “Это моя земля”.
Некоторые из его высказываний записаны на видео и распространены в интернете. Издание “Коммерсантъ” со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает, что сотрудники ведомства начали проверку действий главы Ишимбайского района.
Эхо Москвы
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Ишимбайский уголовник получит по заслугам
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