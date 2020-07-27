Психопат против океана ...

Беларусь сегодня вновь показала, что по-старому она жить не хочет и не будет. В ответ Лукашенко объявился с автоматом без рожка и в черном. В той же форме, в которой его отряды убивали, избивали, пытали, насиловали. Это — наглядная и глупая демонстрация Беларуси, что этот человек невменяем, против него следует идти до конца.Разумеется, мирно, наращивая забастовки и мирные протесты. Потому что против этого Лукашенко слаб — он ничего не сможет с этим поделать. То, чего он хотел бы – спровоцировать, устроить кровавое побоище и окончательно установить террористическую диктатуру. Но ему пока не дают такой возможности.Нет ничего более жалкого, чем обращение Лукашенко с речью к омоновцам — его единственным на сегодня «сторонникам», которые ему ответно хлопали.Это и есть, похоже, его единственные активные «избиратели», готовые идти против народа. В их рядах есть преступники, которых ждет следствие и суд.Компромисса с ними не будет. Сроков давности тоже. Поддерживать Лукашенко в Минске против огромного народного шествия сегодня не вышел никто.Оскорбления и угрозы Лукашенко в отношении народа Беларуси, вышедшего на мирные протесты против диктатуры, тоже ничего ему не дадут, -они только ухудшают его положение.Словно в фильме «На гребне волны», психопат стоит один против океана. Он хочет победить огромные волны, катящие сверху тонны и тонны воды.Психопат даже не хочет их оседлать, он желает ими повелевать, подчинить их себе, бить по ним яростной дубинкой, стонать от злости, рычать, как дикий зверь, обнажая окровавленные клыки.Волны его накроют. Время диктатора кончилось.