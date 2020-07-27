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Психопат против океана

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Беларусь сегодня вновь показала, что по-старому она жить не хочет и не будет. В ответ Лукашенко объявился с автоматом без рожка и в черном. В той же форме, в которой его отряды убивали, избивали, пытали, насиловали. Это — наглядная и глупая демонстрация Беларуси, что этот человек невменяем, против него следует идти до конца.

Психопат против океана


Разумеется, мирно, наращивая забастовки и мирные протесты. Потому что против этого Лукашенко слаб — он ничего не сможет с этим поделать. То, чего он хотел бы – спровоцировать, устроить кровавое побоище и окончательно установить террористическую диктатуру. Но ему пока не дают такой возможности.



Нет ничего более жалкого, чем обращение Лукашенко с речью к омоновцам — его единственным на сегодня «сторонникам», которые ему ответно хлопали.

Это и есть, похоже, его единственные активные «избиратели», готовые идти против народа. В их рядах есть преступники, которых ждет следствие и суд.

Компромисса с ними не будет. Сроков давности тоже. Поддерживать Лукашенко в Минске против огромного народного шествия сегодня не вышел никто.

Оскорбления и угрозы Лукашенко в отношении народа Беларуси, вышедшего на мирные протесты против диктатуры, тоже ничего ему не дадут, -они только ухудшают его положение.

Словно в фильме «На гребне волны», психопат стоит один против океана. Он хочет победить огромные волны, катящие сверху тонны и тонны воды.

Психопат даже не хочет их оседлать, он желает ими повелевать, подчинить их себе, бить по ним яростной дубинкой, стонать от злости, рычать, как дикий зверь, обнажая окровавленные клыки.

Волны его накроют. Время диктатора кончилось.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 25.08.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
на КРЕЩАТИКЕ ТАМ ЛУЧШЕ.ХОТЕЛИ ,ПРЫГАЛИ -ИМЕЮТ. дА ЕЩЕ КАК ВСЕХ ИМЕЮТ.Держись ,батька.РУССКАЯ ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОД МРАЗЬЮ



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  • 2 | 25.08.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Волны его накроют. Время диктатора кончилось.
==============================
Куда не глянь, всюду провалы путина: внешняя и внутренняя политика, экономика !!!
Плра Гражданам РФ делать выводы...



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  • 3 | 25.08.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Батька Лукашенко в эти августовские дни - это человек-метафора.
Он - это сам двадцатый век.
И этот двадцатый век - седой, хмурый, с трактором и автоматом, - стоит один против огромной толпы из двадцать первого века, толпы еврооптимистов, смм-менеджеров и авторов телеграм-каналов.
- Сдавайся! - кричат они. - Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор - ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед, с этой своей скучной картошкой. Тебе же весь цивилизованный мир говорит - сдайся уже, маразматик.
А он не сдается.
Стоит и нехорошо смотрит.
Ну, кто на меня?
И в этот момент уже вроде бы гарантированного победителя охватывает странное сомнение.
И будущее - такое сильное, свободное, счастливое, - вдруг понимает, что оно, пожалуй, не будет подходить близко к прошлому. Не будет слишком настаивать, а то мало ли что.
А двадцатый век где стоял, там и стоит.
Толпа смм-менеджеров, коучей персонального роста, бизнес-евангелистов и редакторок в белых кроссовках медленно пятится, она отступает, делая вид, что у нее просто другие планы на вечер, только и всего, - а двадцатый век где стоял, там и стоит.
- С ума сошел!
- Все равно скоро помрешь!
- Мы придем еще!
И они правы.
Время идет, и когда-нибудь так и будет.
Но жизнь устроена так, что она иногда продолжается вопреки времени, она продолжается, когда обязана оборваться, - и этот упрямый век, этот упрямый седой человек держится на последней черте и отказывается подчиняться.



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  • 4 | 25.08.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Два героя августа 2020 года - это Лукашенко и Навальный.
И они в чем-то очень похожи, хотя и прямо противоположны друг другу в том выборе, который они сделали.
Оба харизматики, оба - высокие, видные мужики, агрессивные альфачи, манипуляторы и нарциссы, созданные для политики, но - природных свойств ведь никогда не бывает достаточно для успеха.
Нужно что-то еще.
И, как сказал бы Лесков, в этом месте судьбы их стали сильно разниться.
Выдающееся свойство Лукашенко состоит в том, что он сделался совсем не тем диктатором, каким мог бы быть, если б захотел.
За эти тридцать лет мы видели уйму начальников, шедших по одной дороге: взял власть, всех выгнал на мороз, оставив одних охранников и пиарщиков, заработал миллиард, купил дворец и яхту, оскандалился, добровольно-принудительно ушел, после чего уплыл в сторону красивой жизни.
Что вместо этого сделал Лукашенко?
Он взял на эту свою воображаемую яхту, в это будущее, которое могло бы быть его личным будущим - и ничьим больше, - всю страну.
Вообще всю, со всеми ее тракторами и коровниками, со всеми до боли знакомыми тетками, теми самыми, которых мы видим в любом райцентре.
Вместо того, чтобы разделить всю государственную получку, все наши субсидии - на трех с половиной придворных, а остальное пропади пропадом, - он поделил то, что у него было, на всех.
Самым возмутительным образом сохранил прошлое целиком, харкнув в поганую рожу всем законам либеральной экономики.
И если это не подвиг, то что тогда подвиг.
Навальный пошел в другую сторону.
Когда он только возник, казалось, что он - это вторая серия Путина 1999 года, что если Путин тогда поставил точку в истории смуты и восстановил, насколько мог, сам порядок вещей после пятнадцатилетнего дурдома, то Навальный - станет уже первым лидером-националистом, и однажды сделается образцом для большинства, но образцом уже не остаточно советским, а русским.
С этими своим потенциалом, с этим большинством - он и поступил как банальный иуда, совершенно по-ельцински запродав свой политический талант за три копейки быстрого успеха тем нехорошим людям, которых политкорректно можно назвать members of moscow intellegentsia.
И вся история его успеха - это постоянное редуцирование, сокращение тех, к кому обращался этот незаурядный, будем честны, человек, сокращение будущих избирателей до какой-то совсем уже непотребной молодежной секты.
Потому что так проще.
Ведь эти, у которых то Крым, то 9 мая, а то им в телевизоре про коварных американцев рассказывают, - они еще когда раскачаются, ну их. Они не нужны.
То ли дело менеджеры с воздушными шариками.
Это как у маркетологов: да, у взрослых денег заведомо больше, но ведь у них есть сложившиеся привычки, и с ними надо разговаривать всерьез, убеждать. Зачем? Есть подростки, а у них хоть и всего пять рублей от папы с мамой, но зато все прибегут прямо сейчас.
И вот эта легкость, с которой Навальный спустил в унитаз все то, что было дано ему как мало кому, и променял трудное влияние на огромную страну - на аплодисменты тухлой intelligentsia, а потом и вовсе девятого Б класса, - это непростительное предательство.
А Лукашенко своих трактористов не предал.
И даже когда простецов подучили себе на погибель кричать уйди-уйди - он стоял и держал удар.
И на этом хотелось бы поставить точку.
Но не получается.
Потому что царство Лукашенко, о котором он так заботился, которое он так удивительно берег, - все равно неизбежно закончится. И, хотя мне так хочется его победы, я понимаю, что вместо этого он просто должен сдаться России, чтобы чуть позже не сдался Речи Посполитой и Великому княжеству Литовскому, когда время сделает свое жестокое дело.
И, наоборот, хотя Навальный не вызывает ничего, кроме отвращения, я надеюсь, что он пойдет на поправку. Что бы ни было с ним на самом деле (вопящую пропаганду "тиран отравил!" лучше не слушать) - невозможно переступать через самое простое человеческое несчастье во имя "борьбы". Иначе чем мы отличаемся от его секты, совсем недавно глумившейся над женщиной, потерявшей ребенка, и только из-за того, что она возглавляет не тот телеканал.
И короткая мораль.
Несомненно, политика груба и практична.
Но великим политиком делается только тот, у кого, кроме этой животной грубости, кроме этого инстинктивного прагматизма, - есть что-то еще.

Дмитрий Ольшанский



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  • 5 | 25.08.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как будто дело в Лукашенко. Дело вовсе не в нём, а в том, что либералы, придя там к власти изгадят эту чистую и уютную страну, которую любили наши родители и мы сами. Проблема только в этом. А протестующие далее одного шага не видят, хотя вполне логично задать себе вопрос "А что будет дальше?".



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  • 6 | 25.08.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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А.Г. - борец и трудяга. Человек действий, а не пустозвон. Волевой, редкой самобытности человек.



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  • 7 | 25.08.2020, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69040 | Рейтинг: +11847,2
В Белоруссии объявили о призыве военнослужащих из запаса
Минобороны сообщило также, что ряд военных частей переведут в высшую степень боеготовности. До этого на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах и милицейского насилия президент Александр Лукашенко заявил о военной угрозе со стороны НАТО. В Польше официально заявили, что у Варшавы нет планов нападать на соседнюю страну. В воскресенье Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске на вертолете в бронежилете и с автоматом в руках.
___________________________________________________
Отлично сообразил - вооружить людей с площадей!
Призовут народ, дадут ему оружие. А, вот, куда этот народ с этим оружием пойдёт?
Это хорошо по нескольким причинам.
Гражданские лица получат доступ к оружию, будут вести пропагандистскую работу среди военнослужащих, не дадут исполнить преступные приказы.



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  • Эксперт
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  • 8 | 25.08.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69040 | Рейтинг: +11847,2
3 | 25.08.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован

Психопат с мозаичной шизофренией - диагноз поставлен в 70-е и подтвержден в двухтысячные. Типичный наполеончик.



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  • 9 | 25.08.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Психопат с мозаичной шизофренией - диагноз поставлен в 70-е и подтвержден в двухтысячные. Типичный наполеончик.
-------------------------
Бабуся, демонстрируя регулярное возбуждение на дедушку, не забывайте демонстрировать сублимацию в просветленное вежество.



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  • Гость
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  • 10 | 25.08.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мужик с серпом как всегда не учитывает, что психопатов достаточно не только в Белоруссии (массовые прогулки с националистическими флагами, легко управляемые подставным блогером (?) из сопредельного государства), но и в России (особенно ярко это высветилось после "отравления" их фюрера)
Они обожают раздавать инструкции тем, кто в них не нуждается, и ставить преждевременные диагнозы, ничего не смысля в теме.
Воинствующие дилетанты, профессиональные психопаты.



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  • Эксперт
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  • 11 | 25.08.2020, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69040 | Рейтинг: +11847,2
5 | 25.08.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован

"чистая и уютная страна" - это где уничтожают оппонентов и конкурентов?! "Чистая и уютная" это там, где сутками избивают мирных протестующих, держа их в камерах по 50 человек на 6 квадратных метрах?
"чистая и уютная" - это где уже в 2006-ом хватали людей за аплодисменты, как теперь хватают в пуйлостане?

Ну и валите в эту "чистую и уютную", как вы постоянно предлагаете нам - валить.

Как пример: квартирка - чистая и уютная, но глава семьи - деспот, третирующий, избивающий жену, родителей, детей...



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  • 12 | 25.08.2020, 11:43 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1631 | Рейтинг: +371,5
Так бывает когда страной управляют насекомые. Нашим бледная моль, ихним таракан. Дни таракана сочнены. Скоро его прихлопнут. От хорошей жизни народ не бастует и на улицы не выходит. Сказки путиноидов про влияние запада детям расскажите. У таракана на роже лица написано что он псих, несет такую пургу посто жуть.



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  • Наблюдатель
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  • 13 | 25.08.2020, 11:56 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1343 | Рейтинг: +529,7
Кухарка! Обосную свой Минус. Квартирка никогда не будет уютной,если глава семьи-деспот.



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  • Гость
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  • 14 | 25.08.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и валите в эту "чистую и уютную", как вы постоянно предлагаете нам - валить.
--------------------
Лично тебе никто никуда валить не предлагает, всеж понимают, что у тебе денег даже на дорогу нет. Сиди здесь, и воняй по мере сил, куда ж тебя девать.



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  • 15 | 25.08.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну уберем Лукашенко, а что в итоге получим? Как на Майдане? Во что превратилась Украина сейчас. Живет на кредиты Запада, страна банкрот. Так же может случиться и в Беларуси



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  • 16 | 25.08.2020, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.08.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован

--------------------

Я не понял, какой такой потенциал был у Навального? Что там было ему изначально дано? Он как был с самого начала отбросом и западным прихвостнем, так им и остался.
Да и про "незаурядность" это зря!
Нечего ему пред'явить, если честно:"учился, работал,..." - даже этого нет, как бы в УДН, но ни одного знакомого однокурсника нет, кто бы с ним жил в общаге, сдавал вместе экзамены...нет!
Нет ни одного нормального места работы: все блатные...чему-то там подучился в Штатах (вредительству) и нет диспута, диалога; в его выступлениях одна заученность, высокомерие - только так, как он говорит...и не иначе!
"Расследования", наверняка, передаются ему в готовом виде, на флешках - не тянет он глубокого расследователя типа Караулова, т.е. аватар чего-то значительного, а сам по себе - пустота...Вот пропьянствовпл неделю в Томске, а там и сауна, и кальяны наверняка, питье, еда бесконечная...не удивительно, что поплохело, вот это его - низость какая-то!



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  • 17 | 25.08.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Харизма навального это что? Рост? Без мужчины внутри, без бойца, без умения мыслить, без куража, смелости - не харизма, колбаса пластиковая.



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  • 18 | 25.08.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Расследования", наверняка, передаются ему в готовом виде, на флешках - не тянет он глубокого расследователя типа Караулова
________________________________-
наскока Зомби анал вбит в пустую голову.
Караулов и расследование... да ты аноним - ДЯТЕЛ, Караулову давали то, что он обязан был озвучить и в зависимости от смены ЗАКАЗЧИКА , Караулов нёс абсолютно противозначную )(ерню.
сначала он топил за Лужка против Жирика, потом за Вову против всех, щас за всех против ЕдРа
турк



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  • 19 | 25.08.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Вылез кухаркин птушник-жополиз, сейчас начнется обычное шапито, можно уходить.



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  • 20 | 25.08.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
далее, ты тупой аноним , как можно сравнивать круглое и мягкое? блять . вы хоть методички меняйте... заипали долбоящеры и совкодрочеры... как блять до вас не доходит - не будет по старому никогда . потому что в одну реку ( я бы сказал - воду. но поговорка именно так гласит) зайти дважды нельзя.
Если бы бацька шёл в ногу со временем , если бы бацька хоть чуть , мелкими шажками сбавлял обороты... вот у нас есть самые устоявшиеся системы 1. футбол 2. РПЦ и как бы мы на них не шумели , но они шажочек за шажочком сдают позиции и просуществуют еще много много лет . Долго бились за ВАР в футболе, все "совкодрочеры" кричали - неприемлимо, мы ж без него как то играли... раз и отдали позицию. РПЦ и вся религиозная мутотень шаг за шагом и комос и самолеты и тырнет, отдают позиции. А раньше то и мыться было нельзя и операции делать...
вот если бы бацька был мудрее... а так он просто - ДЯТЕЛ, как и ты - ибацькофилл...
турк
турк



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