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Нужно судить как положено

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Советский районный суд Уфы признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова и обязал Следком Башкирии устранить допущенное нарушение.

Нужно судить как положено


Господин Юмадилов обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По материалам дела, в 2014 году он при заключении договора аренды помещения, по версии следователей, утаил от Совета АП РБ то, что помещение принадлежит его теще, непригодно для размещения и требует ремонта, а арендная плата завышена. Члены Совета палаты приняли решение об аренде, и за счет организации помещение было отремонтировано на сумму свыше 3,7 млн рублей.

Также в 2016 году он арендовал второе помещение по завышенной цене, так же принадлежащее теще. Всего с 2014 по 2019 годы им якобы было необоснованно израсходовано более 5 млн рублей, сообщает следствие. Некоторые адвокаты полагают, что имела место схема группового хищения, поскольку решения о заключении договоров принимал Совет адвокатской палаты, который состоит из 15 человек.

Тем временем адвокаты Башкирии, обратившиеся с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в Адвокатской палате, сообщают об угрозах в их адрес со стороны приближенных Булата Юмадилова. По мнению их представителя – адвоката Дмитрия Казакова – происходит принудительный вызов адвокатов в палату, чтобы склонить их к отзыву заявлений.

Юрист Виталий Буркин высказал недоумение по поводу уголовного преследования Юмадилова по статье 201 УК (превышение полномочий). По его мнению, статья относится к категории средней тяжести и, по сути, никакого наказания бы обвиняемый не понес, даже в случае вынесения приговора не в его пользу.

– Мы сразу говорили, что обвинение по статье 201 УК заведомо негодно, оно приведет к оправданию Юмадилова. Очень хорошо, что именно сейчас, в ходе следствия суд признал нашу правоту. Действия фигурантов, на наш взгляд, должны квалифицироваться по части 4 статьи 159 УК. Преступление, предусмотренное статьей 159 УК, отнесено к категории дел публичного обвинения, то есть заявления потерпевшего не требуется. И не стоит забывать, что именно по этой статье и возбуждено уголовное дело 3 июня прошлого года. Но почему-то следствие решило ограничиться только предъявлением обвинения по статье 201 УК. Я и другие заявители настаиваем, что имеет место саботаж расследования, о чем сообщили председателю СК России и генеральному прокурору. Вот сегодня суд и подтвердил нашу правоту. Но следствие не окончено. А так как возбуждение по статье признано незаконным, фигуранты дела не оставили следствию выбора. Теперь, мы считаем, должно быть предъявлено обвинение по статье 159 УК, причем группе лиц, – выразил свою позицию Буркин.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 25.08.2020, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действия фигурантов, на наш взгляд, должны квалифицироваться по части 4 статьи 159 УК.
========================================
УК РФ Статья 159. Мошенничество.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей...
Это справедливое требование!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 25.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабло победило! Очень Опытный



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2

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  • Гость
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  • 3 | 25.08.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это для простолюдинов правило - Закон , есть Закон !!
А для мошенников , ворья и АФЕРИСТОВ от " суда " РФ
есть аксиома - Своих не сдаем !!



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  • Участник
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  • 4 | 25.08.2020, 13:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15000 | Рейтинг: -2149,2
Чем вам интересен этот персонаж, что вы на протяжении долгого времени его обсуждаете?
Это что-то личное?



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