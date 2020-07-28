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Мать Айрата Дильмухаметова: «Мой сын всегда плывет против течения!»

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 12886 | Комментарии: 19
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В начале года редакция ProUfu публиковала интервью с мамой Айрата Дильмухаметова - Агиляш Самеевной. Предлагаем еще раз прочитать воспоминания мамы о детстве своего опального сына.

Мать Айрата Дильмухаметова: «Мой сын всегда плывет против течения!»


Центральный окружной военный суд в Самаре 24 августа приговорил оппозиционного политика из Башкирии Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по четырем статьям: призывы к сепаратизму, финансирование экстремистской деятельности и призывы к ней, а также оправдание терроризма. Защита намерена обжаловать приговор.

Флешка у него в голове

Рано утром 14 марта 2019 года в дверь квартиры 77-летней Агиляш Дильмухаметовой в Уфе постучались силовики. Спросонья пожилая женщина не поняла, что происходит. Но в комнату зашел ее сын Айрат и сказал: «Мама, за мной пришли!»

Люди в масках перевернули всю квартиру вверх дном. Заглянули даже в морозильную камеру холодильника и в газовую плиту.

«Что вы ищете?» – спросила Агиляш Самеевна.

«Флешку», – ответили ей.

«Флешка у моего сына в голове!» – сказала мать Айрата Дильмухаметова.

Так состоялось очередное, четвертое, задержание человека, которого международные правозащитные организации считают «узником совести».

Адвокат Айрата Дильмухаметова обращался в суд с апелляцией на изменение меры пресечения задержанного, так как его мама имеет инвалидность и страдает многими заболеваниями, а у самого задержанного нет никаких намерений скрываться. Однако Верховный суд РБ, как было сказано выше, оставил в силе решение районного суда.

В уютной ухоженной квартире нас встретили очень доброжелательно. Началась неспешная беседа, в ходе которой мы узнали интересные подробности о жизни родителей Айрата.

По-башкирски ничего не понимала и на уроках засыпала

Родилась Агиляш в 1942 году в простой крестьянской семье в маленькой деревне Зианчуринского района Башкирии. В те времена деревня называлась «Ферма № 4» и входила в совхоз «Сакмар», а после получила название Тирякле. Росла Агиляш вдвоем со старшим братом. Отца не помнит: он погиб на войне. Мама тоже рано умерла, когда Агиляш второй класс закончила. Шли послевоенные тяжелые годы, когда дети остались одни. Их распределили в детский дом деревни Баишево Зианчуринского района.

«Поначалу было очень сложно, – рассказывает Агиляш. − Деревня, где мы родились, была русскоязычная, хотя в ней жили люди многих национальностей: башкиры, татары, казахи, русские. Но говорили все на русском».

Когда их привезли в башкирский детский дом, дети окружили Агиляш и говорили по-башкирски, а она ничего не понимала. В третьем классе преподавание шло на башкирском языке.

«Я слушала, ничего не понимала и засыпала. Просыпалась на перемене, гуляла, а потом снова возвращалась на урок. Но постепенно начала понимать и некоторые слова говорить. Так выучила язык и четвертый класс закончила».
Из Баишево брата Агиляш определили в детский дом в Зилаир, а её сначала перевели в Ургиново Зианчуринского района, а потом в Акъяр, где она встретилась с будущим мужем Ахнафом Дильмухаметовым. У Ахнафа отец тоже погиб на войне, а мама болела и умерла. Судьбы детей были похожи.

Будь моей сестренкой!

В детском доме был такой негласный закон: мальчики постарше опекали тех, кто помладше. Однажды Ахнаф сказал Агиляш: «Будь моей сестренкой». Она ответила: «У меня же брат есть». А он настаивал: «Ну и что. Я буду тебе вторым братом!» − с этого момента они стали неразлучны. Дети долго дружили. Но Агиляш к концу шестого класса перевели в другой детдом, а Ахнафа как отличника собирались отправить учиться в Уфу.

«Мы приехали в Юлдыбаево, – вспоминает моя собеседница. − На дворе стояло красивое солнечное лето. Пришли на стадион, где шел сабантуй. Музыка играла, танцы, соревнования. Такой праздник! Часа через два вернулись в детдом. «Батащ»! Стоит у ворот Ахнаф и говорит мне: «Я решил не ехать в Уфу. Буду с тобой».

Ахнаф стал первым медалистом в Юлдыбаевской средней школе, после окончания которой, он поехал в Москву и поступил на журфак МГУ. Агиляш через год поехала в Уфу поступать в Медицинский институт.

«В детстве я видела, как мама умирала, и тогда мысль закралась, что надо быть врачом, помогать людям. В то время не только врачей, фельдшера в деревне не было и медсестры. И люди дома умирали без медицинской помощи». Это жизненное наблюдение подтолкнуло юную девушку к выбору профессии.

Я толкала мужа вверх

Ахнаф закончил МГУ, приехал в Уфу. Потом и Агиляш окончила Мединститут. Они поженились, думали, что сиротам вместе будет как-то легче. Да и любили друг друга. Жили в общежитии в Уфе на улице Цюрупы, 9. Тогда это было общежитие учебного сельскохозяйственного комбината, где давали временное жилье комсомольским и партийным работникам. Там в 1966 году 21 июня у них родился сын Айрат.

Жили в маленькой, узкой комнатке. Там – и стирка, и купание, и кухня. Было трудно материально. Первоначально Ахнаф работал инструктором в обкоме комсомола, затем его выдвинули первым секретарем Кировского райкома комсомола, далее – вторым секретарем Уфимского горкома, ну а потом − первым.

«Он быстро рос, потому что организаторский талант у него был с детства», – считает Агиляш.− Тогда первым секретарем горкома партии работал Мидхат Закирович Шакиров. Он обладал природным талантом видеть в другом человеке будущее, очень грамотно подбирал кадры».

Ахнафа Дильмухаметова Шакиров поначалу пригласил инструктором в обком партии, когда возглавил его. Потом его послали в аспирантуру Академии при ЦК КПСС учиться на три года. Молодая жена с маленьким ребенком осталась в Уфе одна.

«Я сама способствовала тому, чтобы он поехал в Москву, – вспоминает моя собеседница.− Как-то мы вечером сидели на кухне, и я говорю Ахнафу: «Оба мы сироты, поддержки не будет. Кто из нас должен учиться? Конечно, это должен быть ты! Не получится расти по линии партии, науку будешь толкать. Когда Ахнаф уехал в Москву, Айрат уже подрос, и я начала работать. Я получала зарплату 80 рублей, и на эти деньги можно было жить. Очень трудно было, когда училась в мединституте. Пришлось отдать Айрата в ясли в два месяца. Воспитатели были в ужасе, за голову хватались, восклицали: «Что мы будем делать с таким крохой?» Но я даже слушать не хотела. Кровь из носа − надо было учиться. Сейчас я могу поблагодарить их за то, что они выходили тогда моего сына».

За день весь список вычеркивал

Айрат рос очень послушным ребенком. Агиляш говорит, что «такая натура у него: сказано – сделать надо». Она рано утром уходила на работу, оставив с вечера Айрату список необходимых дел, и просила вычеркивать выполненное.

«Когда вечером приходила домой, то все в списке было вычеркнуто. Так мне повезло с сыном!» - восклицает мать.
Айрат нас просто ставил перед фактом

Вскоре Айрат увлекся боксом. Разрешения у родителей не спрашивал, а просто поставил их перед фактом, что стал боксером.

«Он все время так делал», – говорит Агиляш.

Действительно, когда Айрат окончил школу и поступил в БГУ на истфак в 1986 году, то проучился всего год. А потом решил со второго курса пойти служить в армию. Родителей опять поставил перед фактом. Он знал, что в их силе оставить его дома, в Уфе. Но не захотел этого. Сам пошел в военкомат. Служил в Мурманске.

«Айрат всегда выбирал для себя все самое трудное, ему надо было испытывать себя. Самому испытать, а не просто говорить», – вспоминает его мама.

Вернувшись из армии, Айрат восстановился в университете. Окончил его с красным дипломом, а после учился в Академии наук в аспирантуре. Позже отец ему рассказал, что ребят из Башкирии собираются направить в Турцию на обучение. И он вместе с Маратом Газизовым, ныне заместителем руководителя агентства по печати и средствам массовой информации и Радием Хабировым поехал учиться в Анкару.

Уже через много лет, ставший ныне главой Башкортостана, Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста в эфире «Эха Москвы в Уфе»: "В чем обвиняют Айрата Дильмухаметова?" скажет: «Меня всегда пугала излишне жесткая риторика Айрата Дильмухаметова, но к этой истории я отношения не имею. Перед всевышним я здесь чист»,— отметил он.

«Мы как могли поддерживали его материально. Но он и там выступал за деньги на соревнованиях по боксу. Сам зарабатывал на жизнь», – гордится самостоятельностью сына Агиляш Самеевна

По ее рассказам, Айрат стремился всегда учиться. Когда он вернулся из Турции, окончил еще финансово-экономический институт, и тоже с красным дипломом.

Началось все с борьбы против дедовщины в армии

«У него проявилось такое необычное и широкое мышление еще в юности, в студенческие годы. Говорят, преподавателям любил задавать сложные вопросы. Но думаю, что все с армии началось, где царила дедовщина».
Агиляш вспомнила, как Айрат рассказывал ей, что однажды их выстроили на плацу, и офицер спрашивает: «Болеющие есть?» Три человека сделали шаг вперед, в том числе и Айрат. Офицер их за это заставил туалеты мыть и дал всем одинаковую таблетку: от живота, от насморка и головной боли.

«Тогда Айрат стал бороться против дедовщины за справедливость и за свое человеческое достоинство», − утверждает Агиляш.

Выбил портрет своего кумира на груди

Главным кумиром Айрата стал Заки Валиди. У него, по словам матери, даже выбит его портрет на груди. Агиляш со смехом вспоминает, как узнала об этом:

«Как-то он мне сказал: «Мама, я хочу сделать на груди татуировку портрета Валиди». Я ему ответила: «Ты лучше, улым (сынок), маму свою на груди выбей! У Заки Валиди есть свои дети: и дочка, и сын. Пусть они носят тату своего папы». Он вроде бы согласился. Но прошло время, и я заметила, что Айрат дома боялся раздеваться. Оказывается, он сделал этот портрет у себя на груди.
Он всегда идет против течения. Мы все плывем по течению. А он один – против.

Мечтает приблизить жизнь в республике к европейскому уровню

Айрат борется, по мнению своей мамы, за истинный федерализм, за демократию, справедливость, свободу слова, стремится уничтожить воровство среди чиновников, улучшить жизнь людей в республике. Он борется за процветание родного Башкортостана, за то, чтобы приблизить житье-бытье в республике к европейской жизни. Он мечтает об этом.

Агиляш беспокоится: «Я очень переживаю за него. Полностью поддерживаю сына, потому что он занимается благими делами. Он не алкоголик, не тунеядец, не террорист. Но наши «органы страха» повесили на него разные ярлыки. А он в своих выступлениях рассказывал о том, что творится на самом деле. Да что там говорить, если в прошлом году в Москве на детей возбуждали уголовные дела практически ни за что. Как можно такое делать? Как безвинных сажать? Я считаю, что мой сын невиновен. Он говорит только правду. Он очень умный. Все это признают. Он десяток книг написал. Ну как можно за книги сажать? Я знаю, что материал для своих книг он берет из реальной действительности».

Конечно же мы поинтересовались, не чувствует ли себя Агиляш Самеевна несчастной и одинокой в свете последних событий, связанных с ее сыном. На что последовал ответ:

«Одинокой я себя никогда не чувствовала и не буду чувствовать. Я очень счастливая мама. Я бы плакала, если бы он стал бандитом, вором, убийцей. Но я сама только благодаря сыну открыла глаза».

Лучше дайте Айрату работу!

В конце разговора Агиляш Дильмухаметова обратилась к руководству страны с такими словами:

«Зря вы боитесь моего сына, сажаете в тюрьму такого умного, одаренного, способного человека! Лучше дайте ему работу».

Айрату мама просила нас передать следующее:

«Сынок, я тебя люблю и всегда буду поддерживать. Ты – на правильном пути. Требую моему сыну свободу! Да будет так!», – столь эмоционально закончила нашу встречу Агиляш Дильмухаметова.

И я поняла, что эта пожилая и почти ослепшая женщина обладает огромной силой духа, которую ничем не сломить. Она полна оптимизма, не потеряла с годами чувство юмора и ощущает реальную поддержку многих людей.

«И еще, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто вырос вместе со мной и Ахнафом в детском доме, – говорит в заключение Агиляш Дильмухаметова. − Ахнаф ушел уже из жизни. Но я всегда чувствую его присутствие рядом. Много раз говорила мужу: «Давай пригласим всех, кто с нами учился в детском доме, к нам в гости». Но все как-то было некогда. А теперь время появилось. И я сейчас приглашаю: приезжайте ко мне в гости! Двери моего дома для вас открыты. Посидим, поговорим. Вспомним те трудные времена, когда мы росли сиротами, и как выросли достойными людьми, сами вырастили достойных детей и внуков».

ПроУфу
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  • 1 | 26.08.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Сынок, я тебя люблю и всегда буду поддерживать. Ты – на правильном пути. Требую моему сыну свободу! Да будет так!»,
==========================================
Вот он корень всех бед Айратки,- его собственная мать!!!
Её высказывания типа "дайте ему работу" (наверняка не ниже министра),и "ты на правильном пути" (пути башкирского национализма) говорят о многом!
В одной умной книге сказано "Враги человека- домашние его", и судьба несостоявшегося нового салаватки тому пример



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4

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  • 2 | 26.08.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, это рассказ про настоящих людей.



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  • 3 | 26.08.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Поначалу было очень сложно, – рассказывает Агиляш. − Деревня, где мы родились, была русскоязычная, хотя в ней жили люди многих национальностей: башкиры, татары, казахи, русские. Но говорили все на русском».

Когда их привезли в башкирский детский дом, дети окружили Агиляш и говорили по-башкирски, а она ничего не понимала. В третьем классе преподавание шло на башкирском языке.
_____________________________________________________--
Опять русские виноваты? То что одного в МГУ выучили вторую в мединституте тоже вина русских?



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5

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  • 4 | 26.08.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.08.2020, 10:38 | Автор:

Вот он корень всех бед Айратки,- его собственная мать!!!
Её высказывания типа "дайте ему работу" (наверняка не ниже министра),и "ты на правильном пути" (пути башкирского национализма) говорят о многом!
В одной умной книге сказано "Враги человека- домашние его", и судьба несостоявшегося нового салаватки тому пример
=============================================
Слышь ! Ты про свою мать напиши , что она корень твоей беды - слабой извилисти москов !



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5

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  • 5 | 26.08.2020, 12:06 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 458 | Рейтинг: +8,2
Айрат - честный, талантливый гражданин.



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  • 6 | 26.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Такие люди делают историю.



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  • 7 | 26.08.2020, 12:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31685 | Рейтинг: -713,8
Опять русские виноваты? То что одного в МГУ выучили вторую в мединституте тоже вина русских?
------------------------
Конечно, а какже, кто ещё?
Русские придумали медицину и институты, они же и построили БГГУ собственными руками. Они же придумали докторов с профессорами и доцентами, и кафедры при них. Они же и придумали лекции, лаборатории, семинары, семестры и великое множество прочих полезных вещей. Что бы делали без уфимских врачей и лекарей, по гроб жизни обязаны



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  • 8 | 26.08.2020, 12:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31685 | Рейтинг: -713,8
Опять русские виноваты? То что одного в МГУ выучили вторую в мединституте тоже вина русских?
-----------------
Конечно, а какже! Кто бы приобщил в самому великому на свете и самому могучему в мире языку?!
Кто бы открыл ворота к щастью, благодаря волшебному ключу к знаниям в помощью великомогучему.
Что бы делали без тебя



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  • 9 | 26.08.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 26.08.2020, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.08.2020, 10:38 | Автор:

Вот он корень всех бед Айратки,- его собственная мать!!!
Её высказывания типа "дайте ему работу" (наверняка не ниже министра),и "ты на правильном пути" (пути башкирского национализма) говорят о многом!
В одной умной книге сказано "Враги человека- домашние его", и судьба несостоявшегося нового салаватки тому пример
=============================================
Слышь ! Ты про свою мать напиши , что она корень твоей беды - слабой извилисти москов !
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зато у тебя похоже моСки закручены по полной и продолжают закручиваться. Головокружение, рвота, понос не беспокоят?!



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".....Рано утром 14 марта 2019 года в дверь квартиры 77-летней Агиляш Дильмухаметовой в Уфе постучались силовики. Спросонья пожилая женщина не поняла, что происходит. Но в комнату зашел ее сын Айрат и сказал: «Мама, за мной пришли!»

Люди в масках перевернули всю квартиру вверх дном. ..."

==============================

интересно,почему силовики ходят в масках?
Если они честные люди и делают полезное дело - им незачем скрывать свои лица,наоборот,они во всеуслышание направо и налево могут говорить " - Я хороший человек,я обыскал дом плохого человека и отвез его в тюрьму,я достоин похвалы и одобрения за свои хорошие дела!!!! "

но все наоборот - космонавты в масках,спецназ в балаклавах, все прячут свои лица,в новостных отчетах не упоминают ничьих имен, как будто сами догадываются что делают нечто нехорошее.
............................................................
....................................

Полицейский из Хабаровска Александр Богатырев награжден медалью МВД России за спасение трехлетнего ребенка, который выпал на проезжую часть из неуправляемого автомобиля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
===============
и сразу законный вопрос - почему вот этого полицейского рассекретили на всю страну и наградили медалью;
а на добрых и хороших силовиков шмонавших дом Айрата Дильмухаметова заблаговременно надели маски, и их имена нигде не сообщат, и если они получат медальки,их медальки тоже засекретят, как бы они получили награды за нехорошие делишки.....



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  • 11 | 26.08.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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ыбил портрет своего кумира на груди


«Как-то он мне сказал: «Мама, я хочу сделать на груди татуировку портрета Валиди». Я ему ответила: «Ты лучше, улым (сынок), маму свою на груди выбей! У Заки Валиди есть свои дети: и дочка, и сын. Пусть они носят тату своего папы». Он вроде бы согласился. Но прошло время, и я заметила, что Айрат дома боялся раздеваться. Оказывается, он сделал этот портрет у себя на груди.
+++++++++++++++++++++++++++++
Господя, хоть стой, хоть падай.Айрат вроде бы такой серьезный человек и надо же сморозить такую глупость, сделать тату портрета Валиди.Правильно мать тебе сказала, этот З.В еще никому не приносил счастья, зато сам прожил счастливую жизнь в Турции- женился на молодой, заделал детей и плевать было ему на своих оставленных здесь родителей, детей, брата, родственников , а на таких наивных ,которые умирали с его татуировкой на груди и сидят в тюрьмах., тем более наплевал бы.Вот и тебя настигла эта участь.Жаль.



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  • 12 | 26.08.2020, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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засуньте поглубже себе в )!(oпy свои медальки



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"Криминальное чтиво". Отрывок из монолога старого военного, который пришел к маленькому Бутчу.

"… твоего дедушку нашли японцы и упрятали в лагерь для военнопленных. У него были с собой эти золотые часы, и он знал, что если их найдут, то конфискуют. А дедушка очень не хотел, чтобы эти твари трогали часы своими немытыми желтыми руками. Тогда он решил спрятать их в самом безопасном месте: в своей жопе. Он пол жизни проходил с этими часами в жопе. Потом они перешли по наследству к твоему отцу, и он тоже носил их в жопе. когда твой отец умер, он отдал эти часы мне, и я тоже носил их в своей жопе. А теперь эти великие золотые часы — твои."



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  • 14 | 26.08.2020, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
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После упоминания о наколке вспомнились песня Высоцкого со словами: "-Променял я на жизнь беспросветную Несусветную глупость мою."
И-2



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  • 15 | 26.08.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 26.08.2020, 14:14 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4583 | Рейтинг: -346
".....Рано утром 14 марта 2019 года в дверь квартиры 77-летней Агиляш Дильмухаметовой в Уфе постучались силовики. Спросонья пожилая женщина не поняла, что происходит. Но в комнату зашел ее сын Айрат и сказал: «Мама, за мной пришли!»

Люди в масках перевернули всю квартиру вверх дном. ..."

==============================

интересно,почему силовики ходят в масках?
Если они честные люди и делают полезное дело - им незачем скрывать свои лица,наоборот,они во всеуслышание направо и налево могут говорить " - Я хороший человек,я обыскал дом плохого человека и отвез его в тюрьму,я достоин похвалы и одобрения за свои хорошие дела!!!! "

но все наоборот - космонавты в масках,спецназ в балаклавах, все прячут свои лица,в новостных отчетах не упоминают ничьих имен, как будто сами догадываются что делают нечто нехорошее.
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Полицейский из Хабаровска Александр Богатырев награжден медалью МВД России за спасение трехлетнего ребенка, который выпал на проезжую часть из неуправляемого автомобиля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
===============
и сразу законный вопрос - почему вот этого полицейского рассекретили на всю страну и наградили медалью;
а на добрых и хороших силовиков шмонавших дом Айрата Дильмухаметова заблаговременно надели маски, и их имена нигде не сообщат, и если они получат медальки,их медальки тоже засекретят, как бы они получили награды за нехорошие делишки.....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Кеша! Вот почему все либерасты обязательно дураки или все дураки обязательно либерасты? Тебе на самом деле это объяснять надо или ты просто написал глупость, потому что что-то умное написать не способен? Неужели ты считаешь, что маски, шлемы, балаклавы только в РФ надевают? Очень Опытный



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  • 16 | 26.08.2020, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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"Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было." (Почтальон Печкин) Вот и у Диля нет высокооплачиваемой должности с портфелем, поэтому он прёт против течения, а как только портфель дадут, так он по течению грести будет! А как же убеждения? А они просто зависят от наличия или отсутствия портфеля! Очень Опытный



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  • 17 | 26.08.2020, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 26.08.2020, 12:49 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31685 | Рейтинг: -714

Опять русские виноваты? То что одного в МГУ выучили вторую в мединституте тоже вина русских?
-----------------
Конечно, а какже! Кто бы приобщил в самому великому на свете и самому могучему в мире языку?!
Кто бы открыл ворота к щастью, благодаря волшебному ключу к знаниям в помощью великомогучему.
Что бы делали без тебя
______________________________________________________
А кто бы туземцев вроде тебя одомашнил, научил на двух ногах ходить, разговаривать, читать, писать, культур иультур и хероев вам понапридумывал, построил вам театры и в города?



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15 | 26.08.2020, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.08.2020, 14:14 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4583 | Рейтинг: -346
".....Рано утром 14 марта 2019
Люди в масках перевернули всю квартиру вверх дном. ..."
а на добрых и хороших силовиков шмонавших дом Айрата Дильмухаметова заблаговременно надели маски, и их имена нигде не сообщат, и если они получат медальки,их медальки тоже засекретят, как бы они получили награды за нехорошие делишки.....
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__Кеша! Вот почему все либерасты обязательно дураки или все дураки обязательно либерасты? Тебе на самом деле это объяснять надо или ты просто написал глупость, потому что что-то умное написать не способен? Неужели ты считаешь, что маски, шлемы, балаклавы только в РФ надевают? Очень Опытный
=======================
во первых я не либерал, это правда что не только в РФ в масках ходят,
ещё в средние века палачи на голову маски надевали,при публичных казнях,
то ли им стыдно было за свою грязную работенки,
то ли боялись что родственники казненных самого палачу голову не снесли в темном переулке........



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  • 19 | 26.08.2020, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.08.2020, 12:43 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31685 | Рейтинг: -713,8
Опять русские виноваты? То что одного в МГУ выучили вторую в мединституте тоже вина русских?
------------------------
Конечно, а какже, кто ещё?
Русские придумали медицину и институты, они же и построили БГГУ собственными руками. Они же придумали докторов с профессорами и доцентами, и кафедры при них. Они же и придумали лекции, лаборатории, семинары, семестры и великое множество прочих полезных вещей. Что бы делали без уфимских врачей и лекарей, по гроб жизни обязаны
____________________
" Что бы делали без уфимских врачей и лекарей, по гроб жизни обязаны"
Конечно обязаны: они башкир от трахомы и сифилиса избавили!
Или, Зуля, у тебя и то и другое?
Тогда срочно лечи свой сифилис - он на мозг сильно действует, что по твоим речам очень заметно, и трахому - ты же очевидного не видишь.



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