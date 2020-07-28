Мать Айрата Дильмухаметова: «Мой сын всегда плывет против течения!»

В начале года редакция ProUfu публиковала интервью с мамой Айрата Дильмухаметова - Агиляш Самеевной. Предлагаем еще раз прочитать воспоминания мамы о детстве своего опального сына.Центральный окружной военный суд в Самаре 24 августа приговорил оппозиционного политика из Башкирии Айрата Дильмухаметова к 9 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по четырем статьям: призывы к сепаратизму, финансирование экстремистской деятельности и призывы к ней, а также оправдание терроризма. Защита намерена обжаловать приговор.Флешка у него в головеРано утром 14 марта 2019 года в дверь квартиры 77-летней Агиляш Дильмухаметовой в Уфе постучались силовики. Спросонья пожилая женщина не поняла, что происходит. Но в комнату зашел ее сын Айрат и сказал: «Мама, за мной пришли!»Люди в масках перевернули всю квартиру вверх дном. Заглянули даже в морозильную камеру холодильника и в газовую плиту.«Что вы ищете?» – спросила Агиляш Самеевна.«Флешку», – ответили ей.«Флешка у моего сына в голове!» – сказала мать Айрата Дильмухаметова.Так состоялось очередное, четвертое, задержание человека, которого международные правозащитные организации считают «узником совести».Адвокат Айрата Дильмухаметова обращался в суд с апелляцией на изменение меры пресечения задержанного, так как его мама имеет инвалидность и страдает многими заболеваниями, а у самого задержанного нет никаких намерений скрываться. Однако Верховный суд РБ, как было сказано выше, оставил в силе решение районного суда.В уютной ухоженной квартире нас встретили очень доброжелательно. Началась неспешная беседа, в ходе которой мы узнали интересные подробности о жизни родителей Айрата.По-башкирски ничего не понимала и на уроках засыпалаРодилась Агиляш в 1942 году в простой крестьянской семье в маленькой деревне Зианчуринского района Башкирии. В те времена деревня называлась «Ферма № 4» и входила в совхоз «Сакмар», а после получила название Тирякле. Росла Агиляш вдвоем со старшим братом. Отца не помнит: он погиб на войне. Мама тоже рано умерла, когда Агиляш второй класс закончила. Шли послевоенные тяжелые годы, когда дети остались одни. Их распределили в детский дом деревни Баишево Зианчуринского района.«Поначалу было очень сложно, – рассказывает Агиляш. − Деревня, где мы родились, была русскоязычная, хотя в ней жили люди многих национальностей: башкиры, татары, казахи, русские. Но говорили все на русском».Когда их привезли в башкирский детский дом, дети окружили Агиляш и говорили по-башкирски, а она ничего не понимала. В третьем классе преподавание шло на башкирском языке.«Я слушала, ничего не понимала и засыпала. Просыпалась на перемене, гуляла, а потом снова возвращалась на урок. Но постепенно начала понимать и некоторые слова говорить. Так выучила язык и четвертый класс закончила».Из Баишево брата Агиляш определили в детский дом в Зилаир, а её сначала перевели в Ургиново Зианчуринского района, а потом в Акъяр, где она встретилась с будущим мужем Ахнафом Дильмухаметовым. У Ахнафа отец тоже погиб на войне, а мама болела и умерла. Судьбы детей были похожи.Будь моей сестренкой!В детском доме был такой негласный закон: мальчики постарше опекали тех, кто помладше. Однажды Ахнаф сказал Агиляш: «Будь моей сестренкой». Она ответила: «У меня же брат есть». А он настаивал: «Ну и что. Я буду тебе вторым братом!» − с этого момента они стали неразлучны. Дети долго дружили. Но Агиляш к концу шестого класса перевели в другой детдом, а Ахнафа как отличника собирались отправить учиться в Уфу.«Мы приехали в Юлдыбаево, – вспоминает моя собеседница. − На дворе стояло красивое солнечное лето. Пришли на стадион, где шел сабантуй. Музыка играла, танцы, соревнования. Такой праздник! Часа через два вернулись в детдом. «Батащ»! Стоит у ворот Ахнаф и говорит мне: «Я решил не ехать в Уфу. Буду с тобой».Ахнаф стал первым медалистом в Юлдыбаевской средней школе, после окончания которой, он поехал в Москву и поступил на журфак МГУ. Агиляш через год поехала в Уфу поступать в Медицинский институт.«В детстве я видела, как мама умирала, и тогда мысль закралась, что надо быть врачом, помогать людям. В то время не только врачей, фельдшера в деревне не было и медсестры. И люди дома умирали без медицинской помощи». Это жизненное наблюдение подтолкнуло юную девушку к выбору профессии.Я толкала мужа вверхАхнаф закончил МГУ, приехал в Уфу. Потом и Агиляш окончила Мединститут. Они поженились, думали, что сиротам вместе будет как-то легче. Да и любили друг друга. Жили в общежитии в Уфе на улице Цюрупы, 9. Тогда это было общежитие учебного сельскохозяйственного комбината, где давали временное жилье комсомольским и партийным работникам. Там в 1966 году 21 июня у них родился сын Айрат.Жили в маленькой, узкой комнатке. Там – и стирка, и купание, и кухня. Было трудно материально. Первоначально Ахнаф работал инструктором в обкоме комсомола, затем его выдвинули первым секретарем Кировского райкома комсомола, далее – вторым секретарем Уфимского горкома, ну а потом − первым.«Он быстро рос, потому что организаторский талант у него был с детства», – считает Агиляш.− Тогда первым секретарем горкома партии работал Мидхат Закирович Шакиров. Он обладал природным талантом видеть в другом человеке будущее, очень грамотно подбирал кадры».Ахнафа Дильмухаметова Шакиров поначалу пригласил инструктором в обком партии, когда возглавил его. Потом его послали в аспирантуру Академии при ЦК КПСС учиться на три года. Молодая жена с маленьким ребенком осталась в Уфе одна.«Я сама способствовала тому, чтобы он поехал в Москву, – вспоминает моя собеседница.− Как-то мы вечером сидели на кухне, и я говорю Ахнафу: «Оба мы сироты, поддержки не будет. Кто из нас должен учиться? Конечно, это должен быть ты! Не получится расти по линии партии, науку будешь толкать. Когда Ахнаф уехал в Москву, Айрат уже подрос, и я начала работать. Я получала зарплату 80 рублей, и на эти деньги можно было жить. Очень трудно было, когда училась в мединституте. Пришлось отдать Айрата в ясли в два месяца. Воспитатели были в ужасе, за голову хватались, восклицали: «Что мы будем делать с таким крохой?» Но я даже слушать не хотела. Кровь из носа − надо было учиться. Сейчас я могу поблагодарить их за то, что они выходили тогда моего сына».За день весь список вычеркивалАйрат рос очень послушным ребенком. Агиляш говорит, что «такая натура у него: сказано – сделать надо». Она рано утром уходила на работу, оставив с вечера Айрату список необходимых дел, и просила вычеркивать выполненное.«Когда вечером приходила домой, то все в списке было вычеркнуто. Так мне повезло с сыном!» - восклицает мать.Айрат нас просто ставил перед фактомВскоре Айрат увлекся боксом. Разрешения у родителей не спрашивал, а просто поставил их перед фактом, что стал боксером.«Он все время так делал», – говорит Агиляш.Действительно, когда Айрат окончил школу и поступил в БГУ на истфак в 1986 году, то проучился всего год. А потом решил со второго курса пойти служить в армию. Родителей опять поставил перед фактом. Он знал, что в их силе оставить его дома, в Уфе. Но не захотел этого. Сам пошел в военкомат. Служил в Мурманске.«Айрат всегда выбирал для себя все самое трудное, ему надо было испытывать себя. Самому испытать, а не просто говорить», – вспоминает его мама.Вернувшись из армии, Айрат восстановился в университете. Окончил его с красным дипломом, а после учился в Академии наук в аспирантуре. Позже отец ему рассказал, что ребят из Башкирии собираются направить в Турцию на обучение. И он вместе с Маратом Газизовым, ныне заместителем руководителя агентства по печати и средствам массовой информации и Радием Хабировым поехал учиться в Анкару.Уже через много лет, ставший ныне главой Башкортостана, Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста в эфире «Эха Москвы в Уфе»: "В чем обвиняют Айрата Дильмухаметова?" скажет: «Меня всегда пугала излишне жесткая риторика Айрата Дильмухаметова, но к этой истории я отношения не имею. Перед всевышним я здесь чист»,— отметил он.«Мы как могли поддерживали его материально. Но он и там выступал за деньги на соревнованиях по боксу. Сам зарабатывал на жизнь», – гордится самостоятельностью сына Агиляш СамеевнаПо ее рассказам, Айрат стремился всегда учиться. Когда он вернулся из Турции, окончил еще финансово-экономический институт, и тоже с красным дипломом.Началось все с борьбы против дедовщины в армии«У него проявилось такое необычное и широкое мышление еще в юности, в студенческие годы. Говорят, преподавателям любил задавать сложные вопросы. Но думаю, что все с армии началось, где царила дедовщина».Агиляш вспомнила, как Айрат рассказывал ей, что однажды их выстроили на плацу, и офицер спрашивает: «Болеющие есть?» Три человека сделали шаг вперед, в том числе и Айрат. Офицер их за это заставил туалеты мыть и дал всем одинаковую таблетку: от живота, от насморка и головной боли.«Тогда Айрат стал бороться против дедовщины за справедливость и за свое человеческое достоинство», − утверждает Агиляш.Выбил портрет своего кумира на грудиГлавным кумиром Айрата стал Заки Валиди. У него, по словам матери, даже выбит его портрет на груди. Агиляш со смехом вспоминает, как узнала об этом:«Как-то он мне сказал: «Мама, я хочу сделать на груди татуировку портрета Валиди». Я ему ответила: «Ты лучше, улым (сынок), маму свою на груди выбей! У Заки Валиди есть свои дети: и дочка, и сын. Пусть они носят тату своего папы». Он вроде бы согласился. Но прошло время, и я заметила, что Айрат дома боялся раздеваться. Оказывается, он сделал этот портрет у себя на груди.Он всегда идет против течения. Мы все плывем по течению. А он один – против.Мечтает приблизить жизнь в республике к европейскому уровнюАйрат борется, по мнению своей мамы, за истинный федерализм, за демократию, справедливость, свободу слова, стремится уничтожить воровство среди чиновников, улучшить жизнь людей в республике. Он борется за процветание родного Башкортостана, за то, чтобы приблизить житье-бытье в республике к европейской жизни. Он мечтает об этом.Агиляш беспокоится: «Я очень переживаю за него. Полностью поддерживаю сына, потому что он занимается благими делами. Он не алкоголик, не тунеядец, не террорист. Но наши «органы страха» повесили на него разные ярлыки. А он в своих выступлениях рассказывал о том, что творится на самом деле. Да что там говорить, если в прошлом году в Москве на детей возбуждали уголовные дела практически ни за что. Как можно такое делать? Как безвинных сажать? Я считаю, что мой сын невиновен. Он говорит только правду. Он очень умный. Все это признают. Он десяток книг написал. Ну как можно за книги сажать? Я знаю, что материал для своих книг он берет из реальной действительности».Конечно же мы поинтересовались, не чувствует ли себя Агиляш Самеевна несчастной и одинокой в свете последних событий, связанных с ее сыном. На что последовал ответ:«Одинокой я себя никогда не чувствовала и не буду чувствовать. Я очень счастливая мама. Я бы плакала, если бы он стал бандитом, вором, убийцей. Но я сама только благодаря сыну открыла глаза».Лучше дайте Айрату работу!В конце разговора Агиляш Дильмухаметова обратилась к руководству страны с такими словами:«Зря вы боитесь моего сына, сажаете в тюрьму такого умного, одаренного, способного человека! Лучше дайте ему работу».Айрату мама просила нас передать следующее:«Сынок, я тебя люблю и всегда буду поддерживать. Ты – на правильном пути. Требую моему сыну свободу! Да будет так!», – столь эмоционально закончила нашу встречу Агиляш Дильмухаметова.И я поняла, что эта пожилая и почти ослепшая женщина обладает огромной силой духа, которую ничем не сломить. Она полна оптимизма, не потеряла с годами чувство юмора и ощущает реальную поддержку многих людей.«И еще, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто вырос вместе со мной и Ахнафом в детском доме, – говорит в заключение Агиляш Дильмухаметова. − Ахнаф ушел уже из жизни. Но я всегда чувствую его присутствие рядом. Много раз говорила мужу: «Давай пригласим всех, кто с нами учился в детском доме, к нам в гости». Но все как-то было некогда. А теперь время появилось. И я сейчас приглашаю: приезжайте ко мне в гости! Двери моего дома для вас открыты. Посидим, поговорим. Вспомним те трудные времена, когда мы росли сиротами, и как выросли достойными людьми, сами вырастили достойных детей и внуков».