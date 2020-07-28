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Новейшая история России (2000-2020). Краткий курс

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В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа. Путин победил на свободных и честных выборах. В Чечне восстановлена территориальная целостность России.

Новейшая история России (2000-2020). Краткий курс


В НТВ пришел эффективный менеджмент.

Подводная лодка утонула.

Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.

Щекочихин чем-то заболел и умер.

У некоторых зрителей мюзикла «Норд-ост» обнаружились проблемы с дыханием.

В Беслане загорелась школа.

Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.

Литвиненко попил чай и умер.

Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаях умерли от внезапного кровотечения.

Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.

В Сибири наблюдалось подтопление.

В Сибири ощущалось задымление.

Магнитский повел себя неадекватно и умер.

Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.

Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.

Американцы пытались получить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.

Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.

Крым вернулся в родную гавань.

Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.

Украинские фашисты сбили малазийский лайнер и пытались замести следы.

Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.

Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.

Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.

Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.

Путин победил на свободных и честных выборах.

Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.

Россия победила коронавирус.

Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.

Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.

Продолжение следует.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 26.08.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Мля.... Ещё одним историком кагал прирос.



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  • 2 | 26.08.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Новейшая история России (2000-2020). Краткий курс
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Пройдет какое то время, вырастут дети, подрастут внуки, и спросят: "Дедуль, как ты мог жить при таком строе, что ты сделал чтобы Россия стала свободной , привлекательной страной, чтобы люди в ней жили в достатке,чтобы воры сидели в тюрьме, а умные люди управляли этой ей"?
Что им ответить....



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  • 3 | 26.08.2020, 11:04 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40343 | Рейтинг: +5129
А ведь действительно. Так оно и было. И Немцова случайно чеченцы завалили, а вовсе не за то, что он назвал кое-кого ибанутым.



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  • 4 | 26.08.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Навальный выпил чаю, а в крови обнаружились
алкоголь и кофеин.
Все умерли, а Эхо живее всех живых.
Исте(о)рические очерки Шендеровича-Альбац-Латыниной-Гозмана-Ореха... власть чрезвычайно ценит. Свобода их слова не знает границ. Все гайки разболтались. Пишите ешчо!



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  • 5 | 26.08.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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В российской политике есть много оппозиционеров и критиков власти, много людей которые "ругать власть", "ругать Россию", "ругать российскую историю", "ругать и унижать РПЦ" избрали свой профессией. Криками "Путин - вор", они зарабатывают себе на жизнь. Самый жадный до денег из них, был Алексей Навальный, он смог сконцентрировать в своих руках почти все денежные потоки "на демократию" в России. Он рисковал, делал крупные ставки, от жадности играл по-крупному и жидко обосрался. Второй - Александр Невзоров. Виктор Шендерович - третий.



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  • 6 | 26.08.2020, 11:23 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40343 | Рейтинг: +5129
Да.а..... А ФБК "придумал" тосканские виноградники Медведева, дворцы Путина в Геленджике и Гундяевские хоромы.



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  • 7 | 26.08.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.08.2020, 11:04 | Автор: юнг
Публикации: 166 | Комментарии: 40339 | Рейтинг: +5128,9

А ведь действительно. Так оно и было. И Немцова случайно чеченцы завалили, а вовсе не за то, что он назвал кое-кого ибанутым.
________________________________________________________-
Цари юродивых не трогают. Так что хозяева своего клоуна завалил



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  • 8 | 26.08.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему-то ясно представляю себе, что дома у великого сатирика висит на стене календарь памятных дат, с которым он периодически сверяется, чтобы не сбиться, ничего не упустить, и вносит в список новые события, привлекающие его обоняние. Не исключено, что в процессе пополнения своей летописи он произносит мрачные монологи в духе "Скупого рыцаря" Пушкина (голосом Смоктуновского), смакуя удовольствие от каждой новости. Ведь какой нормальный человек будет постоянно держать все перечисленные ужасы в голове ?
Однако, автор пропустил довольно много лакомых для него катастроф. Наверное, торопился, опасаясь, что невидимая рука самизнаетекого нальёт и ему чашечку чая.



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  • 9 | 26.08.2020, 11:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31685 | Рейтинг: -713,8
Ликвидировали нелигитимного президента Ичкерии Дж.Дудаева и полулегитимного Масхадова. А также и.о. Яндарбиева. И еще многих ликвидировали, или по-эвфемистски - нейтрализовали. Вместе со случайными прохожими.
Вместо них посадили никчемнейшего Алу Алханова, который, между прочим, был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.



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  • 10 | 26.08.2020, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Между тем буквально за несколько секунд до того, как отключиться, Кара-Мурза сообщил врачам о том, что он пьет антидепрессанты, сообщает LifeNews. В последнее время он часто летал в Америку и даже обращался там к специалистам, которые ему порекомендовали лечиться психотропными лекарственными препаратами.

При этом, незадолго до того, как его состояния ухудшилось, Кара-Мурза перешел на новые лекарства. Пока врачи затрудняются сказать, могли ли эти препараты спровоцировать ухудшение самочувствия. Кара-Мурзу перевели в стационар обычной больницы для более объемного обследования. Врачи выясняют, было ли его недомогание вызвано препаратами или же это все-таки пищевое отравление.

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости.Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.

"В данном заявлении Кара-Мурза требует данные о себе, включая результаты лабораторных тестов образца крови Кара-Мурзы, который доставила в ФБР его жена Евгения. Не ответив на запрос вовремя, ответчики незаконно удерживают данные своего учреждения", - говорится в документе.



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  • 11 | 26.08.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либеральная доктрина вся построена на снисхождении к преступному капиталу.
Капитал неприкосновенен.



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  • 12 | 26.08.2020, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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А что такой короткий срок выбрал Швондерович? Что так стеснительно не рассматривает предыдущие 10 лет "прогрессивных" "реформ"? И конечно, не мог он обойти такой "исторически важный" момент, как смену руководства телекомпании НТВ в результате которой исчезла его плоская передача.



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  • 13 | 26.08.2020, 12:58 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40343 | Рейтинг: +5129
Для кого "куклы" плоская передача, а для кого и кобыла невеста!



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  • 14 | 26.08.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Шендер ошибся: это история не России а Российской Федерации и начинается она с 1991 года .



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  • 15 | 26.08.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы все было так просто,увы, власть - неоднородна,
и бОльшая часть тех, кто наверху, родом - из 90-ых, они создали себя на разрушении СССР, при крепкой дружбы с Западом, который рушил врага в лице СССР.
.
И сейчас они, целующие Путина взасос, легко его сдадут
( при условии, что сам Путин имеет чего сделать в плане независимости и возрождения страны)

И именно эти куски власти РФ дают денежку и свАбоду болтать шендеровичам.

Сколь сильны эти силы, говорит убийство Немцова около Кремля
Путину ясно дали понять, что у госдепы есть люди и в силовых структурах на самом верху.
.
.
Впрочем , все это не отменяет личной ответственности Шендеровича за ту лживую галиматью, что он выдает.
.
.
зачем он поганит свою бессмертную душу???
зачем так лжет и клевещет ???
настолько продажен , глуп, или крыша поехала ???
.
.
или так и не акклиматизировался при переезде из социализма в оглотелое буржуйство ???



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  • 16 | 26.08.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Маски сорваны! Пост для тех, кто сомневался в истинных заказчиках белорусского протеста:
«24 августа Тихановская и Stephen Biegun (заместитель госсекретаря США) обсудили политический кризис в Беларуси, и она выразила благодарность Соединенным Штатам за их поддержку мирных демонстрантов в Беларуси.»



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  • 17 | 26.08.2020, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 26.08.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Маски сорваны! Пост для тех, кто сомневался в истинных заказчиках белорусского протеста:
«24 августа Тихановская и Stephen Biegun (заместитель госсекретаря США) обсудили политический кризис в Беларуси, и она выразила благодарность Соединенным Штатам за их поддержку мирных демонстрантов в Беларуси.»
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так это сразу было понятно кроме головожопых, которые блеяли здесь "Руки прочь от Беларуси"



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  • 18 | 26.08.2020, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 26.08.2020, 11:37 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31685 | Рейтинг: -714
Ликвидировали нелигитимного президента Ичкерии Дж.Дудаева и полулегитимного Масхадова. А также и.о. Яндарбиева. И еще многих ликвидировали, или по-эвфемистски - нейтрализовали. Вместе со случайными прохожими.
Вместо них посадили никчемнейшего Алу Алханова, который, между прочим, был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И в сортирах будем мочить всякую сволочь! Так что смотри с кем рядом в сортире присаживаешься, чтобы не замочиться вместе с ними! Очень Опытный



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  • 19 | 26.08.2020, 18:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15007 | Рейтинг: -2149,3
Сатановский так охарактеризовал Шендеровича - скучный, старый поц на завалинке, желчный как Паниковский.
Объективная характеристика.



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  • 20 | 26.08.2020, 19:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15007 | Рейтинг: -2149,3
Ещё из Армагеддоныча (Сатановский)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИАЛА


...Заметно хуже будет их ситуация, если окажется, что всё это чистая медицина. Во-первых, оно публике неинтересно, во-вторых, чего кипеш поднимали? Поэтому любые версии врачей, за исключением отравления, отвергаются с ходу. Люди живут в собственном мире. По Быкову и Венедиктову заметно. Сами себя пугают, сами свои пугалки культивируют и сами же от них шарахаются. Там, в этом их мире, принято полагать, что все они чего-то стоят и их кому-то в какой-то момент до зарезу нужно убрать. При этом не обычным методом: не организовав в удобный момент автокатастрофу, не свернув мимоходом шею, не прирезав, не пристрелив в толпе или из-за угла, не ткнув на прогулке заточкой в почку, что сделал бы любой уголовник, а непременно отравив каким-то страшным ядом. Конан-Дойля начитались, что ли? Про яд кураре и прочие ужасы... Или нынешний медиа-бред, про Скрипалей?

Читаешь, что Быков пишет, оказывается, его тоже травили. Но отравили не до конца. В связи с чем он продолжает вещать, неплохо выглядит и чрезвычайно упитан. Но это потому, что ни ему, ни Скрипалям, ни Навальному дозу отравы подобрать не смогли. Непрофессиональные киллеры попались... Нет, ну с логикой там плохо. С фантазией хорошо. Чего ради если кто-то Навального травить решил, просить Путина, чтобы его в Германию на лечение отпустили? В высшей степени нелогично. Если кто-то, по их убеждению, кого-то травить приказывает, так это же он. В личном качестве. Сидит, стало быть, в башне кремлёвской царь, смотрит вдаль в тоске и тревоге, а потом как вызовет киллеров, да как прикажет: «Застрелить Немцова! И так, чтоб я видел — напротив башни, на Большом Каменном мосту». Или «Отравить сей же час Скрипалей!». Ну — или Навального. А кто ещё такое приказать может?...



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