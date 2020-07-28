В Москве и Волгодонске были слышны хлопки газа. Путин победил на свободных и честных выборах. В Чечне восстановлена территориальная целостность России.В НТВ пришел эффективный менеджмент.Подводная лодка утонула.Ходорковский не заплатил налоги и сел в тюрьму, потому что закон один для всех.Щекочихин чем-то заболел и умер.У некоторых зрителей мюзикла «Норд-ост» обнаружились проблемы с дыханием.В Беслане загорелась школа.Политковская повздорила с каким-то случайным чеченцем и умерла.Литвиненко попил чай и умер.Несколько врагов Героя России Рамзана Кадырова в Москве, Вене и Дубаях умерли от внезапного кровотечения.Россия помогла народу Южной Осетии освободиться от кровавого режима Саакашвили.В Сибири наблюдалось подтопление.В Сибири ощущалось задымление.Магнитский повел себя неадекватно и умер.Ходорковский еще раз не заплатил те же налоги и остался в тюрьме, потому что закон один для всех.Экстремисты, по заданию Запада, пытались помешать победе Путина на свободных и честных выборах, но у них не получилось.Американцы пытались получить наших детдомовских детей, чтобы пустить их на органы, но у них не получилось.Международный Олимпийский комитет отомстил России за ее честные спортивные победы.Крым вернулся в родную гавань.Трудящиеся Донбасса восстали против украинских фашистов.Украинские фашисты сбили малазийский лайнер и пытались замести следы.Запад все это время пытался унизить Россию, но у него ни разу не получилось.Немцов повздорил с каким-то случайным чеченцем и умер.Кара-Мурза дважды неудачно выпил чаю, и у него дважды ухудшилось здоровье.Мохнаткин сам сломал себе позвоночник и умер.Путин победил на свободных и честных выборах.Народ попросил Путина поменять Конституцию и остаться тут навсегда по результатам свободных и честных выборов.Россия победила коронавирус.Навальный выпил чаю, и у него ухудшилось здоровье.Немцы отравили его в клинике Шарите, чтобы унизить Россию, но у них не получилось.Продолжение следует.