Кто сливает уголовные дела против башкирских шишек?

Виталий Буркин: Надо понимать, что в схемах слива дел должны принимать участие не только следователи, но и прокуроры с оперативниками.Виталий Буркин — юрист.Председателю СК Бастрыкину, генпрокурору Краснову и директору ФСБ Бортникову необходимо обратить пристальное внимание на работу их ведомств в Башкирии. Еще не успели остыть кресла и выветриться феромоны членов ОПГ «Горбунова», десять лет торговавших уголовными делами в прокуратуре республики, еще не вынесен приговор, а в республике похоже взращена новая ОПГ. Схемы старые и до боли примитивные — уголовные дела в отношении крупных чиновников и воротил доходят до суда в таком состоянии, что вынести обвинительный приговор не в состоянии даже самый репрессивный судья. За шесть месяцев этого года Башкирия занимает первое место по числу оправданий по делам, которые расследует следственный комитет. Надо понимать, что в схемах слива дел должны принимать участие не только следователи, но и прокуроры с оперативниками. Иначе никак.В Башкирии работает конвейер по сливу уголовных дел за очень серьезные гонорары. Масштабы и дерзость извращения фактуры по делам поражает.Даже новый руководитель СК Чернятьев не в состоянии ничего изменить, потому, как известно, ключевые решения на самом деле принимает среднее звено, а генералы они на то и свадебные чтоб подвергаться тотальному обману со стороны подчиненных.Именно сейчас общественность наблюдает как башкирский СК сливает уголовное дело в отношении уфимского дельца — депутата Госсобрания Юмадилова Булата, по совместительству еще и президента Адвокатской палаты региона.Казалось бы что такое адвокатская палата? НКО. Ан нет, благодаря тесным связям с местной элитой, делец смог превратить в эпицентр коррупционных сношений. Только торговля статусом адвоката достигла таких масштабов, что регион превратился в транзит для успешной сдачи экзамена. Юмадилов оградил себя бывшими из числа руководства правоохранительных органов, в связи с чем адвокатская палата стала «диспетчером» во многих коррупционных схемах.За торговлю статусом адвоката Юмадилова привлечь не смогли, точнее не захотели. Хотя десятки эпизодов были на поверхности после задержания его казначея в апреле 2018 года. Но даже казначей избежал заслуженного наказания.В июне прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества — Юмадилов внедрил схемы отчуждения денег организации посредством фиктивного оформления нескольких помещений на свою тещу и заключения договоров аренды. Несмотря на топорность и примитивность схем, адвокаты добивались возбуждения дела почти два года. Кстати, эта схема пришла из Москвы — Федеральной палаты адвокатов.Но как вы уже догадались дело возбуждалось не для восстановления социальной справедливости. Сейчас вместо предъявления обвинения в многомиллионных хищениях в составе ОПГ, СК республики нашел для Юмадилова самую мягкую из всех возможных статей УК — 201 и негодную для вынесения обвинительного приговора. Юмадилов должен был по задумке следствия с помпой оправдан. Только вот Юмадилов, похоже не стал соблюдать договоренностей, и решил обжаловать возбуждение дела в суд на стадии следствия. Суд вынес решение в его пользу, чем полностью подставил СК и генерала Чернятьева, которого сейчас юмадиловские сторонники полоскают в СМИ как ребенка.В общем, необходим приезд федерального десанта из СК, генеральной прокуратуры и СК России. Здесь происходит много чего интересного.