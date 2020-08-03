Партия, которая везде не в почете: В Башкирии защитники хребта Крыктытау освистали представителей «Единой России»

“Добрый день, уважаемые избиратели, гости Абзелиловского района. Я получила приглашение, поэтому я всегда с народом. Кто опирается на народ не поскользнется, не упадёт. Поэтому я с вами сегодня. Самое главное в этом случае — не надо поднимать восстание», – сказал депутат.
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После этих слов протестующие начали выкрикивать неодобрительные лозунги и скандировать призывы покинуть собрание в адрес Гульнур Кульсариной.
Позднее, после встречи, она опубликовала пост на странице в Instagram, в котором заявила о необходимости подойти к решению проблемы “без эмоций”.
“Здесь не нужна бессмысленная война. В истории народа восстания всегда приводили к многочисленным жертвам. Как человек, более двадцати лет тому назад руководивший Республиканской службой социально-психологической реабилитацией участников локальных вооруженных конфликтов и боевых действий, была свидетелем разрушенных городов и искалеченных судеб”, – указано в тексте женщины.
Также на встрече с экозащитниками, по словам очевидцев, присутствовал депутат Госдумы от Башкирии и член фракции “Единая Россия” Зариф Байгускаров, выступление которого также вызвало негативную реакцию у собравшихся.
Напомним, ранее глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков направил просьбу руководству “Русской медной компании” приостановить геологоразведку на месторождении в связи с недовольством местных жителей. После этого издание “Правда ПФО” со ссылкой на вице-президента предприятия Анную Шабанову сообщило о подтверждении прекращения работ на неопределенный срок.
Эхо Москвы
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