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Партия, которая везде не в почете: В Башкирии защитники хребта Крыктытау освистали представителей «Единой России»

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В минувшее воскресенье, 30 августа, в селе Аскарово Абзелиловского района состоялось собрание активистов, которые выступают против промышленной разработки Салаватского месторождения “Русской медной компанией”. Перед протестующими выступила председатель “Общества башкирских женщин Республики Башкортостан” и депутат законодательного собрания республики от партии “Единая Россия” Гульнур Кульсарина. В начале своей речи она заявила, что находится “всегда с народом” и попросила “не поднимать восстание”.

Партия, которая везде не в почете: В Башкирии защитники хребта Крыктытау освистали представителей «Единой России»


“Добрый день, уважаемые избиратели, гости Абзелиловского района. Я получила приглашение, поэтому я всегда с народом. Кто опирается на народ не поскользнется, не упадёт. Поэтому я с вами сегодня. Самое главное в этом случае — не надо поднимать восстание», – сказал депутат.

Видео:

[center][/center]

После этих слов протестующие начали выкрикивать неодобрительные лозунги и скандировать призывы покинуть собрание в адрес Гульнур Кульсариной.

Позднее, после встречи, она опубликовала пост на странице в Instagram, в котором заявила о необходимости подойти к решению проблемы “без эмоций”.

“Здесь не нужна бессмысленная война. В истории народа восстания всегда приводили к многочисленным жертвам. Как человек, более двадцати лет тому назад руководивший Республиканской службой социально-психологической реабилитацией участников локальных вооруженных конфликтов и боевых действий, была свидетелем разрушенных городов и искалеченных судеб”, – указано в тексте женщины.

Также на встрече с экозащитниками, по словам очевидцев, присутствовал депутат Госдумы от Башкирии и член фракции “Единая Россия” Зариф Байгускаров, выступление которого также вызвало негативную реакцию у собравшихся.

Напомним, ранее глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков направил просьбу руководству “Русской медной компании” приостановить геологоразведку на месторождении в связи с недовольством местных жителей. После этого издание “Правда ПФО” со ссылкой на вице-президента предприятия Анную Шабанову сообщило о подтверждении прекращения работ на неопределенный срок.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 01.09.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задача одна-дестабилизация ситуации,работает ворованный общак. Далее они будут везде,где можно.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 01.09.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перед протестующими выступила председатель “Общества башкирских женщин Республики Башкортостан” и депутат законодательного собрания республики от партии “Единая Россия” Гульнур Кульсарина.
====================================
Обратите внимание: “Общества БАШКИРСКИХ женщин Республики Башкортостан” !!!! НЕ просто "Общество женщин РБ" а ИМЕННО БАШКИРСКИХ женщин!!!!! Это что за национализм едрит твою мать!!!!
И эта националка еще и депутат законодательного собрания!!!! Представляю какие законы эта апа проталкивает!!!



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7

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  • Гость
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  • 3 | 01.09.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боже и Кульсарина - депутат ! Ужас!



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 01.09.2020, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,7
Так и нужно - гнать отовсюду их ссаными тряпками - чтобы земля горела у них под ногами!



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9

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  • Гость
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  • 5 | 01.09.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3ому
Но она хотя бы не групповой насильник несовершеннолетних девочек как недосватанный на премьера РБ Назаров Андрей Геннадьевич, - у неё попросту соответствующий инструмент отсутствует! В этот раз недобор у этого Путина.



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 01.09.2020, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В своё время главарь Едросни Путин В.В.этого групповушника в депутаты ГДРФ таскал. Ныне Путин заметно устарел, уже групповушников не во власть законодательную, а всего лишь во власть исполнительную!



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1

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  • Гость
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  • 7 | 01.09.2020, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему в Абзелиловском районе находится месторождение Салаватское? Он его открыл что ли? Очень Опытный



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1

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  • 8 | 01.09.2020, 18:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,7
Пост в ЖЖ:

irek_murtazin 1 сентября 2020

Как Албурову из ФБК повезло в Татарстане
Георгий Албуров из ФБК в окрестностях Казани снимал с дрона чью-то виллу… Охране это не понравилось. Албурова и его команду заблокировали квадроциклами и вызвали полицию и СКР.

Вызванные девочки и мальчики в погонах начали изымать у Албурова съемочную технику.

Как человек, который родился и вырос в Татарстане, и хорошо знающий татарстанские реалии, могу сказать, что Георгию Албурову очень повезло, что Татарстан - российский регион, а не какое-нибудь суверенное и независимое ханство. Иначе никто не стал бы вызывать ни полицию, ни СКР, сами бы разобрались, утопили бы в Волге или Каме, или закопали живьем в лесу… Или в лучшем случае - посадили бы в зиндан....

Поэтому-то я и не устану повторять, что это хорошо, что Татарстан находится в составе России. Независиымй Татарстан, уверен, неприменно опрокинулся бы в мракобесие средневековья...
_____________________________________________
Как вам татарове местные?
Впрочем - нисколько не сомневаюсь в том, что в Б-стане произошло бы ровно то же самое... ворюги бы гнались, мусора бы беспредельничали - ведь обыскивать людей, машину, отнимать аппаратуру без санкции(постановления) суда они не могут...

А флэшки-то уже там, где нужно и фильм про татарских коррупционеров-ворюг выйдет не смотря на то, что Лёха в коме. Как вышел фильм про новосибирских упырей.
И на новую аппаратуру для ФБК уже во всю народ донатит.



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  • 9 | 01.09.2020, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.09.2020, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3ому
Но она хотя бы не групповой насильник несовершеннолетних девочек как недосватанный на премьера РБ Назаров Андрей Геннадьевич, - у неё попросту соответствующий инструмент отсутствует! В этот раз недобор у этого Путина.
============
Опять эта сибайская сплетница стонет, что не ее щупал в свое время Назаров.Ух, бы сейчас она разжирела бы еще пуще на компенсациях.



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2

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  • Гость
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  • 10 | 01.09.2020, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

У Путина по Есенински:..скромнее стал в желаниях...
Эту тему осветил учёный Савельев; провели выборку сколь доживают профессора женившиеся на молодках, оказалось чем авыше разница в возрасте тем меньше живёт муж!



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  • 11 | 01.09.2020, 21:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15030 | Рейтинг: -2151,4
Обратите внимание: “Общества БАШКИРСКИХ женщин Республики Башкортостан” !!!! НЕ просто "Общество женщин РБ" а ИМЕННО БАШКИРСКИХ женщин!!!!! Это что за национализм едрит твою мать!!!!
_______________________________________
Ну в общем-то, Вы можете создать союз других женщин, союз женщин которые Вам нравятся.
Ни разу не видел возмущение со стороны таких как Вы, когда пишут - башкирские чиновники. Вы же не орёте, что их надо называть чиновники РБ.
А тем временем, в результате действий людей, Абзелиловский район покидает техника медной компании, которая намеревалась начать там разработку.
Ещё одна маленькая, но победа.
А ведь ещё месяц назад большинство людей сочли бы это невозможным.



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  • 12 | 01.09.2020, 21:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15030 | Рейтинг: -2151,4
А почему в Абзелиловском районе находится месторождение Салаватское? Он его открыл что ли? Очень Опытный
________________________________________
Очень Опытный, довольно-таки странно слышать это от Вас.
То Вы дотошно проверяете любую информацию, а здесь ответ на поверхности, а вы не знаете.
Или Вы таким образом показываете своё пренебрежение башкирам?



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  • 13 | 01.09.2020, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.09.2020, 21:33 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15019 | Рейтинг: -2150,9
А почему в Абзелиловском районе находится месторождение Салаватское? Он его открыл что ли? Очень Опытный
________________________________________
Очень Опытный, довольно-таки странно слышать это от Вас.
То Вы дотошно проверяете любую информацию, а здесь ответ на поверхности, а вы не знаете.
Или Вы таким образом показываете своё пренебрежение башкирам?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! У меня есть хорошие знакомые различных национальностей, но они никогда не требовали каких-то преференций только в зависимости от их национальности! А почему месторождение называется Салаватское я действительно не знаю! Просвяти! Очень Опытный



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  • 14 | 01.09.2020, 22:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15030 | Рейтинг: -2151,4
Корней! У меня есть хорошие знакомые различных национальностей, но они никогда не требовали каких-то преференций только в зависимости от их национальности! А почему месторождение называется Салаватское я действительно не знаю! Просвяти! Очень Опытный
________________________________
М-да?
А на соседней ветке Вы утверждаете, что требуют преференции именно из-за национальности.



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  • 15 | 01.09.2020, 22:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15030 | Рейтинг: -2151,4
По имени хутора Салават-совхоз.



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  • 16 | 01.09.2020, 22:51 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 01.09.2020, 22:27 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15024 | Рейтинг: -2150,9
Корней! У меня есть хорошие знакомые различных национальностей, но они никогда не требовали каких-то преференций только в зависимости от их национальности! А почему месторождение называется Салаватское я действительно не знаю! Просвяти! Очень Опытный
________________________________
М-да?
А на соседней ветке Вы утверждаете, что требуют преференции именно из-за национальности.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! Не путайте, среди моих знакомых таких нет, поэтому я с ними и поддерживаю знакомство и уважаю, но среди других таких полно! Очень Опытный



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  • 17 | 01.09.2020, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 01.09.2020, 22:31 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15024 | Рейтинг: -2150,9
По имени хутора Салават-совхоз.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Спасибо! А хутор или совхоз Салават основал или организовал? Очень Опытный



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  • 18 | 01.09.2020, 22:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кульсарина не имеющая ни достижений, ни талантов заткнула местных жителей в вопросе экологического благополучия? Это говорит не об ораторских способностях Кульсариной, а о слабости местных аборигенов в вопросах самосознания и будущего. Местные как краснокожие за бусы готовы мать родную продать, а за 0,5 л переехать ..... в Казахстан, лошадей доить.



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  • 19 | 01.09.2020, 23:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31708 | Рейтинг: -714,3
хутор или совхоз Салават основал или организовал? Очень Опытный
----------------------
Если ты в самом деле оч. Опытный, то должен знать, что совхозы - это изобретение тов. Хрущева. И, соответственно, колхозы - тов. Сталина.
Следуя твоей дурацкой логике, все колхозы именовать Сталиным, а совхозы - Хрущевым. А также каждой хрещевке присваивать имя основателя Хрущева.

Такшта ты свою пятиэтажку гордо именуй - дом имени товарища Никиты Хрущева.



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  • 20 | 01.09.2020, 23:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15030 | Рейтинг: -2151,4
Спасибо! А хутор или совхоз Салават основал или организовал? Очень Опытный
_____________________________________
Раньше, наиболее отличившимся колхозам и совхозам у нас в стране давали имя Ленина.
Может именно там участвовал в знаментом субботнике Владимир Ильич?
Но в общем-то, я так и думал, что Вы не от незнания свой комментарий написали. Вы присоединившийся.



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