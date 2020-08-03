Проституция с переобуванием: Власти и госСМИ Башкирии стали вдруг защитниками шиханов

Позиции главы Башкирии Радия Хабирова в сегменте башкирской молодежи после противостояния вокруг Куштау понизились. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Дмитрий Михайличенко.— У него есть потенциал отыграть рейтинг за счет эффективных экономических решений. Мы помним, что Хамитов вернул часть активов «Башнефти», и это воспринялось очень позитивно. Вот сейчас у Хабирова есть такая возможность.Информационная политика, предшествующая событиям на Куштау, по словам Михайличенко, была безобразной, защитников горы называли «ваххабитами» и «экстремистами».— Человек не является ваххабитом, и когда его таким образом оскорбляют, то стимулируется протестная активность, потому что она заряжается дальше дополнительной энергией. Мы еще наносим удар по межнациональному согласию. Такими вещами просто в манипуляторных целях не шутят. В информационной политике (Башкирии) люди, не умеющие качественно моделировать ситуацию, но считающие себя велики манипуляторами.Он заметил, что все провластные лидеры общественного мнения и госСМИ внезапно стали защитниками шиханов.— У нас такое общество: все переобуваются на ходу. Черта такая. Не очень хорошая. Людям надо мыслить самостоятельно и делать выводы – кто искренне отстаивал, а кто конъектурно.По мнению Михайличенко, у главы Башкирии была задача не попасть под влияние толпы. И это видно на примере главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который был в группе «титушек» при разгроме лагеря защитников Куштау.— Мы видим, что по главе ишимбайского района никаких действий нет, извинений человек приносить не собирается. Он нанес глубокое оскорбление людям. И госслужащий вообще не имеет право такими категориями говорить в публичном пространстве. В информационном обществе нужно уметь признавать ошибки, и чем раньше сделают, тем лучше будет для власти.Он заметил, что,зачастую, главы вынуждены беспрекословно исполнять решения, поступившие «сверху».— Вот, например, один из регионов, граничащий с Московской областью: губернатор звонит главе и говорит «приедет мой человек, сделай что говорит». А там вопрос земли. Глава подписывает и понимает, что ему в тюрьму. А не выполнить тоже нельзя. Систему управления, вертикаль (власти – ред.), очень часто формируют сложные ситуации, из которых нет нормального выхода. То же самое по «Башнефти»: ну явно же Центр вынудил Рахимова продать долю. То же самое и по 2013 году: кто-то вынуждает принять такое решение (приватизация «Соды» — ред.), а потом крайним может остаться глава республики. Вот Хамитов сейчас себя несладко чувствует. Несмотря на то, что была поддержка Кириенко. А сейчас никакой поддержки нет. Тема дошла до Владимира Путина, а это, с точки зрения системы, серьёзный промах.Он спроецировал ситуацию на Азамата Абдрахманова.— И здесь такая же логика. Этого главу Ишимбайского района посылали какие-то действия делать? Его кто-то посылал оскорблять и матом крыть своих земляков? Есть поговорка – «Слишком хорошо, тоже плохо». Вот он (Абдрахманов – ред.) слишком отличился. И потом, отставка это одно, а другое дело принести извинения. Трудно предположить, что ему в белом доле сказали: иди туда, этих обматери. Надо же умнее быть и понимать: агрессивные высказывания только разозлят людей и оскорбят их. Он хотел выслужиться перед системой.