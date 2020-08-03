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Проституция с переобуванием: Власти и госСМИ Башкирии стали вдруг защитниками шиханов

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Позиции главы Башкирии Радия Хабирова в сегменте башкирской молодежи после противостояния вокруг Куштау понизились. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Дмитрий Михайличенко.

Проституция с переобуванием: Власти и госСМИ Башкирии стали вдруг защитниками шиханов


— У него есть потенциал отыграть рейтинг за счет эффективных экономических решений. Мы помним, что Хамитов вернул часть активов «Башнефти», и это воспринялось очень позитивно. Вот сейчас у Хабирова есть такая возможность.

Информационная политика, предшествующая событиям на Куштау, по словам Михайличенко, была безобразной, защитников горы называли «ваххабитами» и «экстремистами».

— Человек не является ваххабитом, и когда его таким образом оскорбляют, то стимулируется протестная активность, потому что она заряжается дальше дополнительной энергией. Мы еще наносим удар по межнациональному согласию. Такими вещами просто в манипуляторных целях не шутят. В информационной политике (Башкирии) люди, не умеющие качественно моделировать ситуацию, но считающие себя велики манипуляторами.

Он заметил, что все провластные лидеры общественного мнения и госСМИ внезапно стали защитниками шиханов.

— У нас такое общество: все переобуваются на ходу. Черта такая. Не очень хорошая. Людям надо мыслить самостоятельно и делать выводы – кто искренне отстаивал, а кто конъектурно.

По мнению Михайличенко, у главы Башкирии была задача не попасть под влияние толпы. И это видно на примере главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который был в группе «титушек» при разгроме лагеря защитников Куштау.

— Мы видим, что по главе ишимбайского района никаких действий нет, извинений человек приносить не собирается. Он нанес глубокое оскорбление людям. И госслужащий вообще не имеет право такими категориями говорить в публичном пространстве. В информационном обществе нужно уметь признавать ошибки, и чем раньше сделают, тем лучше будет для власти.

Он заметил, что,зачастую, главы вынуждены беспрекословно исполнять решения, поступившие «сверху».

— Вот, например, один из регионов, граничащий с Московской областью: губернатор звонит главе и говорит «приедет мой человек, сделай что говорит». А там вопрос земли. Глава подписывает и понимает, что ему в тюрьму. А не выполнить тоже нельзя. Систему управления, вертикаль (власти – ред.), очень часто формируют сложные ситуации, из которых нет нормального выхода. То же самое по «Башнефти»: ну явно же Центр вынудил Рахимова продать долю. То же самое и по 2013 году: кто-то вынуждает принять такое решение (приватизация «Соды» — ред.), а потом крайним может остаться глава республики. Вот Хамитов сейчас себя несладко чувствует. Несмотря на то, что была поддержка Кириенко. А сейчас никакой поддержки нет. Тема дошла до Владимира Путина, а это, с точки зрения системы, серьёзный промах.

Он спроецировал ситуацию на Азамата Абдрахманова.

— И здесь такая же логика. Этого главу Ишимбайского района посылали какие-то действия делать? Его кто-то посылал оскорблять и матом крыть своих земляков? Есть поговорка – «Слишком хорошо, тоже плохо». Вот он (Абдрахманов – ред.) слишком отличился. И потом, отставка это одно, а другое дело принести извинения. Трудно предположить, что ему в белом доле сказали: иди туда, этих обматери. Надо же умнее быть и понимать: агрессивные высказывания только разозлят людей и оскорбят их. Он хотел выслужиться перед системой.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.09.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трудно предположить, что ему в белом доле сказали: иди туда, этих обматери.
==================================
"Обматери", гадий может и не говорил, а вот "иди и разгони", это верняк на 100 пудов! Но случилось то, что случается со всеми недалекими людьми волей Судьбы занявших высокий пост: азаматка вошел в раж, чувствуя поддержку и гадия и силовых структур (сокр.СС), и титушек, и лопухнулся, теперь он будет стрелочником, и поделом ему.



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  • 2 | 01.09.2020, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У него есть потенциал отыграть рейтинг за счет эффективных экономических решений. ____________________________________________________________
нет у него этого потенциала "отыграть" рейтинг" и тем более проводить эффективные экономические решения . Просто у него нет таких целей. Не для этого он умудрился попасть в республику и команда ему под стать ему. Дохлый номер. Зря Вы надеетесь.



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  • 3 | 01.09.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У него есть потенциал отыграть рейтинг за счет эффективных экономических решений.----------------------------------------------------
----- Он уже показал весь потенциал как и Зеленский в Украине.



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  • 4 | 01.09.2020, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,6
Да уж - поведение в этой ситуации и самого СРАдия, м остальных - переобувшихся по команде повергает в шок!
Как так можно?! С одним и тем же выражением лица утверждать и ратовать за совершенно противоположное - даже не попытавшись извиниться, оправдаться, как будто у людей совсем нет памяти... людьми я не их называю, перевёртышей, а нас - тех кто прекрасно помнит, что ОН все решил и менять своего решения не будет, а теперь выясняется, что Соду не правильно отжимали с 2007 года и СРАдий, всего спустя 2 недели уже подал иск в суд:

Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК

Радий Хабиров обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Башкирии в качестве третьего лица по поводу судьбы акций БСК. Туда же поступил иск от Генпрокуратуры России. Об этом глава региона сообщил лично накануне вечером, 31 августа. Правительство республики считает, что сделка по размытию акций «Сода» является незаконной и несправедливой. К слову, она была совершена в период с 2007–2013 годах и нанесла существенный материальный ущерб региону.

Выходит защитники Куштау своими действиями фактически возвратили республике 34 миллиарда?! А их за это били.штрафовали,отправили в каталажку на 10- суток... Как же так-то?!
СРАдий спасибо им должен говорить! А он даже не потребовал от Ишимбайского суда пересмотра дел и отмены приговоров!



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  • 5 | 01.09.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 какой экономической политике Радия говорить?! Отравил диоксидом серы невинный Сибай и абсолютно никаких управленческих воздействий: Закарие гэдэшнику Учалинского горно-обогатительного комбината за отравление горожан санаторно-курортную путевку в тюрьму не дал, а мэра г. Сибая оСалаватил! Получается трави людей в пользу Украла Рахимова !



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  • 6 | 01.09.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У чиновников ломка, ничего, переболеют, дайте время. Наше дело их поддавливать, это нормальный процесс в любой стране.



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  • 7 | 01.09.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СРАдий спасибо им должен говорить! А он даже не потребовал от Ишимбайского суда пересмотра дел и отмены приговоров!
____________________________________-
ссуцка проституточная
турк



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  • 8 | 01.09.2020, 13:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 460 | Рейтинг: +8,1
Привожу известные слова: "После победы на поле боя появляются мародёры".
А 88-му и его свите позор! Им не место в Башкирии.



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  • 9 | 01.09.2020, 13:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,6
Генеральная прокуратура, которая на прошлой неделе подала в арбитражный суд Башкирии заявление об истребовании из чужого незаконного владения имущества Башкирской содовой компании (БСК, контролируется группой «Башхим», у Башкирии 38% акций), требует зачислить акции предприятия на лицевой счет Росимущества, сообщается в материалах суда.

По мнению истца, Росимуществу должны отойти как акции, принадлежащие «Башхиму» и торговому дому «Башкирская химия», так и акции Башкирии, переданные в 2016 году в госинвесткомпанию «Региональный фонд».
_______________________________________
Бугагашеньки! Опять пуйло всех переиграл)))))))))))))
У СРАдия отнимают кусок пирога, из которого он делил как хотел и ХК СЮ, И ФК Уфа, и себе любимому)))))
Б-станцам печалиться не о чем - им оттуда ничего не доставалось.



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  • 10 | 01.09.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг , чё тебе не нравится?
турк



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  • 11 | 01.09.2020, 15:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1352 | Комментарии: 69094 | Рейтинг: +11835,6
Турк. Не ищи логики у старого пидораса))) Ибанашка обиделсо.

Ну взаимная война минусов - она-то понятна, а вот в последнее время - он стал ставить противоположные оценки тем, кому я поставила + или -, если не успел ранее поставить свою оценку комментарию))))

Я же оцениваю комментарий не глядя, как его оценил старый пидорас, то есть объективно с моей точки зрения.



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  • 12 | 01.09.2020, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По идее, президентом может только гражданин России,проживший в стране по-моему не менее 25 лет , а зачем в регионах то назначают временщиков из других регионов . Хабиров уже более 10 лет не проживал в Уфе - он уже не башкирский житель , его бывшая семья в Австрии , Каринэ вовсе .... вот тоже бы также - не менее последних 10-15 лет только по проживанию в данном регионе,подобно Фургалу - он все проблемы региона зная приступил к руководству ... Насчет "победы" по Куштау - пока вообще неизвестно чем еще завершится эпопея с народом Башкирии . Вполне возможно , начнутся расправы как с Самитовой,тем более у нас не искоренены абдрахмановы,мурзагуловы,сыртлановы, галины ,гайсины, толкачевы,ивановы,гумеровы, султановы...... .... эти шестерки претворят в жизнь все прихоти любого ставленника...в итоге все порядочная часть населения может оказаться вакхабистами, террористами, экстремистами ... и все окажется окей ...



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  • 13 | 01.09.2020, 16:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31708 | Рейтинг: -714,3
защитников горы называли «ваххабитами» и «экстремистами».
— Человек не является ваххабитом,
-------------------------------
Теперь уже не назовут ваххабитом. Точно не являются ваххабитами.

После авторитетного мнения Федора Конюхова, который не просто путешественник, а к тому же служит протоиереем Русской православной церкви. Никакого экстремизма и принципе.
.................
Путешественник и протоиерей Русской православной церкви Фёдор Конюхов считает, что добыть соду в России можно и без уничтожения древнего памятника природы:

fedorkonyukhov
Ко мне обращаются мои друзья, жители Башкирии и все, кому не безразлична судьба шихана (горы) Куштау которую планируют разобрать до основания.

На моем веку я уже наблюдал подобное событие во времена СССР в далеких 60-70 годах, когда у нас в Приморском крае, в Находке, в устье реки Сучан была уничтожена аналогичная гора - Брат.

Поддерживаю всех неравнодушных людей, активистов, кто борется и рискует собой, отстаивая и сохраняя красоту Башкортостана и России.



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  • 14 | 01.09.2020, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 01.09.2020, 16:33 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31702 | Рейтинг: -714,2
защитников горы называли «ваххабитами» и «экстремистами».
— Человек не является ваххабитом,
________________________________
тебе не пох на мудака конюхова? еще есть мудак стерлигов , а еще есть ... ну блять 70% быдло-долпайопов, жаждущих сильной руки в надежде , что их самих не зацепит... ну ипанашки . чё с них взять
турк



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  • 15 | 01.09.2020, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну явно же Центр вынудил Рахимова продать долю
________________________________________________
Не звизди. Мордазад готов был всю республику продать вместе с людьми, лишь бы у власти остаться. Он же и битье в бочки организовывал и махровый бнационализм раздувал в отих же целях, чтобы было чем торговаться с центром



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  • 16 | 01.09.2020, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а зачем в регионах то назначают временщиков из других регионов
_________________________________________________________
Затем что как Мордозад родоплеменной строй разводят вместо работы, самой невдомек?



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  • # 17 | 01.09.2020, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 01.09.2020, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
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У руководителя Ишимбайского района Азамата Абдрахманова заподозрили коронавирусную инфекцию. Такую информацию передал член Совета по правам при главе Башкирии Динар Зайнуллин. По его данным, чиновник уже госпитализирован в городскую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

«Абдрахманов лег в больницу с ковидом. Дай бог ему здоровья», — говорится в посте общественника.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Информация к размышлению! Очень Опытный



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  • 19 | 01.09.2020, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Абдрахманов лег в больницу с ковидом. Дай бог ему здоровья», — говорится в посте общественника.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Информация к размышлению! Очень Опытный
_____________________________--
стукач, ваще не проблема проверить... эта сцука чихнула в мою сторону... если я заболею ... а если нет
турк
а ты серавно хавно и стукач



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  • # 20 | 01.09.2020, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
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