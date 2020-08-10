Молодежь против стареющих людоедов: Что ждет Белоруссию и Россию

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Приговор умирающей стране

Идеальных стран нет, не считаю штаты примером для подражания. А по дел ...
  Рейтинг: +5  natall

Белорусскому людоеду свет ...

Белорусскому людоеду светит судьба Чаушеску ========================== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Как заткнуть людям рты, ...

Наталья Павлова, журналист. Из facebook. Пандемия в Башкирии стала очень ...
  8.09.2020   18030    13

Урало-Рахимовский ...

ВС России повторно рассмотрит дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. ...
  8.09.2020   11491    4

Отстаиваешь свои права в ...

Активистка из дома на Руставели, 5 в Уфе помещена под арест на трое суток. ...
  8.09.2020   42321    7

Два Спутника: Ядовитая ...

Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, ...
  8.09.2020   42958    6

Молодежь против ...

Политические уроки демографии. Демография — все-таки точная наука. Сейчас на ...
  8.09.2020   30012    39

Последние публикации
Как заткнуть людям рты, ...

Наталья Павлова, журналист. Из facebook. Пандемия в Башкирии стала очень ...
  8.09.2020   18359    13

Урало-Рахимовский ...

ВС России повторно рассмотрит дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. ...
  8.09.2020   11897    4

Отстаиваешь свои права в ...

Активистка из дома на Руставели, 5 в Уфе помещена под арест на трое суток. ...
  8.09.2020   15876    7

Два Спутника: Ядовитая ...

Поисковик «Спутник», который планировали сделать обязательным в госучреждениях, ...
  8.09.2020   20641    6

Молодежь против ...

Политические уроки демографии. Демография — все-таки точная наука. Сейчас на ...
  8.09.2020   24783    39

Что ни глава района — то ...

Главу района Башкирии заподозрили в пьянстве на рабочем месте. Сам глава района ...
  7.09.2020   31724    27

Власти Башкирии ...

Подозреваемый в побоище на Куштау глава Ишимбайского района сохранит пост? Наш ...
  7.09.2020   24997    18

Страна с отравленной ...

Почему никто — ни одно государство в мире, ни одна международная организация — ...
  7.09.2020   24099    44

Ответ неуважаемому Рошалю ...

С удивлением и восторгом прочитала обращение доктора Рошаля к Германской ...
  7.09.2020   36803    133

Мурзагуловская шобла ...

Рауфа Рахимова потребовала у Gorobzor и Mkset опровергнуть порочащую честь и ...
  6.09.2020   32279    28

Читаемое за месяц
Проклятье тирании ...

Откровенной фальсификацией выборов Лукашенко загнал себя в угол, и теперь ему ...
  10.08.2020   30208    32

Как украсть целую гору и ...

Константин Чадлин: Передовые производства в мире переходят на более щадящие ...
  10.08.2020   12590    8

Красно-коричневая партия ...

По списку КПРФ в горсовет Стерлитамака выдвинуты менеджеры БСК. Общественник ...
  10.08.2020   30608    17

Власти Башкирии устроили ...

Защитники горы Куштау заявили в полицию о нападении неизвестных в масках. ...
  10.08.2020   38534    13

Нафталиновая кукла ...

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Башкирии направило в суд ...
  10.08.2020   17125    6

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (26)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Молодежь против стареющих людоедов: Что ждет Белоруссию и Россию

Оценили
0


Политические уроки демографии. Демография — все-таки точная наука. Сейчас на просторах нашей Родины на первый план, куда ни посмотри, выходят люди, родившиеся либо в самом конце советского времени, либо уже в новых независимых государствах, появившихся на месте бывшего СССР. Еще несколько лет назад эта когорта была совсем молодой, и ее интересовало получение образования, первая работа и, конечно, все прелести ежедневной жизни — развлечения, спорт, отдых. Ну и, конечно, все это было густо сдобрено Интернетом с его социальными сетями.

Молодежь против стареющих людоедов: Что ждет Белоруссию и Россию


Но вот прошло несколько лет, и уже 25–35-летние, вполне взрослые люди стали оглядываться по сторонам. Что же они увидели?

Тут я перехожу к трем странам, составляющим основу Восточной Европы, — это Россия, Украина и Беларусь.

В России и Беларуси уже не одно десятилетие власть персонифицируется конкретными фигурами — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Борис Ельцин, а уж тем более Станислав Шушкевич для нынешних 25–35-летних — политики из архива, куда заглядывают очень немногие. На Украине ситуация сложнее только на первый взгляд: там власть у этого поколения ассоциируется все годы «незалежности» с фамилиями конкретных олигархов, а регулярно меняющиеся президенты — просто их ставленники.

Казалось бы, ситуация, когда целое поколение растет и воспитывается без политических потрясений, должна была сформировать вполне лояльный к власти подрост. Еще недавно многие отмечали, что последние 20 лет в наших трех странах действовал негласный, но вполне эффективный «общественный договор»: в обмен на лояльность к власти обществу предлагались всякие социальные «примочки». В России и Беларуси это обеспечивалось через добычу, транспортировку и первичную переработку экспортного сырья. Власти Украины глобально не вмешивались в низовую хозяйственную жизнь, что позволяло, несмотря на коррупцию, как-то выживать домохозяйствам. Для Украины и Белоруссии немаловажным фактором этой стабильности была довольно широкая возможность уехать на заработки за рубеж и оттуда привозить деньги домой.

Второй фактор — глобализация. Про роль Интернета как Всемирной Сети уже все сказано. Но к этому надо добавить несомненное влияние Запада — конечно, не в том смысле, который вбрасывает государственная пропаганда. Дело в другом: миллионы, а может быть, уже и десятки миллионов 25–35-летних граждан трех наших стран бывают за кордоном. Кто-то — как турист, а кто-то там учится или работает. Особенно это важно для Украины и Беларуси, которые ближе, чем Россия, к Европе — и географически, и исторически. Тем самым идет проникновение в мозг очень простой мысли: они смогли добиться массового благосостояния и подлинной стабильности, а мы — нет. Украина и Польша в конце 80-х годов прошлого века жили примерно одинаково, а сейчас разница ощущается зрительно любым, кто пересекает границу. И эта убежденность в принципиальных преимуществах европейского уклада никак не обесценивается кучей имеющихся на Западе проблем, среди которых главные — растущий отрыв местных бюрократий от общества, неприемлемое с точки зрения большинства расслоение, неконтролируемая миграция. Этот мощный негатив уравновешивается убежденностью как самих европейцев, так и стремящихся на Запад украинцев, белорусов и россиян в том, что революций там не случится. Накопившиеся проблемы будут решаться в рамках уже имеющихся политических институтов, требующих лишь своего освежения.

Именно поэтому те изменения, которые 25–35-летние (в лице своей наиболее общественно активной части) уже сейчас хотят произвести в Украине и Беларуси, носят очевидно проевропейский характер.

Но и в России расслабляться нашей правящей элите из-за относительной оторванности от Запада не нужно. И к нашим 25–35-летним все только что сказанное про Украину и Беларусь относится. Дело — только в темпах процесса. По России 70 лет советской власти прошлись особенно болезненно, да и нищего захолустья у нас побольше, чем у наших восточноевропейских соседей. Но все равно законы демографии у нас работают ровно так же, как на Украине и в Белоруссии.

Поэтому избежать обострения конфликта между стареющей, несменяемой правящей элитой и 25–35-летним от роду подростом и в России никак не избежать — особенно если считать, что этого конфликта нет.

Оптимистической альтернативой во всех трех упоминаемых странах могут быть только реформы, но не в ситуации, когда старая власть обрушивается как карточный домик. Типичные примеры — начало 90-х в России, «революция достоинства» на Украине 2013–2014 годов и, боюсь, нынешняя Беларусь. Как мы видим, эти реформы могут обернуться своей противоположностью.

Нужны реформы, инициированные старой правящей элитой, которая при их помощи мягко, эволюционно передаст власть в руки нового поколения — тех же нынешних 25–35-летних. Речь идет, конечно, не о механической замене одних лиц на другие, что помоложе. Это должен быть транзит от нынешнего архаичного, феодального по своей сути государства к современным базовым институтам европейского типа — очевидно, с учетом национальных особенностей и исторического пути каждой из стран.

Примеры такого перехода есть в государствах Центральной Европы — Польше и Венгрии, а также ряде латиноамериканских стран. Так что никогда не говори «никогда». Колеса истории крутятся — пусть и с временными сбоями — в одном направлении везде.

Евгений Гонтмахер, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.09.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодой нестареющий Гонтмахер поди в следующем своём повествовании расскажет про юного кандидата в президенты США Джо Байдена, юноше ещё и 85 нет, почти маклауд, так и брызжет идеями, мол во всём плохом рюски виноваты, прям чем-то другого юношу сенатора маккейна напомнил, тот тоже с этой идеей фикс как одержимый носился ?!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.09.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про грузинское экономическое "чудо" молчат давно.... почему, кто знает! А в Ливии сейчас как дела - кому интересно?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.09.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Уровень жизни на Украине и в Польше в конце 80-х был примерно одинаковый, а сейчас...."

А потом в Польшу Европейский Союз влил порядка 150 млрд$ "на реформы", примерно по семь тысяч на одну польскую душу. Молодёжи в Польше не осталось - паспорта ЕС позволяют зарабатывать побольше в Германии, Франции, Великобритании. На грязных работах в Польше стали работать в основном Хохлы.

Полагаю, что если бы и Хохлам Евросоюз отслюнявил на душу по семь тысяч долларов (300 млрд$ на страну), то и на Украине "реформы" бы удались.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 08.09.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КНР-1989. СССР-1991, если бы действовал так же - был бы уже "ноздря в ноздрю".

PS. Женя, не пой дифирамбы тридцатилетним. Они абсолютно безыдейны.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.09.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"По России 70 лет советской власти прошлись особенно болезненно..."

------------------

Может, по евреям? Сталин их отодвигал от власти, да и в культуре притормаживали. Зато таперя-я... Как там Димка Маликов сказал?



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 08.09.2020, 10:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15058 | Рейтинг: -2154,4
Тут я перехожу к трем странам, составляющим основу Восточной Европы, — это Россия, Украина и Беларусь.

В России и Беларуси уже не одно десятилетие власть персонифицируется конкретными фигурами — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
____________________________________________
А почему только к этим трём странам.
Нужно бы и Германию упомянуть с фрау Меркель с 2005 года во главе.
Или Великобританию с королевой Елизаветой II. Елизавета взошла на престол в 1952 году. Без малого семьдесят лет правит.
Можно вспомнить Президента Финляндии Урхо Кекконена, который правил с 1956 года по 1981 год, а до этого ещё восемь лет был председателем парламента и премьер-министром.
Рузвельта с его 4-мя сроками президентства.

А молодёжь что? А молодёжь всегда против любого правительства и при любом строе.
Во Франции жёлтые жилеты против французских людоедов?
В США сейчас буча идёт против американских людоедов?
В общем, тухлая статейка от тухлого человечка.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 08.09.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а суть статьи не в персонах президентов и их долголетии на постах ...
суть - колесо сансары не остановить и желательно катить его эволюционно, без кочек и ухабов
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 08.09.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодежь против стареющих людоедов: Что ждет Белоруссию и Россию
==============================================
Между путиным и молодым поколением непреодолимая пропасть!
Судите сами: 1-го сентября он провел Всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции, говорил о Великой Отечественной войне!?
Для современных школьников ВОВ как для меня война 1812 года,- ну была ну и чЁ?!
Короче,- маразм, ну полный маразм!!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.09.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
колесо сансары не остановить и желательно катить его эволюционно, без кочек и ухабов
турк

----------------

«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой.

Вот так, турка. В Казань не доедет твоё колесо. Хм... Глыбокая мысль, аднак.



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 08.09.2020, 12:27 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 467 | Рейтинг: +8,1
Молодёжь - барометр событий. Но для реализации требуются организаторы. Выявлять, готовить, не мешать, не преследовать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 08.09.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
колесо уже давно в Казани и ЕКБ... проблема слепых в Уфе - они не хотят этого видеть и понимать
турк
про МСК и ДВ, Кёнигсберг и СПБ не упоминаю... по ходу не за чем, по ходу в Уфе одноглазый и слепой на ссук напоролись



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 08.09.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ужны реформы, инициированные старой правящей элитой ...
—————————————
Нигде власть не может ничего инициировать.
Везде власть только отражает, возражает, причём исторически устаревшими методами, то есть более грубыми и примитивными, чем те, которыми ей возражает народ.
Власть ведёт себя как ребёнок, только ребёнок возражает родителям ещё более грубо и примитивно – эволюционно устаревшими методами и приёмами, что особенно выражено во время внутриутробного развития ребёнка, когда он возражает родителям сначала как одноклеточное существо, потом как многоклеточное беспозвоночное, далее как позвоночное, потом как рептилия, потом как млекопитающее, после чего происходит рождение и младенец начинает возражать родителям подобно человекообразной обезьяне, но сила его возражений продолжает слабеть, что позволяет родителям подготовить его для того, чтобы отправить в школу, где продолжается тот же процесс, в результате чего возражения одноклеточного существа становятся возражениями вновь испечённого гражданина, который сам обзаводится собственным, тоже возражающим ему потомством, но не так сильно, не так агрессивно, как делал он сам в подобном положении, так как родителями обеспечивается прогресс, так как родители меняют среду обитания во время взросления детей в лучшую сторону, делают её более цивилизованной, что досталась им самим от своих родителей в своё время.
Эволюционно дети всё менее грубо возражают родителям, то есть отражают родителей – в механическом и генетическом смыслах, а исторически власть всё менее грубо возражает народу, то есть отражает народ – в военизированном и идеологическом смыслах.
Сначала меняются родители, потом их дети – нельзя детей поменять раньше родителей.
Сначала меняется народ, потом его власть – нельзя власть поменять раньше народа.
Дети – отражение в зеркале эволюции родителей.
Власть – отражение в зеркале истории народа.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 08.09.2020, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для современных школьников ВОВ как для меня война 1812 года,- ну была ну и чЁ?!
--------------------
Для Кухарки тоже, не зряж плюсанула. Да и тебе дураку наши победы побоку, поскольку овощ.
Победу ненавидите, забудем и ладно, будем историю США лучше изучать.
С придыханием.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 08.09.2020, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то странно, почему в этом опусе автор аккуратно обошёл США.
Ярче примера, про стареющую элиту, трудно найдти.
Она там даже не стареющая, а престарелая.



Оценили
4

  • # 15 | 08.09.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 08.09.2020, 13:40 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 370 | Рейтинг: +114,9
А что это у вас такое, «российское»???

Воровство, раболепие, пьянство и рас***яйство

Да, ненавижу, жду когда вы, ублюдки, передохните



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 08.09.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот блять еще один слепой. ну или читать не умеет, либо понимать прочитанное
намбер фотин - ты тупой? тебе уже расписали , что суть статьи не в возрасте, а в умении с этим возрастом понимать происходящее и вовремя направлять "дурную молодежь" по пути эволюции , а не заставлять её прибегать к революции
ссцуко . как ни ватан , так ОО - стукач и тупой в добавок
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 08.09.2020, 13:43 | Автор: natall
    Публикации: 596 | Комментарии: 370 | Рейтинг: +114,9
Да, и насчет войны своей вы заебали уже просто! Гордиться нечем, кроме как прошлым. Носитесь, суки, со своей войной блять, которая к вам, блядям, никакого отношения не имеет. Проститутки путинские



Оценили
0

  • # 19 | 08.09.2020, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 08.09.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
жду когда вы, ублюдки, передохните
--------------
Ну, если уже в жизни больше ждать нечего...жди.



Оценили
5

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com