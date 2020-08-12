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Отмыву бабла — «Алга»!

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Потери бюджета от преференций резидентам ОЭЗ «Алга» оценены в 600 млн рублей.

Отмыву бабла — «Алга»!


Курултай Башкирии планирует 17 сентября принять сразу в трех чтениях пакет налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Алга».

Сегодня проект был одобрен депутатами профильного комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Как сообщил представлявший его вице-премьер Илшат Тажитдинов, резиденты будут на пять лет с начала получения прибыли освобождены от налога на прибыль, с шестого по десятый год для них будет установлена пониженная ставка этого налога 5%, а в следующие 10 лет — 13,5%. В течение 10 лет резиденты будут освобождены от уплаты транспортного налога на грузовую, спецтехнику и автобусы.

Выпадающие доходы бюджета Башкирии в течение трех лет, по оценке вице-премьера, составят 600 млн руб. Власти рассчитывают компенсировать потери другими налоговыми отчислениями резидентов. В правительстве полагают, что резиденты ОЭЗ за три года вложат в проекты не менее 20 млрд руб., что обеспечит поступление в бюджет дополнительно более 5 млрд руб.

ОЭЗ «Алга» производственно-промышленного типа создается на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. В настоящее время соглашения заключены с первыми двумя резидентами: ООО «М Синтез» и ООО ПО «Аркада». Первая компания планирует вложить 5,6 млрд руб. в производство присадок для дизтоплива, вторая — 680 млн руб. в строительство швейной фабрики.

Илшат Тажитдинов сообщил, что до конца года правительство рассчитывает на регистрацию в ОЭЗ в общей сложности пяти-шести резидентов.

Влада Шипилова, Коммерсант
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