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Сплотимся вокруг людоеда Лукашенко, затянув пояса

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Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу.

Сплотимся вокруг людоеда Лукашенко, затянув пояса


"Совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ (Михаил) Мишустин.

Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия и в финансовой сфере, договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов...

Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне", - сказал Путин на встрече, которую показал телеканал "Россия 24".

Переговоры проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей.

РИА Новости
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  • Гость
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  • 1 | 15.09.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лукашенко состоял на учете у психиатра ещё в молодости, и на этот счет имеются соответствующие документы. Впервые на Лукашенко психиатры обратили внимание после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии, он настаивал на назначении его председателем колхоза, ссылаясь на свое сельское происхождение и знание особенностей ведения хозяйства. Тогда Лукашенко был направлен на освидетельствование. Ему был выставлен диагноз «мозаичная психопатия».
В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии по той же причине.
Позже, когда Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, директор Могилевского облпищеторга, обратился к начальнику медицинской службы с просьбой о психиатрическом освидетельствовании Лукашенко в связи с тем, что нарушения производственного процесса и трудовой дисциплины, Лукашенко представляет в качестве доказательства якобы раскрытой им мафиозной структуры.
КХЕ



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  • Гость
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  • 2 | 15.09.2020, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.
===================================
Внешний долг Белоруссии только растет и хрен она его когда отдаст!
Давать этому уССатому "президенту" кредит, все равно что деньги бросить в печку, нет чтобы бедным, в своей стране помочь!!!

Внешний госдолг Беларуси
- 2018 год 16,7 млрд долларов США.
- 2019 год 16,9 млрд. долларов США
- 2020 год 17,1 млрд. долларов США,

НЕНАВИЖУ млят!!!!!!



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1

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  • 3 | 15.09.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му.
Что-то в носе у тебя не кругло, в 82 году Лукашенко было уже 28 лет, а в армию брали до 27.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 15.09.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69191 | Рейтинг: +11816,8
3 | 15.09.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован

1-му.
Что-то в носе у тебя не кругло, в 82 году Лукашенко было уже 28 лет, а в армию брали до 27.
_______________________________
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей - "Убивать нужно таких знатоков!"

1. В СССРе призывали до 28 лет.
2. Призвали Лукаша в 1980г. осенью
3. Отслужил он 1г. и 8 мес.



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 15.09.2020, 11:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1647 | Рейтинг: +373
Ну все, очередный трындец. Плакали наши денежки, опять отыграются на молчаливом населении. Пупкину то что, он свои хорошо спрятал, а народные татит налево и направо. Хотя заработать нехера не умеет. У бульбашей псих, у нас маньяк во власти.



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  • Гость
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  • 6 | 15.09.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 15.09.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Лукашенко состоял на учете у психиатра ещё в молодости, и на этот счет имеются соответствующие документы. Впервые на Лукашенко психиатры обратили внимание после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии, он настаивал на назначении его председателем колхоза, ссылаясь на свое сельское происхождение и знание особенностей ведения хозяйства. Тогда Лукашенко был направлен на освидетельствование. Ему был выставлен диагноз «мозаичная психопатия».
В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии по той же причине.
Позже, когда Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, директор Могилевского облпищеторга, обратился к начальнику медицинской службы с просьбой о психиатрическом освидетельствовании Лукашенко в связи с тем, что нарушения производственного процесса и трудовой дисциплины, Лукашенко представляет в качестве доказательства якобы раскрытой им мафиозной структуры.
КХЕ
_____________________________________________
Ну раз дельцы от облпищторга и хитрожопые врачи обсирают, значит хороший человек. Жданова вон тоже врачи хитрой национальности залечили, а Сталина вообще траванули.
Держись Батька!



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3

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  • 7 | 15.09.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.09.2020, 11:52 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1646 | Рейтинг: +373

Ну все, очередный трындец. Плакали наши денежки, опять отыграются на молчаливом населении.
__________________________________________________
С тебя не убудет, будешть на пузырь меньше выжирать в неделю, еще и проживешь дольше



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4

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  • Гость
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  • 8 | 15.09.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внешний долг Белоруссии только растет и хрен она его когда отдаст!
_______________________________________________________
Дефицит бюджета США озвучь?



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3

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  • Гость
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  • 9 | 15.09.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позже, когда Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, директор Могилевского облпищеторга, обратился к начальнику медицинской службы с просьбой о психиатрическом освидетельствовании Лукашенко в связи с тем, что нарушения производственного процесса и трудовой дисциплины, Лукашенко представляет в качестве доказательства якобы раскрытой им мафиозной структуры.
_____________________________________________________
Молодец Батька, уже тогда с ворьем боролся, в другой бы молча в конверты принимал



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4

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  • 10 | 15.09.2020, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.09.2020, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лукашенко состоял на учете у психиатра ещё в молодости, и на этот счет имеются соответствующие документы. Впервые на Лукашенко психиатры обратили внимание после окончания пединститута, когда, явившись на прием к первому секретарю обкома партии, он настаивал на назначении его председателем колхоза, ссылаясь на свое сельское происхождение и знание особенностей ведения хозяйства. Тогда Лукашенко был направлен на освидетельствование. Ему был выставлен диагноз «мозаичная психопатия».
В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии по той же причине.
Позже, когда Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, директор Могилевского облпищеторга, обратился к начальнику медицинской службы с просьбой о психиатрическом освидетельствовании Лукашенко в связи с тем, что нарушения производственного процесса и трудовой дисциплины, Лукашенко представляет в качестве доказательства якобы раскрытой им мафиозной структуры.
КХЕ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
С 1975 по 1977 год Лукашенко служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте! Если после института служил два года, то значит служил "пиджаком"! Больных на голову в пограничные войска КГБ СССР не брали, там был очень жёсткий отбор по здоровью! Так что ври правдоподобней, не смеши людей своей глупостью! Очень Опытный



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6

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  • Участник
  •  
- украдем мясо у людоеда!!!



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3

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  • Гость
  •  
  • 12 | 15.09.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 15.09.2020, 11:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69190 | Рейтинг: +11816,7
3 | 15.09.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован

1-му.
Что-то в носе у тебя не кругло, в 82 году Лукашенко было уже 28 лет, а в армию брали до 27.
_______________________________
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей - "Убивать нужно таких знатоков!"

1. В СССРе призывали до 28 лет.
2. Призвали Лукаша в 1980г. осенью
3. Отслужил он 1г. и 8 мес.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Как говорил незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей - "Убивать нужно таких знатоков!"
12 октября 1967 года был принят закон СССР "О всеобщей воинской обязанности".
Призыву подлежали граждане мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, но не старше 27 лет.
____________________________________________________________
_ Убогая! В 1980 году он служил уже не по призыву! В 1975-77 годах он служил в Погранвойсках! Ведь сколько раз тебя просил не лезть с комментами в воинскую тему, но ты всё на кактус! Очень Опытный



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  • 13 | 15.09.2020, 12:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4266 | Рейтинг: -335
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лукашенко молодец, всех жидомасонских подпиндосников раком поставил.



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5

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  • Гость
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  • 14 | 15.09.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 15.09.2020, 12:49 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4266 | Рейтинг: -334,7
Лукашенко молодец, всех жидомасонских подпиндосников раком поставил.
...................................
ты сам из какой палаты будешь,пойдем Наполеона раком ставить?



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  • Гость
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  • 15 | 15.09.2020, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.09.2020, 12:27 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4619 | Рейтинг: -344,7

- украдем мясо у людоеда!!!
_________________________________________
Какой ты мясоед. Коней обглодал своих?



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  • Гость
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  • 16 | 15.09.2020, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабка от ужаса из всех клонов огонь открыла!



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  • 17 | 15.09.2020, 18:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно делаем, нельзя отпускать Беларусь в лапы западных хищников!



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  • 18 | 15.09.2020, 19:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1647 | Рейтинг: +373
Ну да, 11 й путиноид. Отпустим к хищникам жить начнут а не выживать, вместо психа выберут приличного человека. А так сами не живем и другим не даем.



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  • 19 | 15.09.2020, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Александр Григорьевич служил в советской армии дважды.
Первый раз - срочная служба в пограничных войсках.
Сначала рядовой Лукашенко проходил службу рядовым пограничником и топтал землю вместе со всеми.
Но начальство будущего президента выделило его, видя его твердые убеждения и политическую подкованность назначило его инструктором политического отдела части.
Уволившись в запас сержантом, он несколько лет работал по партийной линии.

В 1980-м Александр Григорьевич снова попал в армию, в звании
лейтенанта. Должность снова политическая - замком роты по политчасти (короче говоря - замполит).
В 82-м он снова покидает армию - комиссовали по состоянию здоровья.

12 января 2001 года в независимой газете «Наша Свабода» была опубликована статья «Врачебное заключение»,
в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Дмитрия Щигельского о психическом заболевании Александра Лукашенко.
Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте,
у Лукашенко ещё в молодости неоднократно диагностирована мозаичная психопатия.
Впервые диагноз был поставлен советскими гражданскими психиатрами в 1976 году,
подтверждён военными психиатрами в 1982 году,
когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита в/ч 04104.
В связи с этим прокуратурой Республики Беларусь в отношении
Щигельского было возбуждено уголовное дело.
Сам Щигельский успел уехать в США перед самым опубликованием своего врачебного заключения.
В дальнейшем факты о «мозаичной психопатии» неоднократно упоминались в интернете, а также в документальном фильме «Крёстный батька».
КХЕ



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  • # 20 | 15.09.2020, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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