"Совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ (Михаил) Мишустин.
Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия и в финансовой сфере, договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов...
Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне", - сказал Путин на встрече, которую показал телеканал "Россия 24".
Переговоры проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей.
РИА Новости
Оригинал публикации
Сплотимся вокруг людоеда Лукашенко, затянув пояса
Раздел: Новости | Просмотры: 31403 | Комментарии: 22