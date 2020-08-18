Сплотимся вокруг людоеда Лукашенко, затянув пояса

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу."Совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ (Михаил) Мишустин.Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия и в финансовой сфере, договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 миллиарда долларов...Сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне", - сказал Путин на встрече, которую показал телеканал "Россия 24".Переговоры проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей.