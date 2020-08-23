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Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ

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Барабаш: Они не «переобулись», они просто транслируют то, что в «высоких кабинетах».

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ


После событий на Куштау, государственные СМИ Башкирии стали уделять больше внимания экологическим проблемам.

Под другим углом начала освещаться сырьевая проблема «БСК», стали заметны другие экологические протесты. Ранее госмедиа этих тематик избегали, или представляли, как частное мнение недовольных жителей.

— У меня много знакомых, работающих в государственных СМИ, и я не хочу их обидеть, но надо понимать, что государственные СМИ не являются средствами массовой информации, — поделился мнением в эфире «Эха» председатель совета по правам человека при главе Башкирии, директор фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. – Это средства государственной пропаганды. Их задача – транслировать условную «линию партии», то есть руководства региона. Они не переобулись, они просто транслируют то, что в «высоких кабинетах».

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.09.2020, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ
=====================================
Вообще, надо заметить, работенка у пропагандонов в государственных СМИ,- набей лежачего, в отличии от частных, которым приходится "землю носом рыть" чтобы добыть информацию, которая заинтересовала бы читателей, от этого зависит их материальное благосостояние.
А государственные сми, за наши же с вами деньги, нам же втюривают всякую пургу не вставая с кожаных кресел.
Меня всегда интересовал вопрос: Почему рядовой гражданин, увидев на земле 10 руб. наклонится и поднимет его, а когда его кровные миллионы и миллиарды руб. транжирят на право и налево, чинуши от власти, - он молчит?!
Завтрашний день он будет такой каким его сделаем мы с тобой !!!!



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  • Гость
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  • 2 | 21.09.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ своей продажностью довели доверие к себе и соответственно тиражи до абсолютного минимума. Тв смотрят только редкие пенсионеры и те уже воспринимают все с должным юмором. Зряплаты такие у смишников, что о них не принято говорить в приличном обществе. Но их не стоит жалеть, нормальных там не осталось, а независимые такие же перевертыши. Ждём перемен.



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  • Участник
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  • 3 | 21.09.2020, 13:29 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: +373,4
Всю эту мерзкую пропагандонскую сволоту нужно брать под карандаш. Настанут времена и припомнить им всем как они дружно лизали власть. Люстрировать и кастрировать и пусть дальше метлой и лопатой зарабатывают. А западу нужно взашей гнать окопавшихся там путриотов, вольдемара солвьева, брилевых и прочую погань.



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0

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  • Гость
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  • 4 | 21.09.2020, 21:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашей макаке впору с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступать.



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  • Гость
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  • 5 | 21.09.2020, 21:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всю эту мерзкую пропагандонскую сволоту нужно брать под карандаш. Настанут времена и припомнить им всем как они дружно лизали власть. Люстрировать и кастрировать
----------------
Песец башкирским журналистам, скоро обезьяна за них лично возьмется.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 21.09.2020, 21:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После событий на Куштау, государственные СМИ Башкирии стали уделять больше внимания экологическим проблемам.

Под другим углом начала освещаться сырьевая проблема «БСК», стали заметны другие экологические протесты.
------------------
Ну так это хорошо, чего либерасня развизжалась то?



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  • 7 | 22.09.2020, 00:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.09.2020, 13:29 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: +373,4
Всю эту мерзкую пропагандонскую сволоту нужно брать под карандаш. Настанут времена и припомнить им всем как они дружно лизали власть. Люстрировать и кастрировать и пусть дальше метлой и лопатой зарабатывают. А западу нужно взашей гнать окопавшихся там путриотов, вольдемара солвьева, брилевых и прочую погань.
____________________
А если резуса кастрировать, то что будет: макака или макиян?



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