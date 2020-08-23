Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ

Барабаш: Они не «переобулись», они просто транслируют то, что в «высоких кабинетах».После событий на Куштау, государственные СМИ Башкирии стали уделять больше внимания экологическим проблемам.Под другим углом начала освещаться сырьевая проблема «БСК», стали заметны другие экологические протесты. Ранее госмедиа этих тематик избегали, или представляли, как частное мнение недовольных жителей.— У меня много знакомых, работающих в государственных СМИ, и я не хочу их обидеть, но надо понимать, что государственные СМИ не являются средствами массовой информации, — поделился мнением в эфире «Эха» председатель совета по правам человека при главе Башкирии, директор фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. – Это средства государственной пропаганды. Их задача – транслировать условную «линию партии», то есть руководства региона. Они не переобулись, они просто транслируют то, что в «высоких кабинетах».