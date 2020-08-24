Вот и сегодня прислали вот это. Будто мне пришёл заказ на Абдрахманова из Белого дома. Вот зачем ты,
Рафик Дусалиев, пошутил насчёт главы администрации?)))
А, вообще, поясню. Партия «Народ против коррупции», региональное отделение которой я возглавляю, получила новую жизнь с приходом нового руководителя Романа Путина. Так что в ближайшее время вы увидите и услышите о нашей работе. Обещаем, что республику ждут серьёзные коррупционные разоблачения во властных структурах. В том числе и в ближайшем окружении Хабирова.
Что касается Абдрахманова, то после его выходки на Куштау он стал мне, как ишимбайцу, противен. Я не хочу его видеть на этом посту и попросил своих друзей из его администрации (Азамата ненавидят там почти 80%) найти мне материалы по коррупции.
И сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу.
Динар Зайнуллин: «Сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу»
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