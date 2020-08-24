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Динар Зайнуллин: «Сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу»

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Динар Зайнуллин – общественный деятель.Сам я не любитель телеграмканалов. Потому как они анонимные. И к тому же часто там встречаются посты откровенных фантазёров.

Динар Зайнуллин: «Сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу»


Вот и сегодня прислали вот это. Будто мне пришёл заказ на Абдрахманова из Белого дома. Вот зачем ты,
Рафик Дусалиев, пошутил насчёт главы администрации?)))

А, вообще, поясню. Партия «Народ против коррупции», региональное отделение которой я возглавляю, получила новую жизнь с приходом нового руководителя Романа Путина. Так что в ближайшее время вы увидите и услышите о нашей работе. Обещаем, что республику ждут серьёзные коррупционные разоблачения во властных структурах. В том числе и в ближайшем окружении Хабирова.

Что касается Абдрахманова, то после его выходки на Куштау он стал мне, как ишимбайцу, противен. Я не хочу его видеть на этом посту и попросил своих друзей из его администрации (Азамата ненавидят там почти 80%) найти мне материалы по коррупции.

И сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу.






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  • 1 | 22.09.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обещаем, что республику ждут серьёзные коррупционные разоблачения во властных структурах. В том числе и в ближайшем окружении Хабирова.
=======================================
Ну с "окружением" мне понятно!
"А не замахнуться ли вам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?" то бишь на гадия? Или кишка тонка?!
А поводы есть, взять, к примеру, туже "Соду", там если чуть-чуть копнуть, столько дерьма на гадия можно добыть, что ему до конца жизни можно гарантировать государственное содержание....



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  • 2 | 22.09.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Парень до этого как то себя не проявлял как борец.Не верю я ему.



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1

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  • Участник
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  • 3 | 22.09.2020, 10:03 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1524 | Рейтинг: +740,5
Одного говна меньше стало:


С АО «Башинформ» уходит председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов.

По сведениям источника ProUfu.ru, его непрофессиональная работа по Куштау негативно сказалась на имидже Радия Хабирова и дискредитировала власть в глазах общественности. Председатель совета директоров АО «Башинформ» стал чрезмерно токсичным для соратников, сообщает источник ProUfu.ru. Из-за чего персону Мурзагулова потребовалось и вовсе удалить с информационной повестки. Его заменят «более умеренным» претендентом.

Освободившееся кресло председателя совета директоров АО «Башинформ» займет руководитель ГУП Телерадиовещательная компания «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. Зарафутдинов по этому поводу от комментариев отказался.

Напомним, господин Мурзагулов ранее позволил себе высказать одиозные реплики в адрес защитников. По его мнению, протестующие изображают народный бунт, потому что их подкупили или убедили в том, что шиханы священны.
......но другое говно дабавилось...



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5

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  • 4 | 22.09.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищи !!! Копните заодно под министра культуры Шафикову А. и советника по культуре главы региона Абдразакова А. Очень много интересного найдёте.
Абдразаков А, как и его босс ,также был под судом только за воровство.



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  • 5 | 22.09.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69207 | Рейтинг: +11812
Парень до этого как то себя не проявлял как борец.Не верю я ему.
________________________________________
И правильно делаешь. Это СБМ-овец, приятель и шестерка СРАдия - отлизывает ему с 11 октября 2018 года - даже банил меня на какое-то время(потом разбанил) - за то, что я ему в ФБ и писала, что он СРАдиевая соска.
СРАдий его засунул в СПЧ... пока что, кроме того он получил какую-то должность уже в бытность СРАдия, не помню - кажется в каком-то банке или еще где - с хорошей зарплатой, хотн до этого, болтался, как дерьмо в проруби.
И да - в Ишимбайский район он не хочет (в ФБ ему в лоб задали вопрос - не намерен ли он сам занять его место - он отрицает) - пишет, что на место этого козла не метит, понятно почему - ЗП, видимо, не на много выше или не выше, но придется уезжать, а у него 3-е детей, учатся в элитных башкирских школах(нацик), дом в Дорогино и квартира в географическом центре - чего ему делать в захолустье, пусть и родном? Но - если родина(зачеркнуто) СРАдий прикажет - соска ответит "есть"! И никуда не денется, хотя опыта работы в этом ключе у него нет, был завхозом в каком-то учреждении и не выше... юрисконсультом... но юрист из него точно такой же. как СРАдий и Гайсина - говённый.



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3

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  • 6 | 22.09.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69207 | Рейтинг: +11812
Напомним, господин Мурзагулов ранее позволил себе высказать одиозные реплики в адрес защитников. По его мнению, протестующие изображают народный бунт, потому что их подкупили или убедили в том, что шиханы священны.
_______________________________________
А еще он назвал защитников Куштау ваххабитами и террористами.
А потом нарвался на штраф от РФС буквально на следующий же день, как его назначили председателем совета директоров ФК Уфа - за свой поганый язык.
Возможно и там он на долго не задержится... если не научится держать свой поганый нарциссический язык за зубами.
Впрочем - СРАдию он точно - сапог в пару!



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  • 7 | 22.09.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По поводу романа путина и партии«Народ против коррупции»-это что еще 20 лет коррупции,бандитизма и беспредела?ну бля... увольте...



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  • # 8 | 22.09.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 22.09.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69207 | Рейтинг: +11812
# 8 | 22.09.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован

Надо в минкульт настучать - пусть ваш айтишник проверит - кто с минкультовского компа в рабочее время сидит на УЖике и поливает дерьмом своих начальников на протяжении уже 10 лет.... Для вашего айтишника это не составит труда - просто минутное дело)))))



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  • 10 | 22.09.2020, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69207 | Рейтинг: +11812
Партия «Народ против коррупции», региональное отделение которой я возглавляю, получила новую жизнь с приходом нового руководителя Романа Путина.
______________________________________
"Пчелы против мёда"

Папашку Ромочки - Игирька - застукали за коррупцией в лишенном лицензии Промсбербанке, в совет директоров которого входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь.



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  • # 11 | 22.09.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 22.09.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Партия «Народ против коррупции», региональное отделение которой я возглавляю, получила новую жизнь с приходом нового руководителя Романа Путина.
____________________________________________________________
_______
Еще с нулевых годов, как только появляется какая-либо партия или движение, так ее региональное отделение берет под свой контроль Радий и ставит руководителем своего проверенного кадра! А мы потом удивляемся, как это так: отъявленный националист и вдруг против коррупции или за СССР или за "русский мир"!



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  • 13 | 22.09.2020, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-------------------------------------------- Так что в ближайшее время вы увидите и услышите о нашей работе. Обещаем, что республику ждут серьёзные коррупционные разоблачения во властных структурах. В том числе и в ближайшем окружении Хабирова.-----------------------------------------------
------------Ну инан б...атак, опять нас ждет светлое будущее-порвем всю мразь с тобой динар зайнуллин и заживем как в АМЕРИКЕ-все по закону и по чести,а?И выборы будут у нас без фальсификаций,и полиция и суды будут справедливы и беспристрастны,а уж чиновнички и вовсе на службу народа и в один ряд с ним встанут и тд и тд.



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  • # 14 | 22.09.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 22.09.2020, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 22.09.2020, 15:13 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40376 | Рейтинг: +5127,5
9 | 22.09.2020, 12:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69206 | Рейтинг: +11812

Надо в минкульт настучать..
===================================================
Правильно! Давай, у тебя это дело привычное.



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3

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  • 17 | 22.09.2020, 16:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69207 | Рейтинг: +11812
Привычно - это для тебя и мечетлинской сплетницы.
Это вы сучите постоянно - и ты, сын сралинского прокурора, и она дура стоеросовая попавшая по квоте в минкульт на низшую должность где-то в канцелярии.
Кстати - Админ-то тебя посылает с твоим стукачеством, а что прокуратура на твой донос на меня тебе ответила? Тоже накуй послала?)))))))))))))



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  • 18 | 22.09.2020, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привычно - это для тебя и мечетлинской сплетницы.
Это вы сучите постоянно - и ты, сын сралинского прокурора, и она дура стоеросовая попавшая по квоте в минкульт на низшую должность где-то в канцелярии.
--------------------------
Чот не понел - Кухарка знает даже незарегов, кто, где, и кем работает?
У нее сверхспособности?



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2

  • # 19 | 22.09.2020, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 20 | 22.09.2020, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
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