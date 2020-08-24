Динар Зайнуллин: «Сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу»

Динар Зайнуллин – общественный деятель.Сам я не любитель телеграмканалов. Потому как они анонимные. И к тому же часто там встречаются посты откровенных фантазёров.Вот и сегодня прислали вот это. Будто мне пришёл заказ на Абдрахманова из Белого дома. Вот зачем ты,Рафик Дусалиев, пошутил насчёт главы администрации?)))А, вообще, поясню. Партия «Народ против коррупции», региональное отделение которой я возглавляю, получила новую жизнь с приходом нового руководителя Романа Путина. Так что в ближайшее время вы увидите и услышите о нашей работе. Обещаем, что республику ждут серьёзные коррупционные разоблачения во властных структурах. В том числе и в ближайшем окружении Хабирова.Что касается Абдрахманова, то после его выходки на Куштау он стал мне, как ишимбайцу, противен. Я не хочу его видеть на этом посту и попросил своих друзей из его администрации (Азамата ненавидят там почти 80%) найти мне материалы по коррупции.И сделаю всё, чтобы этот негодяй даже в республике не нашёл себе работу.