Курултайное очковтирательство

Депутаты парламента Башкирии запретили уполномоченному по правам человека республики иметь иностранное гражданство.Соответствующий законопроект был одобрен законодателями в первом чтении на пленарном заседании, прошедшем в минувший четверг, 17 сентября. Проект предусматривает внесение изменений в отдельные законодательные акты Башкирии в части регулировании статуса уполномоченного по правам человека.За принятие поправок проголосовали 82 депутата, 1 человек воздержался, еще 15 присутствующих парламентариев не оставили свой голос. Также согласно принятому проекту закона уполномоченному запрещено иметь вид на жительство или другой документ, позволяющий проживать на территории иностранного государства на постоянной основе.Напомним, место омбудсмена республики в настоящее время вакантно. Ранее некоторые региональные СМИ сообщали о намерении властей региона назначить на это место ответственного секретаря Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфию Гайсину. Позднее стало известно, что ее кандидатура не была согласована парламентом республики. ProUfu со ссылкой на собственный источник сообщало, что причиной отзыва является общественное недовольство кандидатурой и видео 3-летней давности, на котором Гайсина, выступая на митинге, критиковала Владимира Путина и высказывалась в поддержку Алексея Навального. О том, когда будет назначен уполномоченный по правам человека, на заседании парламента не сообщили.