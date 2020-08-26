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Курултайное очковтирательство

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Депутаты парламента Башкирии запретили уполномоченному по правам человека республики иметь иностранное гражданство.

Курултайное очковтирательство


Соответствующий законопроект был одобрен законодателями в первом чтении на пленарном заседании, прошедшем в минувший четверг, 17 сентября. Проект предусматривает внесение изменений в отдельные законодательные акты Башкирии в части регулировании статуса уполномоченного по правам человека.

За принятие поправок проголосовали 82 депутата, 1 человек воздержался, еще 15 присутствующих парламентариев не оставили свой голос. Также согласно принятому проекту закона уполномоченному запрещено иметь вид на жительство или другой документ, позволяющий проживать на территории иностранного государства на постоянной основе.

Напомним, место омбудсмена республики в настоящее время вакантно. Ранее некоторые региональные СМИ сообщали о намерении властей региона назначить на это место ответственного секретаря Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфию Гайсину. Позднее стало известно, что ее кандидатура не была согласована парламентом республики. ProUfu со ссылкой на собственный источник сообщало, что причиной отзыва является общественное недовольство кандидатурой и видео 3-летней давности, на котором Гайсина, выступая на митинге, критиковала Владимира Путина и высказывалась в поддержку Алексея Навального. О том, когда будет назначен уполномоченный по правам человека, на заседании парламента не сообщили.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 24.09.2020, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутаты парламента Башкирии запретили уполномоченному по правам человека республики иметь иностранное гражданство.
======================================
Непыльная работенка: сидят, сидят, сидят..., потом раз и чего нибудь запретят, и опять сидят, сидят...
О таких как они Омар хайям сказал:

Чем ниже человек душой,
Тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда,
Куда душою не дорос

Как уже все это достало !!!!



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  • 2 | 24.09.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все очень просто. Толкач это место вечно грел для своего человека, а тут наехали на самое святое. Теперь мстит разными способами как нашкодивший ребенок, гавном кидается.
Вот и сейчас. Дал отмашку, а там начальник этого секретариата начал протаскивать через послушных и слабоумных свою поправку. Постепенно к концу созыва собрание превратится в кишащий злобными пауками банку, что собственно и характерно ВСЕМ Заксобрания регионов нашей необъятной родины, Англии конешно).



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  • 3 | 24.09.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эллина Усманова
Добрый день уважаемый Радий Фаритович!
Обращаюсь от имени всех родителей , чьи дети учатся в 70 школе Калининского района! Около рынка «Апельсин» , по кольцевой 198, нам установили пешеходный переход- за что огромная благодарность Марселю Байдавлетову за быстрое реагирование на обращение!!!!



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  • 4 | 24.09.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назначьте УПЧ Юмадилова.он,по выражению Хабирова тоже "многого добился"



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  • 5 | 24.09.2020, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А может вообще упраздинть должность упалнамоченного по правам челавека. Ато и вправду пролезет туда какой нибудь иностраный вражина. Бережоного бох бережет.



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  • 6 | 24.09.2020, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как омерзителен этот Путин...



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  • 7 | 24.09.2020, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.09.2020, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как омерзителен этот Путин...
_____________________________
Твой Натан*** еще мерзее



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  • 8 | 24.09.2020, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.09.2020, 16:46 | Автор:

А может вообще упраздинть должность упалнамоченного по правам челавека. Ато и вправду пролезет туда какой нибудь иностраный вражина. Бережоного бох бережет.
===================================================
Да ужж , да уж ! Много " добра " видят люди
от Уполномоченных по правам человека и человеков !!
В Хабаровске , Ишимбае , Шиесе , Норильске , Ангарске
и тд и тп !
Спрашивается ЗАЧЕМ они нужны ?
Кто решает вопросы в РФ , эти марионетки ?



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