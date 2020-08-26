Юмадиловщина живее всех живых

Несколько жителей Башкирии обратились к президенту России и председателю Следственного комитета с просьбой расследовать деятельность адвоката Булата Юмадилова.Открытое обращение, копия которого имеется в распоряжении редакции “Эха”, подписали более 30 человек. Они пожаловались на коррупцию в Адвокатской палате республики. По словам авторов письма, в палате установился “эпицентр” коррупционных связей, которые координируются президентом палаты Булатом Юмадиловым и его сыном, вице-президентом организации Денисом Юмадиловым. Последние, как сообщается в тексте, “смогли проникнуть во все органы власти, правоохранительную систему и суды”.“Масштабы коррупционных проявлений поражают воображение. В руководстве Адвокатской палаты находятся только бывшие чиновники, с помощью которых им удается влиять на многие серьезные процессы в республике и крупные уголовные дела. Какая коррупционная схема не вскроется, в ней обязательно будут задействованы адвокаты из круга Юмадиловых”, – написано в обращении.Те, кто обращается за услугами адвокатов палаты, якобы сталкивается с мошенническими действиями и не получает необходимую юридическую помощь, заявляют авторы. Среди последних – общественные деятели Сагит Исмагилов, Рамиля Саитова, Диана Демидова и экс-судья Радик Рахматуллин. Последний сообщил “Эху”, что поставил подпись под текстом обращения из-за убежденности в мошенничестве членом Адвокатской палаты Башкирии.«Подписал без сомнений. Я бы даже более крепкие выражения употребил бы в отношении вот этих покровителей и крышевателей. О том, что периодически адвокаты попадаются на обдирании людей, я знаю от простых людей. Не от [Виталия] Буркина и других людей, которые из-за своей принципиальности и, может быть, где-то неосмотрительности были уволены из Адвокатской палаты», — объяснил свою позицию Радик Рахматуллин.По словам бывшего судьи, к нему обращались люди, которые платили за услуги адвокатов республиканской палаты несколько сотен тысяч рублей, но в результате не получили ожидаемой юридической поддержки. Авторы открытого обращения направили письмо президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.Напомним, ранее на Булата Юмадилова было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии регионального следственного комитета, в 2014 и 2016 годах он пролоббировал заключение договора об аренде помещения для Адвокатской палаты, которая принадлежит его родственнице.Тогда ущерб оценили в более чем 5 млн рублей. В конце августа текущего года Советский районный суд Уфы признал незаконным возбуждение дела. Материалы были возвращены следствию для устранения неназванных нарушений.