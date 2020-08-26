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Юмадиловщина живее всех живых

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Несколько жителей Башкирии обратились к президенту России и председателю Следственного комитета с просьбой расследовать деятельность адвоката Булата Юмадилова.

Юмадиловщина живее всех живых


Открытое обращение, копия которого имеется в распоряжении редакции “Эха”, подписали более 30 человек. Они пожаловались на коррупцию в Адвокатской палате республики. По словам авторов письма, в палате установился “эпицентр” коррупционных связей, которые координируются президентом палаты Булатом Юмадиловым и его сыном, вице-президентом организации Денисом Юмадиловым. Последние, как сообщается в тексте, “смогли проникнуть во все органы власти, правоохранительную систему и суды”.

“Масштабы коррупционных проявлений поражают воображение. В руководстве Адвокатской палаты находятся только бывшие чиновники, с помощью которых им удается влиять на многие серьезные процессы в республике и крупные уголовные дела. Какая коррупционная схема не вскроется, в ней обязательно будут задействованы адвокаты из круга Юмадиловых”, – написано в обращении.

Те, кто обращается за услугами адвокатов палаты, якобы сталкивается с мошенническими действиями и не получает необходимую юридическую помощь, заявляют авторы. Среди последних – общественные деятели Сагит Исмагилов, Рамиля Саитова, Диана Демидова и экс-судья Радик Рахматуллин. Последний сообщил “Эху”, что поставил подпись под текстом обращения из-за убежденности в мошенничестве членом Адвокатской палаты Башкирии.

«Подписал без сомнений. Я бы даже более крепкие выражения употребил бы в отношении вот этих покровителей и крышевателей. О том, что периодически адвокаты попадаются на обдирании людей, я знаю от простых людей. Не от [Виталия] Буркина и других людей, которые из-за своей принципиальности и, может быть, где-то неосмотрительности были уволены из Адвокатской палаты», — объяснил свою позицию Радик Рахматуллин.

По словам бывшего судьи, к нему обращались люди, которые платили за услуги адвокатов республиканской палаты несколько сотен тысяч рублей, но в результате не получили ожидаемой юридической поддержки. Авторы открытого обращения направили письмо президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Напомним, ранее на Булата Юмадилова было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии регионального следственного комитета, в 2014 и 2016 годах он пролоббировал заключение договора об аренде помещения для Адвокатской палаты, которая принадлежит его родственнице.

Тогда ущерб оценили в более чем 5 млн рублей. В конце августа текущего года Советский районный суд Уфы признал незаконным возбуждение дела. Материалы были возвращены следствию для устранения неназванных нарушений.

Эхо Москвы
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  • 1 | 24.09.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В конце августа текущего года Советский районный суд Уфы признал незаконным возбуждение дела.
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В сране башкир творится полный беспредел !!!!



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  • 2 | 24.09.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнга выгнали из палаты и его выгонят, мусору там не место



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  • 3 | 24.09.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кол-у
Башк ры не сжигают напалмом целую школу детей , иначе 179 людей сегодня с нами нет. В СП/б, а не в Уфе, отобрали у мамы трехмесячного ребенка Умарали и вернули трупом. Это означает убитым! Ваша страна группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевич а подсунула в прем еры РБ ! Это вашего Путина деятельность что в им назначенном суде его признали непричастным к "любви с криком!"
Так у кого утверждаете "срана"?!
А ваши утверждения о культуре,- сходите до ближайших кустов или ваш Путин торжественно пообещавщий "мочить туалеты" ни одного не построил, а одинокий туалет на два очка: М + Ж между Верхнеуральск ом и Магнитогорском вообще спер на металлолом!
Путин: "Я отвечаю за всё"!
Эй вы, из "сраны"..



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  • 4 | 24.09.2020, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.09.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Ваша страна группового насильника...
=========================================
Слыш ты "умник", случайно не из коммуняк будешь?!
Твой бред напоминает бред зюганова (дедушки Зю) который во время своего выступления у Кремлевской стены по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября и заявил :
"«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ СВОЛОЧЬ"
Ну если не коммуняка то башкортосранец,- сто пудов!!!



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  • 5 | 24.09.2020, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.09.2020, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

бред зюганова (дедушки Зю) который во время своего выступления у Кремлевской стены по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября и заявил :
"«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой. И
////////////
Воистину бред!
не "мы" прикрывали Европу от ордынского нашествия, а ордынские ханы следуя своей имперской логике прикрывали русских от завоевывания "братскими" и прочими европейскими кланами; по минимуму - не препятствовали русским защищаться самим, по максимуму - до битвы при Ворскле, где сами, без участия москвичей ордынцы разбили группировку Витовта, и Москва без малейших усилий со своей стороны стала доминировать сначала в Восточной Европе, потом во всей Европе, потом во всем мире.
А Наполеона никто не разбивал - он два месяца ожидал парламентеров в Москве, и ушел сам, в обратном пути их грабили мужики.
Наполеон считается прогрессивным деятелем ,он завоевал страны для введения единых стандартов всем и во всем ,для реального улучшения жизни, наши феодалы тогда не хотели лучше,и сейчас не хотят.
Наполеона доконали банкиры которым он задолжал денег которых он занял для ведения войны ,они создали коалицию, и пригласили русского царя, чтоб бесплатно победить Францию и наложить на французский народ обязанность платить контрибуцию, царя это польстило и он не думая сунул русские войска в мясорубку вращаемую банкирами.



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  • 6 | 24.09.2020, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ладно хоть адвокат Юмадилов на своем горком опыте доказал всем нам что в стране работают законы. Браво.



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  • 7 | 24.09.2020, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что там, аульные квотники опять самые хитрые нащальники?



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  • 8 | 24.09.2020, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.09.2020, 16:50 | Автор:

Ладно хоть адвокат Юмадилов на своем горком опыте доказал всем нам что в стране работают законы. Браво.
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Это как говорится , намыленный из бани голый бежит.



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