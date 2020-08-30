Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Как обычно: Царь, наместн ...

22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Чем заняты лживые официал ...

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ ========================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Прощай, пенсия! Народ сно ...

3, на х уй иди
  Рейтинг: +3  natall

Обсуждаемое за месяц
Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   20687    14

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   21399    5

Профессиональный ...

Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК. ...
  28.09.2020   16239    17

Чисто по понятиям ...

Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия. ...
  27.09.2020   22656    23

Руслан Габбасов: Как ...

Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его ...
  25.09.2020   13320    127

Последние публикации
Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что ...
  28.09.2020   15415    14

Уголовник в кресле главы ...

Власти Ишимбая не согласовали акцию в защиту прав медработников. ...
  28.09.2020   37418    5

Профессиональный ...

Член регионального СПЧ Олег Галин вошел в президиум федерального Совета ОНК. ...
  28.09.2020   39069    17

Чисто по понятиям ...

Урал Байбулатов: Тогда это не политика, если «своих» не бросает — это понятия. ...
  27.09.2020   13897    23

Руслан Габбасов: Как ...

Общественный активист Руслан Габбасов делится своим мнением о тех, кто, по его ...
  25.09.2020   33777    127

Юмадиловщина живее всех ...

Несколько жителей Башкирии обратились к президенту России и председателю ...
  24.09.2020   28487    13

Курултайное ...

Депутаты парламента Башкирии запретили уполномоченному по правам человека ...
  24.09.2020   16534    16

Мурзагулов плохо ...

Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о его отставке. Ранее об этом со ...
  23.09.2020   25114    20

Майор полиции стряпал ...

Майор, подписавший протоколы задержанных защитников Куштау в Башкирии, дал ...
  23.09.2020   26035    14

Депутаны подмахнули не ...

Депутаты Госсобрания Башкортостана в конце прошедшей недели единогласно дали ...
  22.09.2020   12980    15

Читаемое за месяц
Прощай, пенсия! Народ ...

Прощай, пенсия! Обнуленный президент обнуляет рост пенсий. Правительство ...
  30.08.2020   22432    21

Мерзавца — на скамью ...

Скандального главу Ишимбая могут повысить? Источники в Правительстве РБ говорят ...
  30.08.2020   43423    13

Позорное судилище от ...

«Это было позорное судилище»: как прошли самые массовые аресты в Башкирии после ...
  30.08.2020   14422    25

Всегда на стороне зла ...

Какой, все-таки, позор, что власти нашей страны – нашим именем! – всегда и без ...
  31.08.2020   38956    32

Ни один нормальный ...

В Минздраве РФ заявили, что дети не будут прививаться от коронавируса. Вакцина ...
  31.08.2020   36069    10

Архив публикаций
Сентябрь 2020 (67)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)


Попособили и хватит

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.09.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 28723 | Комментарии: 14
Оценили
0


Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года.

Попособили и хватит


Второй месяц осени богат на нововведения и новые законы. Рассказываем, какие из них вступают в силу с 1 октября.

Изменение размера МРОТ в России

Согласно проекту Минтруда РФ по прожиточному минимуму на второй квартал 2020 года, с 1 октября размер МРОТ увеличится на 262 рубля и составит 12 392 рубля для трудоспособного населения. Величину МРОТ за второй квартал 2020 года будут использовать при расчётах социальных выплат и зарплат уже в 2021 году.

В целом, по данным Минтруда России, прожиточный минимум во II квартале 2020 года в среднем на душу населения будет в размере 11 468 рублей; для трудоспособного населения — 12 392 рубля; для пенсионеров — 9 422 рубля; для детей — 11 423 рубля.

Обязательный переход на карту «МИР»

С 1 октября на карты других платёжных систем переводить пенсии и иные социальные выплаты не будут. Все типы соцпособий будут перечислять на карты национальной платежной системы «МИР». В их числе следующие пособия: выплаты подвергшимся воздействию радиации; пособия семьям, имеющим детей; ежемесячные пособия на детей, рожденных третьими или последующими, в возрасте до трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Нововведение не коснется тех получателей, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют почтой – эти граждане будут получать выплаты в том же порядке.

Повышение зарплат у бюджетников

С 1 октября заработные платы бюджетников увеличатся на 3%. Повышенные выплаты будут получать военнослужащие, а также сотрудники Росгвардии, органов исполнительной власти, отделов полиции, таможенных и противопожарных служб.

Увеличенный размер суммы возмещения по вкладам

Лимит страхового возмещения по вкладам возрастет до 10 млн рублей с 1 октября. Однако изменение касается не всех депозитов, а только тех, которые были открыты в определённых обстоятельствах. Например, при продаже квартиры или земли с домом, получении наследства или гранта. Ранее такую сумму возмещения можно было получить только по счетам эскроу.

Изменение в выплатах субсидии в сфере ЖКХ

С 1 октября возобновляется действие «докоронавирусных» правил оформления субсидий на оплату коммунальных услуг – они вновь будут устанавливаться на полгода, для продления выплаты придется доказывать свое право на льготу.

Изменения в выплатах безработным

С 1 октября перестанут платить пособие по безработице индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта текущего года. Напомним, выплата назначалась им в размере 12130 рублей сроком на три месяца. Также не будут больше продлевать выплаты и россиянам, утратившим право на получение пособия после 1 марта.

Отмена налоговых ограничений

Второй осенний месяц начнётся также с отмены ограничения, по которому переплату по налогу разрешалось зачесть только в счёт налога того же вида. С 1 октября такой зачёт можно проводить между разными видами налогов. Это представляется возможным лишь в том случае, если у налогоплательщика нет задолженности.

Отмена «коронавирусных» ограничений для предпринимателей

1 октября истекает срок послаблений для предпринимателей, работавших в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Бизнесмены больше не смогут отказаться от договоров аренды помещений, заключенных до введения режима повышенной готовности. Также истекает и срок предоставления временных отсрочек по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну, которые в этом году предоставлялись малому и среднему бизнесу.

Изменение порядка оформления субсидий и пособий

Со 2 октября для получения пособий и заявлений возвращается прежний порядок оформления – россиянам нужно снова собирать пакет документов вместе и подавать заявление. При этом порядок оформления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка будет прежним. Вместе с этим родители снова должны будут уведомлять органы соцзащиты и Пенсионный фонд о смене места жительства или пребывания, а также о других обстоятельствах, приводящих к прекращению материальной помощи.

Возврат техосмотра для получения ОСАГО

В связи с пандемией водителям временно разрешили получать ОСАГО без диагностических карт. С 1 октября всё возвращается на круги своя, поэтому у водителей есть месяц, чтобы пройти техосмотр. Водители должны будут предоставить диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра при заключении договора. Тем, кто оформил ОСАГО в период пандемии, необходимо донести документы, подтверждающие прохождение техосмотра, в свою страховую компанию вплоть до 30 октября.

Обязательная маркировка парфюма и фототоваров

С 1 октября все производители и импортёры духов, туалетной воды, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек обязаны наносить на продукцию маркировку. Исключение составит нереализованная на 1 октября парфюмерная продукция, произведенная или ввезенная на территорию страны до этой даты. С 1 октября у продавцов и посредников начнут проверять наличие оборудования для считывания кодов.

Новые правила работы ломбардов

С 12 октября все ломбарды страны начнут работать по новым правилам. Так, компании не смогут выдавать займы на сумму, превышающую оценочную стоимость заложенной вещи. Обязательными для ломбардов станут открытые торги при продаже невостребованной вещи дороже 300 тысяч рублей. График работы всех ломбардов увеличится на три часа.

Упрощение получения российского гражданства

С 12 октября получить российское гражданство станет проще тем иностранцам, у которых совершеннолетние и дееспособные дети уже являются гражданами России. До этой даты упрощённая схема доступна только нетрудоспособным родителям.

Запрет на курение кальянов

С 30 октября вводится запрет на использование кальянов и потребление никотиновой продукции в заведениях общественного питания.

Штрафы за неприменение касс в общественном транспорте

С 1 октября вновь будут налагаться штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники при продаже билетов и талонов водителями или кондукторами в общественном транспорте, а также во время расчетов за услуги в сфере ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций.

Бесплатное путешествие для пенсионеров Башкирии

С 1 октября начнется регистрация пенсионеров республики, желающих отправиться к природным «жемчужинам» Башкирии. В программе тура — семидневные и двухдневные поездки по Башкирии, в том числе по музеям, религиозным объектам и усадьбам. Экскурсии могут быть как пешеходными, так и автобусными. Проект реализуется в рамках программы социального туризма.

На бесплатное путешествие по родной республике смогут претендовать пенсионеры (мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие 55 лет и имеющие право на получение пенсии), а также взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья. Информацию о перечне социальных туров можно изучить на информационном интернет-портале социального туризма: соцтуризмрб.рф, а также в каталоге, который пенсионер получает в филиале соцзащиты по месту регистрации.

Запрет охоты на зайцев в Башкирии

С 1 октября по 31 января в республике ограничен срок любительской и спортивной охоты на зайцев в общедоступных охотничьих угодьях. Напомним, новые правила охоты действуют в Башкирии с 1 сентября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.09.2020, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запрет охоты на зайцев

---------------------------------

"Заяц, ты меня слышишь? Ну, заяц, погоди!"



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.09.2020, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лидеры некоторых западных государств не признали Лукашенко президентом Белоруссии. По их мнению легитимный президент страны – занявшая второе место в предвыборной гонке Светлана Тихановская.

«А что, так можно?» — удивился Александр Григорьевич.

- Что делать будем, Григоричь? – глава белорусского МИДа с надеждой смотрел на Лукашенко.

- Сперва чаю попьём, - ответил Александр Григорьевич и нажал кнопку на пульте, - Алевтина Сергеевна, два стакана чаю.

- Уже несу, - раздался в селекторе грудной женский голос.

- Так что делать? – повторил свой вопрос министр иностранных дел. – Не признаёт нас Запад. Тихановскую признаёт. Что делать?

- Что делать, что делать, - пробормотал Лукашенко, - да ничего не делать. Кому это я не нравлюсь, Меркель? Так я из-за её рожи тоже может по ночам кричу.

Он развернулся в сторону стоявшего у двери охранника:

- Витёк, а ну-ка, сбацай чего-нибудь по-немецки.

- Хенде хох! Гитлер капут! – браво ответил телохранитель.

- О, видал? - обернулся Лукашенко к министру. - Готовый канцлер Германии. Готовь заявление МИДа. Кто там ещё меня президентом не признал? Макрон не признал? Серж!

Сидевший за столом секретарь аж подпрыгнул.

- Французским владеешь?

- В совершенстве. Мсье, же нема шпа сис жур!

- Молодец! В Париж поедешь. Скажешь Макрону, что Минск признаёт тебя легитимным президентом Франции, а он пусть манатки собирает.

В кабинет вошла Алевтина Сергеевна. Две стоявшие на подносе чашки благоухали неземным ароматом. Плавно покачивая бёдрами, буфетчица направилась к столу президента.

- Королева, как есть королева! – восторженно зацокал языком Лукашенко. - А ну-ка, королева, выдай чего-нибудь по-английски!

Алевтина поставили чашки на стол, выпрямилась, прижала поднос к груди, закрыла глаза:

- Гуд бай, май лав, гуд бай!

- Всё! – сказал как припечатал Александр Григорьевич.- Полетишь в Лондон, скажешь Елизавете Альбертовне, что Минск считает её пребывание у власти нелегитимным. 94 года, 68 лет у власти! Давно на пенсию пора. Минск этого больше не потерпит. Кто там ещё в списке?

- Дания, Канада, Нидерладны, прибалтийские республики, - начал перечислять министр.

- В Бобруйск езжай, это город высокой культуры, там каждый второй готовый президент.

- Варшава.

- Это в Гомель, – парировал президент, - там этого добра хоть лопатой греби.

- Киев.

- Минск, проспект Независимости, 32, Белорусский государственный цирк. И президент, и вся Верховная Рада – там.

- Вашингтон.

Лукашенко осёкся, словно на полном скаку остановил коня, и в задумчивости потёр переносицу.

- Вот тут нужно подумать. Кого попало в кресло президента США сажать не стоит.

Он поднял трубку телефона, нажал несколько кнопок:

- Владимир Владимирович? В ноябре в США выборы президента, так я вот о чём подумал…

Klim Podkova



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.09.2020, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Заяц, ты меня слышишь? Ну, заяц, погоди!"
-----------
В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, — их жалко до слез!

Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, —
Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть ?.. Я раз за дровами

В лодке поехал — их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, —
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой —
Зайцы на нем собралися гурьбой...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 28.09.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попособили и хватит
===============================
Да пандемия некуда и не уходила, просто путину нужно было "обнулится" !!!
Судите сами:
25 сентября российский оперштаб сообщил о 7212 подтвержденных случаях COVID-19 за сутки. Еще накануне их было 6595. С начала сентября суточная заболеваемость выросла более чем на 50%
Самый большой скачок заболеваемости за сутки — в полтора раза — продемонстрировала Москва: в пятницу в столице зарегистрировали 1560 новых случаев.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 28.09.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 28.09.2020, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69228 | Рейтинг: +11810,3
Самый большой скачок заболеваемости за сутки — в полтора раза — продемонстрировала Москва: в пятницу в столице зарегистрировали 1560 новых случаев.
____________________________________________________
За субботу уже более 2 тыщ - так что в 2 раза....



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 28.09.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все думают, что переболеют этим Повидлом (Covid19) и все будет чудесно, иммунитет сохранит их от дальнейших заболеваний. А то, что ущерб здоровью будет серьезный и реабилитация потребуется в течении ряда лет, никого не волнует. То, что возможно повторное заражение никого не пугает. Муть, разброд и шатание.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 28.09.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорогие УЖ исты! Флешмоб в честь древнейших аборигенов Урала финно- угорских народов продолжается.Учим хотя бы несколько слов на языке коми.


Здравствуйте!
Видза олланныйд ! (на коми- зырянском языке).



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.09.2020, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Че вы паритесь. Выборы прошли и ковидло с пневмой расти начало. Теперь надо народ запугать, отвлечь. Пилить то надо, деньги сами себя не заработают.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 28.09.2020, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.09.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попособили и хватит
===============================
Да пандемия некуда и не уходила, просто путину нужно было "обнулится" !!!
Судите сами:
25 сентября российский оперштаб сообщил о 7212 подтвержденных случаях COVID-19 за сутки. Еще накануне их было 6595. С начала сентября суточная заболеваемость выросла более чем на 50%
Самый большой скачок заболеваемости за сутки — в полтора раза — продемонстрировала Москва: в пятницу в столице зарегистрировали 1560 новых случаев.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Что в этом удивительного? Во многих странах мира так! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 28.09.2020, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесплатное путешествие для пенсионеров Башкирии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______ Я уже пять лет в очереди стою и ничего! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 28.09.2020, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 1 октября начнется регистрация пенсионеров республики, желающих отправиться к природным «жемчужинам» Башкирии.
семидневные и двухдневные поездки
по музеям,
религиозным объектам
и усадьбам.
Экскурсии могут быть как пешеходными, так и автобусными
===============
вместе весело шагать
по музеям
помузеям
помузеям
и конечно припевать вместе хором на религиозных объектах



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 28.09.2020, 21:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.09.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин инан кутен!
_______________________________
Хрен изо рта вынь и скажи по человечьи



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 28.09.2020, 21:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Восточные" россияне утверждают: съездить в Китай, выдернуть все зубы и новые вставить обойдётся в 100 000 руб включая дорожные расходы.
Урал это край беззубых людей!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com