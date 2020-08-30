Попособили и хватит ...

Обязательные карты «МИР», изменение МРОТ и отмена «коронавирусных» выплат: что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года.Второй месяц осени богат на нововведения и новые законы. Рассказываем, какие из них вступают в силу с 1 октября.Изменение размера МРОТ в РоссииСогласно проекту Минтруда РФ по прожиточному минимуму на второй квартал 2020 года, с 1 октября размер МРОТ увеличится на 262 рубля и составит 12 392 рубля для трудоспособного населения. Величину МРОТ за второй квартал 2020 года будут использовать при расчётах социальных выплат и зарплат уже в 2021 году.В целом, по данным Минтруда России, прожиточный минимум во II квартале 2020 года в среднем на душу населения будет в размере 11 468 рублей; для трудоспособного населения — 12 392 рубля; для пенсионеров — 9 422 рубля; для детей — 11 423 рубля.Обязательный переход на карту «МИР»С 1 октября на карты других платёжных систем переводить пенсии и иные социальные выплаты не будут. Все типы соцпособий будут перечислять на карты национальной платежной системы «МИР». В их числе следующие пособия: выплаты подвергшимся воздействию радиации; пособия семьям, имеющим детей; ежемесячные пособия на детей, рожденных третьими или последующими, в возрасте до трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.Нововведение не коснется тех получателей, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют почтой – эти граждане будут получать выплаты в том же порядке.Повышение зарплат у бюджетниковС 1 октября заработные платы бюджетников увеличатся на 3%. Повышенные выплаты будут получать военнослужащие, а также сотрудники Росгвардии, органов исполнительной власти, отделов полиции, таможенных и противопожарных служб.Увеличенный размер суммы возмещения по вкладамЛимит страхового возмещения по вкладам возрастет до 10 млн рублей с 1 октября. Однако изменение касается не всех депозитов, а только тех, которые были открыты в определённых обстоятельствах. Например, при продаже квартиры или земли с домом, получении наследства или гранта. Ранее такую сумму возмещения можно было получить только по счетам эскроу.Изменение в выплатах субсидии в сфере ЖКХС 1 октября возобновляется действие «докоронавирусных» правил оформления субсидий на оплату коммунальных услуг – они вновь будут устанавливаться на полгода, для продления выплаты придется доказывать свое право на льготу.Изменения в выплатах безработнымС 1 октября перестанут платить пособие по безработице индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта текущего года. Напомним, выплата назначалась им в размере 12130 рублей сроком на три месяца. Также не будут больше продлевать выплаты и россиянам, утратившим право на получение пособия после 1 марта.Отмена налоговых ограниченийВторой осенний месяц начнётся также с отмены ограничения, по которому переплату по налогу разрешалось зачесть только в счёт налога того же вида. С 1 октября такой зачёт можно проводить между разными видами налогов. Это представляется возможным лишь в том случае, если у налогоплательщика нет задолженности.Отмена «коронавирусных» ограничений для предпринимателей1 октября истекает срок послаблений для предпринимателей, работавших в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Бизнесмены больше не смогут отказаться от договоров аренды помещений, заключенных до введения режима повышенной готовности. Также истекает и срок предоставления временных отсрочек по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну, которые в этом году предоставлялись малому и среднему бизнесу.Изменение порядка оформления субсидий и пособийСо 2 октября для получения пособий и заявлений возвращается прежний порядок оформления – россиянам нужно снова собирать пакет документов вместе и подавать заявление. При этом порядок оформления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка будет прежним. Вместе с этим родители снова должны будут уведомлять органы соцзащиты и Пенсионный фонд о смене места жительства или пребывания, а также о других обстоятельствах, приводящих к прекращению материальной помощи.Возврат техосмотра для получения ОСАГОВ связи с пандемией водителям временно разрешили получать ОСАГО без диагностических карт. С 1 октября всё возвращается на круги своя, поэтому у водителей есть месяц, чтобы пройти техосмотр. Водители должны будут предоставить диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра при заключении договора. Тем, кто оформил ОСАГО в период пандемии, необходимо донести документы, подтверждающие прохождение техосмотра, в свою страховую компанию вплоть до 30 октября.Обязательная маркировка парфюма и фототоваровС 1 октября все производители и импортёры духов, туалетной воды, а также фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек обязаны наносить на продукцию маркировку. Исключение составит нереализованная на 1 октября парфюмерная продукция, произведенная или ввезенная на территорию страны до этой даты. С 1 октября у продавцов и посредников начнут проверять наличие оборудования для считывания кодов.Новые правила работы ломбардовС 12 октября все ломбарды страны начнут работать по новым правилам. Так, компании не смогут выдавать займы на сумму, превышающую оценочную стоимость заложенной вещи. Обязательными для ломбардов станут открытые торги при продаже невостребованной вещи дороже 300 тысяч рублей. График работы всех ломбардов увеличится на три часа.Упрощение получения российского гражданстваС 12 октября получить российское гражданство станет проще тем иностранцам, у которых совершеннолетние и дееспособные дети уже являются гражданами России. До этой даты упрощённая схема доступна только нетрудоспособным родителям.Запрет на курение кальяновС 30 октября вводится запрет на использование кальянов и потребление никотиновой продукции в заведениях общественного питания.Штрафы за неприменение касс в общественном транспортеС 1 октября вновь будут налагаться штрафы за неприменение контрольно-кассовой техники при продаже билетов и талонов водителями или кондукторами в общественном транспорте, а также во время расчетов за услуги в сфере ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций.Бесплатное путешествие для пенсионеров БашкирииС 1 октября начнется регистрация пенсионеров республики, желающих отправиться к природным «жемчужинам» Башкирии. В программе тура — семидневные и двухдневные поездки по Башкирии, в том числе по музеям, религиозным объектам и усадьбам. Экскурсии могут быть как пешеходными, так и автобусными. Проект реализуется в рамках программы социального туризма.На бесплатное путешествие по родной республике смогут претендовать пенсионеры (мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие 55 лет и имеющие право на получение пенсии), а также взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья. Информацию о перечне социальных туров можно изучить на информационном интернет-портале социального туризма: соцтуризмрб.рф, а также в каталоге, который пенсионер получает в филиале соцзащиты по месту регистрации.Запрет охоты на зайцев в БашкирииС 1 октября по 31 января в республике ограничен срок любительской и спортивной охоты на зайцев в общедоступных охотничьих угодьях. Напомним, новые правила охоты действуют в Башкирии с 1 сентября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.