Греет место в камере Уралу и Муртазе Рахимовым

Верховный суд отказался отменить пожизненный приговор бывшему члену Совфеда от Башкортостана.ЕСПЧ посчитал, что Игорь Изместьев был лишён права на правосудие.Верховный суд России отказался отменить приговор бывшему члену Совета Федерации от Башкортостана Игорю Изместьеву, сообщает ТАСС. В 2010 году он был приговорён к пожизненному сроку по обвинению в организации ряда убийств, покушении на сына президента республики Урала Рахимова и других преступлениях.Изместьев был членом Совета Федерации с 2001 по 2006 год. В 2003 году он был техническим кандидатом от власти на выборах главы Башкирии. Депутат занимался бизнесом и входил в ближний круг Рахимова-младшего. Однако в 2006 году Государственное собрание Башкирии отозвало его из верхней палаты российского парламента за совмещение депутатской работы с бизнесом.В 2007 году он был арестован в Киргизии. Его обвинили в неуплате налогов, ряде убийств и других преступлениях. Коллегия присяжных, заседавшая на суде по его делу, была распущена из-за неявки заседателей в суд. Защита депутата утверждала, что присяжные должны были оправдать его, но на них давили спецслужбы. Башкирская оппозиция утверждала, что покушение на Рахимова, которое вменялось Изместьеву, было фиктивным, и объясняло его преследование политическим торгом между Уфой и Москвой и бизнес-конфликтами.Изместьев вину не признаёт. В 2017 году глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева в день своего 90-летия попросила президента России Владимира Путина помиловать бывшего члена Совета Федерации. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право сенатора на справедливый суд.