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Греет место в камере Уралу и Муртазе Рахимовым

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Верховный суд отказался отменить пожизненный приговор бывшему члену Совфеда от Башкортостана.

Греет место в камере Уралу и Муртазе Рахимовым


ЕСПЧ посчитал, что Игорь Изместьев был лишён права на правосудие.
Верховный суд России отказался отменить приговор бывшему члену Совета Федерации от Башкортостана Игорю Изместьеву, сообщает ТАСС. В 2010 году он был приговорён к пожизненному сроку по обвинению в организации ряда убийств, покушении на сына президента республики Урала Рахимова и других преступлениях.

Изместьев был членом Совета Федерации с 2001 по 2006 год. В 2003 году он был техническим кандидатом от власти на выборах главы Башкирии. Депутат занимался бизнесом и входил в ближний круг Рахимова-младшего. Однако в 2006 году Государственное собрание Башкирии отозвало его из верхней палаты российского парламента за совмещение депутатской работы с бизнесом.

В 2007 году он был арестован в Киргизии. Его обвинили в неуплате налогов, ряде убийств и других преступлениях. Коллегия присяжных, заседавшая на суде по его делу, была распущена из-за неявки заседателей в суд. Защита депутата утверждала, что присяжные должны были оправдать его, но на них давили спецслужбы. Башкирская оппозиция утверждала, что покушение на Рахимова, которое вменялось Изместьеву, было фиктивным, и объясняло его преследование политическим торгом между Уфой и Москвой и бизнес-конфликтами.

Изместьев вину не признаёт. В 2017 году глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева в день своего 90-летия попросила президента России Владимира Путина помиловать бывшего члена Совета Федерации. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право сенатора на справедливый суд.

Идель.Реалии
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  • 1 | 01.10.2020, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2010 году он был приговорён к пожизненному сроку по обвинению в организации ряда убийств, покушении на сына президента республики Урала Рахимова и других преступлениях.
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Тут ключевые слова: "..в организации ряда убийств..." Организатором вполне и мог быть, но вот заказчиками наверняка были отец и сын рахимовы, а так называемое покушение на украл-урала, было сделано для отвода глаз.
И вообще Изместьев,- это стрелочник, на которого все и повесили и все об этом прекрасно знают, потому и не выпускают. Выпустят когда сменится власть, а этого (Дай БОГ, Алла БЕРСЯ) ждать осталось недолго!!!



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  • 2 | 01.10.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
к несу же можно было бы отправить из республики еще минимум человек 500



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  • 3 | 01.10.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять сторговались,явно низдюки на себя взяли обьязанность финансировать антитатарскую политику и не мутить по подобию акции по Куштау



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  • 4 | 01.10.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы у Бабая и его сына обнаружили состав преступления, то их бы привлекли. И более крутых сейчас сажают, на раз два.



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  • 5 | 01.10.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2010 году он был приговорён к пожизненному сроку по обвинению в организации ряда убийств, покушении на сына президента республики Урала Рахимова и других преступлениях.
------------------
Вот именно, Урал в этом деле лишь эпизод, кроме Урала у Игоря Изместьева много дел по России. Не зря же у него была банда киллеров из Ленинградской области, которая работала по заказу по всей России.



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  • Эксперт
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  • 6 | 01.10.2020, 13:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69246 | Рейтинг: +11809,5
Выпустят когда сменится власть
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Ну... на счет выпустят - сомневаюсь, лет до 25 скостят с пожизненного.



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  • 7 | 01.10.2020, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 лет уже отсидел, так что через 12 лет может просить УДО! Правда ещё ни одного пожизненно осуждённого по УДО не отпускали, но всё когда-то бывает впервые! Очень Опытный



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