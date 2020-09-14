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22 | 17.09.2020, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
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Пандемийных зрелищ без хлеба для мрущего населения

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“Альянс врачей” назвал “абсурдным” решение организовать концерт в Уфе ко Дню Республики. В минувшее воскресенье в уфимском амфитеатре в центре города состоялся концерт, посвященный 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете БАССР. Праздничное мероприятие посетило несколько тысяч человек.

Пандемийных зрелищ без хлеба для мрущего населения


По наблюдениям участников, большинство пришедших не использовало средства индивидуальной защиты, а необходимая социальная дистанция не соблюдалась. Перед зрителями выступили группы “ДДТ”, “Люмен”, певцы Томас Мраз, Радик Юльякшин и другие.

В независимом профсоюзе “Альянс врачей”, защищающем права медработников с 2018 года, журналисту “Эха” рассказали, что массовое скопление людей приведёт к повышению уровня заболеваемости.

“Решение республиканских властей проводить такого масштаба мероприятие в разгар пандемии, конечно, абсурдно. Не важно, где проходил концерт, в помещении или нет. Важно, насколько каждый соблюдает меры личной безопасности в данном случае”, – объяснили в организации.

По словам представителя альянса, в настоящее время российские врачи “перегружены”, наблюдается нехватка персонала и “ковидных отделений” в России.

“От этого страдают все: медики, ковидные пациенты и те, кто хочет обратиться в больницу за другим видом помощи. Медицинские отделения переполнены, и это проблемы, ведь людям не оказывается на должном уровне медицинская помощь”, – заключили в профсоюзе.

Глава Башкирии Радий Хабиров в канун праздника опубликовал в соцсети пост, в котором отметил, что жители региона “начали очень много болеть”. По его словам, в ближайшее время оперативный штаб по ситуации с распространением нового коронавируса “примет решение”, после чего “резко сократиться количество больших мероприятий”.

Напомним, ранее несколько медработников Уфы опубликовали в соцсетях обращение к горожаном с призывом не посещать массовые мероприятия, чтобы снизить нагрузку на инфекционные больницы. Они также попросили солиста группы “ДДТ” Юрия Шевчука выступить в онлайн-формате.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.10.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот Путин всю страну обратил в: "Гюльчатай открой личико!"



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  • 2 | 13.10.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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через неделю будет сотни новых больных
КХЕ



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  • 3 | 13.10.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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“Альянс врачей” назвал “абсурдным” решение организовать концерт в Уфе ко Дню Республики.
====================================
Ну Вы и наивные ребята!!!
Вовсе не день республики отмечался, а назначение гадия на ВРИО бая всея башкир (11 октября 2018) с последующим окончательным утверждением (19 сентября 2019)!!!!
Такого случая отметить свой "юбилей", тем более за Казенный счет, гадий просто не мог упустить, а что касается здоровья его соплеменников,-ему пЮлЮ вать с высокой колокольни, что подтвердил факт награждения главврача Республиканской больницы,по вине которой люди заразились короновирусом.



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  • 4 | 13.10.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете БАССР."

---------------------

Ничего не напутали? Тогда возвращайте Советскую Автономию. Согласен.



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  • 5 | 13.10.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 13.10.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот Путин всю страну обратил в: "Гюльчатай открой личико!"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ "Хоботов, это мелко!" Пиши уж весь Мир, а не страну! Очень Опытный



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  • 6 | 13.10.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 13.10.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете БАССР."

---------------------

Ничего не напутали? Тогда возвращайте Советскую Автономию. Согласен.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вы правы, декларация была о госсуверенитете БССР! ЭМ, как и все либерасты, всегда всё врут! Очень Опытный



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  • 7 | 13.10.2020, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69289 | Рейтинг: +11804,8
ОППАНЬКИ! СРАдий-то и не знал! С завязанными глазами подписывал распоряжения на выделение охулиардов на пир во время чумы!

Глава Башкирии отчитал министра за проведение Дня Республики, который назвали «геноцидом»
11:08, 13 октября 2020 | c1190 Денис МЕЛЬНИКОВ
Ранее врач из Башкирии рассказал, что в ковид-госпиталях не осталось мест даже в коридорах

Глава Башкирии отчитал министра за проведение Дня Республики, который назвали «геноцидом»
Фото из соцсетей

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу проведения Дня Республики в Уфе.

– Я откровенно скажу. Когда мы готовились ко Дню Республики, мои коллеги предлагали не проводить это мероприятие, но для меня это – как военный парад не проводить. Никогда, за всю историю, с момента Дня Республики не было такого, чтобы мы не собирались и не чествовали наших ветеранов. И сейчас мы такое мероприятие провели, – заявил глава Башкирии. – Я хотел бы обратить внимание Министерства культуры РБ – вышли вы с предложением собрать большие концерты Шевчука и других артистов. Вроде бы и хорошо, и маски там раздавали – но по факту получилось, что никто маски там не носил. Я полагаю, что в этих условиях нам резко нужно сокращать (проведение мероприятий).

Напомним, ранее врач из Башкирии назвал проведение концертов на День Республики в пандемию «геноцидом». По словам врача, в ковид-госпиталях не осталось мест даже в коридорах, поэтому подобные массовые мероприятия неуместны
__________________________________
Какая же он мразь! Отмазаться решил - типа он не причем. Нет, не выйдет! Это распил запланированных бюджетных средств - и, я уверена, не без участия СРАдия! Неуиновного Рафика - не получится изобразить!

Вот это переобувание в воздухе - просто чемпионище!



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  • 8 | 13.10.2020, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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...." В Нижегородской области проведут посмертную экспертизу 18-летнему Данилу Монахову, который убил трех человек и покончил с собой. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС

По данным агентства, погибшему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой установить психическое состояние стрелка и мотивы его поступка..."
================================================
А я и не знал , что у нас врачи могут заставить говорить даже мертвых людей .



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  • 9 | 13.10.2020, 12:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69289 | Рейтинг: +11804,8
Минздрав Башкирии рекомендовал перевести работающих граждан старше 65 лет на удаленную работу
__________________________________
Угу, а на склон горы ходить, где собрались 10 тыщ чел - не запрещал.
О какой удаленки для пенсов 65+ идет речь? Они все ведь не за компами сидят! Моему брату почти 69 - он электрик. Приятелю - 74 - он токарь, консьержам двоим более 65, большинству охранников в небольших офисных центрах, гардеробщицам, включая поликлиники, детские центры, уборщицам, сторожам и т.д. - за 65... И какая удаленка?!



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  • 10 | 13.10.2020, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69289 | Рейтинг: +11804,8
через неделю будет сотни новых больных
КХЕ
______________________________________________
Самое поганое, что молодежь-то переболеет либо бессимптомно, либо легко и вызровеет, а вот своих родителей и дедушек-бабушек - они просто убьют.

В ФБ есть один аккаунт, где мужчина рассказал, как в Москве его жена учитель, подхватила ковид от ученицы и принесла домой - заболели в семье все - и сын, и муж, и она... врачи клали хер на них, покуда совсем плохо не стало... в общем 2 дня назад женщина умерла... муж и сын на грани...



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  • # 11 | 13.10.2020, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 13.10.2020, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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ООО «Техпромсервис» - офис на Российской 33/4 - заболели одновременно 7 человек ( 6-дома болеют, 1 - в госпитале), половина сотрудников заболели сразу. Эх, если бы работали на удалёнке



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  • 13 | 13.10.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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"Средний возраст умерших непосредственно от COVID-19 в подавляющем большинстве стран составляет более 80 лет. Например, в Швеции возраст составил 84 года." (ЗАВТРА).

---------------

84 года... Уууу...



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  • 14 | 13.10.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, тебе скока?



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  • 15 | 13.10.2020, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69289 | Рейтинг: +11804,8
13.10.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Концерт с салютом под очередь из катафалков у морга
Кто посетил концерт и салют должны при госпитализации:
- иметь при себе палатку;
- полный набор туалетных и постельных принадлежностей;
- сухой паёк на 7 суток, запас воды с учетом сангигиены;
- полный набор лекарств;
- медсестру для осуществления процедур;
- запас денежных средств для ускоренного захоронения.
_____________________________________
Ваша шутка - вовсе не шутка... они рождены. чтоб сказку сделать былью, а людей - пылью!

В Кузбассе возле больниц из-за очередей начали устанавливать палатки для пациентов
В Кузбассе возле больниц начали устанавливать палатки для пациентов, ожидающих приема врача. Об этом сообщает Vse42.ru со ссылкой на местный Минздрав.

«Люди ожидают в этих пунктах, чтобы на улице не стоять. Это достаточно большие палатки МЧСовские. <…> Медицинские работники будут выходить туда и приглашать людей на прием», — рассказали в министерстве.

Накануне, 12 октября, губернатор Сергей Цивилев поручил развернуть у поликлиник «мобильные пункты МЧС с обогревом, чтобы уменьшить очереди в зданиях». В Кемерово уже установили пять таких палаток, в Новокузнецке — четыре.
_______________________________
Ну и на ночевку там будут оставаться, а кто-то и помирать прямо там...



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  • 16 | 13.10.2020, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69289 | Рейтинг: +11804,8
Мне - меньше 65))) и я не о себе - я и без ковида работаю по удаленке уже ооочень давно - года так с 2016-го, и даже раньше - с 2015-го, хотя и ходила на работу, дома работала на других клиентов. А сейчас - подавно, к тому же с февраля я зарегистрирована, как самозанятая - с января 2020г - разрешили в Б-стане регистрироваться.
Но у меня ВСЕ сопутствующие, которые "любит" ковид - астма, диабет, ожирение. Поэтому я стараюсь контактировать только в исключительных случаях с посторонними людьми и не очень тесно... правда на поминках не очень получается - а они все чаще и чаще... увы, возраст - не только у меня, но и у моих друзей.
"Друзья уходят как-то невзначай
Друзья уходят в прошлое, как в замять"



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  • 17 | 13.10.2020, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Никогда, за всю историю, с момента Дня Республики не было такого, чтобы мы не собирались и не чествовали наших ветеранов" - сказал Хабиров.
-----------------------------------
Откуда такой цинизм? Значит чествовать ветеранов собрались. Только зачем этим ветеранам значительно сокращать и без того мизерные пособия?



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  • 18 | 13.10.2020, 17:13 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4268 | Рейтинг: -335
Прячься не прячься, всё равно все переболеют, стильные выживут слабые помрут.

Не зря же жидомасоны придумали этот вирус. Пора утилизировать лишнее население.



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  • 19 | 13.10.2020, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Переобуться в прыжке уже стало нормой. Министр виноват, все виноваты, а я один Д, Артаньян.
Поверили тебе болезному, а машины монтажников были из Подмосковья? Какая фирма проводила концерт, какая поставляла оборудование все известно. Министр культуры НИКОГДА не сделает шага без разрешения, и уж тем более на таком празднике. Это ПРАВО одного главного.
В мутное время живем, остаётся надеяться на лучшее.
А тем, кто пришёл на концерт, пожелаю остаться живыми и не заразить своих близких. Пора начинать думать головой.



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  • 20 | 13.10.2020, 17:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4268 | Рейтинг: -335
Сильные, а не стильные, хотел написать.



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