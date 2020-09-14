Пандемийных зрелищ без хлеба для мрущего населения

“Альянс врачей” назвал “абсурдным” решение организовать концерт в Уфе ко Дню Республики. В минувшее воскресенье в уфимском амфитеатре в центре города состоялся концерт, посвященный 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете БАССР. Праздничное мероприятие посетило несколько тысяч человек.По наблюдениям участников, большинство пришедших не использовало средства индивидуальной защиты, а необходимая социальная дистанция не соблюдалась. Перед зрителями выступили группы “ДДТ”, “Люмен”, певцы Томас Мраз, Радик Юльякшин и другие.В независимом профсоюзе “Альянс врачей”, защищающем права медработников с 2018 года, журналисту “Эха” рассказали, что массовое скопление людей приведёт к повышению уровня заболеваемости.“Решение республиканских властей проводить такого масштаба мероприятие в разгар пандемии, конечно, абсурдно. Не важно, где проходил концерт, в помещении или нет. Важно, насколько каждый соблюдает меры личной безопасности в данном случае”, – объяснили в организации.По словам представителя альянса, в настоящее время российские врачи “перегружены”, наблюдается нехватка персонала и “ковидных отделений” в России.“От этого страдают все: медики, ковидные пациенты и те, кто хочет обратиться в больницу за другим видом помощи. Медицинские отделения переполнены, и это проблемы, ведь людям не оказывается на должном уровне медицинская помощь”, – заключили в профсоюзе.Глава Башкирии Радий Хабиров в канун праздника опубликовал в соцсети пост, в котором отметил, что жители региона “начали очень много болеть”. По его словам, в ближайшее время оперативный штаб по ситуации с распространением нового коронавируса “примет решение”, после чего “резко сократиться количество больших мероприятий”.Напомним, ранее несколько медработников Уфы опубликовали в соцсетях обращение к горожаном с призывом не посещать массовые мероприятия, чтобы снизить нагрузку на инфекционные больницы. Они также попросили солиста группы “ДДТ” Юрия Шевчука выступить в онлайн-формате.