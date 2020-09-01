Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Лица Уфы: Николай Швецов

  • Опубликовано: sergey orlov | 14.10.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 30330 | Комментарии: 57
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3


"Широк русский человек, я бы сузил", - цитата Достоевского словно про Швецова. Крупный, властный, харизматичный, авантюристичный - это лишь часть определений Николая Анатольевича. Пишу его портрет короткими мазками, для добротного жизнеописания нужна книга, которую вряд ли кто напишет.

Лица Уфы: Николай Швецов


Лучше всего раскрываются такие личности на переломе эпох. В 1980-х он участковый милиционер в Благовещенском районе Башкирии, а в 90-х Швецов уже крупный бизнесмен, создатель первой в республике товарно-сырьевой биржи, помощник президента Муртазы Рахимова, спонсор первого Всемирного курултая башкир. Имел свой вертолет на котором однажды прилетел в Белокатайский детдом, где провел детские годы.

Лица Уфы: Николай Швецов


В 2000-х Швецов уже на другом полюсе. Ярый противник Рахимова и всех курултаев, спонсор оппозиционной прессы и независимых научных работ по истории Башкирии. История - его новая страсть, бизнес находился в упадке. В 2007 году Швецов на свои 400 тысяч рублей спонсировал установку памятника основателю Уфы воеводе Михаилу Нагому. Установил в поселке “Восьмое марта”, где жил сам. Сделать это в более подходящем месте было невозможно, так как власти были категорически против. Скульптор на открытии памятника не был: боялся попасть в опалу. А Швецов не боялся! Хотя пресс-секретарь президента Рахимова Ростислав Мурзагулов заявлял, что Швецова следует привлечь к ответственности.

Лица Уфы: Николай Швецов


Лица Уфы: Николай Швецов


В 2010-х Николай Швецов в стороне от общественной жизни и внимания СМИ. Болезнь диабетом. Проблемы с женами и детьми. Сложный характер сузил окружение. А недавно появился слух будто он умер... Дословно это звучало расплывчато: “умер несколько дней назад”. Похоронила его жена якобы тайком в своей деревне, дабы не делить наследство с сыновьями от другого брака. И никаких более подробностей…. В соцсетях и СМИ тишина…

Сесть за этот очерк мешало отсутствие точной даты смерти. Не порядок, а вдруг живой?.. Отыскал телефон его старшего сына. Спрашиваю осторожно:

- Руслан… что там с отцом?

- Да нормально все, я с ним правда давно не общаюсь, но младший брат часто видит.

- А я слышал будто умер…

- Да я бы знал!!!

- Ну слава Богу, а то уж некролог собрался писать! - сказал я с облегчением. - Ну ты все же узнай, как отец? И звякни мне.

Прошло несколько часов, звонка не было. В голове каша. Пришла в голову мысль воспользоваться сервисом комбината Спецобслуживания Уфы. Открыл сайт, вбил в поисковую строку ФИО и узнал, что Швецов умер более месяца назад... Ворвался в нашу жизнь метеором, а ушел очень тихо.

Швецов Николай Анатольевич, 30.04.1951-07.09.2020.

Северное кладбище Уфы.

Сергей Орлов, 13 октября 2020 г., УфаВедение
Оригинал публикации

***

Умер Николай Швецов. Об этом на своем сайте Уфаведение поведал Сергей Орлов. Какая то грусть. Прав Орлов – Швецов действительно (был) «крупный, властный, харизматичный, авантюристичный». И, как любой неординарный человек, имел сложный характер. Поэтому, сколько раз рвался пойти к нему, встретиться, посидеть – оттягивал…

Вспоминается один забавный эпизод, связанный со Швецовым. Идет суд над историками, блогерами, обвиняемыми режимом Сарбаева в экстремизме. Мне, приглашенному в качестве свидетеля, задали вопрос: Действительно ли Константин Нестеров вам сказал, что с него снимают обвинение? Да, я говорю, более того, он на радостях купил водку «Русский стандарт». Прокурор захотел задать какой-то уточняющий вопрос. Поднял руку и Швецов. Прокурор ему уступил. И тут Швецов задал важный уточняющий вопрос: а «Русский стандарт» была обычной или платиновой? Тут уже вскипел прокурор…

Лица Уфы: Николай Швецов

Лица Уфы: Николай Швецов

Лица Уфы: Николай Швецов


Карим Яушев






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  • Гость
  •  
  • 1 | 14.10.2020, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лица Уфы: Николай Швецов
=================================
Хороший был мужик, правильный!
Жаль что родственники не сообщили об его уходе в иной мир, я думаю пришло бы много народа простится. Хотя возможно, а скорее наверняка было особое указание гадия...
Вечная ему память, а земля пухом....



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  • 2 | 14.10.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что Швецову Россия, Родина? Ну сняли Рахимова, а Швецов также будет продолжать свою чёрную работу по расколу России.
У Швецова психика изначально покалеченная, т.к. он подкидыш, воспитался в детдоме.
Работал ментом, охранником в тюрьме… Дружить не умеет, людей ненавидит.…
 Экстремизм в Башкирии в последнее время начал прикрываться лозунгами в защиту русских.
 Швецов и его подельник Орлов пытаются конструировать экстремистское сообщество по калькам Березовского.



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  • Участник
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- чё про телевизор не написали? Который он вытащил из бартера предприятия, и подарил кому-то великому челику...



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3

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  • 4 | 14.10.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Детский дом...голод...кругозор преподавала нянечка, не лучше и у этого Путина. Не зря он примкнул к Тамбовской ОПГ в гордом качестве: принеси-подай.
Этот "...мин россиянин..." Мустай обласканный москалями..
Что есть русский?
Рабы и рабовладельцы. Рабы на все лады превозносят рабовладельцев. Именами наиболее низменных обозвали улочки и даже ордена. Что Суворов, что Кутузов имели более 5 тысяч рабов, а когда рабы бунтовали то эти "Великие полководцы" отсылали карательные войска для подавления народа, впрочем, в более мягкой форме, этим же занимается и Путин. Т.е.без массовых расстрелов,..но он же ни дня в армии не служил. Шпионы на это не годны...
Российская империя не доносив с абортировала и родился выживший уродец СССР. Прожил недолго, - это73 года. Какими только международными и внутренними мерзостями не занимался... "Чморил" и уничтожал свою элиту. В качестве элиты использовал маргиналов. И последовал следующий аборт с выродком РФ.
Этот ублюдок даже кормом сам себя обеспечить не в состоянии, не в состоянии сохранить даже то что имеет, - природные ресурсы нефтегаз руды и алмазы. Как сжигал свой же лес что смог лесных пожаров достиг Арктики и Китая и этот народ не в состоянии даже понять глубину своего позора.
Массового убийцу Текелева обзывают хорошим и памятники ставят. Чудом не дошли до памятников Гитлеру, хотя и ему памятники есть и это не только канистры но и вертолеты с ракетами!



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  • 5 | 14.10.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
…пресс-секретарь президента Рахимова Ростислав Мурзагулов заявлял, что Швецова следует привлечь к ответственности.
------------
А мне хочется плюнуть в лицо этому самому Мурзагулову. В свое время Швецов инициировал создание Общественного трибунала над режимом Муртазы Рахимова. Режимовцы сильно встревожились. Науськали на Швецова опричников в прокурорской форме. А ведь одним из членов Режима являлся тот, кто «заявлял, что Швецова следует привлечь к ответственности».



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  • 6 | 14.10.2020, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоронила его жена якобы тайком в своей деревне, дабы не делить наследство с сыновьями от другого брака.
========================================
Жена такая же алчная



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  • 7 | 14.10.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем умнее человек , тем Он более самостоятелен ,
в своих решениях и не подвержен приспособленству ,
поддакиванию по обстоятельствам , к чужим взглядам ,
даже если эти взгляды сильных Мира сего !
Он , не маскировал свои истинные убеждения ради благополучия !
Не многие люди такие принципиальные ,
каким был Швецов Николай Анатольевич !
Да , пусть земля будет Ему пухом а Душа в Раю !



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  • 8 | 14.10.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
такой "хороший" человек был, а ушёл с грязным клеймом уфагубОВЦА.



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0

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  • 9 | 14.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.10.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Российская империя, не доносив, с-абортировала и родился выживший уродец СССР.

------------------------

Мощный эксперт. (Вспомнилось: "Кто этот мощный старик?") Примерно это.

Если уж ты окончательно перешёл на гинекологический жаргон, то закончи:
мол, народы, населяющие Россию - это конкурирующие сперматозоиды.



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4

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  • 10 | 14.10.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.10.2020, 10:29 | Автор:

такой "хороший" человек был, а ушёл с грязным клеймом уфагубОВЦА.
=========================================
Да и ты ведь , сам " пасешься " на этих страницах каждый день
(особенно в последнее время ) и с каким клеймом ?



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  • 11 | 14.10.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всяким рахимовым, сарбаевым, мурзагуловым:
* * * * * *
.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
_____________________
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!



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  • 12 | 14.10.2020, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 14.10.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
такой "хороший" человек был, а ушёл с грязным клеймом уфагубОВЦА.
-----------------------------
А мы будем смотреть как ты уйдешь.



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  • 13 | 14.10.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69292 | Рейтинг: +11805,7
А мы будем смотреть как ты уйдешь.
_____________________
Не-а! Никто не заметит ухода анонима... он(она) ничто и звать его никак... и даже здесь его следа не останется - вот конкретно его. Один из анонимов - безликий и ничем, кроме злобы не обладающий, как и большинство из анонимов. Ну и такой же трус, как все анонимы.



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  • 14 | 14.10.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

------------

Юрей лермонтов писал и про страну рабов



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  • 15 | 14.10.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирский десидент. Мышка на ковре и пензенский самагон.



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  • 16 | 14.10.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Жалко...Достойный был человек...Земля тебе пухом.



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  • 17 | 14.10.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.10.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
Не-а! Никто не заметит ухода анонима... он(она) ничто и звать его никак... и даже здесь его следа не останется - вот конкретно его. Один из анонимов - безликий и ничем, кроме злобы не обладающий, как и большинство из анонимов. Ну и такой же трус, как все анонимы.
=====================================================
А вот кухарка здесь оставит след который еще долго пахнуть будет.



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  • 18 | 14.10.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Царствие небесное! Пусть земля будет пухом! По больше бы таких неравнодушных России, жили бы в другой стране. Настоящий предприниматель и Гражданин! Много боролся за права малого бизнеса, за права муниципалитетов, за историческую правду. Борец с автократами. Теперь таких не делают. Глыба!



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  • 19 | 14.10.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Земля ему пухом



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  • 20 | 14.10.2020, 12:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31751 | Рейтинг: -715,6
Жаль что родственники не сообщили об его уходе в иной мир, я думаю пришло бы много народа простится. Хотя возможно, а скорее наверняка было особое указание гадия...
------------------------
особое указание, а как же! Гадий специально заразил его ковидом, чтобы был похоронен как все инфицированные короной или чумой. В закрытом гробу, без прощаний, без опознаний, без стечения желающих проститься с усопшим.

Где обещанный крематорий, спрашивается, где?



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