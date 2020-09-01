Лица Уфы: Николай Швецов ...











"Широк русский человек, я бы сузил", - цитата Достоевского словно про Швецова. Крупный, властный, харизматичный, авантюристичный - это лишь часть определений Николая Анатольевича. Пишу его портрет короткими мазками, для добротного жизнеописания нужна книга, которую вряд ли кто напишет.Лучше всего раскрываются такие личности на переломе эпох. В 1980-х он участковый милиционер в Благовещенском районе Башкирии, а в 90-х Швецов уже крупный бизнесмен, создатель первой в республике товарно-сырьевой биржи, помощник президента Муртазы Рахимова, спонсор первого Всемирного курултая башкир. Имел свой вертолет на котором однажды прилетел в Белокатайский детдом, где провел детские годы.В 2000-х Швецов уже на другом полюсе. Ярый противник Рахимова и всех курултаев, спонсор оппозиционной прессы и независимых научных работ по истории Башкирии. История - его новая страсть, бизнес находился в упадке. В 2007 году Швецов на свои 400 тысяч рублей спонсировал установку памятника основателю Уфы воеводе Михаилу Нагому. Установил в поселке “Восьмое марта”, где жил сам. Сделать это в более подходящем месте было невозможно, так как власти были категорически против. Скульптор на открытии памятника не был: боялся попасть в опалу. А Швецов не боялся! Хотя пресс-секретарь президента Рахимова Ростислав Мурзагулов заявлял, что Швецова следует привлечь к ответственности.В 2010-х Николай Швецов в стороне от общественной жизни и внимания СМИ. Болезнь диабетом. Проблемы с женами и детьми. Сложный характер сузил окружение. А недавно появился слух будто он умер... Дословно это звучало расплывчато: “умер несколько дней назад”. Похоронила его жена якобы тайком в своей деревне, дабы не делить наследство с сыновьями от другого брака. И никаких более подробностей…. В соцсетях и СМИ тишина…Сесть за этот очерк мешало отсутствие точной даты смерти. Не порядок, а вдруг живой?.. Отыскал телефон его старшего сына. Спрашиваю осторожно:- Руслан… что там с отцом?- Да нормально все, я с ним правда давно не общаюсь, но младший брат часто видит.- А я слышал будто умер…- Да я бы знал!!!- Ну слава Богу, а то уж некролог собрался писать! - сказал я с облегчением. - Ну ты все же узнай, как отец? И звякни мне.Прошло несколько часов, звонка не было. В голове каша. Пришла в голову мысль воспользоваться сервисом комбината Спецобслуживания Уфы. Открыл сайт, вбил в поисковую строку ФИО и узнал, что Швецов умер более месяца назад... Ворвался в нашу жизнь метеором, а ушел очень тихо.Швецов Николай Анатольевич, 30.04.1951-07.09.2020.Северное кладбище Уфы.***Умер Николай Швецов. Об этом на своем сайте Уфаведение поведал Сергей Орлов. Какая то грусть. Прав Орлов – Швецов действительно (был) «крупный, властный, харизматичный, авантюристичный». И, как любой неординарный человек, имел сложный характер. Поэтому, сколько раз рвался пойти к нему, встретиться, посидеть – оттягивал…Вспоминается один забавный эпизод, связанный со Швецовым. Идет суд над историками, блогерами, обвиняемыми режимом Сарбаева в экстремизме. Мне, приглашенному в качестве свидетеля, задали вопрос: Действительно ли Константин Нестеров вам сказал, что с него снимают обвинение? Да, я говорю, более того, он на радостях купил водку «Русский стандарт». Прокурор захотел задать какой-то уточняющий вопрос. Поднял руку и Швецов. Прокурор ему уступил. И тут Швецов задал важный уточняющий вопрос: а «Русский стандарт» была обычной или платиновой? Тут уже вскипел прокурор…