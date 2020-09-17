Ряженая попойка на 15 миллионов

Казачий хутор в Башкортостане планирует провести праздник в честь Княгини Елизаветы за 15 млн рублей.В сумму входит и установка памятника.Казачье общество "Хутор Камский" подало заявку на финансирование праздника и установки памятника в честь Княгини Елизаветы Романовой, говорится на сайте Фонда президентских грантов. Проект представлен как часть гражданско-патриотического воспитания населения."Хутор Камский" планирует реконструировать пребывание Елизаветы Романовой в селе, а также предлагает ежегодно праздновать этот день. Включая установку памятника, казачье общество планирует потратить на мероприятие более 15 млн рублей. Из Фонда президентских грантов хутор запрашивает около 10 млн рублей. Остальные деньги планируется привлечь софинансированием."Кроме сохранения исторической памяти и увековечивания выдающихся людей, данный проект имеет важное гражданско-патриотическое звучание, выражающегося в том, что результатом реализации проекта станет возросшее чувство причастности населения к великому Отечеству с многовековой историей, богатым пластом многонациональных культурных традиций, интеграцией культур с сохранением уникальности традиций каждой национальной культуры", — говорится в описании проекта.Казачье общество делает упор на многонациональное объединение и предполагает участие в празднике жителей Краснокамского района Башкортостана и туристов из других регионов. В качестве целевых групп авторы проекта выделяют: население предпенсионного и пенсионного возраста, работающее и отдыхающее население, туристов, паломников, молодежь и подростков.Реализовать проект "Хутор Камский" обещает с февраля по август 2021 года.