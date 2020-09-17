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Ряженая попойка на 15 миллионов

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Казачий хутор в Башкортостане планирует провести праздник в честь Княгини Елизаветы за 15 млн рублей.

Ряженая попойка на 15 миллионов


В сумму входит и установка памятника.

Казачье общество "Хутор Камский" подало заявку на финансирование праздника и установки памятника в честь Княгини Елизаветы Романовой, говорится на сайте Фонда президентских грантов. Проект представлен как часть гражданско-патриотического воспитания населения.

"Хутор Камский" планирует реконструировать пребывание Елизаветы Романовой в селе, а также предлагает ежегодно праздновать этот день. Включая установку памятника, казачье общество планирует потратить на мероприятие более 15 млн рублей. Из Фонда президентских грантов хутор запрашивает около 10 млн рублей. Остальные деньги планируется привлечь софинансированием.

"Кроме сохранения исторической памяти и увековечивания выдающихся людей, данный проект имеет важное гражданско-патриотическое звучание, выражающегося в том, что результатом реализации проекта станет возросшее чувство причастности населения к великому Отечеству с многовековой историей, богатым пластом многонациональных культурных традиций, интеграцией культур с сохранением уникальности традиций каждой национальной культуры", — говорится в описании проекта.

Казачье общество делает упор на многонациональное объединение и предполагает участие в празднике жителей Краснокамского района Башкортостана и туристов из других регионов. В качестве целевых групп авторы проекта выделяют: население предпенсионного и пенсионного возраста, работающее и отдыхающее население, туристов, паломников, молодежь и подростков.

Реализовать проект "Хутор Камский" обещает с февраля по август 2021 года.

Идель.Реалии
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  • 1 | 16.10.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
результатом реализации проекта станет возросшее чувство причастности населения к великому Отечеству
====================================
Это како тако "великое" отечество, уж не то ли которое назначило мне пенсию 6,5 тыс рублей предварительно, обесценив, все мои сбережения копившиеся на "черный день". Это то отечество, которое бросало в топку революции миллионы, лучших людей россии, а затем, в 37-мых годах добивало тех кому ужалось выжить. А что это отечество сделало с "народным" достоянием,- раздало инородцам!!! В этом отечестве есть место всем народам, кроме одного,- РУССКОГО народа, неимеющего ни конституции ни флага....



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 16.10.2020, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69303 | Рейтинг: +11805,9
Да уж... 10 лямов - это 5 квартир однокомнатных сиротам, которые десятилетиями ждут их....



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2

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  • Гость
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  • 3 | 16.10.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.10.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Это то отечество, которое бросало в топку революции миллионы, лучших людей россии, а затем, в 37-мых годах добивало тех кому у(д)алось выжить.

--------------------

Ну, положим, именно Великий Октябрь проложил дорогу Отечеству от сохи
до космоса. А если бы не было 37-го года, то Гитлер не визжал бы на своих
подчинённых: "Где же Пятая Колонна в СССР, йобвашумать?!!" Такштааа...



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  • 4 | 16.10.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
да уж... вы правы.
а им охота на пьянку - повеселиться хотят, а то мало пьют в своем хуторе.



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  • Гость
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  • 5 | 16.10.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.10.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
результатом реализации проекта станет возросшее чувство причастности населения к великому Отечеству
====================================
Это како тако "великое" отечество, уж не то ли которое назначило мне пенсию 6,5 тыс рублей предварительно, обесценив, все мои сбережения копившиеся на "черный день". Это то отечество, которое бросало в топку революции миллионы, лучших людей россии, а затем, в 37-мых годах добивало тех кому ужалось выжить. А что это отечество сделало с "народным" достоянием,- раздало инородцам!!! В этом отечестве есть место всем народам, кроме одного,- РУССКОГО народа, неимеющего ни конституции ни флага....
====================================
у РУССКОГО народа нет и конституции ни флага....???
А чию конституцию мы недавно поправляли???



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  • 6 | 16.10.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дед погиб на фронте в 1944 году, на 9 мая ни разу и никогда его дочери, моей маме, ни рубля ни открытки... И это после обращения когда то к хамитову, потом к хабирову по поводу, а что детям погибших солдат красной армии к этой дате? НИЧЕГО..... А тут какие то казаки.... Потешные... Шли бы они со своим хутором и памятником в одно место..



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  • 7 | 16.10.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 16.10.2020, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69301 | Рейтинг: +11805,9
Да уж... 10 лямов - это 5 квартир однокомнатных сиротам, которые десятилетиями ждут их...
======================================
пара окладов УЖовских иногентов?



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2

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  • 8 | 16.10.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.10.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
================================
Ну ты и тупой !!!
Ты знаешь сколько Русских ученых бежало за границу?!
А сколько их отправляли в туже загранку на баржах и пароходах?!
Они могли бы поднять экономику России до небывалых высот, сделать её самой богатой страной Мира!!!!
А то, что если бы не было сталина, не было бы и гитлера, так как гитлер напал не на Россию, а на совдепию, потому что ненавидел коммуняк...
Да что тебе объяснять,- зомби, и есть зомби!
Если бы был поумней сам бы все понял, благо сейчас информации хватает...



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  • 9 | 16.10.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Тихий Дон" Герасимова:

"- Казаки - это бежавшие на Дон русские крепостные крестьяне!

- Казаки - это казаки, сволочь!.."

Да, казаки противопоставляли себя русским. Гонору всегда через край.



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  • 10 | 16.10.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.10.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...А чию конституцию мы недавно поправляли???
=================================
ВЫ недавно"поправляли" конституцию РФии !!!!
У тЯ чЁ, склероз?! Не помнишь какую конституцию "поправлял"! Ну уж явно не США, которая за двести с лишним лет не менялась в отличии от нашей советско - буржуазной, которую каждый новый "вождь" крутит на своем члене как продажную девку!



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  • 11 | 16.10.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 16.10.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.10.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
================================
Ну ты и тупой !!!
Ты знаешь сколько Русских ученых бежало за границу?!
А сколько их отправляли в туже загранку на баржах и пароходах?!
Они могли бы поднять экономику России до небывалых высот, сделать её самой богатой страной Мира!!!

=============

Уййй... Только вот без "философских пароходов" и маниловских прожектов.

Что касаемо экономики СССР - она была на 1984-й год второй в мире.

Сейчас РФ жива благодаря наработкам в СССР по части науки, ракетно-космической техники, передовым технологиям в области порошковой
металлургии - и так далее. Это несмотря на то, что в 90-е секретная документация тоннами вывозилась на Запад, уничтожалась наука, образование, советские учёные и инженеры превращались в "челноков"...

Вы, бл...дь, завязывайте скулить по поводу "лучших людей", якобы уничтоженных Советской Властью. Все, кто хотел трудиться во благо
страны, во благо науки - все получили эту возможность. И бывшие царские
офицеры возглавили Красную Армию.



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