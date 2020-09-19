После салютной вакханалии ...

Некоторые организации и учреждения в Башкортостане уже ввели ограничения.Глава республики Радий Хабиров поручил проработать предложения регионального управления Роспотребнадзора о возврате некоторых весенних ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор настаивает на оптимизации графика работы общественного транспорта таким образом, чтобы "не допускать большой скученности пассажиров во время поездок". На объектах общественного питания и в сфере развлечений предлагается запретить проведение массовых корпоративных мероприятий, работу танцевальных площадок и иных аналогичных объектов.Некоторые организации и учреждения в Башкортостане уже ввели подобные ограничения, не дожидаясь принятия изменений в базовый весенний указ главы РБ "О введении режима повышенной готовности". Так, администрация известного заповедника "Шульган-Таш" объявила о приостановке экскурсий, а также заселений в гостевые дома в связи с ростом заболеваемости вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Прекращено также посещение всемирно известной пещеры "Шульган-Таш" (Капова пещера), которая находится на территории заповедника. Ограничения будут действовать с 17 октября по 1 ноября.В последние недели в Башкортостане наблюдается большой рост заболеваемости вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. По оперативным данным минздрава РБ, на 15 октября в республике было зарегистрировано 9536 случаев заражения COVID-19, прирост за последние сутки составил 69 случаев. В то же время количество заболевших внебольничной пневмонией составило за последние сутки 198 человек. Количество умерших от заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии составило 47 человек.Глава республики Радий Хабиров вчера поручил принять во всех государственных и муниципальных органах и учреждениях внутренние регламенты, обязывающие сотрудников к обязательному ношению масок, а также сократить до минимума количество очных мероприятий и совещаний.Ранее в Башкортостане было объявлено, что школьные каникулы нынешней осенью начнутся на неделю раньше, с 19 октября и продлятся до 4 ноября. Радий Хабиров, выступая вчера на "Здравчасе", заявил, что каникулы могут быть продлены и дальше, "если не улучшится эпидобстановка".Региональное управление Роспотребнадзора поручило провести скрининговый мониторинг распространения коронавирусной инфекции среди учащихся старших классов и студентов. Тесты в республике сдадут в четырех школах, трех вузах и колледжах. Ранее на оперативном совещании в правительстве 13 октября министр образования РБ Айбулат Хажин доложил, что в республике заболели ОРВИ почти тысяча школьников и почти 200 детей и более чем 150 педагогов заразились коронавирусом.