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После салютной вакханалии

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Некоторые организации и учреждения в Башкортостане уже ввели ограничения.

После салютной вакханалии


Глава республики Радий Хабиров поручил проработать предложения регионального управления Роспотребнадзора о возврате некоторых весенних ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор настаивает на оптимизации графика работы общественного транспорта таким образом, чтобы "не допускать большой скученности пассажиров во время поездок". На объектах общественного питания и в сфере развлечений предлагается запретить проведение массовых корпоративных мероприятий, работу танцевальных площадок и иных аналогичных объектов.

Некоторые организации и учреждения в Башкортостане уже ввели подобные ограничения, не дожидаясь принятия изменений в базовый весенний указ главы РБ "О введении режима повышенной готовности". Так, администрация известного заповедника "Шульган-Таш" объявила о приостановке экскурсий, а также заселений в гостевые дома в связи с ростом заболеваемости вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Прекращено также посещение всемирно известной пещеры "Шульган-Таш" (Капова пещера), которая находится на территории заповедника. Ограничения будут действовать с 17 октября по 1 ноября.

В последние недели в Башкортостане наблюдается большой рост заболеваемости вирусной пневмонией и коронавирусной инфекцией. По оперативным данным минздрава РБ, на 15 октября в республике было зарегистрировано 9536 случаев заражения COVID-19, прирост за последние сутки составил 69 случаев. В то же время количество заболевших внебольничной пневмонией составило за последние сутки 198 человек. Количество умерших от заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии составило 47 человек.

Глава республики Радий Хабиров вчера поручил принять во всех государственных и муниципальных органах и учреждениях внутренние регламенты, обязывающие сотрудников к обязательному ношению масок, а также сократить до минимума количество очных мероприятий и совещаний.

Ранее в Башкортостане было объявлено, что школьные каникулы нынешней осенью начнутся на неделю раньше, с 19 октября и продлятся до 4 ноября. Радий Хабиров, выступая вчера на "Здравчасе", заявил, что каникулы могут быть продлены и дальше, "если не улучшится эпидобстановка".

Региональное управление Роспотребнадзора поручило провести скрининговый мониторинг распространения коронавирусной инфекции среди учащихся старших классов и студентов. Тесты в республике сдадут в четырех школах, трех вузах и колледжах. Ранее на оперативном совещании в правительстве 13 октября министр образования РБ Айбулат Хажин доложил, что в республике заболели ОРВИ почти тысяча школьников и почти 200 детей и более чем 150 педагогов заразились коронавирусом.






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  • 1 | 18.10.2020, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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В ряде школ республики идёт дичавшая вспышка COVID-19 и пневмонии, но никакие действия не предпринимаются, школьники продолжали учиться и заражали учителей и близких. Власти не предприняли практически ничего. Итог, растёт число больных.
В ряде вузов идёт вспышка COVID-19 и пневмоний, профессура и студенты заражаются и даже умирают. Но учеба продолжается, причём очное образование на ряде курсов. Итог, растёт число больных.
Всем довели, что маска это наименьшее х, что помогает нам остаться здоровым и живым, итог - никто не носит маску, наоборот, все идут на концерты.
Пир во время чумы.
Предполагается рост заболевших до марта и снижение до мая’



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  • 2 | 18.10.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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принять самостоятельное решение и не допустить такого количества заражений Хажину слабо , ждет указа ?



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  • 3 | 18.10.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой Хажин на хрен министр ? Дебил,ноль, полудурок блин . !!! Хабиров набрал правительство из мудаков . Обрушив надежды многих избирателей !!!



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  • 4 | 18.10.2020, 11:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
Ая-яй-яй!
А 11-го числа - всего неделю назад - разве на СРАдий согнал уфимцев числом 50 тыщ баранов - в ковид-обменник для распространения заразы ударными темпами?



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  • 5 | 18.10.2020, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
1. Скончался из-за коронавируса глава городского совета Ишимбая Юрий Лунев, также являвшийся директором ишимбайской школы № 16. На момент кончины депутату было 62 года.
«На днях не стало председателя Совета депутатов городского поселения г. Ишимбай Юрия Михайловича Лунева. Вирус, с которым борется весь мир, не щадит никого. Это уже не хроники по телевизору. Это, к сожалению, наша реальность», - написал глава администрации Ишимбайского района Азамат Абрахманов на своей странице в соцсетях.

2. Ранее стало известно, что умер глава горсовета Стерлитамака, заместитель главного врача городской больницы №1 Андрей Ширяев. Ему был 61 год. По данным нашего источника, Ширяев лечился от коронавирусной инфекции.
___________________________________
Заметьте - не рядовые, то есть внимание к ним в больницах было не через губу, и не 65+, и нет ожирения, астмы, диабета... когда есть такие сопутствующие - на это обязательно указывают.
Так что - нет у вас методов против Кости Сапрыкина© - то есть конкретного лечения! Тут все зависит от организма больного и того, как себя повел вирус в организме конкретного человека.



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  • 6 | 18.10.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Тупо дистанцировать на время активной фазы эпидемии все образование ума не хватает у властей, или кишка тонка? Пусть бизнес весь работает, он обиться умереть от безденежья больше, чем от короны. Но детишек то и так мало, их то стоило поберечь на фоне демографической ямы.
Советники у атамана походу советуют только концерты проводить, Элвин Г. плохого не насоветует. Остаётся смотреть, как сливают последнее уважение.



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  • 7 | 18.10.2020, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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После салютной вакханалии
===========================
Наблюдая за поведением гадия , я заметил что все свои поступки он осуществляет при помощи рептилоидного мозга, отвечающего за рефлексы.
Иногда у него включается лимбическая система, отвечающая за инстинкты более сложного уровня, чем рефлексы. Это врождённые акты поведения, которые проявляются в виде шаблонов поведения через чувства и эмоции.
А вот новую кору головного мозга (неокортекс) – он не использует, или по причине неумения ей пользоваться, или по причине её отсутствия.
Это я Вам как доктор говорю...



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  • 8 | 18.10.2020, 11:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31775 | Рейтинг: -715,6
Сколько долго будут продолжаться ограничительные меры? Полгода ограничивают, а толку?
Пока не придумают вакцину, а на это уйдет не меньше двух лет, ковид будет распространяться все дальше и шире.
Ужесточение ограничений приведет к дальнейшему спаду экономик мира.

С оспой боролись 200 лет, пока окончательно не ликвидировали вирус. Хотя, говорят возбудитель оспы ещё где-то дремлет и не умирает.

Так что лучше всем переболеть и приобрести иммунитет против ковида. Или не заболеть особо стойким .



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  • 9 | 18.10.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
Всем ПЕРЕБОЛЕТЬ - не получится. Как мы видим умирают куда больше, чем от обычного ежегодного гриппа. Много у тебя знакомых, умерших от гриппа? У меня - ни одного, зато от ковида уже предостаточно... с подтвержденным - в том числе.



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  • 10 | 18.10.2020, 12:04 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40394 | Рейтинг: +5126,9
Злые и завистливые живут меньше. А раны у победителей заживают быстрее (Гиппократ).



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  • 11 | 18.10.2020, 12:04 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40394 | Рейтинг: +5126,9
Злые и завистливые живут меньше. А раны у победителей заживают быстрее (Гиппократ).



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  • 12 | 18.10.2020, 12:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31775 | Рейтинг: -715,6
9 | 18.10.2020, 11:53 | Автор: Кухарка
Всем ПЕРЕБОЛЕТ
----------------------
Имею ввиду - всем подвергнуться воздействию вируса, инфицироваться. Люди со стойким иммунитетом не заразятся.

Для примера - чума в средневековье, подверглось все население определенного региона. Часть заразилась, заболела и умерла. Другая часть заболела и вылечилась сама. Третья часть оказалась устойчивой к вирусу.

Так постепенно чума издохла сама.



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  • 13 | 18.10.2020, 12:20 | Автор: Зулия
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11 | 18.10.2020, 12:04 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40387 | Рейтинг: +5127
Злые и завистливые живут меньше.
--------------------
К сожалению, не так.



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  • 14 | 18.10.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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5Кухарка
Вы намекает е что главное г...какашка не тонет?!
А этому, кремлевского-питерскому г...утонуть не дадут?!8



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  • 15 | 18.10.2020, 12:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
14 | 18.10.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован

Цитата из тви- и я с не согласна:

После маньяка-недоучки Ленина руководил этой страной сплошной дурновоспитанный быдляк. Но все они стеснялись быть быдлом, старались что-то из себя изображать. Путин первый сделал быдлизм нормой жизни и народ начал гордиться своим хамством и глупостью.



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  • 16 | 18.10.2020, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
К сожалению, не так.
______________
Именно. И мы это прекрасно видим на вашем со старым пидорасом по кличке доцент - примерах.

Постить дичайшую глупость, при этом приписывать ее Гиппократу - кредо старого пидораса.

Вот викицитатник из Гиппократа - ну и где там то, что напи-здел старый пидорас?

https://ru.wikiquote.org/wiki/Гиппократ

Думать нужно, Зулька, прежде чем на этот бред ставить рлюсик.



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  • 17 | 18.10.2020, 13:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
Имею ввиду - всем подвергнуться воздействию вируса, инфицироваться. Люди со стойким иммунитетом не заразятся.
___________________________________________
Очередная глупость от выживающей из ума старухи!
Есть уже не один пример того, что люди заражаются повторно! Вирус мутирует. Или иммунитет к нему не стойкий и антитела быстро исчезают из организма.
Поэтому - не лезь со своим суждением туда, в чем нихера не смыслишь!

Я почти убеждена в одном на сегодняшний день - действенного лечения от ковида нет и не сокро будет. Есть некоторые препараты, снижающие воздействие вируса на организм:
1. Это разжижение крови - ацетилсалициловая кислота, аспирин(имею виду американский), гепарин и аналоги - это уже в стационаре капельницы, уколы. Сейчас вы можете принимать ежедневно по 1 таблетке ацетилсалициловой кислоты в день.
2. Дексаметазон - в тяжелых и средней тяжести ситуациях - капельницы
3. Витамин Д - его недостаток у пожилых людей очевиден и, вероятно, и по этой причине пожилые хуже переносят ковид. Так что - бегите в аптеку и покупайте "Ультра-Д" - стоит не дешево 1000+(в Фапмленде купили за 1005р. Финляндия - буквально на днях, боюсь, что он исчезнет, поскольку именно на днях и было сообщено, что недостаток этого витамина опасен при ковиде, ну и народ чухнет - расхватает), но там 120 таблеток - по 1-ой в день хватит на 4 месяца.
4. Дыхательные гимнастики с помощью интенсивных движений рук - диагональные махи - сидя - с самой высокой точки - в самую низкую с наклоном - по 3 минуты каждой рукой. И повторять, как можно чаще, способствующие сжиманию-разжиманию легких. Лежание на животе - якобы способствует оттоку жидкости из нижней части легких, плевры... хотя я в последнем не уверена... но я не врач.



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  • 18 | 18.10.2020, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
Цитата из тви- и я с не согласна:
________________________________
Сорри)))

Цитата из тви - и я с неЙ согласна:



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  • 19 | 18.10.2020, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69324 | Рейтинг: +11801,9
Проф. Преображенский@prof_preobr

Я знаю, почему проклинают 90-е.
90-е были временем свободы.
Рабы же свободу всегда проклинают.
Даже просто услышав слово "свобода", раб припадает к ногам хозяина, оскаливается и визжит в ужасе.
Для рабов нет ничего страшнее свободы.
________________________________________
А эта цитата для старых пидорасов О_Ошки, Хернея, Хрюшки



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  • 20 | 18.10.2020, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.10.2020, 12:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69316 | Рейтинг: +11804,6
14 | 18.10.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован

Цитата из тви- и я с не согласна:

После маньяка-недоучки Ленина руководил этой страной сплошной дурновоспитанный быдляк. Но все они стеснялись быть быдлом, старались что-то из себя изображать. Путин первый сделал быдлизм нормой жизни и народ начал гордиться своим хамством и глупостью.
________________
"Недоучка Ленин" - это нечто!
Гимназия с золотой медалью и юридический факультет Петербургского университета экстерном.
Куда Ленину в образовании до Кухарки!!!



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