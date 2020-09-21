Медицина Башкирии станет еще более убойной?

Радий Хабиров призвал ускорить выписку из больниц и ограничить обследования на КТ.Глава Башкирии Радий Хабиров призвал госпитализировать в больницы только тех пациентов, для которых есть «жесткие показания». Он также поручил форсировать выписку из больниц, чтобы «койки работали более эффективно, чем сейчас».«Человек полежал, полечился немножко и переводите на амбулаторное лечение»,— сообщил господин Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве.В Башкирии с середины сентября растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией: ежесуточное число новых заболевших вдвое превышает показатели августа и начала сентября, госпитализируется пациентов больше, чем выписывается. Только за месяц в республике развернуто более 1 тыс. дополнительных коек в инфекционных отделениях, и готовятся новые места.Радий Хабиров сегодня также поручил ограничить число обследований на компьютерном томографе, на которые выстраиваются «огромные очереди», и проводить «разъяснительную работу» о том, «есть ли показания для КТ», «чтобы люди не думали, что только КТ спасает». При этом, отметил глава, проведенные с начала пандемии 60 тыс. КТ в Башкирии позволили определить у 700 пациентов онкологические заболевания.Обследование на компьютерном томографе часто оказывается самым эффективным способом диагностики коронавируса и позволяет определить характерный для этого заболевания эффект «матового стекла» в легких.