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Медицина Башкирии станет еще более убойной?

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Радий Хабиров призвал ускорить выписку из больниц и ограничить обследования на КТ.

Медицина Башкирии станет еще более убойной?


Глава Башкирии Радий Хабиров призвал госпитализировать в больницы только тех пациентов, для которых есть «жесткие показания». Он также поручил форсировать выписку из больниц, чтобы «койки работали более эффективно, чем сейчас».

«Человек полежал, полечился немножко и переводите на амбулаторное лечение»,— сообщил господин Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве.

В Башкирии с середины сентября растет заболеваемость коронавирусом и внебольничной пневмонией: ежесуточное число новых заболевших вдвое превышает показатели августа и начала сентября, госпитализируется пациентов больше, чем выписывается. Только за месяц в республике развернуто более 1 тыс. дополнительных коек в инфекционных отделениях, и готовятся новые места.

Радий Хабиров сегодня также поручил ограничить число обследований на компьютерном томографе, на которые выстраиваются «огромные очереди», и проводить «разъяснительную работу» о том, «есть ли показания для КТ», «чтобы люди не думали, что только КТ спасает». При этом, отметил глава, проведенные с начала пандемии 60 тыс. КТ в Башкирии позволили определить у 700 пациентов онкологические заболевания.

Обследование на компьютерном томографе часто оказывается самым эффективным способом диагностики коронавируса и позволяет определить характерный для этого заболевания эффект «матового стекла» в легких.

Коммерсант
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  • 1 | 20.10.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Он и в медицине разбирается?



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  • 2 | 20.10.2020, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров призвал ускорить выписку из больниц и ограничить обследования на КТ.
========================================
Здесь и без всякого "томографа" видно, что гадий , объявил геноцид всего народонаселения региона!
У этого заявления гадия есть и другое название,- социальный дарвинизм, тобишь кто выживет тот выживет, а кто умрет , да и хрен то с ним!!
Гадий!!! Ты переступил черту дозволенности !!!



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  • 3 | 20.10.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"К Земле приближается астероид размером с холодильник.
Астероид 2018VP1 может упасть на Землю 2 ноября."



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  • 4 | 20.10.2020, 10:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31792 | Рейтинг: -716,1
Он имеет полномочия менять указы и инструкции Минздрава?



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  • 5 | 20.10.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров призвал ускорить выписку из больниц и ограничить обследования на КТ.
========================================
Это говорит только об одном,- путинскому режиму, представителем которого является гадий, больше не нужно столько рабов которыми являются подавляющее число людей в РФии !



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  • 6 | 20.10.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работа и политика Хабирова это полный провал . Для региона это катастрофа !!!
Дилетант практически во всех вопросах. Полностью не оправдал надежд народа, а просто-напросто обманул. Ходят всякие слухи что его скоро уйдут , что ж это будет правильно .



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  • 7 | 20.10.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Видать количество больных резко растёт, а денег на банкеты не хватает. Только вот такие заявления ни разу не добавляют и так уже к сильно подмоченному авторитету говорившего этот опус.
Точнее авторитет уже с отрицательной стоимостью, ибо расчитывать на улучшение ситуации и не собираются. Каждый сам за себя, отлежатся дома с минимальными затратами на лекарства, которые начали бодро исчезать из аптек.
Если этот рост числа больных продлится несколько месяцев?
Как будем выкручиваться?
Не похоже ли это на геноцид?



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  • 8 | 20.10.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну правильно-как в бомжатнике -сутки переночевал и пиз.....А его самого и окружение по такому же принципу ?



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  • 9 | 20.10.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы выбрали Путина, он поставил Хабирова...
А по сути это нарушение моратория на смертную казнь, а человеку нет разницы как его убьют: сожжением, дубинами, четвертованием, лишением пищи, отказ в медпомощи...
Послевоенных немцев воспитали просто: перед выдачей пайка обязываали просматривать кинофильмы со злодеяниями. После этого много немцев получали заболевания...
Сегодня Путин даже лопаты покупает в Китае. Видя такое поражаешься как Сталин выиграл ВОВ со второй родиной Путина?! А если учесть что Путин подсадил на "гордость России" главнюком Шредера и на далеко не российскую зарплату, то возникают сомнения, чей Путин презик, Китая иль Германии?! Кстати по товарной продукции Германия сравлялась с Америкой хотя население в 4 раза меньше. А Китай вторая экономика мира! Так почему этот Путин так губит Россию. Он уже сам признает что добился вымирания народа, конечно по шпионским традициям, - политкорректно, - сокращается численность, падает рождаемость, виноват Госдеп. Это что, наших бабонек плохо "окучивает" Трампастрана?!



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  • 10 | 20.10.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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«Человек полежал, полечился немножко и переводите на амбулаторное лечение»,— сообщил господин Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---Человек посидел,поруководил немножко(2 года уже)результат не очень прям скажем,ну и пора его переводить уже....



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  • 11 | 20.10.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 20.10.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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"К Земле приближается астероид размером с холодильник.

--------------------

"Лунатикам привет!.."

Тээк, шо тут? Ага, круг колбасы, шмат сала... О, "Столичная"! Аж запотела...
Хорошо бы, чтоб всем на голову свалился холодильник, набитый всячиной.



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  • 12 | 20.10.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Радий Хабиров призвал ускорить выписку из больниц и ограничить обследования на КТ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ В Самарской области все частные клиники проводят КТ по направлениям из всех поликлиник по ОМС! Сумели там договориться, а наш министр здравоохренения только сидит и в носу ковыряет, теперь у врача КТ не допросишься, все будут говорить, что Хабиров запретил! Сомнительная экономия бюджета на здоровье населения РБ! Очень Опытный



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  • 13 | 20.10.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 20.10.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.10.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"К Земле приближается астероид размером с холодильник.

--------------------

"Лунатикам привет!.."

Тээк, шо тут? Ага, круг колбасы, шмат сала... О, "Столичная"! Аж запотела...
Хорошо бы, чтоб всем на голову свалился холодильник, набитый всячиной.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Если Вы хотите, чтобы Вам на голову свалился холодильник, то пусть падает, а мне пусть рядом со мной упадёт! Очень Опытный



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  • 14 | 20.10.2020, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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а мне пусть рядом со мной упадёт! Очень Опытный

---------------

Хм... А ну, рассчитай:

Дано: тело массой 50 кГ, скорость - 20 км/сек.
Определить: диаметр и глубину ямы.



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  • 15 | 20.10.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже окончательно убедились, что правление Хабирова это зло для
народа.



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  • 16 | 20.10.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас и Качкаев на всех совещаниях сидел перед публикой ковырялся в носу нагло игнорируя взгляды собравшихся и ... ничего доковырялся до ордена ... Так что сами всех выдвигаете ,выбираете и главу и заксобрание -и всех руководителей из юристов, экономистов и силовиков ... вот и думайте ,когда ходите на выборы ... Лучше бы из людей труда проявивших себя как организатор , грамотных, опытных хозяйственников,накопивших жизненный и проф.опыт ... а не просто рвущихся к власти ради денег выбирали ...По биографии видно,что к примеру был и остается снабженцем, Ельцин -прорабом , юристы,спортсмены ,артисты ... те же любители легких денег ,причем безразмерно алчные.Так что сами ,что заслужили,то и имеете.Не стоните на УЖ из подполья. Пока свою точку зрения открыто выражает одна Р.Саитова и дальневосточники.



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  • 17 | 20.10.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 20.10.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже окончательно убедились, что правление Хабирова это зло

-------------------

Охота вам ходить по кругу. Сейчас создаётся вертикаль от верха до
председателя сельсовета. Полная подотчётность. Кончилась вольница.



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  • 18 | 20.10.2020, 14:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69337 | Рейтинг: +11802
Ну вот - в соответствии с рекомендациями СРАдия - СУльфата СРАдия экстренно выписали из ВИП-больнички РКБ-2 - бывшей совминовской - и спецбортом отправили долечиваться, правда не домой, а в Москву, видимо в ту самую, в которой дефилировал в желтом скафандре пуйло по весне...

А на его должность протежирует Сидякин - сопляка 31 лет, сыночка наглого нефтекамского бизнесмена, охотящегося с вертолетов на забредшую в его владения крестьянскую скотину...

"Тем временем, по сообщению источника в правительстве, руководитель Администрации главы РБ Александр Сидякин готовит замену Мустафину. Мэром Уфы может стать глава Нефтекамска – Ратмир Мавлиев, сын известного бизнесмена Рафила Мавлиева. Ранее этот бизнесмен попал в историю, когда жители села Саклово Краснокамского районa были возмущены тем, что он гоняет их коров на вертолете. По другой версии источника, замену мэру еще ищут."

Нидайбох, конечно... с другой стороны - что Сульфат, что этот - в общем-то статисты - Уфой руководит лично СРАдий. Лавры Собянина покоя не дают, да и до регионального масштаба СПАдий не дорос. как впрочем и до масштаба города-миллионника.
А еще и за медицину схватился. Профан во всем, включая юриспруденцию, поскольку ни в школе, на в ВУЗе не учился, а давил уши на спортивных матах с мужиками и чужих матрасах с бабами...



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  • 19 | 20.10.2020, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17й
Пост ни о чём#!
Вольница это что хочу, то и ворочу. Ну это близко на непутевом языке типа "беспредел". Но вольница началась именно с воцарением Путин а. Он сознательно уничтожил свободу слова, последние сведения были около 150 убитых журналистов, народ очередной раз проголосовав за Путина темсамым сделал, по умолчанию, заявление: "правильным курсом идёте товарищи(то бишь Путин), - последовали массовыекарательные акции избиением городов, особенно изгалялся Путин в Башкортостане...



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