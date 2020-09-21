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Таблички памяти и история беспамятств

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Путинские слова о том, что мы никому не позволим переписать историю, давно стали общим местом. Но на деле не только чиновники, но и многие обыватели готовы помнить только героические страницы истории. А постыдные, если не переписать набело, то, как минимум, просто не вспоминать.

Таблички памяти и история беспамятств


Вот последний пример избирательной исторической памяти. В Питере с фасада дом по ул. Рубинштейна, 23, где некогда жил Довлатов, сняли все 16 табличек с именами репрессированных ленинградцев , которые тоже когда-то обитали по этому адресу.

Сняла таблички, установленные в рамках проекта «Последний адрес», Управляющая компания по требованию недовольных жильцов. Хотя, по словам основателя проекта Сергея Пархоменко, все таблички (их уже более тысячи по стране) монтируют только после получения согласия жителей.

Одна из инициаторов демонтажа заявила журналистам, что обсуждать эту тему не будет, и вообще «их не убили…, у меня свое мнение, свое видение на эту тему».

Да, про это «свое видение» мы знаем. Еще три года назад в юбилейном интервью к 100-летию создания ВЧК нынешний главный чекист, начальник ФСБ Александр Бортников популярно объяснил, что «чрезвычайные меры» были продиктованы чрезвычайностью ситуации; массовые расстрелы 1930-х годов были результатом «перегибов на местах»; после 1938 года репрессии закончились; «архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов», и «отнюдь не выдумка… и связи заговорщиков с иноспецслужбами».

Савеловский суд Москвы, отклонив иск к Бортникову, фактически легитимировал этот взгляд на сталинские репрессии: перегибы случались, но были и реальные враги народа.

Очевидно, именно это «видение» становится все более распространенным. Поэтому одной рукой то там, то здесь устанавливают памятники Сталину, другой – уничтожают память о его жертвах.

Возможно, именно поэтому и нынешний режим выявляет все больше своих врагов. Тех, кто выходит на несогласованные акции протеста от Хабаровска до Москвы. Пишет неправильные тексты, как псковская журналистка Светлана Прокопьева. Репостит крамольные мысли, как проходившие по московскому делу обыватели. «Шпионит» на иностранные разведки как журналист Иван Сафронов, которому за 100 дней так и не объяснили, в чем конкретно его обвиняют. И тоннами «продают гостайны», как десятки уже осужденных ученых и специалистов.

Какие уж таблички для давно сгинувших «врагов народа», когда тут новых – тьма. И такая вот история пишется прямо на наших глазах.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 20.10.2020, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Какие уж таблички для давно сгинувших «врагов народа», когда тут новых – тьма."

---------------

Да, товарищ СерпомПоЯйцам, сегодня врагов народа кратно больше.
Наш народ не дурак, как вы надеялись. Ибо всё познаётся в сравнении.



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  • 2 | 20.10.2020, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально, лжепатриотизм на марше. Главное вовремя выгнуться перед начальством, которое взяло крен на окукливание. У самих дети, дачи и бизнес в странах вероятного противника. В Воронеже наших нет?



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  • 3 | 20.10.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таблички памяти и история беспамятств
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов об усилении ответственности "за реабилитацию нацизма". Эти инициативы получили положительные отзывы правительственной комиссии, так что есть все основания полагать: в самое ближайшее время они станут законами, ссылаясь на которые, привлекать граждан России к уголовной ответственности будет еще проще, причем вовсе не за симпатии к нацизму. Новые законопроекты от Яровой позволят под лозунгом защиты исторической правды привлекать к уголовной ответственности тех, кто критикует Сталина и политику СССР 30-40-х годы.



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  • 4 | 20.10.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путинские слова о том, что мы никому не позволим переписать историю, давно стали общим местом.

--------------------------

Давно знал, что наша власть со своей декоммунизацией, десталинизацией
и десоветизацией когда-нибудь напорется на то, за что боролась все 30 лет.

Выращено поколение ненавистников "Советской Атлантиды", вместе с
которой ушли на дно все "скрепы" и "опоры", без коих рассыпается вся
конструкция современной российской буржуазно-олигархической модели.

Прозрение только тогда будет очевидным, когда власть перестанет забивать
фанерой Мавзолей, когда расставит все точки над Ї по катынскому делу
и множеству фальшивых "документов", состряпанных во времена Горбачёва.



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  • 5 | 20.10.2020, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69338 | Рейтинг: +11802
Из тви:

Dave Frenkel@merr1k
·19 окт.
Потрясающе. Люди, по требованию которых на Рубинштейна 23 сняли таблички Последнего адреса, прокомментировали свои действия.
Оказывается «не надо виной в лицо тыкать» и (!!!) «все фамилии еврейские». Как вы, ху-есосы, на улице РУБИНШТЕЙНА-то живете, а?!



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  • 6 | 20.10.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Эй, кто там Башкортостан обзывал "сраной"?! Так у кого "срана"?! Эй, аукнись!



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  • 7 | 20.10.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 20.10.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Эй, кто там Башкортостан обзывал "сраной"?! Так у кого "срана"?! Эй, аукнись!

--------------------

Это словечко запустил Хазанов, глумясь над дикцией Л.И.Брежнева:

- Соси-али-сиськие сраны...

Всегда презирал этих попугаев-пересмешников. Долбили по СССР.



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  • 8 | 20.10.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни за что не сажали. Вспомните холодное лето 53-го - как подскочила
преступность после амнистии. Урки шастали по лесам, по ягоды было боязно.

А вы им таблички да цветочки.



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  • 9 | 20.10.2020, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Не минуси, тебя ещё пять лет не было.



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  • 10 | 20.10.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне очееньь , интересно размышлять и думать о будущем , этой сегодняшней власти .
Если не дай Бог , что случиться в государстве , сколько будет у
него защитников существующего строя ?



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  • 11 | 20.10.2020, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.10.2020, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне очееньь , интересно размышлять и думать о будущем , этой сегодняшней власти .
Если не дай Бог , что случиться в государстве , сколько будет у
него защитников существующего строя ?
_______________
Почему то чем дибильнее и глупее человек, тем больше он любит размышлять.



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  • 12 | 20.10.2020, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69338 | Рейтинг: +11802
сколько будет у него защитников существующего строя ?
___________________________________
Ровно столько же сколько у защитников предыдущего - у СССРа - НОЛЬ!!!!



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  • 13 | 20.10.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди с табличек получили то, что заслужили. За красный террор и коллективизацию. Просто эти действия на отражены в их приговорах. А зря.



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  • 14 | 20.10.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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По СССР сегодня тоскуют все, кроме кухарок - им при любом строе плохо1



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  • 15 | 20.10.2020, 15:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69338 | Рейтинг: +11802
Вы, дураки, по молодости тоскуете, когда х... стоял, и деньги были, ну и здоровье, а не по СССР.
Нынешнее поколение - не смотря ни на что - живет куда лучше, чем жили люди в эсэсэсэре - в равной нищете, без элементарных вещей, которыми был давным-давно заполнен Запад(в глобальном смысле). Элементарной туалетной бумаги, нормальных презервативов, прокладок-тампонов, памперсов для детей, качественного детского питания - попросту НЕ БЫЛО! Что уж говорить про стиралки-автоматы, которыми на запде женщины пользовались с 50-х годов, у нас даже активатрные были в жутком дефиците. Женщины руками стирали каждую субботу, кипятили в огромных баках белье - в субботу, а в восьресенье его гладили, еше уборка, еще метание по магазинам в округе и дальше, чтобы что нить добыть из провизии... МЕЧТА, бл-ядь!!!! По этим вещам вы затосковали?
Я еще много наперечисляю...



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