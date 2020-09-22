Об этом журналистам «АиФ-Башкортостан» заявил начальник пресс-службы администрации Марсель Байдавлетов.
По его словам, информация о «состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича, опубликованная в ряде СМИ, является недостоверной», и мэрия решает вопрос о «подаче заявления в суд с требованием об опровержении данной информации».
Ранее в СМИ появились данные о том, что Мустафин заболел коронавирусом и был в тяжёлом состоянии перевезён в Москву. Портал Проуфу также сообщил, что в правительстве Башкирии нашли замену мэру Уфы.
Издание со ссылкой на неназванный источник заявило, что пост главы уфимской администрации может занять нынешний мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев.
Эхо Москвы
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Мэрия Уфы отрицает болезнь и госпитализацию Мустафина
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