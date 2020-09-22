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«Рукопожатие крепкое»: Где прячется мэр Уфы?

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В мэрии Уфы назвали недостоверной информацию о болезни главы города. А Мустафина все нет.

«Рукопожатие крепкое»: Где прячется мэр Уфы?


Марсель Байдавлетов утверждает, что мэр Уфы Мустафин все еще находится на больничном после контакта с носителем COVID-19.

Пресс-секретарь Администрации города Уфы Марсель Байдавлетов опроверг информацию о тяжелом состоянии мэра Ульфата Мустафина, опубликованную в ProUfu.

«Информация о состоянии здоровья, перемещениях и карьерных планах Ульфата Мансуровича является недостоверной», – сообщил Марсель Байдавлетов корреспонденту ProUfu. Также он заявил ИА «Башинформ», что мэр Уфы по-прежнему находится на больничном после контакта с носителем коронавирусной инфекции.

Недостоверной Байдавлетов назвал информацию о том, что в ночь с 19 на 20 октября Ульфат Мустафин был госпитализирован спецбортом МЧС в Москву из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Также в этот день источник в правительстве региона сообщил, что Мустафину готовят замену, которой может стать мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев – это тоже недостоверно, с его утверждения.

Последняя запись в социальных сетях Ульфата Мустафина датируется 26 сентября. Он пропустил уже три еженедельных оперативных совещания – 6, 13 и 20 октября. На публике он также не появлялся, на звонки по мобильному телефону не отвечает. 6 октября корреспонденту ProUfu Марсель Байдавлетов по мессенджеру WhatsApp сообщил, что мэр ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. С тех пор прошло больше двух недель, то есть период самоизоляции должен был завершиться, а другой информации, объясняющей отсутствие главы города, пресс-служба так и не предоставляет. Между тем 8 октября на встрече с представителями СМИ глава региона Радий Хабиров упоминал, что мэр находится в тяжелом состоянии, это нам подтверждают редактора нескольких изданий.

В социальных сетях на опровержение от мэрии пользователи отреагировали резонными вопросами – почему мэрия упорно скрывает состояние здоровья главы города, когда многие источники утверждают, что он действительно болен?

Если он все-таки здоров, почему Ульфат Мансурович не выйдет на связь и не сообщит об этом? Так как Мустафин является публичной персоной и руководителем города-миллионника, то эти вопросы нам кажутся вполне обоснованными.

В свою очередь, ProUfu.ru искренне желает Ульфату Мансуровичу скорейшего выздоровления.

ПроУфу
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