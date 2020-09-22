Мрите как хотите: В Башкирии усложнят доступ к обследованию на компьютерном томографе

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Чем заняты лживые официал ...

Чем заняты лживые официальные башкирские СМИ ========================= ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

В Башкирии наступила позд ...

Алексей Навальный открыто обвинил путина в попытке убить его... Собир ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лица Уфы: Николай Швецов

Лица Уфы: Николай Швецов ================================= Хороший был ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Рукопожатие крепкое»: ...

В мэрии Уфы назвали недостоверной информацию о болезни главы города. А ...
  22.10.2020   15721    0

Мрите как хотите: В ...

...
  22.10.2020   16491    0

Новый акт хамидуллинской ...

Предками одного из башкирских родов могли быть исседоны, упомянутые Геродотом в ...
  22.10.2020   36126    0

Хватило совести судиться ...

Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову и ...
  21.10.2020   29522    25

Мэрия Уфы отрицает ...

Уфимская мэрия намерена подать в суд на СМИ, сообщившие о болезни Ульфата ...
  21.10.2020   27828    5

Последние публикации
«Рукопожатие крепкое»: ...

В мэрии Уфы назвали недостоверной информацию о болезни главы города. А ...
  22.10.2020   20455    0

Мрите как хотите: В ...

...
  22.10.2020   23613    0

Новый акт хамидуллинской ...

Предками одного из башкирских родов могли быть исседоны, упомянутые Геродотом в ...
  22.10.2020   26437    0

Хватило совести судиться ...

Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову и ...
  21.10.2020   38300    25

Мэрия Уфы отрицает ...

Уфимская мэрия намерена подать в суд на СМИ, сообщившие о болезни Ульфата ...
  21.10.2020   26345    5

Башкирская медицина мэру ...

Мэра Уфы Ульфата Мустафина отправили спецбортом в Москву ...
  21.10.2020   12701    9

Медицина Башкирии станет ...

Радий Хабиров призвал ускорить выписку из больниц и ограничить обследования на ...
  20.10.2020   38157    28

Таблички памяти и ...

Путинские слова о том, что мы никому не позволим переписать историю, давно ...
  20.10.2020   24864    56

Преступная нацполитика ...

Россия — территориально большая страна, в которой разные уклады, ...
  19.10.2020   20290    96

Время суверенитета давно ...

Суверенитет в том виде, в котором был провозглашен в 1990 году, оказал ...
  19.10.2020   34945    20

Читаемое за месяц
Миллионы из ваших ...

На содержание территории Дома Правительства Башкирии выделили более 55 млн ...
  22.09.2020   34016    8

Динар Зайнуллин: «Сделаю ...

Динар Зайнуллин – общественный деятель.Сам я не любитель телеграмканалов. ...
  22.09.2020   19830    26

Депутаны подмахнули не ...

Депутаты Госсобрания Башкортостана в конце прошедшей недели единогласно дали ...
  22.09.2020   25483    16

Майор полиции стряпал ...

Майор, подписавший протоколы задержанных защитников Куштау в Башкирии, дал ...
  23.09.2020   22295    14

Мурзагулов плохо ...

Ростислав Мурзагулов опроверг информацию о его отставке. Ранее об этом со ...
  23.09.2020   27322    20

Архив публикаций
Октябрь 2020 (47)
Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)


Мрите как хотите: В Башкирии усложнят доступ к обследованию на компьютерном томографе

Оценили
0




Мрите как хотите: В Башкирии усложнят доступ к обследованию на компьютерном томографе


Минздрав Башкирии изменит порядок доступа пациентов к обследованию на компьютерном томографе (КТ), на которое из-за растущей заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией (одно из осложнений при коронавирусе) выстраиваются очереди.

Как сообщила сегодня на брифинге заместитель министра Ирина Кононова, направляться на КТ будут только пациенты, у которых высокая температура держится несколько дней, лекарственная терапия не дала результатов, снижены показатели кислорода в крови и есть хронические заболевания.

В остальных случаях КТ будет проводиться на усмотрение лечащего врача. «В случаях до 25% поражения легочной ткани тактика лечения практически не меняется»,— обосновала новые рекомендации госпожа Кононова. Она добавила, что информативным способом обследования пациентов с пневмонией является также обычная рентгенография.

Сократить очереди на КТ вчера минздраву поручил глава республики Радий Хабиров. «Здесь надо проводить разъяснительную работу, есть ли показания для КТ. В противном случае есть флюограф»,— отметил он.

Коммерсант
Оригинал публикации











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com