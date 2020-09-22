Мрите как хотите: В Башкирии усложнят доступ к обследованию на компьютерном томографе

Минздрав Башкирии изменит порядок доступа пациентов к обследованию на компьютерном томографе (КТ), на которое из-за растущей заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией (одно из осложнений при коронавирусе) выстраиваются очереди.Как сообщила сегодня на брифинге заместитель министра Ирина Кононова, направляться на КТ будут только пациенты, у которых высокая температура держится несколько дней, лекарственная терапия не дала результатов, снижены показатели кислорода в крови и есть хронические заболевания.В остальных случаях КТ будет проводиться на усмотрение лечащего врача. «В случаях до 25% поражения легочной ткани тактика лечения практически не меняется»,— обосновала новые рекомендации госпожа Кононова. Она добавила, что информативным способом обследования пациентов с пневмонией является также обычная рентгенография.Сократить очереди на КТ вчера минздраву поручил глава республики Радий Хабиров. «Здесь надо проводить разъяснительную работу, есть ли показания для КТ. В противном случае есть флюограф»,— отметил он.