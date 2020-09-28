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Антинародные курултайщики «в целях защиты прав и свобод»

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.10.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 26424 | Комментарии: 91
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Курултай Башкирии планирует ужесточить закон о проведении митингов. Депутаты планируют расширить список мест, где запрещается проведение митингов, и добавить условия, из-за которых он может быть не согласован.

Антинародные курултайщики «в целях защиты прав и свобод»


Курултай Башкирии планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 10 закона «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».

Согласно тексту законопроекта, «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» митинги, собрания, демонстрации, шествия и пикеты в случае, если поправки будут приняты, планируют запретить:

на территориях образовательных организаций и организаций здравоохранения, организаций отдыха и социального обслуживания;

на придомовых территориях, парковках и детских площадках;

на территориях рекреационного, природоохранного, историко-культурного назначения и т.д.;

на территории аэропортов и вокзалов; в парках, скверах, садах и аллеях;

на частной территории без письменного согласия владельца.

Также проведение митинга будет запрещено, если его можно организовать в специально отведенном месте.

Кроме того, проект закона называет условия, из-за возможного наступления которых митинг может быть запрещен:

нарушение деятельности объектов жизнеобеспечения;

нарушение транспортной или социальной инфраструктуры;

помехи движению пешеходов или транспорта;

создание помех для доступа к жилым помещениям или объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», прокуратура РБ в своем отзыве, направленном в Госсобрание РБ, указала, что действующая редакция статьи 10 закона и предлагаемые изменения противоречат позиции Конституционного суда РФ.

«Федеральное законодательство "подразумевает недопустимость произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу мирных собраний" и не наделяет субъекты РФ "правом введения абстрактных запретов, имеющих первичный нормообразующий характер"», –говорится в документе.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Курултая 29 октября.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 26.10.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему не указали где можно? Выходит запрещено везде, кроме собственной кухни.



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5

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  • Гость
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  • 2 | 26.10.2020, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курултай Башкирии планирует ужесточить закон о проведении митингов.
=======================================
Я догадывался что в курултайке заседают неадекватные путинские жополизы, ну чтобы до такой степени ?!!!!
Эдак они додумаются до того, что наилучшим местом для "защиты прав и свобод человека и гражданина» являются концентрационные лагеря, где люди находятся под ежечасной защитой вертухаев, обеспечиваются КОРМОМ, и спальным местом, работой на благо страны "поднявшейся с колен"!



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3

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  • Эксперт
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  • 3 | 26.10.2020, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40411 | Рейтинг: +5126,4
За зарплату в 350-400 тыр они примут не только любой закон, но и готовы съесть ложку кала начальника.



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7

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  • Эксперт
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  • 4 | 26.10.2020, 10:34 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40411 | Рейтинг: +5126,4
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 26 октября глава Минздрава Максим Забелин заявил, что в республике провели первую вакцинацию от коронавируса.

- Полученная вакцина в количестве 42 доз полностью была провакцинирована как первым, так и вторым компонентом. В ближайшее время по информации из Министерства здравоохранения РФ ожидаем получение очередной партии вакцины, - заявил Забелин.
=================================================
Пояснив при этом,что первым компонентом был глава, вторым-премьер.
Остальные 40 доз пока хранятся в холодильной камере.



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  • Гость
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  • 5 | 26.10.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашим родителям такая жизнь как сейчас и не снилась. А вы зажрались совсем, вечно недовольные, лишь бы не работать, да помитинговать. 200 сортов колбасы, а вам все мало. Человек- неблагодарное существо.



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3

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  • Гость
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  • 6 | 26.10.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может ,лучше принять закон о глухое и слепое курултайщиков к проблемам населения?Как бы обязать их,ато некоторые могут побоялся бога



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1

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  • 7 | 26.10.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.10.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашим родителям такая жизнь как сейчас и не снилась.... 200 сортов колбасы, а вам все мало. ======================================
Был один сорт колбасы, зато она была настоящая.



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3

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  • 8 | 26.10.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69386 | Рейтинг: +11798,6
Был один сорт колбасы, зато она была настоящая.
__________________________________
Кто ее видел эту колбасу?! 10% - блатных, самих продавцов, и тех у кого пенсионеры могли с вечера до привоза торчать возле магазина в очередях, рисуя на руках номера, по ночам отмечались каждые 2 часа...

У большинства такой возможности не было, поэтому я, к примеру:
1. Ездила поесть колбасы с Гастелло до сельхоза в выходной на трамвае в кафетерий на Айской - там продавали бутерброды не больше 2-х в одни руки, очередь тоже была. но человек 10, шла быстро, + не плохой черный кофе... бутер - разрезанная вдоль круглая булочка поменьше макдональдской и сверху половинка кружочка колбасы - докторской 12коп, любительской 11 коп., молочной 10 коп. Выбор был не всегда.
2. Из командировок в Мск без сосисок, колбас и мяса - не возвращалась ни я, ни мама... командировки у нас были редкими, а у других и вовсе не было. 3. Многие пользовались фирменным поездом Уфа-Москва на выходные - вечером в пятницу садились, 28 часов в пути, день бегом по магазинам, вечером обратно в Уфу... билеты не дорогие, оправдывали купленный дефицит - сапоги, косметику, шубы, пальто, одежду и многое другое, чего в Уфе купить было не возможно, ну и колбасные изделия, мясо, хороший(индийский, цейлонский) чай, кофе молотый, зерновой, растворимый, конфеты типа Рот-Фронт, шоколад "Вдохновение" - это можно было купить за час в любом московском гастрономе.
По пути отличные эскимо поесть - коих в Уфе вообще никогда не было... Помню мороженое в виде трубки обрезанной с обеих концов с не темным шоколадом(глазурью), уже и названия не помню - 28 копеек стоило - типа Снегурочка или что-то похожее. Оно было моим любимым. Отрываешь по периметру фольгу по 2-3см, в которую упакована эта трубка с мороженным - и так постепенно до самого конца, правда в конце уже и держать-то его неудобно. по рукам течет...



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5

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  • Гость
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  • 9 | 26.10.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Был один сорт колбасы, зато она была настоящая.
__________________________________
Кто ее видел эту колбасу?! 10% - блатных, самих продавцов, и тех у кого пенсионеры могли с вечера до привоза торчать возле магазина в очередях, рисуя на руках номера, по ночам отмечались каждые 2 часа...

У большинства такой возможности не было, поэтому я, к примеру:
1. Ездила поесть колбасы с Гастелло до сельхоза в выходной на трамвае в кафетерий на Айской - там продавали бутерброды не больше 2-х в одни руки, очередь тоже была. но человек 10, шла быстро, + не плохой черный кофе... бутер - разрезанная вдоль круглая булочка поменьше макдональдской и сверху половинка кружочка колбасы - докторской 12коп, любительской 11 коп., молочной 10 коп. Выбор был не всегда.
2. Из командировок в Мск без сосисок, колбас и мяса - не возвращалась ни я, ни мама... командировки у нас были редкими, а у других и вовсе не было. 3. Многие пользовались фирменным поездом Уфа-Москва на выходные - вечером в пятницу садились, 28 часов в пути, день бегом по магазинам, вечером обратно в Уфу... билеты не дорогие, оправдывали купленный дефицит - сапоги, косметику, шубы, пальто, одежду и многое другое, чего в Уфе купить было не возможно, ну и колбасные изделия, мясо, хороший(индийский, цейлонский) чай, кофе молотый, зерновой, растворимый, конфеты типа Рот-Фронт, шоколад "Вдохновение" - это можно было купить за час в любом московском гастрономе.
По пути отличные эскимо поесть - коих в Уфе вообще никогда не было... Помню мороженое в виде трубки обрезанной с обеих концов с не темным шоколадом(глазурью), уже и названия не помню - 28 копеек стоило - типа Снегурочка или что-то похожее. Оно было моим любимым. Отрываешь по периметру фольгу по 2-3см, в которую упакована эта трубка с мороженным - и так постепенно до самого конца, правда в конце уже и держать-то его неудобно. по рукам течет...
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Почему 10%. У многих она была, нужно было просто в очереди постоять с ночи. Зато сейчас все есть, а купить денег особо нет.
Хотя если посмотреть сколько машин в Уфе. Все в пятницу рвут за город, особенно летом, значит и загородные дома есть. Ну крутится надо чтобы заработать, сейчас не совок, никто алкашей работать заставлять не будет, как в те времена. Мне лично сейчас больше нравится, чем в СССР или в 90-е.
В СССР работал бы сейчас за 120 рублей, стоял в очередях за шоколадными конфетами и колбасой.
В 90-х работы толком не было, хотя время не было уж таким плохим, как его пытаются сейчас представить все местные проплаченные лизоблюды на телевидении, хоть в школах закончилась эта идеология коммунистическая.



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  • 10 | 26.10.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про ГДР
Преимуществами государственной советской власти в ГДР были :
уверенность в завтрашнем дне;
контроль государством основных жизненных аспектов граждан;
небольшая, но хорошо обученная армия;
в сравнении с СССР обилие продуктов питания(при наличии некоторых дефицитных товаров), которое достигалось сочетанием частного и государственного производства;
для небольшого государства в 17 млн.чел ГДР имела хорошую научную базу и вполне передовую промышленность(собственная автомобильная. химическая, металлургическая и т.д.);
по меркам Европы была лидером в развитии спорта и имела такие спортивные достижения, до которых спортсменам ФРГ было далеко;
недорогое жилье;
ощущение некоего состояния общего равенства;
возможность творческой свободы.
А после присоединения страны к ФРГ почти все силовые ведомства, армия, большая часть госаппарата, интеллигенции и вся политическая элита попала под жернова декоммунизации и многие оказались не у дел и без средств к существованию. Только дети некоторых из вышеперечисленных категорий смогли со временем найти свое место в бизнесе.

Последние события(протестные акции в выходные) в Белоруссии мне очень напоминают понедельничные демонстрации в ГДР в 1989 году, когда тысячи(иногда десятки тысяч) людей в них участвовали.

Очень многие из этих граждан бывшего ГДР после 1989 года говорили мне, что с удовольствием бы постарались вернуть прежнюю жизнь и хотели бы вернуть ГДР, если бы знали, что им придется пережить в дальнейшем. Хотели бы вернуться к прежней жизни и прощали бы государству все мелкие недостатки своей жизни. Считается, что основным моментом, использованным спецслужбами Запада для активизации протестов в ГДР были ограничения по выезду граждан за рубеж .

Теперь же восточные немцы могут путешествовать куда угодно, но не все из тех, кто еще жив(после многих лет работы таксистом или подсобным рабочим) это могут себе позволить. Очень показательным в ситуации с гражданами ГДР является отношение "нового" государства к первому космонавту ГДР Зигмунду Йену, скончавшемуся в сентябре 2019 года. В звании генерала немецкий Гагарин был уволен со службы в 1990 г. А максимум, кем он смог устроиться в ФРГ - внештатным консультантом Немецкого космического агентства. И только с помощью нашей страны смог стать консультантом Европейского космического агентства в российском Центре подготовки космонавтов. В западной части ФРГ его имя и заслуги просто замалчивались, срабатывала система цензуры. К сожалению, мало кому удается просчитать последствий своих действий и возможного негативного результата этих действий. Подавляющее большинство граждан хотели как лучше, а получилось как всегда. Правда, как показала история, от них в общем ничего почти и не зависело. Предательство Горбачевым и его командой интересов своей страны и интересов союзников привело к тому, что мы имеем сейчас: в Восточной Германии - к ностальгии по ГДР; а в России - к ностальгии по СССР.....



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  • 11 | 26.10.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашим родителям такая жизнь как сейчас и не снилась. А вы зажрались совсем, вечно недовольные, лишь бы не работать, да помитинговать. 200 сортов колбасы, а вам все мало. Человек- неблагодарное существо....................................................
............................. А что было столько нищих, безработных,официальных проституток, воров ... ? Не митинговали,потому что все имели возможность работать по специальности , жили достойно ... Что толку от 200 видов колбасы,если не один из них не содержит мяса даже уровня хлебной по 1руб 20 коп за кг . Верно,стопы колбасы - только из чего ? - почему -то даже мясного запаха нет .... Кухарке вопрос: чем за колбасой ездить, покупала бы свежее мясо - какое оно было вкусное !- никакой колбасой не заменить!!! Насчет курултайчиков : 1. Посадить на МРОТ, поскольку абсолютно не заняты общественно-полезным трудом .Однозначно-ущербные!!! 2. Лучше вовсе разогнать , эффективнее -отправить на Колыму со всеми их заказчиками "законов".



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  • Участник
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  • 12 | 26.10.2020, 13:07 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1660 | Рейтинг: +375
Ну да, так и рвутся восточные немцы пересесть с мерседесов на трабанты. А совкрностальгаторы на запараи. Вот номеклатура скучает это да, поэтому и тащат нас туда.



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  • 13 | 26.10.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 26.10.2020, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1354 | Комментарии: 69365 | Рейтинг: +11800,1

Был один сорт колбасы, зато она была настоящая.
__________________________________
Кто ее видел эту колбасу?! 10% - блатных, самих продавцов, и тех у кого пенсионеры могли с вечера до привоза торчать возле магазина в очередях, рисуя на руках номера, по ночам отмечались каждые 2 часа...
--------
Самое интересное: ждешь привоза, стоишь в очереди полдня, до тебя доходить очередь и продавщица громко объявляет, что колбаса закончилась. С тех времен у меня горькая шутка-поговорка: Вот опять дошла очередь и колбаса закончилась!



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  • 14 | 26.10.2020, 13:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69386 | Рейтинг: +11798,6
9 | 26.10.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован

Извини - не стоило минус ставить, хотя про 90-е не совсем согласна. Да, были годы отчаяния. но году в 1995-ом люди в большинстве своем определились с работой, бизнесом(многие стали челночить и открыли свои небольшие бизнесы, которые сейчас вынуждены закрывать из-за непомерных налогов, аренды и падения спроса). В 90-е у нас была реальная надежда, что скоро мы заживем не хуже Европы... Открылись границы, открылся рынок для импорта и экспорта... появились фермеры-крестьяне.... свобода слова. свобода мнений - ТВ было смотреть очень интересно - там были дискуссии политологов, экономистов и других специалистов, людей по беспределу не сажали...
Люди стали покупать машины, квартиры, дачи... строить коттеджи и не только министры...



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  • 15 | 26.10.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69386 | Рейтинг: +11798,6
Очень многие из этих граждан бывшего ГДР после 1989 года говорили мне, что с удовольствием бы постарались вернуть прежнюю жизнь и хотели бы вернуть ГДР
__________________________________________

сотрудники Штази - аналог наших гэбёшек... им не удалось в ФРГ так же пристроится, как пуйлу и всей его гэбёшной клике - не получается отжимать чужие бизнесы.



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  • 16 | 26.10.2020, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69386 | Рейтинг: +11798,6
12 | 26.10.2020, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован

Батон колбасы был не то, что сейчас 0,5 или 1кг, а 2 кг(+/- 50гр) - съесть его было сложно в короткое время, он лежал в холодильнике, а холодильники в ту пору были еще те - в них молоко на второй день, не кипяченое, скисало, и начинал портиться(зеленеть) - полбатона засовывали в морозилку, а потом отпиливали кружочки и на сковородку... после заморозки колбаса была не айс...
Если удавалось купить копченой колбасы а впереди событие - ДР или НГ. 8 марта и т.д. - палку смазывали растительным маслом и заворачивали в кальку, чтобы она не покрывалась белой плесенью...
Кстати о растительном масле - был период в конце 80-х, когда подсолнечное пропало и появилось вместо него какое-то противное горчичное, кажется... на нем не пожарить, не сала заправить - ужас какой-то!

Из википедии:
Используется в медицине для приготовления мазей, в парфюмерной и мыловаренной промышленности. Также для технических целей — масло горчицы относится к слабовысыхающим маслам, и поэтому может использоваться для смазки моторов и механизмов при пониженных температурах.
Ужас, короче!



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  • 17 | 26.10.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.10.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Нашим родителям такая жизнь как сейчас и не снилась. А вы зажрались совсем, вечно недовольные, лишь бы не работать, да помитинговать. 200 сортов колбасы, а вам все мало. Человек- неблагодарное существо.
=====================
Сегодня здравомыслящий человек не купит "колбасу" в котором есть все, кроме мяса.
Кухарке не стоило за 3 копейки так далеко ездить, на восмиэтажке, да и в 40 магазине почти ежедневно можно было купить настоящую мясную колбасу, правда, постояв в очереди. Там же можно было купить настоящие вкусные пельмени 2 пачки в одни руки по 1.40. Нередко колбасу покупал в "репейнике".
Тогда людей с "соцнакоплениями" увидеть было редко, зато сегодня от изобилия этих "продуктов" людей с отвисшими животами чуть ли не каждый третий, да и поэтому больных в поликлиниках стало больше, сужу по очередям. Теперь в медицине появилась услуга-выкачивание жира не только с живота,



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  • 18 | 26.10.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашим родителям такая жизнь как сейчас и не снилась. А вы зажрались совсем, вечно недовольные, лишь бы не работать, да помитинговать. 200 сортов колбасы, а вам все мало. Человек- неблагодарное существо.

Одним словом - подонки!



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  • 19 | 26.10.2020, 14:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4276 | Рейтинг: -335,2
Застой! Тоска смертная...

Какое, всё-таки, правильное слово придумали для Советского периода жизни - застой! Действительно! Полный застой! Болото!

Тебе 10 лет. Мама дала тебе один рубль и послала в магазин:

- Купи, сынок, буханку чёрного хлеба (12 копеек), буханку белого (батон, 13 копеек), литр молока (28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36 копеек) и на сдачу - мороженое (эскимо - 11 копеек).

Пошёл, пнул ржавую банку по дороге, перешёл улицу. Зашёл в магазин, подошёл к кассе. Продиктовал тётке в окошке свой список, отдал рупь.

Кассирша орёт:

- Граждане! Пропустите ребёнка! Ребёнка пропускают. Дают масло, наливают в бидон свежее молоко. В соседнем отделе ребёнок берёт хлеб, булку, суёт всё это хозяйство в авоську и выходит на яркое солнышко, на улицу. Опять переходит улицу, идёт на угол, протягивает другой тётке одиннадцать копеек, получает серебристое мороженое, тут же его разворачивает, кусает, облизывает, съедает за секунду и лениво плетётся домой. Рубль, наконец, закончился.

Отдаёт авоську и бежит играть в футбол во дворе.

А вечером, сделав уроки, садится смотреть по телеку "Неуловимых" или "В мире животных".

Тоска.... Застой.

Через 5 лет, когда ему уже 15 лет, он берёт рупь и идёт в магазин. Всё в тот же. Опять делает то же самое. Покупает всё то же самое. И опять берёт мороженое за 11 копеек. И опять идёт играть в футбол. Или в хоккей. Или - во Дворец Пионеров, клеить модели кораблей или самолётов. Или в секцию бокса. Скучно же! Застой!

Ещё через 5 лет ему уже 20 лет. Он студент. Получил стипендию. Пошёл в магазин, отдал в кассу рупь. Пробил чек на буханку хлеба (12 копеек), плавленый сырок за 10 копеек, бутылку пива (37 копеек), 100 грамм "докторской" (23 копейки). Получил сдачу, сложил всё в портфель. Подумал, почесал за ухом, засмеялся, перешёл на другую сторону улицы и купил мороженое "эскимо" за ..... 11 копеек. На оставшиеся 7 копеек купил газету "Комсомольская правда" и на метро поехал в общагу.

Застой... Тоска, что тут скажешь? Ужас!



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  • 20 | 26.10.2020, 14:07 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4276 | Рейтинг: -335,2
А ещё через 5 лет ему 25 лет. Он закончил институт. Работает в НИИ мэнээсом (младшим научным сотрудником). Зарплата - 110 рублей в месяц. На календаре - 83-й год.

Получает зарплату и идёт куда? Правильно, в магазин! Всё в тот же! Опять даёт кассирше рупь. Опять покупает всё по списку выше, минус мороженое. Стыдно как-то.

Вместо мороженого он покупает три газеты за 9 копеек. И на метро за пятак едет домой.

Рядом с домом он останавливается около ларька и покупает пачку "Беломора" за 22 копейки и коробок спичек за копейку. Вот раньше, 15 лет назад, этот "Беломор" за 22 копейки был недоступен. Не продадут! Хоть тресни! Hаоборот, подзатыльник дадут! Или отцу пожалуются! Все же друг друга знали! А теперь - пожалуйcта! Ты уже большой, сам зарабатываешь. Заплатил 22 копейки, и на тебе папиросы.

Ну разве можно так жить, скажите на милость! Блин! десятилетиями ничего не меняется! Ни цены, ни люди! Застой!!!!

Опять в программе "Время" какой-то завод построили, какую-то домну задули, какой-то корабль спустили на воду. Опять рявкнули на Запад, чтоб не гоношился.

И опять "Неуловимые". Или "Ирония судьбы".

Ни тебе кровищи на экране, ни тебе стрельбы с десятком трупов, ни задницы голой!

"Жи" и "Ши" - только с буквой "и". Год за годом! Диктор на экране - как автомат русского языка. И опять передачи про учёных, про строителей, про космонавтов. Занудство! Годы идут, а ничего не меняется!

И так - везде! Застой! Хоть стреляйся! Скука смертная.

Вот так сидишь, бывало, смотришь, как где-нибудь в Африке негры друга друга стреляют, и думаешь:

- Вот! даже в Африке жизнь бьёт ключём! А у нас - эх, одно расстройство! Дал соседу по морде - получил 15 суток. Украл - сел.

Ни те - присяжных, ни те - прогрессивной прессы, ни те - правозащитников!

А когда кто-то кого-то застрелил из ружья по пьяному делу, так весь город миллионный это месяц обсуждал.

Только и слышишь на лавочке у парадной:

- Ой, чё деется, бабоньки! Да где ж такое видано, чтоб живого человека из ружжа средь бела дня застрелить? Что ж дальше -то будет? Кошмар какой!

Застой..... Тоска.....

Проклятая власть!

Ни стрельбы, ни кокаина, ни жевательной резинки! Один Чайковский с Моцартом, да Толстой с Пушкиным.

Разве это жизнь?

Как это можно, вы только вдумайтесь! Так издеваться над людьми? Годами ездить на трамвае за три копейки, а на метро - зя пятак! Годами платить за квартиру 5 рублей в месяц! Десятилетиями знать, что если закончишь ВУЗ - наверняка попадёшь на работу по специальности! Ни тебе безработицы, ни тебе взяток! Ни тебе папы - банкира! Ну что это за жизнь? Кто такое выдержит?

Предсказуемость просто убивала! Вот не успеет какой-нибудь Синявский или какой-нибудь Даниель даже рот открыть для протеста против всей этой чудовищной жизни, а ты уже знаешь: Сядет! И обязательно угадаешь!

Это же застой! Болото! Всё же наперёд известно!

Спрашиваешь, бывало, на работе:

- А где этот Сенька, который протестовал?

- Как это где? Сидит уже!

Берёшь свой карандаш, склоняешься над кульманом и тихо радуешься за товарища. Наконец, хоть для него всё кончилось! Ни трамваев за три копейки, ни газет за две копейки, ни "Беломора" за 22 копейки! Отмучался! Теперь, поди, круглые сутки - свежий воздух, сосны столетние, снег хрустит под ногами! И сопки синеют вдали! Романтика! Повезло парню! Эх....!

Берёшь в руки 100 рублей с профилем Ленина, смотришь на неё, на купюру эту и думаешь:

Ну и что, что в Москву и обратно - 16 рублей? Ну и что, что гостиница 2.80 в сутки, ну и что, что обед в ресторане - пятёрка?

Ну нельзя же из этого культ делать! Надоело! Скучно же!

Ведь год за годом одно и тоже! Ну сколько можно, в самом деле? Когда же это всё кончится?

                                                             ***

Кончилось.


Ехидный Дуглас



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