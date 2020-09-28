Антинародные курултайщики «в целях защиты прав и свобод»

Курултай Башкирии планирует ужесточить закон о проведении митингов. Депутаты планируют расширить список мест, где запрещается проведение митингов, и добавить условия, из-за которых он может быть не согласован.Курултай Башкирии планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 10 закона «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан».Согласно тексту законопроекта, «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» митинги, собрания, демонстрации, шествия и пикеты в случае, если поправки будут приняты, планируют запретить:на территориях образовательных организаций и организаций здравоохранения, организаций отдыха и социального обслуживания;на придомовых территориях, парковках и детских площадках;на территориях рекреационного, природоохранного, историко-культурного назначения и т.д.;на территории аэропортов и вокзалов; в парках, скверах, садах и аллеях;на частной территории без письменного согласия владельца.Также проведение митинга будет запрещено, если его можно организовать в специально отведенном месте.Кроме того, проект закона называет условия, из-за возможного наступления которых митинг может быть запрещен:нарушение деятельности объектов жизнеобеспечения;нарушение транспортной или социальной инфраструктуры;помехи движению пешеходов или транспорта;создание помех для доступа к жилым помещениям или объектам транспортной и социальной инфраструктуры.Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», прокуратура РБ в своем отзыве, направленном в Госсобрание РБ, указала, что действующая редакция статьи 10 закона и предлагаемые изменения противоречат позиции Конституционного суда РФ.«Федеральное законодательство "подразумевает недопустимость произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу мирных собраний" и не наделяет субъекты РФ "правом введения абстрактных запретов, имеющих первичный нормообразующий характер"», –говорится в документе.Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Курултая 29 октября.