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«Я хотела уйти с этой должности не раньше, чем уйдет со своего поста Путин. Не получилось...»

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Известная уфимская журналистка Наталья Павлова сообщила об уходе с поста главного редактора издания "Коммерсант-Башкортостан". Эту должность Павлова занимала десять лет, с момента создания газеты в 2010 году. По общему признанию, издание стало одним из самых влиятельных и популярных в республике.

«Я хотела уйти с этой должности не раньше, чем уйдет со своего поста Путин. Не получилось...»


Осенью 2019 года Наталья Павлова как редактор "Коммерсанта-"Башкортостан" вошла в состав вновь образованного Совета по правам человека при главе республики, в котором сосредоточилась на работе в комиссии по гражданским правам и свободам, избирательным правам и свободе информации. В Совете она была одним из инициаторов внесения смягчающих поправок в местный закон о публичных мероприятиях, в значительной мере ущемлявший конституционные права граждан, поднимала проблемы правомерности обвинительного процесса против политика Айрата Дильмухаметова, активно занималась ситуацией вокруг шихана Куштау (в том числе, приняла участие в фильме "Idel.Реалии" "Битва за Куштау").

Павлова резко критиковала недопуск и удаление гражданских активистов на публичные слушания, называя это "возвращением худших практик рахимовских времен".

В начале октября главред уфимского "Коммерсанта" была оштрафована судом за якобы "фейк-ньюс" – публикацию материала о выделении тысячи мест для умерших от коронавируса на Северном кладбище Уфы.

Наталья Павлова заявила "Idel.Реалии", что не связывает свой уход с каким-либо давлением, которое могло бы оказываться на нее со стороны республиканской власти.

– Вообще, давление на газету шло постоянно, при любой власти, кто бы во главе ее ни находился – Муртаза Рахимов, Рустэм Хамитов или же Радий Хабиров. Наши заметки о политических или социальных событиях, госзакупках, общественных конфликтах и других проблемах не доставляли чиновникам никакого удовольствия. Не были в восторге от наших публикаций и представители бизнеса, когда мы писали о тех или иных сделках, тендерах, судебных процессах. Но такому давлению мы всегда успешно сопротивлялись, и никогда оно для нас не имело такого критического значения, чтобы из-за него оставить свою работу. За нашей спиной всегда стоял Издательский дом "КоммерсантЪ", который защищал и поддерживал все свои региональные редакции. Сейчас, уходя, я буду чувствовать себя, может, менее защищенной, но все же прощусь с этой должностью с легким сердцем.

Основной причиной ухода Павлова назвала свое ощущение, что на этой должности она "сделала всё, что могла", а также желание уделять несколько больше внимания семейной жизни.

– Решение уйти с поста главреда у меня созрело давно. Уже к 2013 году стало ясно, что наше издание состоялось, крепко стоит на ногах и может пережить, например, ежегодную смену сотрудников (не каждый мог выдержать наш очень плотный график, тем более, за относительно небольшую зарплату). На моей должности нагрузка была очень большой, она включала в себя редактирование не только газеты, но и сайта, многих приложений, проведение пресс-завтраков и других мероприятий. Ну, и наконец, другим сотрудникам газеты тоже надо расти. Вообще, полушутя добавлю – я хотела уйти после того, как уйдет со своего поста Путин, но вот не получилось.

Каких-то определенных планов насчет дальнейшей работы у Павловой пока нет.

– Не хочу зарекаться на тот счет, что я вообще покину журналистику. Хотя интересных, новых журналистских проектов в республике пока нет и нужен очень большой резерв, финансовый и человеческий, чтобы такой проект запустить. Что еще меня продолжает притягивать к этой сфере, так это то, что в последние пять-шесть лет в Уфе сформировалось отличное, крутое журналистское сообщество. Оно состоит из представителей изданий самых разных форм собственности, разных позиций, в том числе и политических, но все эти люди преданы нашей профессии и солидарны друг с другом. И вот этот круг мне жаль покидать, жаль с этим прощаться даже на время.

Пост главреда журналистка покинет 5 ноября; пока же она находится в отпуске. Исполнять обязанности главного редактора издания будет Булат Баширов, также работавший в "Коммерсанте"-Башкортостан" с момента создания газеты.

Идель.Реалии
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