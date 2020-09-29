Кровавого упыря теперь можно только хвалить

Путин оценил предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов.Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусства обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи."Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", - сказала депутат.Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проекта.