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Кровавого упыря теперь можно только хвалить

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Путин оценил предложение запретить сравнение действий СССР и нацистов.

Кровавого упыря теперь можно только хвалить


Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением подумать о запрете публично сравнивать и отождествлять действия советского руководства и немцев во времена Великой Отечественной войны, отметив, что здесь действовать нужно аккуратно.

На данную проблему в ходе заседания совета по культуре и искусства обратила внимание глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она подчеркнула, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в РФ и пользуются популярностью у молодежи.

"Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете подбирают правильную формулировку для проекта.

РИА Новости
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