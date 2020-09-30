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Одних земельных воров сменят другие

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Андрей Потылицын: Простите, господин Ахмадинуров, а эти главы — члены какой партии?

Одних земельных воров сменят другие


Политтехнолог Андрей Потылицын, комментируя в эфире принимаемый завтра в Госсобрании пакет поправок в законы, которые передадут функцию распределения землей от муниципалитетов региональному минземимуществу заметил, что это имитация борьбы с коррупцией.

— Если бы существовала уверенность в том, что госпожа Полянская (глава минземимущества – ред.) и ее аппарат способны кристально честно обслуживать эти функции, которые они забирают себе, тогда, может быть, я бы сказал (что, наведет порядок в земельной сфере – ред.). Но откуда у нас уверенность, что они в состоянии делать это кристально честно, чисто, а самое главное, правильно. Где уверенность, что они справятся с гигантским объемом задач внезапно эффективно, хотя они этого еще не пробовали делать.

По словам Потылицына, контроль в земельной сфере можно навести усилением полномочий районных советов и сменой кадрового состава глав районов.

Он напомнил, что на днях в эфире «Эха» глава исполкома «Единой России» в Башкирии Рустэм Ахмадинуров заметил, что на треть глав районов вынесены прокурорские представления, в той или иной степени связанные с земельными сделками.

— Он это с каким-то удивлением сказал, что у глав есть уголовные проблемы с распределением земли.

Простите, господин Ахмадинуров, а эти главы — члены какой партии? Не вашей ли «партии жуликов и воров»?

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.10.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Простите, господин Ахмадинуров, а эти главы — члены какой партии? Не вашей ли «партии жуликов и воров»?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Партия жуликов и воров, как многоголовый дракон, туловище которого находится в московии а головы питаются субъектами РФии. Сруби одну, на её месте тут же появляется другая, и продолжает делать то что делала предыдущая, зачастую еще с большем аппетитом.
Надо изничтожить "туловище", а бошки сами сдохнут!!!



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  • 2 | 29.10.2020, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , да уж ! Вот наплачется , наездится народ со всей республики в Уфу , за документами и любыми поправками по своим земельным участкам !



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  • 3 | 29.10.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что вы хотите от поломойки, - чтоб она знала:..не покради ни убивец не пожелай...вот и вырос мальчик Вова в Вована под аккомпанемент:.. "Человек проходит как хозяин необятной Родины своей"..



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  • 4 | 29.10.2020, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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1-му. Так это Москва на местах земли ворует, или все же местные с правильными шежере? Странные заявления, однако. Ни одним районом не руководит пришлый, в основном доморощенные. Где у нас чистота, порядок и процветание? Мне какая разница московское это ворье, или региональное?



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  • 5 | 29.10.2020, 17:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся эта "реформа" делается для того, чтобы мимо Хабирова воровать землю не могли, теперь и он будет в доле! До этого так же сделали и с точечной застройкой! Просто воровство земли подняли на более высокий уровень! Очень Опытный



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  • 6 | 29.10.2020, 18:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69421 | Рейтинг: +11796,5
Ну всё - спустя сутки объявили о смерти Сульфата СРАдия - решили сегодня отключить от аппаратуры...



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  • 7 | 29.10.2020, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда же тебя отключат.



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  • 8 | 29.10.2020, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Умер мэр Уфы туфрагэ жигил булсын...
Жаль...все сожалеют, соболезнуют...
Действительно, при нем наводили и навели порядок - не было ледяных накатанных на дорогах и тротуарах ледяных гор и многое другое в содержании территории города, чтобыло заброшено при экс-мэре ялалове.
Лучше бы этот ялалка-вор сдох.
жалко мэра -он мог бы спокойно работать в своем уфагазе и был бы жив...



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  • 9 | 29.10.2020, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Моральная уродка. Еще с детства приучена радоваться чужому горю.



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  • # 10 | 29.10.2020, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 11 | 29.10.2020, 19:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69421 | Рейтинг: +11796,5
9 | 29.10.2020, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован

Ты где увидел радость? В зеркале. Ну так отойди от него и вот тебе Ошо:
"Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя."



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  • 12 | 29.10.2020, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну всё - спустя сутки объявили о смерти Сульфата СРАдия - решили сегодня отключить от аппаратуры...
-----------------
У человека вобще- то имя есть, имей уважение хотя бы к смерти.



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  • # 13 | 29.10.2020, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 29.10.2020, 20:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69421 | Рейтинг: +11796,5
У человека вобще- то имя есть, имей уважение хотя бы к смерти.
______________________________________

Цитирую ПроУфу:

Ни для кого не было секретом, что Ульфат Мансурович – ставленник Хабирова. В народе сразу появилось выражение «Сульфат радия».

И еще - у меня не было к нему уважения при жизни - откуда оно возьмется после?
Он был марионеткой СРАдия, некомпетентен во многих вопросах, не коммуникабелен - не шел на контакт ни с уфимцами, ни с журналистами, косноязычен.
За два года кроме уборки улиц - ничего хорошего не сделано.
Более того - он продал баню на Комсомольской д. 21/2(неподалеку от перекрестка с Бессонова), хотя все жители в округе, где много частных домов с пожилыми людьми протестовали, просили оставить баню, но хер бы там!
А к смерти(к понятию - смерть) - вообще какое может быть уважение?! Страх - это понятно, а уважение к факту смерти быть не может. А покойника можно уважать лишь, если уважал его при жизни. Другое дело - не наносить травму близким, так я его близким травмы и не наношу.



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  • 15 | 29.10.2020, 20:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69421 | Рейтинг: +11796,5
Теперь там вместо бани - компания по изготовлению памятников... как насмешка над теми, кто пользовался этой баней десятками лет...
Ну, наверное, в благодарность Мустафину - владельцы этой компании бесплатно ему памятник с ваяют....
Видишь ли для бани здание аварийное, а для изготовления гранитных и мраморных памятников(вибрация-то офигеть какая при обработке камня) - вполне себе не аварийное.

Похоже, что и на Шота Руставели, и на Конституции места под точечные застройки, где люди выступают против них, Носкову - отданы именно при Мустафине.



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  • # 16 | 29.10.2020, 20:30 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 29.10.2020, 20:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Земля пухом Мустафину! Сегодня ровно 2 года как он назначен на должность мэра Уфы! Очень Опытный



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  • # 18 | 29.10.2020, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 29.10.2020, 21:49 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.10.2020, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моральная уродка. Еще с детства приучена радоваться чужому горю.
======================================================
А не хочешь ли ты написать как эти «замечательные» люди разворовали и разворовывают страну. Как участвуют в реформах направленных против людей, как они «подняли» медицину на недосягаемые, для многих, высоты и превратили в бизнес. А он в это время в сторонке стоял и участия в этом не принимал. Все они белые и пушистые. За мортозла молюсь, дай бог ему здоровья дожить до справедливого суда. Правильно говорят: « О мертвом либо хорошо, либо ничего, кроме правды».
И-2



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  • 20 | 29.10.2020, 23:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моральная уродка. Еще с детства приучена радоваться чужому горю.
======================================================
А не хочешь ли ты написать как эти «замечательные» люди разворовали и разворовывают страну.
-----------
Этот И-2 либо сама Кухарка, либо еще тупее перец. Где-то разглядел про "замечательных людей".
Вам говорят человек умер, просто заткнитесь пожалуйста, есть же общепринятые нормы морали, погуглите, если не слышали про такое раньше.



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