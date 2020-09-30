Одних земельных воров сменят другие

Андрей Потылицын: Простите, господин Ахмадинуров, а эти главы — члены какой партии?Политтехнолог Андрей Потылицын, комментируя в эфире принимаемый завтра в Госсобрании пакет поправок в законы, которые передадут функцию распределения землей от муниципалитетов региональному минземимуществу заметил, что это имитация борьбы с коррупцией.— Если бы существовала уверенность в том, что госпожа Полянская (глава минземимущества – ред.) и ее аппарат способны кристально честно обслуживать эти функции, которые они забирают себе, тогда, может быть, я бы сказал (что, наведет порядок в земельной сфере – ред.). Но откуда у нас уверенность, что они в состоянии делать это кристально честно, чисто, а самое главное, правильно. Где уверенность, что они справятся с гигантским объемом задач внезапно эффективно, хотя они этого еще не пробовали делать.По словам Потылицына, контроль в земельной сфере можно навести усилением полномочий районных советов и сменой кадрового состава глав районов.Он напомнил, что на днях в эфире «Эха» глава исполкома «Единой России» в Башкирии Рустэм Ахмадинуров заметил, что на треть глав районов вынесены прокурорские представления, в той или иной степени связанные с земельными сделками.— Он это с каким-то удивлением сказал, что у глав есть уголовные проблемы с распределением земли.Простите, господин Ахмадинуров, а эти главы — члены какой партии? Не вашей ли «партии жуликов и воров»?