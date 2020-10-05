Студентов БГМУ превратили в коронавирусных рабов

В октябре глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил о тяжёлой фазе пандемии коронавируса. По его словам сейчас ситуация гораздо сложнее, чем весной. Одновременно с этим в аптеках пропадают антибиотики, витамины и другие лекарства. Медики заявляют о нехватке мест в ковид-госпиталях. На фоне таких событий начала распространяться телеграмма от Министра здравоохранения М. А. Мурашко, в которой указано, что со 2 ноября всех студентов старших курсов медицинских университетов будут отправлять на работу в поликлиники.В студенческих группах в социальных сетях уже обсуждаются нововведения."...Почему мы как бесплатная рабочая сила? Кто-то дома живёт с людьми, входящими в зону риска. Почему мы должны подвергать себя, своих близких опасности? Почему нет вахт и оплаты за эту практику? Или почему нет снижения стоимости обучения? Почему эти вопросы уже неоднократно задавали, но их игнорит руководство, студсовет, профсоюз? Почему это просто все заминают?!" — пишут в группе "Черный список/БГМУ" ВКонтакте.Официально сообщается, что в ковид-госпитали студентов отправлять не будут, практика будет проходить в чистых зонах поликлиник. Приказ же, который вызывает столько возмущения, затрагивает исключительно ординаторов, у которых уже есть диплом врача. Однако студентов возмущает, что практика оказалась неожиданной, и это особенно отразится на обучающихся последних курсов. Занятия проходят дистанционно из-за пандемии, однако работать в больницах, где риск заразиться коронавирусом увеличивается, не запрещено.Студентка ординатуры, которая попросила не упоминать свое имя (есть в распоряжении редакции), сообщила, что телеграмма носит характер рекомендации, однако руководство БГМУ издало внутренний приказ, который обязует студентов проходить практику.Во внутреннем приказе нет информации о дате прохождения практики, о замене врачей и о трудоустройстве в ковид-госпиталях ничего не сказано. Ординаторам сказали писать заявление о прохождении практики и говорить, в каком лечебно-профилактическом учреждении они хотят её пройти. Если этого не сделать, то университет сам решит, куда направить студентов. Как сообщает студентка, практика обычно проходит летом, и чтобы перенести её, необходим специальный внутренний нормативный акт. Его университет не предоставил. Многие студенты сейчас работают, и новые требования оказались очень не вовремя.Ординаторам говорили, что их трудоустроят, однако трудоустройство должно быть по желанию. Что будет, если отказаться, — неизвестно. Тех студентов, которые работают в лечебно-профилактических учреждениях, практика не касается. На неё пойдут только те, кто не работает или работает в других организациях, связанных с медициной. При этом практика считается учебной, её прохождение будут фиксировать в зачётных книжках, однако на деле университет сам выбирает, кто будет её проходить, а кто нет.По словам студентки, ординаторы в поликлиниках будут работать в качестве терапевтов. В учебных планах есть производственная практика, однако она проходит только по той специальности, которую студент получает. Будущих врачей особенно возмущает тот факт, что практика проходит по абсолютно другой специальности: "Обучение — это услуга. И я как потребитель этой услуги не могу понять, почему у меня отобрали положенную мне практику по моей специальности и подсовывают что-то вообще другое, что идет в разрез с учебным планом".Профсоюз обучающихся БГМУ направил письмо в Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. В частности студентов интересует, почему переносится учебный план и будут ли выплаты заразившимся студентам."Принудительно-добровольная" практика присоединилась и к другим недовольствам. В частности студентов возмущает, что вопрос о понижении оплаты образования во время дистанционного обучения даже не обсуждается администрацией университета:"Почему не снижают стоимость обучения или не возвращают часть суммы? Мы не ходим в университет, не просиживаем их стулья/столы, не пользуемся туалетами, буфетом и т.д. Зато тратим электроэнергию дома, оплачиваем за свой счет и платим полную стоимость обучения. А за что платим, скажите?!"В это же время студентов БГМУ в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки приглашают работать в госпиталь для заражённых коронавирусом в Тюмени."В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Тюменской области проводится срочный набор врачей, среднего и младшего медицинского персонала для работы в моноинфекционных госпиталях. Заработная плата врачей от 300 до 400 тыс.рублей, средних медработников от 200 до 300 тыс.рублей, младших от 150 тыс.рублей до 250 тыс.рублей", — говорится в объявлении.По сообщениям обучающихся, в Департаменте здравоохранения Тюменской области составляют списки людей, оставивших заявки, однако пока что ни с кем не связывались. Про требования к работе и образованию тоже пока ничего неизвестно.Студенты уже привлекались к работе во время пандемии. В частности обучающиеся медицинских университетов в качестве инспекторов следили за соблюдением санитарных и эпидемиологических норм и правил в школах и на предприятиях. Сейчас же в больницах и поликлиниках Башкортостана, по данным пресс-службы БГМУ, работает больше тысячи ординаторов.