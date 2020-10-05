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Студентов БГМУ превратили в коронавирусных рабов

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В октябре глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании сообщил о тяжёлой фазе пандемии коронавируса. По его словам сейчас ситуация гораздо сложнее, чем весной. Одновременно с этим в аптеках пропадают антибиотики, витамины и другие лекарства. Медики заявляют о нехватке мест в ковид-госпиталях. На фоне таких событий начала распространяться телеграмма от Министра здравоохранения М. А. Мурашко, в которой указано, что со 2 ноября всех студентов старших курсов медицинских университетов будут отправлять на работу в поликлиники.

Студентов БГМУ превратили в коронавирусных рабов


В студенческих группах в социальных сетях уже обсуждаются нововведения.

"...Почему мы как бесплатная рабочая сила? Кто-то дома живёт с людьми, входящими в зону риска. Почему мы должны подвергать себя, своих близких опасности? Почему нет вахт и оплаты за эту практику? Или почему нет снижения стоимости обучения? Почему эти вопросы уже неоднократно задавали, но их игнорит руководство, студсовет, профсоюз? Почему это просто все заминают?!" — пишут в группе "Черный список/БГМУ" ВКонтакте.

Официально сообщается, что в ковид-госпитали студентов отправлять не будут, практика будет проходить в чистых зонах поликлиник. Приказ же, который вызывает столько возмущения, затрагивает исключительно ординаторов, у которых уже есть диплом врача. Однако студентов возмущает, что практика оказалась неожиданной, и это особенно отразится на обучающихся последних курсов. Занятия проходят дистанционно из-за пандемии, однако работать в больницах, где риск заразиться коронавирусом увеличивается, не запрещено.

Студентка ординатуры, которая попросила не упоминать свое имя (есть в распоряжении редакции), сообщила, что телеграмма носит характер рекомендации, однако руководство БГМУ издало внутренний приказ, который обязует студентов проходить практику.

Во внутреннем приказе нет информации о дате прохождения практики, о замене врачей и о трудоустройстве в ковид-госпиталях ничего не сказано. Ординаторам сказали писать заявление о прохождении практики и говорить, в каком лечебно-профилактическом учреждении они хотят её пройти. Если этого не сделать, то университет сам решит, куда направить студентов. Как сообщает студентка, практика обычно проходит летом, и чтобы перенести её, необходим специальный внутренний нормативный акт. Его университет не предоставил. Многие студенты сейчас работают, и новые требования оказались очень не вовремя.

Ординаторам говорили, что их трудоустроят, однако трудоустройство должно быть по желанию. Что будет, если отказаться, — неизвестно. Тех студентов, которые работают в лечебно-профилактических учреждениях, практика не касается. На неё пойдут только те, кто не работает или работает в других организациях, связанных с медициной. При этом практика считается учебной, её прохождение будут фиксировать в зачётных книжках, однако на деле университет сам выбирает, кто будет её проходить, а кто нет.

По словам студентки, ординаторы в поликлиниках будут работать в качестве терапевтов. В учебных планах есть производственная практика, однако она проходит только по той специальности, которую студент получает. Будущих врачей особенно возмущает тот факт, что практика проходит по абсолютно другой специальности: "Обучение — это услуга. И я как потребитель этой услуги не могу понять, почему у меня отобрали положенную мне практику по моей специальности и подсовывают что-то вообще другое, что идет в разрез с учебным планом".

Профсоюз обучающихся БГМУ направил письмо в Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. В частности студентов интересует, почему переносится учебный план и будут ли выплаты заразившимся студентам.

"Принудительно-добровольная" практика присоединилась и к другим недовольствам. В частности студентов возмущает, что вопрос о понижении оплаты образования во время дистанционного обучения даже не обсуждается администрацией университета:

"Почему не снижают стоимость обучения или не возвращают часть суммы? Мы не ходим в университет, не просиживаем их стулья/столы, не пользуемся туалетами, буфетом и т.д. Зато тратим электроэнергию дома, оплачиваем за свой счет и платим полную стоимость обучения. А за что платим, скажите?!"

В это же время студентов БГМУ в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки приглашают работать в госпиталь для заражённых коронавирусом в Тюмени.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Тюменской области проводится срочный набор врачей, среднего и младшего медицинского персонала для работы в моноинфекционных госпиталях. Заработная плата врачей от 300 до 400 тыс.рублей, средних медработников от 200 до 300 тыс.рублей, младших от 150 тыс.рублей до 250 тыс.рублей", — говорится в объявлении.

По сообщениям обучающихся, в Департаменте здравоохранения Тюменской области составляют списки людей, оставивших заявки, однако пока что ни с кем не связывались. Про требования к работе и образованию тоже пока ничего неизвестно.

Студенты уже привлекались к работе во время пандемии. В частности обучающиеся медицинских университетов в качестве инспекторов следили за соблюдением санитарных и эпидемиологических норм и правил в школах и на предприятиях. Сейчас же в больницах и поликлиниках Башкортостана, по данным пресс-службы БГМУ, работает больше тысячи ординаторов.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.11.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Администрация БГМУ и его придурковатого ректора
Валентина Павлова, за счет властных ресурсов ,
решили тихой сапой возместить нехватку " оптимизированных "
когда-то врачей и медсестр ?
За счет рисков чужих бесплатных молодых жизней
и необязательной собственной ответственности ?



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  • 2 | 02.11.2020, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69432 | Рейтинг: +11794,1
1. Мы победили ковид раньше всех - еже до парада и голосования на пеньках за обнулённого. Разве нет? Русло же сам это сказал.
2. Мы разрешили свозить ковид со всех концов страны на побережье Черного моря
3. Мы открыли очное обучение в школах детей, который привезли ковид с отдых на Чёрном море и заразили им учителей.
4. Мы 11 октября в честь 2-х летнего правления СРАдия устроили ковид-фестиваль на 50 тысяч человек

И нам еще этого мало - мы устроим студентам-медикам ковид-практику - ведь в их семьях еще остаются живыми и пока невредимыми их бабушки и дедушки... Дыру в бюджете Пенсионного фонда необходимо восполнить геноцидом пенсионеров!
А потом мы еще чонить придумаем, ведь на обслуживание нефтегазовой трубы пенсы не нужны.

Под местоимением "Мы" естественно подразумевается пуйло и СРАдий.



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  • 3 | 02.11.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте не будем разводить панику, а взглянем правде в глаза.
В наших палестинах все по прежнему. Знали, что будет вторая волна, но как обычно не готовились, причём и к первой то не готовились. Лекарств на самом деле в аптеках НЕТ, и с этим спорить невозможно, ибо их нет.
Запасы лекарств в больницах, похоже скоро закончатся, во всяком случае самых важных.
Места в больницах походу закончились, есть записи с оперативки Минздрава Республики, где идёт просто трешовый передел койко-мест. Коридорное лечение расширяется, скоро построят новую больницу.
Пик заболеваний в Московии прогнозируют на середину декабря, значит у нас к концу декабря.
Что имеем:
1.Нагрузка на медицину будет гигантская, медики полягут от нагрузки., что самое плохое на самом деле.
2. Медикаменты появятся, но уже по новой цене, т.к. производятся на мегазаводах. Бизнес
3. Ограничения введут жесткие очень скоро, иначе коллапс здравоохранения и недовольство граждан может сильно возрасти с последствиями
4. Экономика ляжет, бизнес подохнет, есть перспективы массовых банкротств и потом дефолтов.
5. Исполнение гособязательств будет ограничено, с последующим снижением доходов бюджетников, пенсионеров и других получателей.
6. К третьей волне и вакцинации надо готовиться сегодня.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 02.11.2020, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Студентов БГМУ превратили в коронавирусных рабов
=====================================
Рабы будут лечить рабов, а рабовладельцы будут лечится, по заграницам, в худшем случае в Московии. Каков строй таковы и порядки.
Не зря же ректор БГМУ Валентин Павлов заявил что: "это естественный отбор"!!! А сам лечился от коронавируса в элитной РКБ-2 , не доверив свое "драгоценное " здоровье клинике при БГМУ, который он возглавляет!!
Чему такой лепила, может научить будущих врачей?!!!



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5

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  • Эксперт
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  • 5 | 02.11.2020, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69432 | Рейтинг: +11794,1
Вчера в 8-й больнице в красной зоне умер мой друг, турист, горнолыжник... жена учитель в школе... последние годы он был на пенсии, кроме магазинов в маске(заботился о своем здоровье) никуда не ходил и почти ни с кем не общался... пролежал в больнице дней 5, до этого неделю температура 39, но не направляли...



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  • 6 | 02.11.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69432 | Рейтинг: +11794,1
2. Медикаменты появятся, но уже по новой цене, т.к. производятся на мегазаводах. Бизнес
__________________________________
И не факт, что не плацебо.



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  • 7 | 02.11.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И не факт, что не плацебо
——————————————
По факту что оно уже плацебо в значительной доле. Многие закупают препараты за рубежом, результаты применения существенно лучше.
Делали анализ ветпрепаратов отечественных vs завозных. Оказалось, что в наших на 25% действующего вещества меньше указанного, а происхождение установили: Китай по дешману.



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  • 8 | 02.11.2020, 13:56 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39598 | Рейтинг: +6522,1
Профсоюз обучающихся БГМУ направил письмо в Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.
===
Ясно дело, что блатари и квотники не для того протиснулись в мед вуз, чтобы лечить население.

Пущай эти обучающие расскажут: почему призванным в армию пацанам надо быть универсальными солдатами и дармовыми затычками в любой заднице?

Медики - военнообязанные. Поэтому онЕ знали куда лезли. Пусть не ноют..



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  • 9 | 02.11.2020, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блатари и квотники, это верно, деточьки точнее.г



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3

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  • 10 | 02.11.2020, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ректор медвуза, призвавший уфимцев не быть жирными и диабетиками, стал почетным гражданином Уфы - вот вам и "придурковатый ректор Валентин Павлов", Для своего кармана на любое лицемерие и преступление готов и поэтому "почетный" ??? А почему уфимцы его ненавидят...вполне возможно, все "орденоносцы и почетные " на одно лицо и не пора ли привлечь их к военному трибуналу вместе с теми,кому лижут ?



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  • 11 | 02.11.2020, 15:46 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39598 | Рейтинг: +6522,1
Радий Хабиров пообещал следить за количеством протоколов на тех, кто не носит маски
https://www.idelreal.org/a/30925264.html
===
Теперь то все пАнЯли: почему в стане статистика вдруг в гору попёрла?

Начальник следит за количеством протоколов, а в урны даже не заглядывает.

Нетрудно догадаться, что население таскает одни и те же ГРЯЗНЫЕ маски по нескольку недель, а то и месяцев.

Ибо иначе, только в стане каждодневно должно было бы выбрасываться и приобретаться больше миллиона масок.

А вирусу, на приказы и прочие умственные завихрения, плевать.
+++
Как там у Гашека:

"Кто не ликвидирует свою неграмотность в течение трех дней, будет расстрелян".

http://snowman-fedya.dreamwidth.org/601557.html?thread=37216

85&style=site



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  • 12 | 02.11.2020, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ординаторам говорили, что их трудоустроят, однако трудоустройство должно быть по желанию. Что будет, если отказаться, — неизвестно. Тех студентов, которые работают в лечебно-профилактических учреждениях, практика не касается. На неё пойдут только те, кто не работает или работает в других организациях, связанных с медициной. При этом практика считается учебной, её прохождение будут фиксировать в зачётных книжках, однако на деле университет сам выбирает, кто будет её проходить, а кто нет.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++
Если студенты медвуза хотят стать настоящими врачами, то им следует в такое лихое время пройти практику в серьезной поликлинике, больнице, а может даже в ковид-госпитале и познать почем фунт лиха.

С другой стороны, если студенты трудоустроятся, то им должна выплачиваться достойная заработная плата, а может скидки по оплате за учебу.

Выпускники медвузов, медколледжов – это военнообязанные до 40 лет. Они должны знать и привыкнуть к тому, что в будущем их в любое время могут привлечь к исполнению своего врачебного долга помимо их воли.

А если кто-то боится пройти стажировку во время пандемии, кстати, в поликлиниках, с их очередями в коридорах, больше шансов подхватить вирус (!), хочет отсидеться дома под опекой родителей, то таких гнать надо из медунивера! Для таких настал часть истины!



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6

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  • 13 | 02.11.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медицина в республики умерла, остались очаговые хорошие коллективы или места где деньгами лечат, типа РКБ-2, для элиты. Простому народу парацетамол и много, очень много терпения.

В этот раз впереди зима, с ее холодами и сопутствующими болезнями и авитаминозами. Поэтому можно ожидать рост заболеваемости и дичайший коллапс отрасли. Мы в начале пути.



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2

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  • 14 | 02.11.2020, 16:52 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39598 | Рейтинг: +6522,1
13 | 02.11.2020, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован

Поэтому можно ожидать рост заболеваемости и дичайший коллапс отрасли. Мы в начале пути.
===
Чё вы нагнетаете? Всё ж путём.

На койкоместа кладут и суют в аппараты КТ только больных на последнем издыхании.
Всех старше 60+ из списка уже считай вычеркнули.

Поэтому нагрузка на пенсионный фонд будет только снижаться.



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  • Наблюдатель
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  • 15 | 02.11.2020, 17:07 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1351 | Рейтинг: +529,9
Бессмысленный заголовок !Где студентам учиться,как не в экстремальных условиях? Знаю,что говорю-мама (была) врач, cестра,племянник,внучка-врачи.А волков бояться-в лес не ходить.



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2

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  • Гость
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  • 16 | 02.11.2020, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.11.2020, 16:08 | Автор:

Если студенты медвуза хотят стать настоящими врачами, то им следует в такое лихое время пройти практику в серьезной поликлинике, больнице, а может даже в ковид-госпитале и познать почем фунт лиха.

С другой стороны, если студенты трудоустроятся, то им должна выплачиваться достойная заработная плата, а может скидки по оплате за учебу.

Выпускники медвузов, медколледжов – это военнообязанные до 40 лет. Они должны знать и привыкнуть к тому, что в будущем их в любое время могут привлечь к исполнению своего врачебного долга помимо их воли.

А если кто-то боится пройти стажировку во время пандемии, кстати, в поликлиниках, с их очередями в коридорах, больше шансов подхватить вирус (!), хочет отсидеться дома под опекой родителей, то таких гнать надо из медунивера! Для таких настал часть истины!
==============================================
Уважаемый ! Это ведь не означает , что студентов БГМУ
( разных специальностей и специализации !!)
Не имеющих практических навыков работы в
последовательном накоплении профессионального
опыта работы , бросать в пекло и ждать выйдет или нет
из него храбрый и военизированный специалист !
То есть из зубного врача , врач вирусолог !



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4

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  • Гость
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  • 17 | 02.11.2020, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.11.2020, 17:07 | Автор: черепаха

Бессмысленный заголовок !Где студентам учиться,как не в экстремальных условиях? Знаю,что говорю-мама (была) врач, cестра,племянник,внучка-врачи.А волков бояться-в лес не ходить.
=================================================
Что с Вами ? Вы не больны ? У вас жар ?
Сапоги не тачает пирожник !!
Под званием Врач , подразумевается десятки
видов специализированной деятельности !



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3

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  • 18 | 02.11.2020, 17:26 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39598 | Рейтинг: +6522,1
16 | 02.11.2020, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован

Уважаемый ! Это ведь не означает , что студентов БГМУ
===
Мудрейший!

Пацанов гребут силой в армию, пол года учат ходить строем и чистить сортиры.
После чего кидают на пулемёты в горячих точках или таскать какое-нить радиоактивное дерьмо ладошками.

А студентов несколько лет учили на расчленённых трупах как лечить живых людей.
Поэтому эти медики даже не знают, где у живого человека зад и перёд..

Нынче работа терапевта свелась к тупому переписыванию в мед карты результатов анализов и подбору в Инете лекарств среди рекламных таблеток.
При этом лекарь даже не глядит на язык пациента и не может поставить диагноз.



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2

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  • Гость
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  • 19 | 02.11.2020, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех студентов, которые не желают идти работать в это тяжёлое время, гнать взашей с учёбы, так как из них не получится врач, а получится только рвач! Очень Опытный



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  • 20 | 02.11.2020, 17:35 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39598 | Рейтинг: +6522,1
17 | 02.11.2020, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован

Под званием Врач , подразумевается десятки
видов специализированной деятельности !
===
Милейший,, ВСЕХ мед студентов учат ОДИНАКОВО ВСЕМУ РАЗОМ.

Деление на специальности происходит на последнем курсе.

Поэтому, если студент кроме расчленённого трупа за время учёбы больше ничего не видел, то нет разницы какая у него специальность.

Всех выпускников ВСЕГДА посылают в стационар тренироваться на стариках, их используют в качестве живых кроликов, которых кромсают на запчасти, пока онЕ не помрут, как в итоге запишут, от естественных причин.



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