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Бедная Уфа: Каждому другану по улице, а то и по памятнику

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Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии поддержал идею посвятить в Уфе городское пространство Ульфату Мустафину.

Бедная Уфа: Каждому другану по улице, а то и по памятнику


На прошлой неделе представители Общественной палаты Уфы выступили с инициативой присвоить одной из улиц города имя скончавшегося в минувший четверг мэра. В обращении руководителя палаты Айрата Шаммазова в адрес председателя уфимского горсовета указано, что Ульфат Мустафин “душой болел за Уфу”, а “лучшей памятью о его заслугах станет новая улица”. В разговоре с журналистом “Эха” руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев выразил надежду, что инициатива будет реализована.

“Я действительно думаю, что, если бы у Уфы появилось городское пространство, связанное с именем мэра Мустафина, это бы, я думаю, улучшило и наш город и было бы достойной памятью человека, который умер на боевом посту мэра в сложное время”, — объяснил свою позицию Валеев.

По словам собеседника, на территории такого пространства можно было бы “посидеть и подумать, вспомнить 2020 год и Ульфата Мустафина”. Сегодня в аппарат Общественной палату Башкирии поступило обращение с предложением подходящей локации, добавил Шамиль Валеев.

Эхо Москвы
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В Уфе открыли памятник генерал-лейтенанту Артуру Ахметханову

15 октября на мусульманском кладбище Уфы состоялась церемония открытия памятника генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Порядин.

Бедная Уфа: Каждому другану по улице, а то и по памятнику


15 октября на мусульманском кладбище Уфы состоялась церемония открытия памятника генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Порядин.

Всю свою жизнь Артур Фарвазович посвятил служению Отечеству и защите граждан. Он прошел нелегкий путь от оперуполномоченного уголовного розыска до министра внутренних дел Северная Осетия – Алания, а с формированием нового ведомства, возглавил в Приволжском округе одно из важнейших направлений. За время своей службы в Росгвардии он успел внести значительную лепту в становление нового ведомства, в развитие подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Александр Порядин отметил, что Артур Ахметханов был в числе тех, кто стоял у истоков формирования национальной гвардии России в Приволжье.

– Он завоевал огромный авторитет среди наших сотрудников и товарищей, – сказал командующий. – Он оставил прекрасную плеяду руководителей, своих учеников. Его заслуга велика, и мы искренне скорбим по этому человеку. Артур Фарвазович, мы будем помнить тебя всегда! Вечная память!

Торжественная церемония завершилась минутой молчания, возложением цветов и венков к памятнику Артуру Ахметханову.

Светлая память об Артуре Фарвазовиче, человеке, для которого верность Отчизне и служебному долгу была превыше всего, навсегда останется в сердцах военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии.

Администрация Уфы
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  • 1 | 03.11.2020, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До сих пор в Уфе нет даже улицы, названной именем Праведника Мира Киселёва Николая Яковлевича, нашего земляка! Очень Опытный



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  • 2 | 03.11.2020, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Шамиль Валеев выразил надежду, что инициатива будет реализована.

“Я действительно думаю, что,
если бы у Уфы появилось городское пространство,
связанное с именем мэра Мустафина, это бы,

я думаю,

улучшило и наш город ............"
=================================================
Интересное умозаключение ! Очень !
Или его трескотня ?



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  • 3 | 03.11.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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а в чем геройство мэра ? как человека жаль ,что поймал эту заразу



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  • 4 | 03.11.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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в чем его геройство? просто как человека жаль и все



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  • 5 | 03.11.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Если мягко выразиться,то как все это глупо,их такое количество было и еще будет,что на всех Уфы не хватит.



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  • 6 | 03.11.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............." было бы достойной памятью человека, который умер на боевом посту мэра в сложное время”, — объяснил свою позицию Валеев......."
==============================================
Обычная чиновничье - гражданская работа мэра
в роскошном это боевой пост ?
А военные действия в горячих точках



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  • 7 | 03.11.2020, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69432 | Рейтинг: +11794,1
Ну чо, ананьи? Поняли теперь разницу между Наташей Павловой и ее мужем Шомкой-проституткой?

Хотите знать сколько и кто за последние годы стал почетным уфимцем? Любуйтесь:


Почётные граждане Уфы до 1917 года
Иван Фёдорович Базилевский (1791—1876) — действительный статский советник, именем которого была названа улица Базилевская (ныне участок улицы Ленина от парка Ленина до улицы Пушкина).
Николай Кондратьевич Блохин — купец первой гильдии, именем которого была названа улица Блохинская (ныне Кавказская).
Григорий Андреевич Бусов (1860-е — после августа 1918) — потомственный почётный гражданин, купец второй гильдии, организатор монархического движения в Уфимской губернии, председатель Уфимского губернского отдела Союза русского народа (УГО СРН).
Сергей Львович Сахаров — купец первой гильдии, потомственный почётный гражданин города Уфы, городской голова в 1891—1893 годах.
Абдуллатип Абдулхакимович Хакимов — потомственный почётный гражданин, состоял членом Уфимского губернского управления Российского общества Красного креста, субсидировал содержание уфимского медресе «Галия».
Александр Фёдорович Чижов (1874—1937)
Фёдор Егорович Чижов (1831?—1891) — купец первой гильдии, потомственный почётный гражданин, городской голова Уфы в 1887—1888.

Почётные граждане современной Уфы
К 2019 году звание присуждено 39 гражданам.
1969 — Павел Карнаухов, Габдулла Кудояров
1987 — Муса Гареев, Андрей Ушаков
1989 — Мустай Карим
1994 — Рашит Бадыков, Борис Домашников, Гюлли Мубарякова
1995 — Георгий Гудков, Фарида Кудашева
1996 — Владимир Коновалов, Нур Чураев
1997 — Загир Исмагилов, Зумара Хисматуллина
1998 — Михаил Зайцев, Масгут Халиков
1999 — Зекерия Акназаров, Равиль Бикбаев, Сергей Воронинский, Раиль Кузеев, Даян Мурзин
2000 — Рима Баталова, Зухра Валеева, Пётр Пилюков
2001 — Николай Ковалёв
2002 — Тамара Нечаева
2004 — Миляуша Муртазина, Муртаза Рахимов, Хаернас Чикаев
2005 — Амина Бакирова, Фарит Бикбулатов
2009 — Михаил Чванов
2015 — Владимир Спиваков
2017 — Рим Хасанов
2018 — Рашит Шакуров, Богуслав Сандурский
2019 — Нурия Ирсаева, Леонора Куватова, Шамиль Абдурашитов
_____________________________________
Уверена, что подавляющее большинство из увековеченных уфимцам совершенно не знакомо. Будет еще один, про которого половина уфимцев не знает, а другая - завтра забудет...



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  • Гость
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  • 8 | 03.11.2020, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если завтра окочуриться любимая собака Хабирова? Шамилек тут же с инициативой.., однако.



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