Бедная Уфа: Каждому другану по улице, а то и по памятнику

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии поддержал идею посвятить в Уфе городское пространство Ульфату Мустафину.На прошлой неделе представители Общественной палаты Уфы выступили с инициативой присвоить одной из улиц города имя скончавшегося в минувший четверг мэра. В обращении руководителя палаты Айрата Шаммазова в адрес председателя уфимского горсовета указано, что Ульфат Мустафин “душой болел за Уфу”, а “лучшей памятью о его заслугах станет новая улица”. В разговоре с журналистом “Эха” руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев выразил надежду, что инициатива будет реализована.“Я действительно думаю, что, если бы у Уфы появилось городское пространство, связанное с именем мэра Мустафина, это бы, я думаю, улучшило и наш город и было бы достойной памятью человека, который умер на боевом посту мэра в сложное время”, — объяснил свою позицию Валеев.По словам собеседника, на территории такого пространства можно было бы “посидеть и подумать, вспомнить 2020 год и Ульфата Мустафина”. Сегодня в аппарат Общественной палату Башкирии поступило обращение с предложением подходящей локации, добавил Шамиль Валеев.***15 октября на мусульманском кладбище Уфы состоялась церемония открытия памятника генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Порядин.15 октября на мусульманском кладбище Уфы состоялась церемония открытия памятника генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Порядин.Всю свою жизнь Артур Фарвазович посвятил служению Отечеству и защите граждан. Он прошел нелегкий путь от оперуполномоченного уголовного розыска до министра внутренних дел Северная Осетия – Алания, а с формированием нового ведомства, возглавил в Приволжском округе одно из важнейших направлений. За время своей службы в Росгвардии он успел внести значительную лепту в становление нового ведомства, в развитие подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.Александр Порядин отметил, что Артур Ахметханов был в числе тех, кто стоял у истоков формирования национальной гвардии России в Приволжье.– Он завоевал огромный авторитет среди наших сотрудников и товарищей, – сказал командующий. – Он оставил прекрасную плеяду руководителей, своих учеников. Его заслуга велика, и мы искренне скорбим по этому человеку. Артур Фарвазович, мы будем помнить тебя всегда! Вечная память!Торжественная церемония завершилась минутой молчания, возложением цветов и венков к памятнику Артуру Ахметханову.Светлая память об Артуре Фарвазовиче, человеке, для которого верность Отчизне и служебному долгу была превыше всего, навсегда останется в сердцах военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии.