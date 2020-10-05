Всех оштрафует: Палочная система по-хабировски

Радий Хабиров пообещал следить за количеством протоколов на тех, кто не носит маски. "Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно", — сказал он.Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил жестко следить за соблюдением масочного режима и составлять протоколы на нарушителей. На сегодняшнем собвещании в правительстве республики Хабиров отметил, что будет сам следить за количеством протоколов."Я не на Луне живу, хожу и езжу по улицам. Вижу, что не все носят маски. Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно", — сказал он.Также Хабиров снова настоятельно рекомендовал руководителям предприятий переводить сотрудников на дистанционный формат работы. Хабиров посетовал, что не имеет правовых возможностей обязать сделать это всех работодателй, но сказал что "поручил представить" "предложения, что можно или нельзя с этим сделать".