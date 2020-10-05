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Всех оштрафует: Палочная система по-хабировски

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Радий Хабиров пообещал следить за количеством протоколов на тех, кто не носит маски. "Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно", — сказал он.

Всех оштрафует: Палочная система по-хабировски


Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил жестко следить за соблюдением масочного режима и составлять протоколы на нарушителей. На сегодняшнем собвещании в правительстве республики Хабиров отметил, что будет сам следить за количеством протоколов.

"Я не на Луне живу, хожу и езжу по улицам. Вижу, что не все носят маски. Если протоколов будет мало, я буду считать, что эта работа сделана некачественно", — сказал он.

Также Хабиров снова настоятельно рекомендовал руководителям предприятий переводить сотрудников на дистанционный формат работы. Хабиров посетовал, что не имеет правовых возможностей обязать сделать это всех работодателй, но сказал что "поручил представить" "предложения, что можно или нельзя с этим сделать".

Идель.Реалии
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  • 1 | 03.11.2020, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если не понимают слов, то обязательно нужно наказывать и жёстче! С коронавирусом шутки плохи! Очень Опытный



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  • 2 | 03.11.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В старину , при казни карманных воров на городской площади
число карманных краж у созерцателей казни , в этот день
многократно увеличивалось , чем в обычные дни !
Понимаете толкучка , давка и карманы вот они рядом !
Надо успеть ! Надо " заработать " на невоспитанных растяпах !



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  • 3 | 03.11.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы посмотрите на эту проблему с другой стороны: почему же его самого никто не штрафует. Начинать нужно именно с себя. Далее со своих подопечных, особенно этого выскочки мурзажопого и т.д.



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  • 4 | 03.11.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хабиров согласовывает с кремлем кандидатуру на пост главы Уфы.
Ему очень нужен человек из его команды-шоблы..
например интриган и друг вор ялалов и, видать, хабиров согласовывает его кандидатуру



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  • 5 | 03.11.2020, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1354 | Комментарии: 69432 | Рейтинг: +11794,1
Кто нить видел СОАдия, ходящим по Уфе? А в маске? А едущим по Уфе в маске?
Требовать от людей ношение маски может только тот, кто таковую носит сам!



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  • 6 | 03.11.2020, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хабаровск, архангельск, беларусь, а еще и еще кыштау...хабиров твердо стоял на своем - гора будет разрабатываться - я своего слова не изменю...
тут путин поостерегся - не хватало еще народных волнений в башкирии и пропел слова про офшоры в защиту горы, а хабиров на ходу поменял башмаки, заявляя под проливным дождем перед народом, что горя не будет уничтожена....вот он таков.
теперь без кремля ни шагу- боится один протащить ялалова главой Уфы



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  • 7 | 03.11.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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ПСК-6 носков аффилированный с ялаловым застройщик депутат хренов.
Опять победа жителей (на Руставели) , но победа принята хабировым не по доброй воле, а потому, что жительница пострадавшего дома активистка поехала к путину в москву.
а это надо хабирову?... вот и вынужден был запретить носкову строительство дома.
Вот она вертикаль власти, вот она путинская демократия, когда кандидатура главы города согласовывается с кремлем, а не с жителями.



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  • 8 | 03.11.2020, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть своих чиновников в Белом доме штрафует, начнет с вице-премьеров, четверо из которых заболели ковидом.



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