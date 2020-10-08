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Осеннее обострение у Рамили Саитовой

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Общественница Рамиля Саитова призвала “сносить все кресты на Урале”. В башкортостанской митрополии планируют молиться за “вразумление”.

Осеннее обострение у Рамили Саитовой


В среду активистка националистического толка опубликовала видеообращение к последователям, в котором назвала себя “исполняющим обязанности председателя правительства” республики и объявила о сроках проведения так назваемого йыйына – народного собрания. По ее словам, 1-й темой в повестке станет “снос всех крестов на Урале”.

«Первым должен быть снесен тот крест, который находится в Узяне, перед школой. Оценочно говорят, он 5-метровый, металлический. Мы уже попросили сельскую администрацию его снести. Посмотрим, как получится», — рассказала она.

Рамиля Саитова добавила, что на нее обращено “пристальное внимание полиции”. В случае, если крест в Белорецком районе не будет демонтирован официальными властями, то участники схода сделают это самостоятельно, высказалась женщина. Также на народном сходе будет обсуждаться “ультиматум перед армянами”, которые должны покинуть территорию Башкирии до 31 декабря, и другие вопросы заявила Саитова.

После распространения видеоролика в интернете ряд представителей официальной власти республики осудили высказывания общественницы. В частности председатель регионального парламента Константин Толкачев призвал дать правовую оценку заявлениям Рамили Саитовой и выразил возмущение “до глубины души деструктивной активностью в соцсетях”. Он добавил, что из-за слов женщины можно усомниться в ее психическом здоровье. Его слова передает “Башинформ”.

Также руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев отметил, что на фоне “горячего этноконфликта на Южном Кавказе любое неосторожное высказывание может срезонировать так, что мало не покажется”. В пресс-службе башкортостанской митрополии Русской православной церкви заявили о “нарушении мира между национальностями и традиционными конфессиями”.

“Конечно, хочется верить, что это останется только словами и только угрозами, будем молиться о том, чтобы ни в коем случае этого не произошло и Господь вразумил этих людей. А нам дал силы, мудрость сохранять межнациональный и межконфессиональный мир”, – добавили в митрополии.

Напомним, ранее Рамиля Саитова была арестована судом на 15 суток за видеозапись, в которой обратилась к молодым людям армянской национальности с вопросом, почему они в большом количестве проживают в Башкирии.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 06.11.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, ранее Рамиля Саитова была арестована судом на 15 суток за видеозапись
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Какие нахрен 15 суток?!!!!
тут светит Статья 280 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей …либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет .



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  • 2 | 06.11.2020, 09:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1355 | Комментарии: 69441 | Рейтинг: +11793,1
И надо же - по ее призыву крест в селе Узян, где проживает 80% православных - таки сожгли в ночь на 5 ноября... крест оказался не металлическим, а деревянным.
А себя и Альфию Узянбаеву она провозгласила правительством Бащкортостана...
У нее на странице ее приятельница Альмира Жукова пытается ее вразумить, напоминая ей, что в ее квартире полно православных крестов и с них бы она начала свою крестовую войну, но тщетно... женщина тяжело больна... то с армянскими девочками-подростками воюет, то голой выходит к постороннему мужчине, снимая это на видео, при этом матерясь, то теперь объявила войну крестам по всему Уралу...

Не зря Пушкин опасался чего-то подобного, видимо насмотрелся на такое:
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.



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  • # 3 | 06.11.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 06.11.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мужика ей надо, срочно,от того и бесится. Только кто на нее посмотрит то, на эту макаку? Вот паранджой закутать бы , да в потемках..Проглядывается тенденция, у этих ошереженых кукушка едет, может это от недостатка умственного развития вкупе с завышенной самооценкой?



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  • 5 | 06.11.2020, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Один вот икону сжег, опосля сам в своем доме и сгорел, лютой смертью. И эту бог накажет.



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  • 6 | 06.11.2020, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот дожили ,должностные лица республики дали ей оценку .Это от не хрена делать что ли ? Тогда скопом в Базилевку -ох как много там тех,кого оценить можно !!
А эту дуру прикрыть и надолго,она вон какая дохлая -от злости,национализма махрового



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  • 7 | 06.11.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Близкая подруга Рамили Саитовой по фамилии Шафикова А. сидит и управляет культурой Башкирии . Вонючая мразь и башкирская националистка.
Но Радий ее держит потому ,что она втерлась в отношения к жене временного вождя РБ. Такая же тварь Карамурзина Эльза , неудавшаяся актриса , сидит в администрации главы и в тихую проварачивает дела . Берет у людей деньги в долг и не отдает ! Сука !



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  • 8 | 06.11.2020, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.11.2020, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мужика ей надо, срочно,от того и бесится...
================
Это точно...Но мужика нужно крепкого, таких час нема.



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  • 9 | 06.11.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто там поближе к ней? Вызовите ей психиатра на дом!



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  • 10 | 06.11.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Мужики мельчают, бабы берут власть.



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  • 11 | 06.11.2020, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 06.11.2020, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мужики мельчают, бабы берут власть.

================================================

Поэтому ислам рулит. Она сама то хоть понимает, что при исламе, без крестов, будет укутана в мешок и по субботам бита мужиком, так авансом. Это как раз кресты и позволяют ей ходить голой и вещать с трибун, без всяких харамов. Глупая баба.



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  • 12 | 06.11.2020, 11:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1663 | Рейтинг: +375,4
Так это же Зулька асТраханская. Один в один.



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  • 13 | 06.11.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто там отловом бешенных собак занимается? Пора вызывать



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  • 14 | 06.11.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этого и надо было ожидать при бесконтрольном доминировании башкир во всех областях жизни Башкирии. Неудачи в жизни, невостребованность в обществе, комплексы заставляют таких искать способ заявить о себе. К сожалению ее единомышленников немало, даже на УЖе есть такая. Если жестко не пресекать их, Узян только будет началом, дойдет до сжигания книг и погромов, как в Германии.



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  • # 15 | 06.11.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 06.11.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживаю Саитову. Действительно, государство светское .А фанатам верующим -пож-та : каждый у себя пусть заставляется чем угодно!!! В 21 веке какое-то мракобесие!!! Совсем повально сдвинулись уже. Веруете,верьте искренне ,а не на публику. Поражает, быстрая переобувка ... вчерашних парторгов в проповедники ...лишь бы не потеть ))) Не Саитову надо лечить,а больное толпище.



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  • 17 | 06.11.2020, 12:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4280 | Рейтинг: -335
Мне нравится. За любой кипиш, кроме голодовки.



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  • 18 | 06.11.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому ислам рулит. Она сама то хоть понимает, что при исламе, без крестов, будет укутана в мешок и по субботам бита мужиком, так авансом. Это как раз кресты и позволяют ей ходить голой и вещать с трибун, без всяких харамов. Глупая баба.-------------------------------------------------------
------------------ "Умник" достали шурупами да крестами. Обвешивайся чем хочешь, не навязывая свою одурманенную темноту на всех и вся или готовы на все в угоду режима ? Столько тупых недалеких ... лучше бы самообразовывались на трудах истинных светил,а не гундяевых и прочих ставленников известных органов.



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  • 19 | 06.11.2020, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 06.11.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживаю Саитову.
==================
А вот и ее подружайки подтянулись...сибайско- баймакские сплетницы.Лучше бы щи учились варить для своих детей или бишбармак там..



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  • 20 | 06.11.2020, 13:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31829 | Рейтинг: -715
Эксперт

2 | 06.11.2020, 09:55 | Автор: Кухарка

И надо же - по ее призыву крест в селе Узян, где проживает 80% православных - таки
---------------------------
Хренасе, Кухарка ударилась в Православную леригию!



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