Осеннее обострение у Рамили Саитовой

Общественница Рамиля Саитова призвала “сносить все кресты на Урале”. В башкортостанской митрополии планируют молиться за “вразумление”.В среду активистка националистического толка опубликовала видеообращение к последователям, в котором назвала себя “исполняющим обязанности председателя правительства” республики и объявила о сроках проведения так назваемого йыйына – народного собрания. По ее словам, 1-й темой в повестке станет “снос всех крестов на Урале”.«Первым должен быть снесен тот крест, который находится в Узяне, перед школой. Оценочно говорят, он 5-метровый, металлический. Мы уже попросили сельскую администрацию его снести. Посмотрим, как получится», — рассказала она.Рамиля Саитова добавила, что на нее обращено “пристальное внимание полиции”. В случае, если крест в Белорецком районе не будет демонтирован официальными властями, то участники схода сделают это самостоятельно, высказалась женщина. Также на народном сходе будет обсуждаться “ультиматум перед армянами”, которые должны покинуть территорию Башкирии до 31 декабря, и другие вопросы заявила Саитова.После распространения видеоролика в интернете ряд представителей официальной власти республики осудили высказывания общественницы. В частности председатель регионального парламента Константин Толкачев призвал дать правовую оценку заявлениям Рамили Саитовой и выразил возмущение “до глубины души деструктивной активностью в соцсетях”. Он добавил, что из-за слов женщины можно усомниться в ее психическом здоровье. Его слова передает “Башинформ”.Также руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев отметил, что на фоне “горячего этноконфликта на Южном Кавказе любое неосторожное высказывание может срезонировать так, что мало не покажется”. В пресс-службе башкортостанской митрополии Русской православной церкви заявили о “нарушении мира между национальностями и традиционными конфессиями”.“Конечно, хочется верить, что это останется только словами и только угрозами, будем молиться о том, чтобы ни в коем случае этого не произошло и Господь вразумил этих людей. А нам дал силы, мудрость сохранять межнациональный и межконфессиональный мир”, – добавили в митрополии.Напомним, ранее Рамиля Саитова была арестована судом на 15 суток за видеозапись, в которой обратилась к молодым людям армянской национальности с вопросом, почему они в большом количестве проживают в Башкирии.