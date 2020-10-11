Тюрьма вместо дурки ...

Башкирскую общественницу Рамилю Саитову задержали за публичные призывы к экстремизму.Ранее она опубликовала в сети видеообращение к последователям, в котором призвала «снести все кресты на Урале». В частности она назвала один из таких объектов в селе Узян Белорецкого района Башкирии. Сегодня утром неизвестные подожгли этот крест, а региональное МВД возбудило уголовное дело по статье о вандализме.Вечером стало известно о задержании Рамили Саитовой. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отмечается в материале, речь может идти о преследовании активистки националистического толка за публичные призывы к экстремизму и возбуждение ненависти либо вражды. Эти уголовные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.Напомним, Рамиля Саитова в текущем году уже была признана судом виновной в возбуждение ненависти по административной статье. Тогда суд арестовал ее на 10 суток за видеозапись, в которой она обращается к группе молодых людей армянской национальности с вопросом о причинах нахождения большого количества армян в Башкирии. Общественница подала апелляцию в Верховный Суд Башкирии, который оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.