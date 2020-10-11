Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Проститутка простая и пол ...

– И 200 евро (18 432 рублей), как в Германии, никто не платит, – добав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Борис Вишневский: «Как Пу ...

Борис Вишневский: Как Путин всех обманул с пенсиями ++++++++++++++++++ ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лица Уфы: Николай Швецов

Лица Уфы: Николай Швецов ================================= Хороший был ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
В Башкирии задержаны ...

СМИ сообщили о "конфликте с проживающими на территории Кармаскалинского района ...
  9.11.2020   18350    54

Тюрьма вместо дурки ...

Башкирскую общественницу Рамилю Саитову задержали за публичные призывы к ...
  9.11.2020   11464    21

Бюджет Башкирии на 2021 ...

Экономист Всеволод Спивак в эфире «Эха» заметил, что в проекте бюджета Башкирии ...
  9.11.2020   28312    6

День сотрудника МВД. ...

Интерес к министру МВД, генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру ...
  8.11.2020   29306    27

Обнулённый, пожизненный, ...

Гарант на гарантиях. Бывший глава государства станет еще более ...
  7.11.2020   31786    40

Последние публикации
В Башкирии задержаны ...

СМИ сообщили о "конфликте с проживающими на территории Кармаскалинского района ...
  9.11.2020   32767    54

Тюрьма вместо дурки ...

Башкирскую общественницу Рамилю Саитову задержали за публичные призывы к ...
  9.11.2020   43759    21

Бюджет Башкирии на 2021 ...

Экономист Всеволод Спивак в эфире «Эха» заметил, что в проекте бюджета Башкирии ...
  9.11.2020   20781    6

День сотрудника МВД. ...

Интерес к министру МВД, генерал-лейтенанту внутренней службы Владимиру ...
  8.11.2020   26083    27

Обнулённый, пожизненный, ...

Гарант на гарантиях. Бывший глава государства станет еще более ...
  7.11.2020   35156    40

Подлое вранье башкирских ...

Как власти Башкирии отрицали болезнь мэра Уфы Ульфата Мустафина. 29 октября мэр ...
  6.11.2020   26790    39

Осеннее обострение у ...

Общественница Рамиля Саитова призвала “сносить все кресты на Урале”. В ...
  6.11.2020   30603    130

Габбасов: Оппозиции ...

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о необходимости изменений в стране. ...
  5.11.2020   21163    28

Главный пульмонолог ...

«Кумыс поможет»: главный пульмонолог Башкирии – о восстановлении легких после ...
  4.11.2020   43441    44

Всех оштрафует: Палочная ...

Радий Хабиров пообещал следить за количеством протоколов на тех, кто не носит ...
  3.11.2020   30338    25

Читаемое за месяц
«Республика» без ...

Общественник Руслан Габбасов рассуждает о том, какой была республика и какой ...
  11.10.2020   26972    71

ЛГБТ-щегол по культуре ...

Из Радика Юльякшина в Элвина Грея и обратно. Что за этим стоит? Ильнар ...
  13.10.2020   36247    13

Три новых министерства ...

Радий Хабиров объявил о кадровых и структурных перестановках в Правительстве ...
  13.10.2020   15906    12

Пандемийных зрелищ без ...

“Альянс врачей” назвал “абсурдным” решение организовать концерт в Уфе ко Дню ...
  13.10.2020   32979    25

Когда посадят ...

Он направил депутатский запрос в надзорное ведомство с целью расследовать ...
  14.10.2020   12979    18

Архив публикаций
Ноябрь 2020 (15)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)
Август 2020 (91)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)


Тюрьма вместо дурки

Оценили
0


Башкирскую общественницу Рамилю Саитову задержали за публичные призывы к экстремизму.

Тюрьма вместо дурки


Ранее она опубликовала в сети видеообращение к последователям, в котором призвала «снести все кресты на Урале». В частности она назвала один из таких объектов в селе Узян Белорецкого района Башкирии. Сегодня утром неизвестные подожгли этот крест, а региональное МВД возбудило уголовное дело по статье о вандализме.

Вечером стало известно о задержании Рамили Саитовой. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отмечается в материале, речь может идти о преследовании активистки националистического толка за публичные призывы к экстремизму и возбуждение ненависти либо вражды. Эти уголовные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы.

Напомним, Рамиля Саитова в текущем году уже была признана судом виновной в возбуждение ненависти по административной статье. Тогда суд арестовал ее на 10 суток за видеозапись, в которой она обращается к группе молодых людей армянской национальности с вопросом о причинах нахождения большого количества армян в Башкирии. Общественница подала апелляцию в Верховный Суд Башкирии, который оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.11.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тюрьма вместо дурки
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Эту апайку надо было сажать еще тогда, когда она наехала на армян. и призывала сжигать Поклонные Кресты, но по всей видимости у нее есть сильные покровители, в структурах власти гадия, которые с высоких трибун говорят одно, а делают диаметрально противоположное.
И еще, я бы хотел отметить что это не просто экстремизм, - это религиозный экстремизм, который надо душить в зародыше, а иначе среди Православных может возродится движение Черносотенцев, и тогда нее только этой мамзели, а всем башкирам будет, мягко говоря неуютно!!!



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 09.11.2020, 11:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31861 | Рейтинг: -715,9
Из учебника истории:
"Захваченные конкистадорами земли и их недра были объявлены собственностью королей Испании, от имени которых колониями управлял вице-король.

Что же касается испанских конкистадоров и колонистов-переселенцев, им передавалось право эксплуатации индейцев и сбора налогов. Помимо рудников, испанцы получали прибыли от сельскохозяйственных плантаций

Даже когда католическая церковь официально дала утвердительный ответ и началось принудительное обращение индейцев в христианскую веру, это не облегчило их участи."

Кто учился в школе, видели иллюстрацию в учебнике, где конкистадоры водружают крест на завоёванной земле, а туземцы подносят дары.

Аналогия.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.11.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жанна Д, Арк Башкирии, из искры возгорится пламя, многие шизофреники стали великими. Зоя Космедемьянская то же дурка, стояла учете.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.11.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шизофреники - категория далеко неглупых и продажных людей, В основном, люди принципа, чести, достоинства в отличие от подстилок



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.11.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Апайка вообще-то дело в пользу понаехавших говорит.
Надо бы не афишировать эти кресты колониальные.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.11.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шизофреники - категория далеко неглупых и продажных людей, В основном, люди принципа, чести, достоинства в отличие от подстилок
--------------------------

"категория далеко неглупых и продажных людей":))))))))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.11.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идёт башкир по русской деревне и руки у него скрещены на животе и все знают, что он хочет сдать свою землю в аренду. Если у него руки скрещены за спиной, значит уже сдал землю в аренду. Найди аналогию с Новым Светом. И какое количество башкир были переведены в христианство.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.11.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одна шизофреник уже минусить начала, мания такая.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 09.11.2020, 12:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31861 | Рейтинг: -715,9
Вот когда армяне начнут ставить свои хачкары! Которые основательные, каменные, их не подождёшь, не сковырнешь с первого раза.

Вот тогда завопят, понаехавшие против понаехавшие.

Тогда объединятся кухарки с юнгами, верующие с атеистами, православные с коммунистами, татары с чувашами, евреи с русскими.

Единым фронтом - мы не хочем!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 09.11.2020, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.11.2020, 12:29 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31859 | Рейтинг: -715,9
Вот когда армяне начнут ставить свои хачкары! Которые основательные, каменные, их не подождёшь, не сковырнешь с первого раза.

Вот тогда завопят, понаехавшие против понаехавшие.

Тогда объединятся кухарки с юнгами, верующие с атеистами, православные с коммунистами, татары с чувашами, евреи с русскими.

Единым фронтом - мы не хочем!
-----------------
Башикам не с кем объединяться?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 09.11.2020, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.11.2020, 12:29 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31859 | Рейтинг: -715,9
Вот когда армяне начнут ставить свои хачкары! Которые основательные, каменные, их не подождёшь, не сковырнешь с первого раза.

Вот тогда завопят, понаехавшие против понаехавшие.

Тогда объединятся кухарки с юнгами, верующие с атеистами, православные с коммунистами, татары с чувашами, евреи с русскими.

Единым фронтом - мы не хочем!
_____________________
Так ведь и башкиры здесь понаехавшие, только чуть раньше других - тюрки и тюркский язык сформировались на Алтае, а в эти края тюркские племена добрались к веку 9-му - 10-му.
Да и сейчас анализ генома башкирских племен показывает, что значительная часть башкир вовсе не тюрки и говорит на языке понаехавших завоевателей, забыв свой. Так, бурзяне, например, генетически ближе к иранцам. Минцы тоже не тюрки. Усергане пришли издалека. Юрматы - наполовину угры. И т. д.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 09.11.2020, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.11.2020, 11:00 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31859 | Рейтинг: -715,9

Из учебника истории:
"Захваченные конкистадорами земли и их недра были объявлены собственностью королей Испании, от имени которых колониями управлял вице-король.

Что же касается испанских конкистадоров и колонистов-переселенцев, им передавалось право эксплуатации индейцев и сбора налогов. Помимо рудников, испанцы получали прибыли от сельскохозяйственных плантаций

Даже когда католическая церковь официально дала утвердительный ответ и началось принудительное обращение индейцев в христианскую веру, это не облегчило их участи."

Кто учился в школе, видели иллюстрацию в учебнике, где конкистадоры водружают крест на завоёванной земле, а туземцы подносят дары.
_________________________________________________________
в ответ на очевидные факты очередное тупое длеянье, дескать черное это белое.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 09.11.2020, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.11.2020, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Жанна Д, Арк Башкирии, из искры возгорится пламя, многие шизофреники стали великими. Зоя Космедемьянская то же дурка, стояла учете.
_________________________________________________________
О, внучки полицаев подтянулись. Может все советские герои дурки были? Хорошы бы тебя вместе с этой шваброй потасканой закрыть, подумать. защитники



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 09.11.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.11.2020, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Идёт башкир по русской деревне и руки у него скрещены на животе и все знают, что он хочет сдать свою землю в аренду. Если у него руки скрещены за спиной, значит уже сдал землю в аренду. Найди аналогию с Новым Светом. И какое количество башкир были переведены в христианство.

____________________________________________________________
_
Пусть напишет мколько древних башкирских летописей было сожжено))))



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 09.11.2020, 13:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31861 | Рейтинг: -715,9
Так ведь и башкиры здесь понаехавшие, только чуть раньше других
-----------------------
Кто застолбил - тот хозяин. Калининград - чей?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 09.11.2020, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 09.11.2020, 13:54 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31861 | Рейтинг: -715,9

Так ведь и башкиры здесь понаехавшие, только чуть раньше других
-----------------------
Кто застолбил - тот хозяин. Калининград - чей?
___________________________________________________
Что ты там застолбила? Первую государственность в истории нарисовал вам дедушка Ленин. А до этого была Уфимская Губерния. А до этого то киргизы то казахи гоняли тут племена разрозненные туда сюда.




+
0
Оценили



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 09.11.2020, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.11.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Апайка вообще-то дело в пользу понаехавших говорит.
Надо бы не афишировать эти кресты колониальные.
______________________________________________
Апайка себя тысячелетним Рейхом считает, что все кто уже 400 лет тут живет должен ей кланяться за якобы титульность? Пусть в киргизии или казахии права качает, откуда сама прискакала



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 09.11.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

_
Пусть напишет мколько древних башкирских летописей было сожжено))))
****************************************
А какая письменность была у башкир??? В 20-х годах попробовали арабский алфавит им дать,не прижилось,слишком витиевато.Позже латинский - то же сложно оказалось. Тогда русские сочинили башкирам язык,которым они пользуются сейчас...



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 09.11.2020, 14:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39635 | Рейтинг: +6519,9
18 | 09.11.2020, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован

А какая письменность была у башкир???
===
Кадрам, которые ездили на летающих львах, забивать свои головы буквами не пристало.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 09.11.2020, 15:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15165 | Рейтинг: -2164,8
Жанна Д, Арк Башкирии, из искры возгорится пламя, многие шизофреники стали великими. Зоя Космедемьянская то же дурка, стояла учете.
_________________________________________________________
О, внучки полицаев подтянулись. Может все советские герои дурки были? Хорошы бы тебя вместе с этой шваброй потасканой закрыть, подумать. защитники

______________________________________________
Да это не внучки полицаев.
Это люди с промытыми мозгами.
Сейчас либералы организовали кучу исследований на эту тему, открыв для этого кучу университетов.,
И рассказывают, якобы с научной точки зрения, со всех трибун, что все герои войны и просто отличные солдаты, воины, это психопаты и садисты.



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com