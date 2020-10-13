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Шайтан попутал: Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманками

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.11.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 35136 | Комментарии: 15
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Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, по которому запрещаются межконфессиональные браки.

Шайтан попутал: Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманками


Уточняется, что есть «единичные исключения».

Это уже решает местный муфтий. Ему нужно взять во внимание все обстоятельства. В частности, мусульманам не рекомендуется вступать в брак с христианами и иудеями.

- Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено,
- говорится в сообщении ДУМ.

ПроУфу
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  • 1 | 11.11.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опа, придётся Путину Кабаниху бросит ь, впрочем она не жена!
У князя Владимира крестившего Русь в трёх городах был гарем в 700 наложниц.
То что Путин в церковь ходит никакого намёка, это лишь досадно е историческое совпадение!



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  • 2 | 11.11.2020, 10:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31878 | Рейтинг: -715,9
Автор Артем АХМЕТЗЯНОВ, что имеет сказать о православных венчания, неужели дозволены?
А иудеи?
Мог ли православный жениться на иудейке? Только если она примет крещение. В противном случае ни один поп не станет венчать, их сожительство будет считаться греховным, а дети считаться незаконорожденными - по церковным канонам.



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  • 3 | 11.11.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманами
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А чего тут удивляться,- все по корану, в нем прописано еще куча разных запретов которые мусульмане обязаны выполнять!
Удивляет другое: почему их не опубликовали все скопом, а растянули это "удовольствие" во времени. И почему начали с браков, а не, например с запретов на употребление спиртных напитков и поедания свинины?!
СПРАВКА:
Самые развитые страны на данный момент – это христианские страны (США, Канада, страны ЕС, Австралия), синтоистские страны (Япония), конфуцианские страны (Китай).
Мусульманские страны как правило отсталые, за исключением обладающими нефтью .
Единственная мусульманская страна, в которой уровень жизни – более-менее, а нефти собственной нет – это Турция. Но в Турции почти 100 лет назад Ататюрк начал реформы, сделал из Турции светское государство,



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  • 4 | 11.11.2020, 10:55 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40463 | Рейтинг: +5121,9
............ богословское заключение........................?
========================================
Бога нет, а заключение дают? Воистину- религиозность - признак невежества.



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  • 5 | 11.11.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для ЗАГСов этот запрет не действует, так что женитесь и размножайтесь, совет вам и любовь! Так что чёрт с ним, с этим запретом! Всё равно ни один суд РФ не признаёт религиозные браки! Очень Опытный



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  • 6 | 11.11.2020, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шайтан попутал: Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманками
Опубликовано: ПроУфу | 11.11.2020
Раздел: Новости | Просмотры: 18166 | Комментарии: 5
=====================================================
Да херня все это! Кто-то решил лишний раз попиариться.

Женитесь на умных, красивых,здоровых и любимых! Остальное значения не имеет.



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  • 7 | 11.11.2020, 12:20 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39657 | Рейтинг: +6517,5
Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманками
===
Стал быть, этим всем исключительно на голову правильным в Москву и область из становых аулов съезжать можно?

А кажа тада эти все правильные себя сохранят в первозданном виде, если онЕ косяками прут из аулов в русские города, например, Уфа или Казань?



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  • 8 | 11.11.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.11.2020, 12:20 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39657 | Рейтинг: +6517,5
Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманками
===
Стал быть, этим всем исключительно на голову правильным в Москву и область из становых аулов съезжать можно?

А кажа тада эти все правильные себя сохранят в первозданном виде, если онЕ косяками прут из аулов в русские города, например, Уфа или Казань?

==========================================================
Этот опять ВМУДИСЯ!



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2

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  • 9 | 11.11.2020, 13:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31878 | Рейтинг: -715,9
СПРАВКА:
Самые развитые страны на данный момент – это христианские страны (США, Канада, страны ЕС, Австралия), синтоистские страны (Япония), конфуцианские страны (Китай).
Мусульманские страны как правило отсталые
-----------------------------
Православные страны как правило, самые отсталые среди европейских стран.

Россия, Болгария, Сербия, Молдавия и даже Греция в составе Евросоюза.



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  • 10 | 11.11.2020, 13:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31878 | Рейтинг: -715,9
РПЦ оценила идею запрета на браки между иноверцами

По словам председателя учебного комитета РПЦ Максима Козлова, подобные браки могут вызвать множество проблем. Он подчеркнул, что проблемы межрелигиозных браков касаются и вопросов воспитания детей.

Протоиерей Александр Березовский тоже высказался в поддержку идеи ДУМ,

«Межрелигиозные браки, безусловно, не приветствуются, ибо создание семьи между людьми, придерживающимися нетождественными мировоззрениями, чревато кризисами»



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  • 11 | 11.11.2020, 14:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31878 | Рейтинг: -715,9
Женитесь на умных, красивых,здоровых и любимых!
------------------
Остаётся проблема: захотят ли умные, красивые, здоровые и любимые выходить замуж за долбоебов



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  • 12 | 11.11.2020, 14:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15187 | Рейтинг: -2167,2
Самые развитые страны на данный момент – это христианские страны (США, Канада, страны ЕС, Австралия), синтоистские страны (Япония), конфуцианские страны (Китай).
Мусульманские страны как правило отсталые, за исключением обладающими нефтью .
___________________________________________
Наиболее развитые в социальном и экономическом плане страны — все протестантские. Это Америка, Германия, Франция, Англия.
Далее - католические страны: Испания, Италия, Португалия.
Затем — православные: Греция, Украина, Россия, Грузия, Армения.

Почему так получилось? Наверное, всё-таки религия имеет к этому самое непосредственной отношение.
Практически, все изобретения человечества пришлись на европейцев (включая Россию, естественно).
Мусульманским странам в этом отношении хвастать нечем. Впрочем, как думается, и китайцам с японцами.



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  • 13 | 11.11.2020, 18:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31878 | Рейтинг: -715,9
Протоиерей Андрей Ткачёв:

«Если человек религиозен, то самое идеальное — это заключение брака между людьми одной религии. Тут двух мнений быть не может

У нас раньше такая строгость тоже была. Православный человек должен был заключать брак только с православным. Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Есть ситуации – их тысячи, когда нужно быть толерантными к другим. Но есть и такие ситуации, когда нужно быть тверже и принципиальнее. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твердости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать»,



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  • 14 | 11.11.2020, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.11.2020, 12:20 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 39657 | Рейтинг: +6517,5


Стал быть, этим всем исключительно на голову правильным в Москву и область из становых аулов съезжать можно?

А кажа тада эти все правильные себя сохранят в первозданном виде, если онЕ косяками прут из аулов в русские города, например, Уфа или Казань?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++

Глава региона Радий Хабиров опубликовал в соцсетях любопытный пост: в Уфе обнаружены ценные памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, средневековья и XVIII века.

- Найдена целая коллекция серебряных тамга, перстней юртовых старшин, которыми они скрепляли документы вместо подписи, элементы конской упряжи и женских украшений, однако кладом все это назвать нельзя. Такой термин применяют к раскопкам на территории не более квадратного метра, мы же разрабатываем более 1,3 га. К тому же находки относятся к разным историческим периодам, - поясняет Николай Борисович.

Вмуд, против фактов не поспоришь. Башкорты здесь жили еще в эпоху неолита, так что не умничай, когда в гостях, кажа тада. Тада и мякиной ещё не пахло.



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  • 15 | 11.11.2020, 20:38 | Автор: назарий
    Публикации: 0 | Комментарии: 13 | Рейтинг: -0,9
Религия опиум для народа. Совесть есть бог.



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