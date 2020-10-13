Шайтан попутал: Духовное управление мусульман России выступило с запретом на браки с немусульманками

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, по которому запрещаются межконфессиональные браки.Уточняется, что есть «единичные исключения».Это уже решает местный муфтий. Ему нужно взять во внимание все обстоятельства. В частности, мусульманам не рекомендуется вступать в брак с христианами и иудеями.- Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено,- говорится в сообщении ДУМ.