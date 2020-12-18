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Неправильные башкиры. Неправильно нарисованные

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Нет, всё-таки правильно пел Ростислав — «Только савельевы спасут Башкортостан».

Неправильные башкиры. Неправильно нарисованные


Сегодня я расскажу вам о замечательной уфимской художнице Алён Савельевой, о которой в эти дни пишут все уфимские газеты, одно только «Эхо Москвы в Уфе» посвятило ей постов десять. И неудивительно, что пишут, потому что Алён стала объектом травли и преследования. Ей пришлось обратиться в правоохранительные органы из-за угроз, поступающих в личку и в соцсетях. Причина — неправильные башкиры. Неправильно нарисованные. Эту серию картин вы видите.

В общем-то, это не новость. Несколько лет назад крупной уфимской компании, нарисовавшей на стене дома (в 9 этажей) вполне себе соцреалистически-невинное граффити в виде девушки, которая кружится в национальном костюме в национальном танце, пришлось отвечать в суде. То ли ФАС, то ли какой-то там надзор рулеткой замерял, на сколько сантиметров открыта нога над коленкой, потому что юбка (вполне себе макси) от кружения в танце слегка поднялась. В этот раз удивляет только масштаб кампании, но не ее аргументы про национальные традиции, «ислам запрещает изображать людей» и «в Башкортостане секса нет».

Это всё мы слышали. А во Франции ещё и видели.

Я не буду говорить про Бориса Виана и про то, что тема сексуальности движет культуру и общество вперёд, только посочувствую, что национальная культура опять выбирает архаику. Попытки преодолеть это на моей памяти делались сто миллионов раз. В том числе в литературе. Когда Марсель Саитов написал стихотворение «Башкиры не любят вставать, посмотри» (там очень смешно обыгрывалось, что увековеченные в известных памятниках Уфы русские все стоят, а башкиры все сидят), ему устроили натуральный суд в союзе писателей, с пропесочиванием главреда, который это опубликовал. А когда Светлана Чураева написала «Ниже неба» про художника Касима Давлеткильдеева, который в петербургских салонах 1910-х… А впрочем, остановлю этот скорбный список. Короче, в нулевых у группы писателей была идея, что национальную литературу можно представить в переводах как магический реализм, и по разным, но понятным причинам эта идея сдулась.

Короче, каждый сам выбирает, что ему по духу и что ему нравится. Такие, как Гоген, или такие, которые сожгли Жанну Д’Арк.

Прекрасная Алён даже внешне похожа на Жанну Д’Арк, и в эти дни я мысленно посылаю ей супрематическую мимозу. А ночью выложу свою любимую картину у нее — «Похороны Путина» (не помню, как правильно называется), а также мой портрет, написанный в 2018 году после мимолетной встречи в том самом кабинете «Башинформа».

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.01.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страсти по а-lа Charlie Hebdo.



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  • 2 | 13.01.2021, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень путано, я не понял.



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  • 3 | 13.01.2021, 11:02 | Автор: Дед
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Художник показывает свой внутренний мир и больше ничего. Примеры тому картина "Черный квадрат" Малевича и скульптура "Петр 1" в Питере Шемякина.



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  • 4 | 13.01.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попробуй это юное дарование нарисовать подобное в Чечне, Дагестане, Осетии, да в той же Татарии, нетрудно догадаться, что бы с ней было.
У нас можно, смеяться над башкирами хороший тон, пеньки с кухарками захлебнулись от восторга расписывая какой же дикий и темный башкирский народ, не хочет видите ли, что бы их женщин рисовали нагишом на пилонгах, а их самих дебилами с кураями.
Правда как бы этим пням да кухаркам горько каяться потом не пришлось.



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  • 5 | 13.01.2021, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... граффити на стене... какой-то там надзор рулеткой замерял, на сколько сантиметров открыта нога над коленкой, потому что юбка (вполне себе макси) от кружения в танце слегка поднялась.

-------------------

"Знаменитая фотография, на которой Мэрилин Монро пытается удержать взлетающую юбку под напором ветра из вентиляционного люка...

Кинозвезда стояла на решетке вентиляции метро на углу Лексингтон-Авеню и 52 улицы в Нью-Йорке, этот кадр вошёл в фильм "Зуд седьмого года".

А то самое платье было продано с аукциона – в 2011 году оно ушло за $4,6 млн.

Культовая сцена навсегда вошла в историю мирового кинематографа — на ее основе было создано множество пародий, иллюстраций, восковых фигур и даже многометровых статуй."



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  • 6 | 13.01.2021, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69879 | Рейтинг: +11742,9
Страсти по а-lа Charlie Hebdo.
___________________________
Шурале Эбдо



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3

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  • 7 | 13.01.2021, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.01.2021, 11:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1356 | Комментарии: 69859 | Рейтинг: +11744,4
Страсти по а-lа Charlie Hebdo.
___________________________
Шурале Эбдо

-------------------

Это, пожалуй, точнее.)



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  • 8 | 13.01.2021, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... а их самих дебилами с кураями.


Падонак, сам ты дэбил. Башкиры никакие не дебилы с кураями. Они те же татары, только дикие.



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  • 9 | 13.01.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Картины реалистичны тем, что пересыщение башкирской элиты достигло высшей стадии. Возраст предельный 70 и старше, здоровье пропито, потенции нет, денег много но молодежи нет. Все это показано на картинке, причём все очень точно отображено.
Что касается будущего, тоже видно, что стравливают народы башкирии, а результатом будет обогащение стравливающих. Холопы чубы жалеть не будут.



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  • 10 | 13.01.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Прошло столетие, видимо забылась чекистская зачистка, возомнили себя неприкасаемыми. Напомнят?



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  • 11 | 13.01.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ответ от башкир должен быть настоящий -больше Ислама , трудолюбия , знаний . А так когда жопа в говне , возмущаться особо нет смысла . Я так делаю будучи татаром (у нас тоже дерьма хватает ) . По идее Алену надо благодарить за то что она ковыряет башкирское болото ( опять же с точки зрения татара )



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  • 12 | 13.01.2021, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а чем наЩальники недовольны? В тренде только танцульки,да курай! Ничего полезного для общества и мира.



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  • 13 | 13.01.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.01.2021, 11:04 | Автор

Попробуй это юное дарование нарисовать подобное в Чечне, Дагестане, Осетии, да в той же Татарии, нетрудно догадаться, что бы с ней было.
У нас можно, смеяться над башкирами хороший тон, пеньки с кухарками захлебнулись от восторга расписывая какой же дикий и темный башкирский народ, не хочет видите ли, что бы их женщин рисовали нагишом на пилонгах, а их самих дебилами с кураями.
Правда как бы этим пням да кухаркам горько каяться потом не пришлось.
=============================================
А когда Камиль Бузыкаев нарисовал татарку
в неприглядном виде , то башкирская
общественность не обратила на это внимание !
И сейчас , все повторится - художница извинится
перед башкирским народом ,......
......" при помощи новой карикатуры. «Друзья, все-таки есть темы
очень деликатные. Да, иногда могу и пересолить.
Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы,
в которых Вы имеете опыта больше чем я. Вам я верю.
В своем этом мессидже я искренен.
Я, конечно, infant terrible и иногда, возможно, берегов не вижу.
Но ошибки нужно уметь признавать......."
НО Камиль , татарок выставил проститутками ,
а здесь есть эти намеки на башкирок ?



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  • 14 | 13.01.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящее искусство вызывает бурю эмоций- в искусстве сила! Это вам не лубочные картины и не танцы с прыжками на полтора метра- здесь затронуты тонкие струны внутреннего мира.



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  • 15 | 13.01.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никому не известная до недавнего времени "художница" решила компенсировать отсутствие славы из за бездарности, громким скандалом.
Пиар удалась. Но тема не удачная, это не выходка "дзюбы".Быстро не забудут.
Кто то осуждает, кто то хвалит. Есть люди которые "девицы лёгкого поведения" оправдывают.



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  • 16 | 13.01.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Бузыкаев там нарисоаал реальность насчет татар,это известно.
Но на башкир - нет, это заказ. Такой же, который таксист якобы, нап-ездил, случай недавний.
Так что, политика, война против башкир, ну как всегда.



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  • 17 | 13.01.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 13.01.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Настоящее искусство вызывает бурю эмоций- в искусстве сила! Это вам не лубочные картины и не танцы с прыжками на полтора метра- здесь затронуты тонкие струны внутреннего мира.
++++++++++++++++++++++++++++++++
карикатуры на пророка тоже искусство где затронуты тонкие струны внутреннего мира???



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  • 18 | 13.01.2021, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69879 | Рейтинг: +11742,9
4 | 13.01.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован

Попробуй это юное дарование нарисовать подобное в Чечне, Дагестане, Осетии, да в той же Татарии, нетрудно догадаться, что бы с ней было.
У нас можно, смеяться над башкирами хороший тон, пеньки с кухарками захлебнулись от восторга расписывая какой же дикий и темный башкирский народ, не хочет видите ли, что бы их женщин рисовали нагишом на пилонгах, а их самих дебилами с кураями.
Правда как бы этим пням да кухаркам горько каяться потом не пришлось.
_____________________________________
Вчера я уже отвечала этому онанисту, но он решил еще раз вызвать огонь на себя - ну - повторю тогда:

нарисовать подобное в Чечне, Дагестане, Осетии, да в той же Татарии, нетрудно догадаться, что бы с ней было.
__________________________________________
Чудненько! Поставить Б-сранцев в один ряд с самыми мракобесными, отсталыми, феодальными окраинами цивилизации - это дорогого стоит)))))) Правда не уверена, что Т-станцы с этим согласятся.

Правда как бы этим пням да кухаркам горько каяться потом не пришлось.
____________________________________________
В смысле? Это угроза по-кадыровски? Типа извинись, и на бутылку голышом? Как поступил Рамзанка Дыров с блогером, который записывал ролики с его критикой. А теперь его даже после извинений и бутылки - найти не могут...

Мне от баш-фашистов угрозы сыплются уже 10 лет. Так что мне уже давным давно не страшны ваши угрозы. А попробуйте - суньтесь!)))))))))) Через консьержей и под камеры.

Среди башкир, как среди любых других народов встречаются нацисты, но их не много, если не создавать условий для их массового появления - геббельс-пропаганду(в том случае был оболванен нацистами почти весь немецкий народ с помощью СМИ), но несправедливо считать всех башкир такими фашистами, как Габбасов и его приспешники. На самом деле - их таких оголтелых несколько десятков - около 50... ну +/- и все они в эти 3 дня по вылазили в фейсбуке. Думаю, что гэбня их пересчитала.



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  • 19 | 13.01.2021, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 13.01.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 то башкирская
общественность не обратила на это внимание !--------------------нет она обратила внимание и ей очень понравилось такое искусство .



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  • # 20 | 13.01.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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