Нет, всё-таки правильно пел Ростислав — «Только савельевы спасут Башкортостан».Сегодня я расскажу вам о замечательной уфимской художнице Алён Савельевой, о которой в эти дни пишут все уфимские газеты, одно только «Эхо Москвы в Уфе» посвятило ей постов десять. И неудивительно, что пишут, потому что Алён стала объектом травли и преследования. Ей пришлось обратиться в правоохранительные органы из-за угроз, поступающих в личку и в соцсетях. Причина — неправильные башкиры. Неправильно нарисованные. Эту серию картин вы видите.В общем-то, это не новость. Несколько лет назад крупной уфимской компании, нарисовавшей на стене дома (в 9 этажей) вполне себе соцреалистически-невинное граффити в виде девушки, которая кружится в национальном костюме в национальном танце, пришлось отвечать в суде. То ли ФАС, то ли какой-то там надзор рулеткой замерял, на сколько сантиметров открыта нога над коленкой, потому что юбка (вполне себе макси) от кружения в танце слегка поднялась. В этот раз удивляет только масштаб кампании, но не ее аргументы про национальные традиции, «ислам запрещает изображать людей» и «в Башкортостане секса нет».Это всё мы слышали. А во Франции ещё и видели.Я не буду говорить про Бориса Виана и про то, что тема сексуальности движет культуру и общество вперёд, только посочувствую, что национальная культура опять выбирает архаику. Попытки преодолеть это на моей памяти делались сто миллионов раз. В том числе в литературе. Когда Марсель Саитов написал стихотворение «Башкиры не любят вставать, посмотри» (там очень смешно обыгрывалось, что увековеченные в известных памятниках Уфы русские все стоят, а башкиры все сидят), ему устроили натуральный суд в союзе писателей, с пропесочиванием главреда, который это опубликовал. А когда Светлана Чураева написала «Ниже неба» про художника Касима Давлеткильдеева, который в петербургских салонах 1910-х… А впрочем, остановлю этот скорбный список. Короче, в нулевых у группы писателей была идея, что национальную литературу можно представить в переводах как магический реализм, и по разным, но понятным причинам эта идея сдулась.Короче, каждый сам выбирает, что ему по духу и что ему нравится. Такие, как Гоген, или такие, которые сожгли Жанну Д’Арк.Прекрасная Алён даже внешне похожа на Жанну Д’Арк, и в эти дни я мысленно посылаю ей супрематическую мимозу. А ночью выложу свою любимую картину у нее — «Похороны Путина» (не помню, как правильно называется), а также мой портрет, написанный в 2018 году после мимолетной встречи в том самом кабинете «Башинформа».