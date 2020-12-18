МВД начало проверку угроз в адрес уфимской художницы

Ранее бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал в соцсетях текст, в котором осудил работы художницы Алены Савельевой. По его словам, действия девушки оскорбляют национальные символы, а в отношении автора картин нужно “принять меры”. После этого в интернете стали распространяться осуждающие записи. В эфире “Эха” Савельева сообщила об угрозах ей и ее близким.Вчера девушка написала обращение на имя прокурора Башкирии Владимира Ведерникова, но в надзорном ведомстве художницу направили в МВД. В полиции заявление Савельевой приняли вместе со скриншотами угроз, которые пользователи интернета публиковали в комментариях и отправляли ей лично. Как сообщил “Эху” источник в министерстве, проверка угроз уже началась.Напомним, Алену Савельеву поддержал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии, отметив чрезмерную реакцию национальной общественности. В то же время один из членов СПЧ Динар Зайнуллин осудил художницу, назвав ее “скандалисткой”, а ее работу “мазней”.