Вчера девушка написала обращение на имя прокурора Башкирии Владимира Ведерникова, но в надзорном ведомстве художницу направили в МВД. В полиции заявление Савельевой приняли вместе со скриншотами угроз, которые пользователи интернета публиковали в комментариях и отправляли ей лично. Как сообщил “Эху” источник в министерстве, проверка угроз уже началась.
Напомним, Алену Савельеву поддержал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии, отметив чрезмерную реакцию национальной общественности. В то же время один из членов СПЧ Динар Зайнуллин осудил художницу, назвав ее “скандалисткой”, а ее работу “мазней”.
Эхо Москвы
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МВД начало проверку угроз в адрес уфимской художницы
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