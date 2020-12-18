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МВД начало проверку угроз в адрес уфимской художницы

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Ранее бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал в соцсетях текст, в котором осудил работы художницы Алены Савельевой. По его словам, действия девушки оскорбляют национальные символы, а в отношении автора картин нужно “принять меры”. После этого в интернете стали распространяться осуждающие записи. В эфире “Эха” Савельева сообщила об угрозах ей и ее близким.

МВД начало проверку угроз в адрес уфимской художницы


Вчера девушка написала обращение на имя прокурора Башкирии Владимира Ведерникова, но в надзорном ведомстве художницу направили в МВД. В полиции заявление Савельевой приняли вместе со скриншотами угроз, которые пользователи интернета публиковали в комментариях и отправляли ей лично. Как сообщил “Эху” источник в министерстве, проверка угроз уже началась.

Напомним, Алену Савельеву поддержал председатель Совета по правам человека при главе Башкирии, отметив чрезмерную реакцию национальной общественности. В то же время один из членов СПЧ Динар Зайнуллин осудил художницу, назвав ее “скандалисткой”, а ее работу “мазней”.

Эхо Москвы
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  • 1 | 14.01.2021, 09:12 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4981 | Рейтинг: -750,6
ее надо лечить, как надо лечить и Рамилю Саитову, Кухарку, гаражного петуха...



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  • 2 | 14.01.2021, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему нет проверок в отношении этой художницы? Ее поступок попадает в полной мере под статью экстремизма,



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12

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  • 3 | 14.01.2021, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.



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  • 4 | 14.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для "художницы"
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства



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  • 5 | 14.01.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гаражного петуха...
========================
Зачем петухов обидел? Они звонко поют, утро приближают...С ними веселее, и кур они охраняют усердно...



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".......Вчера девушка написала обращение на имя прокурора Башкирии Владимира Ведерникова, но в надзорном ведомстве художницу направили в МВД................."
===========================
о чем говорит это предложение, и какие выводы мы можем сделать?
Субординация.
Гражданка Савельева имеет высшее петербухско- педагогическое образование, и разумеется знает что не надо прыгать через голову.
Но все таки пошла к самому-самому главному.
Почему?
Ответ прост - её крышует некто, который значительно выше прокурора Башкирии Владимира Ведерникова.
Поэтому для гражданки Савельевой не царское дело в местное отделение топать.
Прокурор поступил грамотно.



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14

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  • 7 | 14.01.2021, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.01.2021, 11:30 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4685 | Рейтинг: -341,4

Ни кто ее не крышует. Прекрасно понимают что совершила глупость.
Шурыгина в итоге тоже потерпевшая, по факту под сомнением.
Хорошо что по специальности не пошла работать.



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7

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  • 8 | 14.01.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чем она думала, когда рисовала такую гадость. Уверен, все понимала, но сознательно шла на провокацию, на оскорбление, видно же, как чесалось у нее в одном месте. Пусть отвечает теперь, а она что хотела.
Картины оскорбительны, как ни крути.



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"...........Ранее бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал в соцсетях текст, в котором осудил работы художницы Алены Савельевой. По его словам, действия девушки оскорбляют национальные символы, а в отношении автора картин нужно “принять меры”. После этого в интернете стали распространяться осуждающие записи.............."

==================================
Пост опубликованный Р. Габбасовым не является решающим действием в соцсетях, которое повлекло "распространение осуждающих записей".
Пост Габбасова является всего лишь одним из многих осуждающих постов написанных параллельно с другими комментаторами, и не имеет очевидной следственно-причинной связи с широким осуждением контента выставленной пользователем "Ален Савельева" .
....................
Чем больше звучит фамилия "Габбасов" - тем более очевидна предумышленность описанных действий .
И тем более очевидна конкретная, заранее заданная цель : художество "с участием башкир" было направлено на реакцию конкретного человека, для которого не нашлось причин других для ареста.

А причина же "травли" очевидна - это контент самого пользователя "Ален Савельева".



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  • 10 | 14.01.2021, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прокуратура лучше бы занялась платежами за отопление !!! Что за бардак!!! Из года в год нарушающая Постановление Правительства РФ : где четко прописывается ,что повышение с ... числа ... года В ПРЕДЕЛАХ ИНФЛЯЦИИ- то есть 4 - 6 % , большей инфляции официально за эти годы не выкладывали!!!! Что тут сложного!!! Когда прокуроры отправляют людей на скамью подсудимых - почему -то не утруждают себя тщательными расследованиями обстоятельств дела ради истины, прогоняют конвейером для статистики ...а тут на могут рассчитать с учетом уровня инфляции !!! Второй год подряд врут населению и занимают позицию алчных жуликов- ставленников теми же.



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6

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  • 11 | 14.01.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.01.2021, 09:12 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4981 | Рейтинг: -750,6
ее надо лечить, как надо лечить и Рамилю Саитову, Кухарку, гаражного петуха...
====================
Дедуля поскромничал, не упомянув свое имя. ??А, дедусик, друган кацика,.



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3

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  • 12 | 14.01.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что вы к девочке прицепились? Вчера же сам Мурзагулов объявил,что ни один нормальный башкир не пострадал. И это так. Вам что,яйки прищемили?



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  • 13 | 14.01.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.01.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что вы к девочке прицепились? Вчера же сам Мурзагулов объявил,что ни один нормальный башкир не пострадал.

Тож желает купить утенка торчащего меж ног художницы?



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6

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  • 14 | 14.01.2021, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Для "художницы"
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
__________________________________________________________
Кого там она унизила?



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  • 15 | 14.01.2021, 20:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка гадит исподтишка, никак угомониться не может. Ничего, бог все видит.



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11

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  • 16 | 15.01.2021, 01:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где вы видите в ее картинах официальную символику Республики Башкортостан, утвержденную в нормативно-правовых документах? Таким же успехом все эти орнаменты на ее картинах можно "приписать" практически к любым народам и национальностям мира, это только региональные "теоретики" искусства на тему этих орнаментов диссертации пишут, я даже знаю одного такого теоретика... А вражду сеют возможно те, кто об этом громче всех...



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  • 17 | 15.01.2021, 02:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насчет вопроса - высокохудожественно или лобочно ее картины - рассудит только рынок, уже однозначно можно утверждать, что цена ее картин резко взлетели на рынке произведений искусства. Если кто сомневается - почитайте книгу "Самые скандальные произведения искусства", автор Оксана Киташова. В качестве примера можно привести персону итальянского художника Пьеро Мандзони. Мандзони была интересна тема взаимоотношений между продуктами искусства и продуктами жизнедеятельности человека. Так, он создал работу «Дыхание художника» (Fiato d'artista) ― серию из воздушных шаров, наполненную воздухом из его лёгких.
На создание консервных баночек с фекалиями художника мог вдохновить отец Мандзони, владелец консервного завода. Считается, что он однажды сказал своему сыну, что его работы ― дерьмо. В декабре 1961 года Мандзони написал своему другу Бену Ваутье следующие строки: «Я хотел бы, чтобы все художники продавали свои отпечатки пальцев или соревновались в том, кто сможет провести самую длинную линию или продать своё дерьмо в банках... если коллекционеры хотят нечто интимное, нечто, действительно близкое к художнику ― здесь есть дерьмо художника, если оно действительного его».
21 мая 1961 года Мандзони собрал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, в каждой из которых содержалось по 30 граммов, написал на них «100-процентное натуральное дерьмо художника» на итальянском, английском, французском и немецком языках и оставил на каждой из них свой автограф. После этого он продал их по цене, равной цене золота той же массы.
Мандзони утверждал, что своим проектом он привлекает внимание к доверчивости покупателей произведений искусства. «Всем этим миланским буржуазным свиньям нравится только дерьмо» — сказал художник.
По заверениям Агостино Боналуми, художника, работавшего с Мандзони, в баночках на самом деле содержится обычный гипс. Хотя многие из баночек взорвались, открыв своё содержимое, никто из их владельцев не заявил об «обмане». В 2008 году французский журналист Бернар Базиль представил публике одну из открытых баночек. Внутри обнаружилась вторая баночка, меньшая по размерам (которую он, впрочем, не открыл) и оформленная тем же самым образом, что и большая. Энрико Бай, друг Мандзони, говорил, что консервные банки ― это «акт глумления над миром искусства, художниками и критиками»....



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3

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  • 18 | 15.01.2021, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тож желает купить утенка торчащего меж ног художницы?
_________________________________________________
Ты видать изДзюбился весь по этому утенку?



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