«Хабиров, выходи!» Доведенные до отчаяния жители штурмовали Белый дом

В Уфе около 200 человек пришли в Дом Республики и потребовали встречи с Радием Хабировым из-за высокой стоимости услуг ЖКХ.Ранее активисты движения “СтопБашРТС” заявляли о массовых жалобах жителей Башкирии из-за стоимости услуги отопления в декабре. В некоторых случаях, по их словам, сумма в квитанциях за ноябрь и декабрь отличается в 2 раза. Пользователи интернета стали массово подписывать петицию за возврат одной из крупнейших компаний в республиканской сфере ЖКХ “БашРТС” в собственность Башкирии. В настоящее время ее подписали почти 23 тыс. человек.Активист Альберт Рахматуллин несколько дней назад заявил о намерении встретиться в понедельник с главой республики Радием Хабировым. В Дом Республики, где также расположена его администрация, пришли около 200 протестующих. Они стали скандировать лозунги за отставку министра ЖКХ Бориса Беляева и требовать личной встречи с Радием Хабировым. Пришедших встретил заместитель руководителя администрации главы региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев.«Чтобы был диалог, нам нужно, чтобы вы прошли с нами вместе — я готов сейчас вместе с вами выйти — в малый зал Башдрамтеатра», — обратился он к протестующим.Участники протеста сначала отказались принять предложение Кильсенбаева, но позднее все же отправились в театр. В настоящее время там проходят переговоры, рассказал “Эху” активист Альберт Рахматуллин.«Сейчас проходит собрание. Присутствуют [чиновники] из министерства ЖКХ, госкомитета по тарифам, по строительному надзору, представитель администрации главы региона. Обсуждаем», — добавил собеседник.Напомним, в начале прошлого года в Уфе также прошел массовый митинг из-за подобной проблемы.