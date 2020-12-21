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«Хабиров, выходи!» Доведенные до отчаяния жители штурмовали Белый дом

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В Уфе около 200 человек пришли в Дом Республики и потребовали встречи с Радием Хабировым из-за высокой стоимости услуг ЖКХ.

«Хабиров, выходи!» Доведенные до отчаяния жители штурмовали Белый дом


Ранее активисты движения “СтопБашРТС” заявляли о массовых жалобах жителей Башкирии из-за стоимости услуги отопления в декабре. В некоторых случаях, по их словам, сумма в квитанциях за ноябрь и декабрь отличается в 2 раза. Пользователи интернета стали массово подписывать петицию за возврат одной из крупнейших компаний в республиканской сфере ЖКХ “БашРТС” в собственность Башкирии. В настоящее время ее подписали почти 23 тыс. человек.

Активист Альберт Рахматуллин несколько дней назад заявил о намерении встретиться в понедельник с главой республики Радием Хабировым. В Дом Республики, где также расположена его администрация, пришли около 200 протестующих. Они стали скандировать лозунги за отставку министра ЖКХ Бориса Беляева и требовать личной встречи с Радием Хабировым. Пришедших встретил заместитель руководителя администрации главы региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

«Чтобы был диалог, нам нужно, чтобы вы прошли с нами вместе — я готов сейчас вместе с вами выйти — в малый зал Башдрамтеатра», — обратился он к протестующим.

Участники протеста сначала отказались принять предложение Кильсенбаева, но позднее все же отправились в театр. В настоящее время там проходят переговоры, рассказал “Эху” активист Альберт Рахматуллин.

«Сейчас проходит собрание. Присутствуют [чиновники] из министерства ЖКХ, госкомитета по тарифам, по строительному надзору, представитель администрации главы региона. Обсуждаем», — добавил собеседник.

Напомним, в начале прошлого года в Уфе также прошел массовый митинг из-за подобной проблемы.

Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 19.01.2021, 06:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При социализме жильё предоставляли всем по очереди, согласно ордера.
Плата за коммунальные услуги не превышала 10% от семейного дохода.



Оценили
8

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  • Участник
  •  
  • 2 | 19.01.2021, 08:58 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: +378,2
Выходи башлык, выходи подлый трус. Пока такие лозунги. Потом будут уходи подлый трус. Предупреждали же ватников что за крымваш, лимпияды и прочую мерзость деньги вынут с вашего кармана, не верили. Получайте, то ли еще будет.



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6

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  • Гость
  •  
  • 3 | 19.01.2021, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунист требовал снижения платы за отопление
В Уфе полицейский заманил активиста в служебную машину и арестовал
Сотрудники правоохранительных органов в Уфе задержали активиста «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина, который пришел вместе с жителями к дому правительства для обсуждения с главой региона снижения платы за отопление.



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3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 19.01.2021, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 19.01.2021, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунист требовал снижения платы за отопление
В Уфе полицейский заманил активиста в служебную машину и арестовал
Сотрудники правоохранительных органов в Уфе задержали активиста «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина, который пришел вместе с жителями к дому правительства для обсуждения с главой региона снижения платы за отопление.
+++++++++++++++++++++++++++++++
правильно проплаченных надо арестовывать.



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 19.01.2021, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунист требовал снижения платы за отопление
В Уфе полицейский заманил активиста в служебную машину и арестовал
Сотрудники правоохранительных органов в Уфе задержали активиста «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина, который пришел вместе с жителями к дому правительства для обсуждения с главой региона снижения платы за отопление.-___________ что за бандитские выходки указанных право "охранителей" ?



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3

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  • Гость
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  • 6 | 19.01.2021, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Химкинский городской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Заседание прошло в отделе полиции. Решение было принято меньше чем через сутки после возвращения политика из Германии, где он в течение пяти месяцев проходил лечение после отравления.



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0

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  • Гость
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  • 7 | 19.01.2021, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В итоге Рахматуллин согласился написать документ в полицейской «Газели». В тот самый момент, когда он в нее сел, служебная машина поехала. Соратники активиста кричали вслед полицейским: «Позор!».



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  • 8 | 19.01.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.01.2021, 10:03 | Автор:
Коммунист требовал снижения платы за отопление
В Уфе полицейский заманил активиста в служебную машину и арестовал
Сотрудники правоохранительных органов в Уфе задержали активиста «СтопБашРТС» Альберта Рахматуллина, который пришел вместе с жителями к дому правительства для обсуждения с главой региона снижения платы за отопление.
+++++++++++++++++++++++++++++++
правильно проплаченных надо арестовывать.
===============================================
А тебе сколько заплатил Баш РТС ?



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4

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  • 9 | 19.01.2021, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.01.2021, 10:10 | Автор:

В итоге Рахматуллин согласился написать документ в полицейской «Газели». В тот самый момент, когда он в нее сел, служебная машина поехала. Соратники активиста кричали вслед полицейским: «Позор!».
================================================
Да ужж , да уж , вот оно лицо полиции !
Все приемы трусливых прислужников !



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2

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  • 10 | 19.01.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, желаю успеха жителям города Уфы в попытках обуздать растущие цены на услуги ЖКХ, но, к сожалению, они будут увеличиваться бесконечно.

Каждая прибавка к пенсии будет вызывать рост цен и не только на услуги ЖКХ, но на всё, что обеспечивает жизнедеятельность человека. Это аксиома рыночной экономики.



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7

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  • 11 | 19.01.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.01.2021, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Химкинский городской суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Заседание прошло в отделе полиции. Решение было принято меньше чем через сутки после возвращения политика из Германии, где он в течение пяти месяцев проходил лечение после отравления.
=========================
какое случайное совпадение с произошедшим в Уфе.)))



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  • 12 | 19.01.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.01.2021, 08:58 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: +378,1

Выходи башлык, выходи подлый трус. Пока такие лозунги. Потом будут уходи подлый трус. Предупреждали же ватников что за крымваш, лимпияды и прочую мерзость деньги вынут с вашего кармана, не верили. Получайте, то ли еще будет.
====================
C какого бодуна "крымваш, лимпияды и ..." ты приплел сюда, воруют наши деньги башкирские воры себе в карман, не кремлевские.
Воистину, в огороде бузина, в Киеве дядька!



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  • Участник
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Запретили башкирский язык, выловили и посадили 50 башкир, нарисовали взрослых башкир голыми в невиданном детском стиле детского рисунка для детей, башкирские национальные наряды побывали в жопе герл Тригубчак - а народ все неблагодарный!
Вместо того чтоб визжать от радости возмущаются какой-то ерундой с оплатой отопления.
Бедная власть - сколько радостных вещей сделала для народа, (я выше пересчитал) и народ все неблагодарный и неблагодарный



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5

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  • Гость
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  • 14 | 19.01.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё провительство Хабирьяна в отставку вместе с ним !!!



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  • Начинающий
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  • 15 | 19.01.2021, 12:40 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 480 | Рейтинг: +8,1
Свободу А.Рахматуллину, А.Навальному и другим политзаключённым! "Яблочники" из Уфы и Нефтекамска участвовали в акции возмущённых жителей и поддержали их право на обращение и выступления против неправомерно высоких тарифов. Рахматуллин не виновен. "Когда мы едины..."



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  • Начинающий
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  • 16 | 19.01.2021, 12:44 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 480 | Рейтинг: +8,1
Свободу А.Рахматуллину, А.Навальному и другим политзаключённым! Члены партии "ЯБЛОКО" из Уфы и Нефтекамска участвовали в протестной акции возмущённых жителей и поддержали право граждан на улучшение жизни, против неправомерно высоких тарифов и цен. Рахматуллин не виновен. "Когда мы едины..."



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  • Эксперт
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  • 17 | 19.01.2021, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69920 | Рейтинг: +11736,6
Мы не толпа, Мы граждане Российской Федерации и требуем выполнения Постановлений Правительства РФ по ОТОПЛЕНИЮ!!! А именно-354; 1034; 170; 190; 115;Приказ Минэнерго 103! В РБ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Эти Постановления Правительства РФ. Предлагаю ВСЕМ провести проверку данных в Отчётах параметров потребления тепла на соответствие данным, указанным в ПРОЕКТЕ узла учёта тепловой энергии на Ваш МКД по параметрам:
1. Температурный режим.
2 .Расход теплоносителя в час(массу теплоносителя М1 за месяц : делим на количество часов в этом месяце) и проверяем Давление в теплосистеме Р1; Р2. Вот где идёт обман и Вы сами можете это установить



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  • Эксперт
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  • 18 | 19.01.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69920 | Рейтинг: +11736,6
10 суток суки дали Рахматуллину!
Это красноречиво говорит о том, КАК ИМЕННО они намерены решать вопрос с переплатой за отопление!



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  • 19 | 19.01.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.01.2021, 06:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При социализме жильё предоставляли всем по очереди, согласно ордера.
Плата за коммунальные услуги не превышала 10% от семейного дохода.

=============

Значит, при сегодняшней оплате коммунальных в 10 тыщ при пересчёте на "мягкую пахоту" зарплата должна составлять минимум 100 тыщ, Куха. Тьфу тебе.



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  • 20 | 19.01.2021, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1356 | Комментарии: 69920 | Рейтинг: +11736,6
Инфа для кекешки:
Борьба за парковочное место между наглой уфимкой и детским садом №48 завершилась в пользу детей. Дело в том, что молодая женщина оставляла свой BMW у ворот в учреждение, тем самым загородив проезд для грузовика с продуктами. Родители жаловались, что из-за этого воспитательницы сами таскают ящики с продовольствием, и потому время обеда вынужденно переносилось на 1-1,5 часа.

В детском саду рассказали, что инцидент сейчас исчерпан – женщина сама перестала парковать автомобиль у ворот. Они предполагают, что все это произошло благодаря общественному резонансу. Там также пояснили, что они рассматривают вопрос по установлению знака, запрещающего парковку машины.

Напомним, автохамка ругалась со всеми, кто просил ее переставить BMW. Даже полиция не помогла. Она уверяла, что пока не будет знака, то ничто ее не остановит парковаться у детсада.
___________________________________
Ну - как твои успехи в защите автохамки - ты же почти мамой клялся сделать всё, чтобы она и дальше парковалась в ущерб сотрудникам детсада и деткам.



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