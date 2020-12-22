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Кукушка у кормушки хвалит петуха. Оказывается, при Хабирове у нас райская жизнь

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Альмира Жукова: У нас такого главы еще не было. Какие бы у него не были недостатки, такой жизни у нас еще не было.

Кукушка у кормушки хвалит петуха. Оказывается, при Хабирове у нас райская жизнь


Новое движение «Республика» хоть и не заявляло своих кандидатов на предстоящих выборах в горсовет Уфы и Курултай, но ставит задачу смену власти в регионе. Ранее ее активисты выдвинули требования.

Член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Альмира Жукова восприняла в штыки такие заявления.

— Я всегда отношусь отрицательно к любому движению, которое вместо помочь говорит «выгнать». У них позиция – надо гнать главу. А вы что-нибудь предложили ему? Какую-то программу.
По ее мнению, любую тему надо «продвигать».

— Кто вам сказал, что вы напишете требования, и все побегут их исполнять? Это надо быть настойчивым, это надо идти и идти. И что это за диалог «Требования!»?

Вы предложите предложения главе, как исправить ситуацию. А они – мы требуем отставки главы. У нас такого главы еще не было. Какие бы у него не были недостатки, такой жизни у нас еще не было. Столько денег и инвестиций нам никто не принесет, — сказала Жукова в эфире «Эха».

Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 20.01.2021, 09:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1695 | Рейтинг: +378,1
А по роже лица- типичная алкоголичка. Бомжиха во власти, вернее на подсосе у власти.



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  • Гость
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  • 2 | 20.01.2021, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
такой жизни у нас еще не было

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Вот это верно.



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