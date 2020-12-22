Кукушка у кормушки хвалит петуха. Оказывается, при Хабирове у нас райская жизнь

Альмира Жукова: У нас такого главы еще не было. Какие бы у него не были недостатки, такой жизни у нас еще не было.Новое движение «Республика» хоть и не заявляло своих кандидатов на предстоящих выборах в горсовет Уфы и Курултай, но ставит задачу смену власти в регионе. Ранее ее активисты выдвинули требования.Член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Альмира Жукова восприняла в штыки такие заявления.— Я всегда отношусь отрицательно к любому движению, которое вместо помочь говорит «выгнать». У них позиция – надо гнать главу. А вы что-нибудь предложили ему? Какую-то программу.По ее мнению, любую тему надо «продвигать».— Кто вам сказал, что вы напишете требования, и все побегут их исполнять? Это надо быть настойчивым, это надо идти и идти. И что это за диалог «Требования!»?Вы предложите предложения главе, как исправить ситуацию. А они – мы требуем отставки главы. У нас такого главы еще не было. Какие бы у него не были недостатки, такой жизни у нас еще не было. Столько денег и инвестиций нам никто не принесет, — сказала Жукова в эфире «Эха».