Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагулова

Уфа. Митинги. Вот что я думаю об этом, раз уж многие спрашивают. Кидайтесь в меня чем угодно – я не верю в искренность Навального. У меня его личность вызывает глубокое отторжение. Ксения Собчак, с которой я работал над созданием Московского областного бюро Партии Перемен – классная. Немцов (был, увы!!!) — крутейший мужик. Я ходил на митинги после его убийства.А навальный – авторитарнее Путина, Лукашенко и в придачу Бердымухамедова вместе взятых. Вы послушайте его лексику и тон. Он развешивает ярлыки и выписывает приговоры без права на оправдание. Вердикты основываются только и исключительно на его – навального – мнении. Я лично знаю десятки оболганных им людей. Я сам – один из них. Когда я попытался примкнуть к Партии Перемен – прочитал на сайтике навального о себе много интересного и нового. Причина была очень проста. Навальному не нужны конкуренты, которые могут договориться с властью о переменах по-хорошему. А Собчак – безусловно может.И я бы с удовольствием ей в этом помогал. Но увы, проект закрыт — усилиями навального и его друзей из нелиберальных башен. Ему нужна революция, война, горы трупов. Потому что только в этом случае он сможет прийти к власти. Потому что понимает, что ни на одних выборах, даже кристально честных, шансов избраться у националиста с его русскими маршами, с его «хватит кормить нацреспублики», с вечно перекошенным злобным лицом и манией величия – нет.Яуверен, что навальный – это наконечник копья каких-то серьезных в планетарном масштабе людей, которые что-то не поделили с Путиным. Я работал в ООН, жил в Европе и знаю, что в мире происходит примерно то же самое, что в России – постоянная война всех со всеми за ресурсы. Сейчас, есть ощущение, что Путина прессует сразу несколько групп интересов. Что там между ними случилось – не знаю. Скорее всего – ничего романтического в этом нет. Когда-нибудь выпадет секретный свиток из какого-то пыльного сундука. Там же будут и данные о том, кто, зачем и как раскручивал навального.Дорогие родители, этот абзац для вас. В технологии любого свержения власти есть один очень дерьмовый момент. Для того чтобы наступила необратимость – на пике акций протеста организаторы убивают примерно сто человек. Убивают в прямом смысле слова. Из автоматов или снайперских винтовок. Так было на Украине, в Киргизии — да везде, где случились смены режимов. Это очень эффективная мера. Вы точно хотите, чтобы Ваш ребенок стал таким вот посмертным героем очередной бессмысленной и беспощадной цветной революции?Далее. Я не верю, что ФСБ у нас настолько беспомощна, что 15 её агентов ходят за навальным по пятам два года с бидоном химоружия, которым можно армию уложить, и не могут его убить. Хотели бы убить – убили бы. В том числе и несчастный случай соорудить – никакая не проблема. А такое «полуубийство» — идеальный сценарий для превращения брызжыщего слюной блогера в мессию. Очень уж голливудско все это выглядит.Я не верю, что аккурат к триумфальному возвращению почти ленина в запломбированном вагоне «случайно» у навального оказались документы и материалы для нового триллера про «царя».Отдельной «Золотой малины» заслуживает триллер «Навальный звонит своему убийце». Алло, это из главка киллеров беспокоят. Доложитесь, куда дели труселя убиенного?… «Дык убили, а труселя на ответхранение сдали, товарищ незнайктовы». Вы серьезно? Такие сотрудники спецслужб даже в кино уже не встречаются.Я не верю, что Путин настолько беспечен, что действительно построил себе Лувр со стриптизом, подземным ледовым дворцом и золотыми ёршиками, да еще и водил туда на экскурсии навальнят с фотоаппаратами, а чертежи подземного бункера разместил в интернете. Ну это же лютый бред, камон. У Путина – официально два десятка отличных резиденций, зачем ему 21-ая с таким риском для политического здоровья?Я помню вопиющий беспредел. Когда навальный получил в 2013 году 5 лет лишения свободы. А потом вдруг через пару дней суд сказал «ой, ошибочка вышла», и переписал приговор. И навальный остался на свободе.Помните? Дело-то громкое было… Навальный еще потом в выборах мэра Москвы поучаствовал. Думаю, что тогда он работал еще и на часть башен Кремля, а так же – на часть российского силового генералитета… Но дальше что-то пошло не так))).Вернемся в Уфу 23 января. Я смотрю регулярно данные соцопросов. Люди у нас многим недовольны. Но там – чисто житейские проблемы. На первых местах – ЖКХ, безработица, медицина, образование, преступность и т.д. По поводу навального и его разных фильмов – недовольство проявляют единицы людей, микроскопические доли процента населения. Разумеется, национальная республика не выступает за националиста, планирующего понизить в правах национальные республики. Что же касается ЖКХ и прочего – да, здесь много недоработок властей. И мириться с ними не надо. Но зачем параллельно накачивать мускулами навального??? Давайте, если нам не нравится ситуация в ЖКХ – бастовать против ситуации в ЖКХ.Вывод. Понятно, что недовольство граждан властью есть. Понятно, что высказывать его –нужно обязательно. Иначе власть расслабится и не будет ничего делать. Но под знаменами навального – пахнет какой-то тухлятиной. Лично я – возражать власти предпочитаю от моего собственного имени, а не от имени этого мутного типа.Чтобы было понятно, что я так думал всегда и, да, имею с навальным личную и глубоко взаимную неприязнь – прилагаю ссылки на историю отношений с этим козлом.