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Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагулова

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Уфа. Митинги. Вот что я думаю об этом, раз уж многие спрашивают. Кидайтесь в меня чем угодно – я не верю в искренность Навального. У меня его личность вызывает глубокое отторжение. Ксения Собчак, с которой я работал над созданием Московского областного бюро Партии Перемен – классная. Немцов (был, увы!!!) — крутейший мужик. Я ходил на митинги после его убийства.

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагулова


А навальный – авторитарнее Путина, Лукашенко и в придачу Бердымухамедова вместе взятых. Вы послушайте его лексику и тон. Он развешивает ярлыки и выписывает приговоры без права на оправдание. Вердикты основываются только и исключительно на его – навального – мнении. Я лично знаю десятки оболганных им людей. Я сам – один из них. Когда я попытался примкнуть к Партии Перемен – прочитал на сайтике навального о себе много интересного и нового. Причина была очень проста. Навальному не нужны конкуренты, которые могут договориться с властью о переменах по-хорошему. А Собчак – безусловно может.

И я бы с удовольствием ей в этом помогал. Но увы, проект закрыт — усилиями навального и его друзей из нелиберальных башен. Ему нужна революция, война, горы трупов. Потому что только в этом случае он сможет прийти к власти. Потому что понимает, что ни на одних выборах, даже кристально честных, шансов избраться у националиста с его русскими маршами, с его «хватит кормить нацреспублики», с вечно перекошенным злобным лицом и манией величия – нет.

Яуверен, что навальный – это наконечник копья каких-то серьезных в планетарном масштабе людей, которые что-то не поделили с Путиным. Я работал в ООН, жил в Европе и знаю, что в мире происходит примерно то же самое, что в России – постоянная война всех со всеми за ресурсы. Сейчас, есть ощущение, что Путина прессует сразу несколько групп интересов. Что там между ними случилось – не знаю. Скорее всего – ничего романтического в этом нет. Когда-нибудь выпадет секретный свиток из какого-то пыльного сундука. Там же будут и данные о том, кто, зачем и как раскручивал навального.

Дорогие родители, этот абзац для вас. В технологии любого свержения власти есть один очень дерьмовый момент. Для того чтобы наступила необратимость – на пике акций протеста организаторы убивают примерно сто человек. Убивают в прямом смысле слова. Из автоматов или снайперских винтовок. Так было на Украине, в Киргизии — да везде, где случились смены режимов. Это очень эффективная мера. Вы точно хотите, чтобы Ваш ребенок стал таким вот посмертным героем очередной бессмысленной и беспощадной цветной революции?

Далее. Я не верю, что ФСБ у нас настолько беспомощна, что 15 её агентов ходят за навальным по пятам два года с бидоном химоружия, которым можно армию уложить, и не могут его убить. Хотели бы убить – убили бы. В том числе и несчастный случай соорудить – никакая не проблема. А такое «полуубийство» — идеальный сценарий для превращения брызжыщего слюной блогера в мессию. Очень уж голливудско все это выглядит.

Я не верю, что аккурат к триумфальному возвращению почти ленина в запломбированном вагоне «случайно» у навального оказались документы и материалы для нового триллера про «царя».

Отдельной «Золотой малины» заслуживает триллер «Навальный звонит своему убийце». Алло, это из главка киллеров беспокоят. Доложитесь, куда дели труселя убиенного?… «Дык убили, а труселя на ответхранение сдали, товарищ незнайктовы». Вы серьезно? Такие сотрудники спецслужб даже в кино уже не встречаются.

Я не верю, что Путин настолько беспечен, что действительно построил себе Лувр со стриптизом, подземным ледовым дворцом и золотыми ёршиками, да еще и водил туда на экскурсии навальнят с фотоаппаратами, а чертежи подземного бункера разместил в интернете. Ну это же лютый бред, камон. У Путина – официально два десятка отличных резиденций, зачем ему 21-ая с таким риском для политического здоровья?

Я помню вопиющий беспредел. Когда навальный получил в 2013 году 5 лет лишения свободы. А потом вдруг через пару дней суд сказал «ой, ошибочка вышла», и переписал приговор. И навальный остался на свободе.

Помните? Дело-то громкое было… Навальный еще потом в выборах мэра Москвы поучаствовал. Думаю, что тогда он работал еще и на часть башен Кремля, а так же – на часть российского силового генералитета… Но дальше что-то пошло не так))).

Вернемся в Уфу 23 января. Я смотрю регулярно данные соцопросов. Люди у нас многим недовольны. Но там – чисто житейские проблемы. На первых местах – ЖКХ, безработица, медицина, образование, преступность и т.д. По поводу навального и его разных фильмов – недовольство проявляют единицы людей, микроскопические доли процента населения. Разумеется, национальная республика не выступает за националиста, планирующего понизить в правах национальные республики. Что же касается ЖКХ и прочего – да, здесь много недоработок властей. И мириться с ними не надо. Но зачем параллельно накачивать мускулами навального??? Давайте, если нам не нравится ситуация в ЖКХ – бастовать против ситуации в ЖКХ.

Вывод. Понятно, что недовольство граждан властью есть. Понятно, что высказывать его –нужно обязательно. Иначе власть расслабится и не будет ничего делать. Но под знаменами навального – пахнет какой-то тухлятиной. Лично я – возражать власти предпочитаю от моего собственного имени, а не от имени этого мутного типа.

Чтобы было понятно, что я так думал всегда и, да, имею с навальным личную и глубоко взаимную неприязнь – прилагаю ссылки на историю отношений с этим козлом.

Ростислав Мурзагулов, Эхо Москвы
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  • 1 | 27.01.2021, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустик решил не терять время и быстро переобулся, переоделся во все белое и встал в полный рост в стройные ряды оппозиции. Но немного подзабыл как и что он делал все эти годы, насколько сильно опомнился и заляпался, и ни какой Тайд его не отмоет. У человека реально не все хорошо с головой, не все нормально и с остальными органами. Можно порекомендовать уехать обратно в недалекое Подмосковье и прихватить всех своих людей и любимую гитару.



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  • 2 | 27.01.2021, 09:28 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1698 | Рейтинг: +379,2
От мурзика выкормыша мордозада что еще можно услышать? Не верит он вишь ли Навальному а башлыку и ботексному верит. Да эта гнида только деньгам и верит, независимо от кого получил. А Навальный правду говорит, за это его и власть ненавидит. Кому охота правду про себя слышать и видеть.



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  • 3 | 27.01.2021, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помните? Дело-то громкое было…

===========

- Да, у меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти надо.Он, как потом выяснилось, вагонами воровал. Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию? Ну, дело-то громкое было.

Ну, папашка суда дожидаться не стал. Расплёл носки шерстяные, удавочку смастерил и...



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  • 4 | 27.01.2021, 10:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15491 | Рейтинг: -2203,1
Мурзагулов дерьмовый человек, на мой взгляд.
А этот сайт ему подмахивает в полный рост, иногда для того, что бы показать якобы свою оппозиционность слегка его критикуя.
По статье.
Я бы не стал называть Навального русским националистом. Ни в коем разе. Не будут западные политики проталкивать во власть русского националиста. Они будут толкоть свою марионетку.
Собчак это просто смешно.
А в остальном статья, как ни странно, нормальная и разумная. Довольно толково написано.
Похоже Мурзагулов, за свои выкрутасы, на ниточке повис, теперь барахтается, спастись пытается.
Администрация этого сайта, вам срочно нужен новый хозяин. Или присмотрели уже?



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  • 5 | 27.01.2021, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Причина была очень проста. Навальному не нужны конкуренты, которые могут договориться с властью о переменах по-хорошему.
А Собчак – безусловно может.........."
================================================
Гомерический ХОХОТ ! Ужасно , что есть такие умственные ДОЛБО..БЫ !



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  • 6 | 27.01.2021, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое словоблудие! Можно было выразить "свое мнение" одной фразой - я против Навального и оппозиции.



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  • 7 | 27.01.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагулова
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В Искренность Навального он не верит, а вот Собчак ,- классная...
И вот такое быдло НАМИ руководит !!!!!!!
Если это быдло знало какае отвращение вызывает оно сам у миллионов Людей,,,,



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  • 8 | 27.01.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Хотели бы убить – убили бы. В том числе и несчастный случай соорудить – никакая не проблема. А такое «полуубийство» — идеальный сценарий для превращения брызжыщего слюной блогера в мессию....."
====================================================
Следуя логики мышления Мурзагулова - следует один вывод .
ФСБ РФ , абсолютно не работает !!!
Позволив вражеской агентуре
( типа ФБР , СИС / МИ- 6 или БНД из НАТО вских стран )

провести акцию отравления Навального в стране ядом
для ПРОВОКАЦИИ и ДИСКРЕДИТАЦИИ власти РФ
в глазах Мирового сообщества
«полу убийство»
для превращения брызжыщего слюной блогера в мессию.

Которому впоследствии ......" нужна революция, война,

горы трупов. Потому что
только в этом случае он сможет прийти к власти...."

Хочется вместо Мурзагулова закончить его логику мышления
Никакие " Выборы " в РФ не устранят установленный
" правопорядок " !



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  • 9 | 27.01.2021, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Мелкий пакостник. Благодаря Навальному его Дима Гудков вышвырнул из списка кандидатов в какие-то депутаты от его партии летом 2018г. После этого Мразегулов и стал с неистовой силой катить бочки на Навального.



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  • 10 | 27.01.2021, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Даже под самым пафосным хвостом павлина, всегда скрывается обыкновенная куриная жопа.
— Фаина Раневская



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  • 11 | 27.01.2021, 12:20 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40622 | Рейтинг: +5106,9
Даже под самым пафосным хвостом павлина, всегда скрывается обыкновенная куриная жопа нашей легенды.
— Фаина Раневская



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  • 12 | 27.01.2021, 12:33 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40622 | Рейтинг: +5106,9
Даже под самым пафосным хвостом павлина, всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Похожая на жопу нашей бабульки.
— Фаина Раневская



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  • 13 | 27.01.2021, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Число заражений коронавирусом в мире достигло 100 миллионов
_____________________________________________
И просмотров про дворец пуйла - тоже почти достигло 100 миллионов.
Совпадение))))) А просто цифры - для понимания!



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  • 14 | 27.01.2021, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70034 | Рейтинг: +11733,7
Прошло несколько минут, хрюшка, и црушники еще 5 тыщ крутанули - 94 895 002



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  • 15 | 27.01.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте, если нам не нравится ситуация в ЖКХ – бастовать против ситуации в ЖКХ.
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ЖКХ это малая толика преступлений властей против нищего народа, здесь нужно радикально менять всю систему, а бастовать точечно против чего-то это глас вопиющего в пустыне,как в случае с губером Хабаровска Фургалом - ничего не вижу,ничего не вижу, никому ничего не скажу.
Власть и продажные СМИ прекрасно освоили метод замалчивания.



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