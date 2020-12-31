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Дебилы злят и гнобят молодое поколение

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Студентам Уфимского машиностроительного колледжа запретили покидать общежитие на протяжении выходных.

Дебилы злят и гнобят молодое поколение


Сегодня вечером Штаб Навального в Уфе опубликовал скриншоты переписки якобы между студентами суза и сотрудником администрации общежития, расположенного на улице Борисоглебская. Последний объявляет студентам о запрете выхода из здания общежития в ближайшие субботу и воскресенье. Тем, кто не планирует находиться в городе в это время, советуют не приезжать до понедельника. На возражения студентов администратор требует не строить “никаких планов”. Студенту, который задал вопрос о возможности попасть в здание в воскресенье, ответили, что необходимо приехать после 18:00. Сотрудник попросил студентов “не умничать”.

В разговоре с журналистом “Эха”, представившимся студентом колледжа, администратор общежития подтвердила запрет на выход из здания в предстоящие выходные, аргументировав это запланированной дезинфекцией помещения.

Напомним, перед прошедшими в субботу несогласованными митингом и шествием СМИ сообщали о поступающих студентам российских сузов и вузов сообщений о недопустимости участия в акции протеста под угрозой отчисления. Также в школах Башкирии в этот день были объявлены незапланированные субботники и спортивные игры, участие в которых сделали обязательным. Некоторые школы требовали и присутствия родителей.

Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 30.01.2021, 11:18 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 112 | Комментарии: 1526 | Рейтинг: +740,8
Последняя редакция Статьи 31 Конституции РФ гласит:
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование



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  • Гость
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  • 2 | 30.01.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дебилы злят и гнобят молодое поколение
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Смотрел какой то художественный фильм, где в психушке сумасшедшие захватили власть...
Когда смотрю что происходит в России всегда вспоминаю этот фильм..,,,.



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Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы

1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, -
наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.



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2

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  • Участник
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!...........................Последний объявляет студентам о запрете выхода из здания общежития в ближайшие субботу и воскресенье. Тем, кто не планирует находиться в городе в это время, советуют не приезжать до понедельника. На возражения студентов администратор требует не строить “никаких планов”. Студенту, который задал вопрос о возможности попасть в здание в воскресенье, ответили, что необходимо приехать после 18:00. Сотрудник попросил студентов “не умничать”....................."

=================================================
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;

ж) в отношении двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
................................................
это прямо касается попросившему студентов не умничать.
Но из-за произвола бункерского деда законы в Российской Федерации не исполняются.



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  • 5 | 30.01.2021, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70071 | Рейтинг: +11736,7
А чо ? А на концерт пидорасов разве нельзя? Странно.... на молодеж же как раз рассчитана эта отвлекуха.



МВД попросило жителей Башкирии не выходить на митинг в поддержку Навального
___________________
А на концерт не ходить - не попросило. А в чем разница?



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  • 6 | 30.01.2021, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Быстренько установить забор с колючей проволокой вокруг общаги по углам вышки с автоматчиками.



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  • 7 | 30.01.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фамилию и должность автора - страна должна знать своих "героев".



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  • Эксперт
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  • 8 | 30.01.2021, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1359 | Комментарии: 70071 | Рейтинг: +11736,7
В Уфе 31 января с 7 утра до 6 вечера будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау». Как сообщили в мэрии, это связано с обеспечением безопасности участников и гостей сельскохозяйственных и тематических ярмарок.
____________________________________
Ой! Такие смешные)))))) Будто бы протестующие все на машинах или оставить свои тачки в соседних дворах, пока богатенькие жильцы тусят на своих загородных дачках до вечера или ваще до утра - никто не догадается.
Как грится - "Мне с вас смИшно!"©



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