Дебилы злят и гнобят молодое поколение

Студентам Уфимского машиностроительного колледжа запретили покидать общежитие на протяжении выходных.Сегодня вечером Штаб Навального в Уфе опубликовал скриншоты переписки якобы между студентами суза и сотрудником администрации общежития, расположенного на улице Борисоглебская. Последний объявляет студентам о запрете выхода из здания общежития в ближайшие субботу и воскресенье. Тем, кто не планирует находиться в городе в это время, советуют не приезжать до понедельника. На возражения студентов администратор требует не строить “никаких планов”. Студенту, который задал вопрос о возможности попасть в здание в воскресенье, ответили, что необходимо приехать после 18:00. Сотрудник попросил студентов “не умничать”.В разговоре с журналистом “Эха”, представившимся студентом колледжа, администратор общежития подтвердила запрет на выход из здания в предстоящие выходные, аргументировав это запланированной дезинфекцией помещения.Напомним, перед прошедшими в субботу несогласованными митингом и шествием СМИ сообщали о поступающих студентам российских сузов и вузов сообщений о недопустимости участия в акции протеста под угрозой отчисления. Также в школах Башкирии в этот день были объявлены незапланированные субботники и спортивные игры, участие в которых сделали обязательным. Некоторые школы требовали и присутствия родителей.