Айдар Муллануров: Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно

Айдар Муллануров — управляющий партнёр ООО «Судебное агентство «Барристер». Из facebook. Родился я в СССР и вырос ни фильмах и книгах о Великой отечественной войне.У меня, как и, наверное, у большинства в моем поколении, сложился образ фашистов на оккупированных территориях. Крепкие, подтянутые ребята в красивой форме, хорошо экипированные, слаженно действующие.Этакая хорошо смазанная безжалостная машина, которая не останавливается ни перед чем — давит безоружных, пожилых и женщин.К этому образу можно добавить звуковой ряд — речь из громкоговорителей.Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно, что нужно подчиниться законам рейха, а сотрудничество с партизанами будет жестоко караться.По другую сторону были безоружные, но несломленные люди.Смотрел сегодня кадры съёмок, слушал что в рупоры кричат и сразу вот это всё вспомнил.Наверное, кино меньше смотреть надо.