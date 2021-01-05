У меня, как и, наверное, у большинства в моем поколении, сложился образ фашистов на оккупированных территориях. Крепкие, подтянутые ребята в красивой форме, хорошо экипированные, слаженно действующие.
Этакая хорошо смазанная безжалостная машина, которая не останавливается ни перед чем — давит безоружных, пожилых и женщин.
К этому образу можно добавить звуковой ряд — речь из громкоговорителей.
Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно, что нужно подчиниться законам рейха, а сотрудничество с партизанами будет жестоко караться.
По другую сторону были безоружные, но несломленные люди.
Смотрел сегодня кадры съёмок, слушал что в рупоры кричат и сразу вот это всё вспомнил.
Наверное, кино меньше смотреть надо.
Эхо Москвы
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Айдар Муллануров: Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно
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