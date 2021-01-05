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Айдар Муллануров: Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно

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Айдар Муллануров — управляющий партнёр ООО «Судебное агентство «Барристер». Из facebook. Родился я в СССР и вырос ни фильмах и книгах о Великой отечественной войне.

Айдар Муллануров: Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно


У меня, как и, наверное, у большинства в моем поколении, сложился образ фашистов на оккупированных территориях. Крепкие, подтянутые ребята в красивой форме, хорошо экипированные, слаженно действующие.

Этакая хорошо смазанная безжалостная машина, которая не останавливается ни перед чем — давит безоружных, пожилых и женщин.

К этому образу можно добавить звуковой ряд — речь из громкоговорителей.

Оккупанты предупреждают, что сопротивление бесполезно, что нужно подчиниться законам рейха, а сотрудничество с партизанами будет жестоко караться.

По другую сторону были безоружные, но несломленные люди.

Смотрел сегодня кадры съёмок, слушал что в рупоры кричат и сразу вот это всё вспомнил.

Наверное, кино меньше смотреть надо.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.02.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Родился я в СССР и вырос ни фильмах и книгах о Великой отечественной войне."... Наверное, кино меньше смотреть надо."

-----------------

Особенно современные фильмы, паразитирующие на советском периоде. Сплошное обсиралово эпохи СССР. Они и вызывают чувство оккупации.



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6

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  • 2 | 01.02.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либерасты-мазохисты сначала нарываются на люлей, потом заготовленно плачут. Не лезь, не получишь.



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9

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  • 3 | 01.02.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.02.2021, 10:42 | Автор:

Либерасты-мазохисты сначала нарываются на люлей, потом заготовленно плачут. Не лезь, не получишь.
==============================================
Ну и шкура продажная , ну и падаль подтирочная .



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6

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  • 4 | 01.02.2021, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.02.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Родился я в СССР и вырос ни фильмах и книгах о Великой отечественной войне."... Наверное, кино меньше смотреть надо."

-----------------

Особенно современные фильмы, паразитирующие на советском периоде. Сплошное обсиралово эпохи СССР. Они и вызывают чувство оккупации.
+++++++++++++++++++++++

Не "обсиралово эпохи СССР", а вспоминания о тех периодах существования. Кто то жировал по партийной принадлежности да на блате, кто то нищенствовал выживая на талонах, да очередях. Это жизнь, ее не вычеркнуть. Кто то вспоминает как большую потерю исчезновение соц.строя, кто то избавился от того нарисованного благоденствия.

Надо отойти от кучкования захвата власти, все решать на основе волеизъявлений народа, не допуская фальцификаии самозванцами процесса счета результатов.



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  • 5 | 01.02.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.02.2021, 10:42 | Автор:

Либерасты-мазохисты сначала нарываются на люлей, потом заготовленно плачут. Не лезь, не получишь.
=================================================
Ты случаем не Косоротова палача потомок , помнишь надзирателя в царской охранке, служивший старому режиму в прямом смысле верой и правдой, измывавшийся над политзаключенными .
Сука ты .



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  • 6 | 01.02.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.02.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты-мазохисты сначала нарываются на люлей, потом заготовленно плачут. Не лезь, не получишь.
+++++++++++++++++

Неужели тебя не настораживает поголовная озлобленность молодежи? Они ведь вырастут, а ты их учишь раздавать люлей? Сам не боишься получать люлей?



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1

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  • 7 | 01.02.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особенно современные фильмы, паразитирующие на советском периоде. Сплошное обсиралово эпохи СССР. Они и вызывают чувство оккупации.
+++++++++++++++++++++++

Не "обсиралово эпохи СССР", а вспоминания о тех периодах существования. Кто то жировал по партийной принадлежности да на блате, кто то нищенствовал выживая на талонах, да очередях. Это жизнь, ее не вычеркнуть. Кто то вспоминает как большую потерю исчезновение соц.строя, кто то избавился от того нарисованного благоденствия.

-----------------------

Запомни: идеального ничего не бывает. Но всё познаётся в сравнении.
"И порядок в СССР определялся не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." Сравни: тогда и сейчас. Войны нет, а нищих - треть страны.

К тому же, ты мастак выдирать негатив из контекста, в котором был СССР.
Кровопролитная война, разрушенные заводы... А тебе не давали колбасы.

PS. Про скурвившуюся номенклатуру отдельный разговор. Или приговор.



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  • 8 | 01.02.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К тому же, ты мастак выдирать негатив из контекста, в котором был СССР.
Кровопролитная война, разрушенные заводы... А тебе не давали колбасы.

==========================

Похоже у тебя в те времена НЕ БЫЛО проблем с "колбасой" и выстояниями в очередях.
Какие "Кровопролитная война, разрушенные заводы..." в 80-ых, 90-ых годах? Очнись!
Разбомленные, разрушенные Германия, Япония процветали, а в СССР торговали по талонам, даже топливо для жилья!



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  • 9 | 01.02.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.02.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 01.02.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты-мазохисты сначала нарываются на люлей, потом заготовленно плачут. Не лезь, не получишь.
+++++++++++++++++

Неужели тебя не настораживает поголовная озлобленность молодежи? Они ведь вырастут, а ты их учишь раздавать люлей? Сам не боишься получать люлей?

============================================================
====
А ты за меня не переживай. Клоуны и шл-юхи служат любой власти. Вовремя перекрашусь делов то. Очень Опытный.



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  • 10 | 01.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полиция, мутировала в пособников и охранников бандитов. Вероятно в будущем, будет люстрация и они будут лишены званий, пенсий, крыши над головой и сосланы в антарктиду, строить пингвинов.



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  • 11 | 01.02.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полиция, мутировала в пособников и охранников бандитов. Вероятно в будущем, будет люстрация и они будут лишены званий, пенсий, крыши над головой и сосланы в антарктиду, строить пингвинов.



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  • 12 | 01.02.2021, 11:46 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
Тем более, что трусы- никто не одевает жетоны. Даже пресловутый майор Шангареев.



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  • 13 | 01.02.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Правохранительные" органы охраняют не право, а золотой ёршик.



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  • 14 | 01.02.2021, 11:53 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
Навальный про майора Ильдуса Шангареева!
" Он бессмысленный мерзавец, тащит в будку пожилую женщину! У него еще медаль есть специально за отвагу!".
https://bit.ly/2WUSNGu



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  • 15 | 01.02.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие "Кровопролитная война, разрушенные заводы..." в 80-ых, 90-ых годах? Очнись!

--------------------

Оп-паньки... "80-е - 90-е"... Самому не смешно?

Помню, мой зять перед Новым 1985-м годом поделился новостью: на итоговом
партсобрании им сказали, что грядут перемены, что будет молодой генсек. А то, дескать, череда похорон, военное поколение стареет...

Вот и пришёл молодой и глупый. 5-я колонна засуетилась, организовывая продовольственные и прочие дефициты, нашептала "сухой закон". Страну заштормило. Дальше ты знаешь.

А в 1984-м году (последнем перед приходом "демократов") экономика СССР представляла собой ВТОРУЮ В МИРЕ по объёму ВВП.

Шанс провести реформы по китайскому сценарию "демократами" был отвергнут. Так что ешь ананасы, рябчиков жуй. Чего вам, буржуям, не жить.



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  • 16 | 01.02.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 01.02.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.02.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 01.02.2021, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты-мазохисты сначала нарываются на люлей, потом заготовленно плачут. Не лезь, не получишь.
+++++++++++++++++

Неужели тебя не настораживает поголовная озлобленность молодежи? Они ведь вырастут, а ты их учишь раздавать люлей? Сам не боишься получать люлей?

============================================================

====
А ты за меня не переживай. Клоуны и шл-юхи служат любой власти. Вовремя перекрашусь делов то. Очень Опытный.
+++++++++++++

Да ты что ли тут, Очень Очумелый чумной вертухай? Сразу не распознал, извини.
Ты решил вставить голосок свой, подумал что я за тебя переживаю?



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  • 17 | 01.02.2021, 12:16 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
про майора Ильдуса Шангареева!
Он бессмысленный мерзавец, тащит в будку пожилую женщину! У него еще медаль есть специально за отвагу!



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  • 18 | 01.02.2021, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оп-паньки... "80-е - 90-е"... Самому не смешно?

Помню, мой зять перед Новым 1985-м годом поделился новостью: на итоговом
партсобрании им сказали, что грядут перемены, что будет молодой генсек. А то, дескать, череда похорон, военное поколение стареет...

Вот и пришёл молодой и глупый. 5-я колонна засуетилась, организовывая продовольственные и прочие дефициты, нашептала "сухой закон". Страну заштормило. Дальше ты знаешь.

А в 1984-м году (последнем перед приходом "демократов") экономика СССР представляла собой ВТОРУЮ В МИРЕ по объёму ВВП.
+++++++++++++

Накопили денег для ремонта жилья, дом был с царских времен, пол стены сгнил. Очень долго ходил записаться в очередь для покупки кирпичей в Райисполком. Записали так, что можно было купить годов через 4-5. Пришлось идти разбирать снесенный в нижегородке остатки кирпичного здания. Да еще сколько в поисках цемента.
Никак не было смешно, скорее печально, трагично, это было 1982 - 83 год.

А ты говоришь пятая колонна. Это вы пятая колонна, сколько страданий принесли простому народу!



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  • 19 | 01.02.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Этакая хорошо смазанная безжалостная машина, которая не останавливается ни перед чем — давит безоружных, пожилых и женщин."
=========================
Все познается в сравнении: в просвещенной либеральной Европе совсем не либеральничают с протестующими, в России давят в основном, отморозков.



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  • 20 | 01.02.2021, 12:29 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40630 | Рейтинг: +5106,6
69979 | 31.01.2021, 23:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1359 | Комментарии: 70088 | Рейтинг: +11733
Дружбан сыграл козла отпущения
У нас на сайте четыре гандона - хрюль, херней, О_Ошка и еще один онанист.
И одна гандонша с курочкиной горы!



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