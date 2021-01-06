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В Татарстане хотят признать экстремистской одну из старейших национальных организаций

  • Опубликовано: Кухарка | 04.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 11535 | Комментарии: 12
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Лидер организации объявил голодовку. Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарид Закиев объявил, что с завтрашнего дня начинает голодовку из-за решения Прокуратуры РТ признать организацию экстремистской. Заседание Верховного суда назначено на 24 февраля. По словам 66-летнего активиста, организация занимается отстаиванием прав татар, и потому запрещать ее – своего рода проявление неуважения к народу.

В Татарстане хотят признать экстремистской одну из старейших национальных организаций


Надзорное ведомство начало проверку после открытого письма насчет татарского языка. В документе 2017 года эксперты нашли информацию, направленную на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку отношения к языку, призывы по установлению единственного государственного языка Республики Татарстан – татарского. Помимо этого, члены ВТОЦ якобы сеяли ненависть и вражду по национальному признаку, а также формировали представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать «собственное татарское государство и национальную армию».

ВТОЦ существует с 1989 года. В 2017 году его филиал в Набережных челнах был признан экстремистским и закрыт по решению суда.

В Башкирии в мае 2020 года ликвидировали самую крупную башкирскую общественную организацию «Башкорт», признав ее экстремистской. Согласно заключениям специалистов, члены организации высказывали лозунги об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти, а также призывы к выходу Башкирии из состава России. Также в группе «Башкорт» в социальной сети публиковались высказывания о нарушении территориальной целостности России и создании единого исламского государства.

К слову, в сентября 2019 года в Ижевске ученый и директор Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин вышел на площадь перед Госсоветом с плакатом, где была цитата поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» – и покончил с собой.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 04.02.2021, 09:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4991 | Рейтинг: -752,4
Кухарка сильно переживает за ВТОЦ те за татнациков. Интересная позиция у нее: все, что против башкир, то по душе Кухарке.



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  • Гость
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  • 2 | 04.02.2021, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вбросы и подобное поведение служит поводом для принятия мер со стороны органов. Национальная тематика в таком ракурсе почти или точно имеет экстремистскую направленность. Пора прекратить стравливать народы республики под разным соусом, ответить придётся.
Хотя служивые у нас заняты другим делом, в частности выслеживают санкционку, ловят заражённые паштеты и регулярно совершенно случайно попадаются с несвоими многомиллиардными накоплениями. Так что продолжайте, мы ждём развития сюжетной линии.



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1

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  • Гость
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  • 3 | 04.02.2021, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот до чего докатился бывший советский народ в отсутствие общей ИДЕИ.
Всем национально озабоченным пора понять: их усилия ведут страну в тупик.



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2

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  • Гость
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  • 4 | 04.02.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордор не жилец и подобные акты устрашения лишь ускорят его конец .



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  • 5 | 04.02.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.02.2021, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот до чего докатился бывший советский народ в отсутствие общей ИДЕИ.
Всем национально озабоченным пора понять: их усилия ведут страну в тупик.
________________________________
а оно было, общность совейский народ? руку себе на фаберже положи и скажи - всегда было русские оккупанты, а все остальные чурки... чурки делились на ...но для всех них русские всегда были оккупанты и как тока фаберже достали из тисков, сразу всё проявилось
турк



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  • Гость
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  • 6 | 04.02.2021, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.02.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордор не жилец и подобные акты устрашения лишь ускорят его конец .

------------------

И каковым тебе видится конец? Представь, что мы вышли на прибрежный лёд моря порыбачить. Но со стороны моря незаметно пришла волна и лёд
растрескался на отдельные льдины, которые, сталкиваясь и расходясь, стали дрейфовать в открытый океан. Тут и там люди пытались перепрыгнуть
на более широкие льдины, ибо их мелкие крошились и переворачивались...

Ужас... Светлой памяти "Титаник" нервно дымит в сторонке. В смысле, курит.

Спасшихся на крупной льдине людей подберёт случайно оказавшийся в том квадрате ледокол "Челюскин". "И тебЯ спасут, и тебЯ..." Кароч, не гони волну.



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  • Эксперт
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  • 7 | 04.02.2021, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1360 | Комментарии: 70120 | Рейтинг: +11731,6
Так и до переименования улицы глав-сепаратиста-нациста Валидова дело дойдет))))))))))))))

В Большую Ильинскую.

Я за федерализм - но только без нац-деления. Как в США, Канаде, Австрии, Бельгии или ФРГ.



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  • 8 | 04.02.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а оно было, общность совейский народ? руку себе на фаберже положи и скажи - всегда было русские оккупанты, а все остальные чурки... чурки делились на ...но для всех них русские всегда были оккупанты и как тока фаберже достали из тисков, сразу всё проявилось
турк

-------------------

Нипонил. Так у кого "фаберже" были в тисках? Турк, с тебя хоть стой, хоть падай.

"Врёшь, собака!.." Советский народ был. Да и есть. Мы в юности спектакли в клубе ставили. Сплошной интернационал: татарочки, русские, башкиры...
Заезжий режиссёр предлагал даже "замахнуться на Вильяма, нашего Шекспира". Золотое было время! Вообще не думали о национальности. Оттого и смешанных браков в посёлке - каждый второй. В гости ходили каждый праздник компаниями, по очереди. Компании были такими большими, что праздников не хватало, чтобы каждая семья успела принять.
Как правило, украшением стола было какое-нибудь национальное блюдо. Правда, мы, мужики, почему-то налегали всё больше на солёные огурцы. :)

Эх...

"По несчастью или к счастью -
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

Даже если пепелище
Выглядит вполне -
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно
Я бы запретил.
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути...

А не то рвану по следу –
Кто меня вернёт? –
И на валенках уеду
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,
Там, где – боже мой! –
Будет мама молодая
И отец живой..."

Г.Шпаликов.



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  • 9 | 04.02.2021, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Большую Ильинскую.
--------------------------------

В Заставу Ильича.



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  • 10 | 04.02.2021, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что скажет за эту тему экcпёрд Какац? Давай, жги по карпини...- Не могуууу уу я..давит крышка, не подняться мнееее..
----------------------------------------
Ты можешь любить или ненавидеть, можешь считать себя особенным или избранным, а финал будет для всех одинаков. Национальный вопрос выгоден нечистоплотным политикам, для достижения своих меркантильных целей, а люди как бараны, ведутся, все бараны - и нет каких то избранных и особенных, останется холмик и оградка.



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  • 11 | 04.02.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.02.2021, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-----------------я же не дебил и лошара чтобы ждать помощи от чужого дяди "Челюскина" тем более зная золотое правило- бесплатный сыр бывает только в мышеловке .



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  • 12 | 04.02.2021, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.02.2021, 11:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1360 | Комментарии: 70120 | Рейтинг: +11731,2--------------Кухарка ты уже большая девочка и должна знать, от осинки не родятся апельсинки . Здесь вариантов только два или Мордор ( который не жилец ) или конфедерация из независимых государств ( типа ЕС) .А эти обманки типа "федерации" раз за разом будут вырождаться в Мордор .( который не жилец) .



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