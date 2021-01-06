В Татарстане хотят признать экстремистской одну из старейших национальных организаций

Лидер организации объявил голодовку. Председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарид Закиев объявил, что с завтрашнего дня начинает голодовку из-за решения Прокуратуры РТ признать организацию экстремистской. Заседание Верховного суда назначено на 24 февраля. По словам 66-летнего активиста, организация занимается отстаиванием прав татар, и потому запрещать ее – своего рода проявление неуважения к народу.Надзорное ведомство начало проверку после открытого письма насчет татарского языка. В документе 2017 года эксперты нашли информацию, направленную на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку отношения к языку, призывы по установлению единственного государственного языка Республики Татарстан – татарского. Помимо этого, члены ВТОЦ якобы сеяли ненависть и вражду по национальному признаку, а также формировали представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать «собственное татарское государство и национальную армию».ВТОЦ существует с 1989 года. В 2017 году его филиал в Набережных челнах был признан экстремистским и закрыт по решению суда.В Башкирии в мае 2020 года ликвидировали самую крупную башкирскую общественную организацию «Башкорт», признав ее экстремистской. Согласно заключениям специалистов, члены организации высказывали лозунги об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти, а также призывы к выходу Башкирии из состава России. Также в группе «Башкорт» в социальной сети публиковались высказывания о нарушении территориальной целостности России и создании единого исламского государства.К слову, в сентября 2019 года в Ижевске ученый и директор Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин вышел на площадь перед Госсоветом с плакатом, где была цитата поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» – и покончил с собой.