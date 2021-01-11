Член Галин продолжает обслуживать хозяев ртом

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Лучшие комментарии
«Достало!»

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Слетел с катушек? Лживый, ...

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагул ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Хабиров похвалил алкаша ...

Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау» Альфредом ...
  9.02.2021   29667    33

Член Галин продолжает ...

Азамат Галин: Навальный — националист. Опасная для истории личность. ...
  9.02.2021   38082    11

Оба вора. Внуков нет, ...

«Высший пилотаж в общении с народом»: Жители Башкирии рассказывают о Муртазе ...
  8.02.2021   28797    56

Отвратительная рожа у ...

Член СПЧ при главе РБ Азамат Галин в эфире «Эха» раскритиковал тех, кто выводил ...
  8.02.2021   14366    19

Уфимская полиция знает, ...

В Уфе полиция придумала, как нейтрализовать журналистов, освещающих протестные ...
  8.02.2021   16785    35

Последние публикации
Хабиров похвалил алкаша ...

Глава Башкирии встретился с директором санатория «Янган-Тау» Альфредом ...
  9.02.2021   27144    33

Член Галин продолжает ...

Азамат Галин: Навальный — националист. Опасная для истории личность. ...
  9.02.2021   24090    11

Оба вора. Внуков нет, ...

«Высший пилотаж в общении с народом»: Жители Башкирии рассказывают о Муртазе ...
  8.02.2021   32747    56

Отвратительная рожа у ...

Член СПЧ при главе РБ Азамат Галин в эфире «Эха» раскритиковал тех, кто выводил ...
  8.02.2021   25439    19

Уфимская полиция знает, ...

В Уфе полиция придумала, как нейтрализовать журналистов, освещающих протестные ...
  8.02.2021   42505    35

Путин и Лукашенко — два ...

Самый счастливый человек на территории бывшего СССР — Лукашенко. 23 января 2021 ...
  8.02.2021   19937    23

Встреча митингующих с ...

18-летний студент сказал, что он устал жить в такой России. Сегодня прошла ...
  6.02.2021   27440    72

Зульфию Гайсину опустили ...

Ни один комментатор не поддержал ее вероломный, лживый и отвратительный акт ...
  6.02.2021   20665    37

Воры вывезли бабло и ...

Ирек Ялалов: Мы фактически находимся в стадии холодной войны. Таким образом ...
  5.02.2021   40214    85

Чанышева: «С ...

Координатор Штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева призвала не вступать в ...
  5.02.2021   19829    17

Читаемое за месяц
Мэрия Уфы желает быстро ...

Администрация города не смогла объяснить причину молчания о планах ...
  11.01.2021   31183    22

Ни ума, ни юмора и вечно ...

Активисты башкирского национального движения призвали “принять меры” в ...
  11.01.2021   14390    136

Требует и требует уж ...

Путин потребовал от прокуратуры жестко пресекать коррупцию в России. ...
  12.01.2021   38971    14

Украли, но обещали ...

Радий Хабиров поручил вернуть башкортостанцам деньги, переплаченные за тепло. ...
  12.01.2021   30000    21

Им азарт, а народу жрать ...

Премьер-министр Башкирии заявил, что кризис экономики вызывает у него азарт. ...
  12.01.2021   31259    19

Архив публикаций
Февраль 2021 (20)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)




Член Галин продолжает обслуживать хозяев ртом

Оценили
1


Азамат Галин: Навальный — националист. Опасная для истории личность.

Член Галин продолжает обслуживать хозяев ртом


Азамат Галин, член БашСПЧ

Из Facebook.

Интервью Навального. Очень интересный фонтан мыслей про себя. Про Навального. Что думает Навальный о себе? Вы знаете Навального политика? Я знаю Навального борца с госзакупками. Он начинал с анализа закупок. Выявлял сговор. В 11 году он неожиданно начал претендовать на лидерство в стихийном протесте.

За отмену выборов в ГД 6 го созыва. С тех пор Навальный активно пытается стать кандидатом в Президенты.

А есть ли у Навального программа? Кто нибудь ее видел? Навальный был членом партии Яблоко. И не случайно Явлинский высказался. Навальный — националист.

Опасная для истории личность. Понятно, определенная часть общества начала осуждающе кричать. Для них Навальный это проекция своих неудач.

Читайте. Здесь Навальный говорит о партии Яблоко. Открыто признается в национализме и приверженности этим идеям.

Не случайно эти слова произнесены в Германии. На родине нацизма.

Азамат Галин, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 09.02.2021, 04:34 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 46 | Комментарии: 1514 | Рейтинг: +262,2
Тяжело Галину даётся изложение мысли в текст- короткие, отрывистые предложения... словно лай собаки.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.02.2021, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Навальный — националист. Опасная для истории личность..."
=========================

По себе мерить всех не надо.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.02.2021, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Штирлиц, из тебя речь так и льется. Поток сознания.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.02.2021, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На родине нацизма вся российская элита лечиться и ты гавнюк туда рванешь за протезом когда вырвут твой поганый язык.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.02.2021, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выкормыш Муртазы,человек с очень гибким позвоночником!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.02.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этому галину то что надо!?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 09.02.2021, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70153 | Рейтинг: +11725
Штирлиц, из тебя речь так и льется. Поток сознания.
________________________________
Галин! Залогинься.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 09.02.2021, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70153 | Рейтинг: +11725
этому галину то что надо!?
________________________
Он хочет получить место главы какого-нить района - места же периодически освобождаются. Он хотел конкретный район, не помню какой. Это место недавно освобождалось, но Галину не досталось.
Вот он всячески и показывает СРАдию и прочим гэбёшкам, что он свой - буржуинский-воровской.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.02.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Азамат Галин: Навальный — националист."
___________________________________________
Ты сам махровый националист! Но тебе официально разрешено им быть!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
Явлинский покритиковал расследования Навального "за разжигание социальной розни", тем самым подтверждая что он (Явлинский) не считает эти расследования лживыми.
Элитка сказочно разбогатела, Явлинский сетует что обнищавший народ травмирован познанием богатства и нищеты отведав плоды расследования Фонда Wrestling с Коррупцией и люди осознанно оказываются в кутузках, и не отказываются быть осужденными за правое дело.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 09.02.2021, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 09.02.2021, 14:01 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4743 | Рейтинг: -341,3

Явлинский покритиковал расследования Навального "за разжигание социальной розни", тем самым подтверждая что он (Явлинский) не считает эти расследования лживыми.
Элитка сказочно разбогатела, Явлинский сетует что обнищавший народ травмирован познанием богатства и нищеты отведав плоды расследования Фонда Wrestling с Коррупцией и люди осознанно оказываются в кутузках, и не отказываются быть осужденными за правое дело.
____________________________________________
Кеша, ссылаться на явлинского - это политический зашквар. Делай выводы



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com