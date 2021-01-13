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«Мы продолжим выходить на митинги, несмотря ни на какие аресты»

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В среду, 10 февраля, окончился срок десятисуточного административного ареста у координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой и юриста штаба Федора Телина.

«Мы продолжим выходить на митинги, несмотря ни на какие аресты»


Вы смелые и сильные духом люди, в отличие от Хабирова, который огородил себя заборами, автобусами и “космонавтами”.

Видео:



Активисты были задержаны сотрудниками полиции на протестной акции 31 января, на них был составлены административные протоколы по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). На следующий день Чанышева и Телин были арестованы на десять суток Кировским райсудом Уфы за “организацию несанкционированного публичного мероприятия”. Своей вины активисты не признали, заявив, что их задержание было незаконным.

До этого Лилия уже отбыла пятисуточный арест по решению Кировскогорайсуда Уфы за "призывы к несанкционированному публичному мероприятию" — протестному шествию, которое прошло в Уфе 23 января. Активистка была задержана полицией до его начала и не успела принять в нем участие. Верховный суд республики, куда Чанышева обратилась с апелляционной жалобой, оставил решение первой инстанции в силе. Дальше активистка намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Десятисуточный арест Лилия Чанышева также обжаловала в апелляционной инстанции. Заседание по этому делу в Верховном суде РБ назначено на 15 февраля.

У выхода из спецприемника на улице Колгуевской Лилию Чанышева и Федора Телина встретила группа активистов и журналистов.

— Несмотря на старания “эшников” (сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ. - I.Р.) мне в этот раз все же удалось дойти до акции. Благодарю всех, кто помог мне это сделать, всех, кто был на акции, кто освещал ее – вы смелые и сильные духом люди, в отличие от Хабирова, который огородил себя заборами, автобусами и “космонавтами”. Наши власти только и умеют, что действовать репрессивными методами. И единственное, чем они могут на нас влиять – это провоцировать в нас все больше страха. Наша главная задача — на эту уловку не попадаться, перебарывать в себе это страх. Поэтому, несмотря на аресты, мы будем продолжать выходить на улицы. Россия обязательно будет свободной! — обратилась к собравшимся Чанышева, первая вышедшая из спецприемника.

Говоря об условиях содержания, активистка назвала их нормальными. Она добавила, что к арестованным активистам приходил сотрудник центра “Э”, но она отказалась с ним общаться.

Спустя час из спецприемника освободился Федор Телин, который также заявил, что активисты продолжат выходить на протестные акции. Он добавил, что даже в стенах спецприемника персонал обсуждает прошедшие в стране митинги.

— Я сидел в двухместной камере вместе с одним парнем. Так вот, правоохранители боялись, что я буду и здесь проводить агитацию, поэтому в первые дни нас выводили отдельно от всего этажа в столовую, только вдвоем выводили на прогулку. А сам обслуживающий персонал вовсю обсуждал прошедшие митинги.

Правоохранители боялись, что я буду и здесь проводить агитацию, поэтому в первые дни нас выводили отдельно от всего этажа в столовую, только вдвоем выводили на прогулку. А сам обслуживающий персонал вовсю обсуждал прошедшие митинги.

Активист рассказал, что приходивший в спецприемник сотрудник центра “Э” пытался у него выспросить, платил ли штаб Навального одному из лидеров движения “Республика” Руслану Нуртдинову (также отбыл недавно десятисуточный арест за акцию 23 января. – I.Р.) “за то, чтобы он на митинге 23 января повел людей к Белому дому” и платили ли активисты другим людям за участие в шествии. Телин сообщил, что он отказался отвечать на такие вопросы.

Телин также сообщил, что Верховный суд РБ, рассматривавший его апелляционную жалобу на последний, десятисуточный арест, оставил решение первой инстанции в силе, несмотря на ряд выявленных процессуальных нарушений. Жалоба же активиста на его первый, пятисуточный арест будет рассмотрена Верховным судом РБ только 1 марта. В случае ее отклонения дальнейшие жалобы будут направлены в ЕСПЧ.

Всего, по данным СМИ и правозащитников, во время протестной акции в Уфе 23 января полицией было задержано около 90 человек. На шествии 31 января силовики, опять-таки, по оценкам наблюдателей, задержали уже не менее 200 протестующих. МВД по Башкортостану число задержанных не озвучивало и вообще никак не комментировало действия полиции во время этих мероприятий.

По данным уфимского штаба Навального, только в Кировский райсуд Уфыпоступило более 80 административное дело по ст. 20.2 КоАП РФ, в связи с задержаниями 23 и 31 января.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 11.02.2021, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 2 | 11.02.2021, 11:13 | Автор: Альберт Я
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Желаю Л.А.Чанышевой здоровья и удач. Проводят нужные дела.



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УК РФ Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них,
если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)



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Новый текст Конституции РФ с поправками 2020
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 3
1. Носителем суверенитета и ЕДИНСТВЕННЫМ источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно



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Новый текст Конституции РФ с поправками 2020
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.



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  • 6 | 11.02.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Навальнята гапонствуют не первый год. Или всем надо или не надо толкать в спины детей. Иначе будут избиения и потом сроки и штрафы. Уступки носят косметический характер. Ну и классика жанра про политические вопросы. Если кто-то не согласен проголосуйте против плиз.



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  • 7 | 11.02.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Пошло неинтересное мелкотемье, сужу по количеству комментов, число которых стремится к 0.
Еще, аголовок не соответствует установкам ваших боссов, призывающих не отвлекаться на протесты и заниматься подготовкой к выборам.



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  • 8 | 11.02.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодцы и Слава всем неравнодушным бесстрашным людям , которые пытаются отстоять хотя бы частичку своей свободы и независимости от вседозволенности власти ворья и их приспешников !



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  • 9 | 11.02.2021, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70163 | Рейтинг: +11723,2
09.02.2021

Цены на подсолнечное масло в России взлетели до новых рекордов вопреки "заморозке"

В России возобновился стремительный рост оптовых цен на подсолнечное масло, несмотря на введение госрегулирования и соглашение о «заморозке», заключенное правительство с ритейлерами и производителями.
По итогам прошлой недели подсолнечник в опте подорожал на 1325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС), а подсолнечное масло - на 2825 рублей, до 95500 рублей за тонну.
Оба показателя являются новыми историческими рекордами для российского рынка, отмечает в обзоре аналитический центр СовЭкон. Масло в опте сейчас стоит на 8% дороже, чем в конце ноября, когда ситуацию с ценами взяло на контроль правительство. Это дало эффект, но краткосрочный: за декабрь цены упали на 7%, а уже в январе снова устремились ввысь вслед за мировыми. Индекс цен на растительные масла от ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) по итогам января обновил максимум за 8 лет. За месяц он вырос на 5,8%, а год к году - на 27%.
Цены на пальмовое масло взвинтили засухи в Индонезии и проблемы с трудовыми мигрантами в Малайзии; соевое масло подоржало на фоне забастовок в Аргентине, а подсолнечное - после резкого снижения урожая в сезоне 2020-21 гг, объясняли эксперты ФАО.
Экспортные цены на российское подсолнечное масло с начала года выросли на 9%, до 1,27 тысячи долларов за тонну.
Власти пригрозили ввести экспортную пошлину, чтобы охладить внутренний рынок, где стремительно разгоняется продольственная инфляция.
Но со второй половины января маслозаводы начали активно возвращаться на рынок подсолнечника, и за последние несколько недель многие из них повысили цены на 3-5 тысяч рублей за тонну и более, констатирует СовЭкон.
Остановить рост цен, впрочем, удалось в рознице. Согласно Росстату, подорожавшее на 27% за год подсолнечное масло в январе не изменилось в цене. Стоимость сахара, который также попал под «заморозку», снизилась на 1,6%.
Но вдогонку устремились ценники на другие продукты питания, и в результате общая продовольственная инфляция к началу февраля вышла на 5-летний рекорд - 7,1%.
Хлеб стал дороже на 0,46% за месяц и 7,47% за год, крупы - на 0,6% и 20,77% соответственно; макароны - на 0,85% и 12,92%, овощи - на 4,77% и 16,33%.
Взлет цен на зерно в конце прошлого года сулит вторую волну инфляции на рынке продуктов питания за счет роста издержек в широком спектре отраслей, говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
За циклом зерновых идет цикл мясных и молочных с отставанием в 9-12 месяцев, указывает он.

Цены на подсолнечник в России продолжат расти, не исключен и дальнейший рост стоимости масла, но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок, прогнозирует СовЭкон.
Ускорение инфляции снимает с повестки возможность смягчения денежной кредитной политики ЦБ: следующим шагом регулятора стане повышение ключевой ставки, которая к концу 2022 года достигнет 5,5%, прогнозирует Citigroup.



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  • 10 | 11.02.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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радий поддержал объединение авиационного и бгу. Дожили, пилять!



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  • 11 | 11.02.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 11.02.2021, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Навальнята гапонствуют не первый год. Или всем надо или не надо толкать в спины детей. Иначе будут избиения и потом сроки и штрафы. Уступки носят косметический характер. Ну и классика жанра про политические вопросы. Если кто-то не согласен проголосуйте против плиз.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Методичку смени, протухла давно. И позолоту с губ вытри.



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  • 12 | 11.02.2021, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70163 | Рейтинг: +11723,2
Власти Башкирии повышают налог для малого бизнеса

башкирские власти в лице Минфина РБ сейчас продавливают фактическое повышение стоимости патента в республике до 5-6 раз. Формально поправки в региональный закон обусловлены изменениями в федеральном законодательстве. Однако федеральные изменения имеют ряд новелл, которые играют в пользу бизнеса: расширение сфер деятельности, увеличение площадей субъектов малого бизнеса, подпадающих под патентную систему. Регионам сохраняется возможность регулировать территориальный коэффициент. И башкирские власти выбрали наихудший вариант для малого бизнеса.

– Если коротко и по сути, то стоимость патента для субъектов малого бизнеса вырастет в разы.
________________________________
Обдирают - как липку...



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  • 13 | 11.02.2021, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70163 | Рейтинг: +11723,2
радий поддержал объединение авиационного и бгу. Дожили, пилять!
____________________________________
Ректор БГУ аж из штанов выпрыгивает - как рад-то! Видать обещано ему лично нечто воодушевляющее...



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  • 14 | 11.02.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Так называемые " патриоты " России , обвиняют Навального во всех
смертных грехах ( продал , предал , распространяет ложь и тд и тп )
Но у многих " патриотов " кто у власти 30 лет , разве не у них родственники ( дети , жены , внуки и тд ) не граждане стран НАТО ?
Разве они не предатели , собственники этих квартир , вилл , яхт , самолетов и тд , этих стран - противников России ?
Разве так называемые " навальната " служат в армии НАТО , а не дети наших " патриотов " граждан других стран ?



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  • 15 | 11.02.2021, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 11.02.2021, 12:39 | Автор:

радий поддержал объединение авиационного и бгу. Дожили, пилять!
=====================================================
Да ужж , да ужжж ! Это тихий ужас дурдома !



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  • # 16 | 11.02.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 11.02.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Завидую парню который 10 суток провел с Лилией, красивая девушка.



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  • 18 | 11.02.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Живу рядом, что не сказали пришел бы, поблагодарил Лилию за ее мужество..



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  • 19 | 11.02.2021, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70163 | Рейтинг: +11723,2
Парад идиотов?
Клин клином вышибают, а глупость глупостью?

Идея «фонарного протеста» изначально показалась мне глупой. Откуда мне было знать, что реакция на такую форму протеста окажется просто чудовищно идиотской.

Зампред Госдумы Петр Толстой договорился до того, что назвал флешмоб с фонариками попыткой расшатать ситуацию изнутри уличными акциями, «делая ставку на прозападные элиты и сидящую в соцсетях молодежь, пытаясь лишить нас истории».

Прямо на заседании Госдумы, с думской трибуны Толстой заявил: «Призывы светить фонариками в темноте. На самом деле — это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Джина Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России» (подробности).

Толстой что-то скрывает? Есть угроза начала бомбежек российских городов? Кем? Марсинами?

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин увидел в фонариках угрозу простому трудовому народу. Так и сказал депутат: «Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. Все эти фонарики, все эти акции, люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков…».

Это становится похожим на парад идиотов…

В общем, признаюсь, был не прав. Акцию с фонариками стоило объявить хотя бы даже ради того, чтобы похожие на идиотов смогли выговориться, чтобы можно было прикинуть, насколько они идиоты…



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  • 20 | 11.02.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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За 2020 год в Башкирии зарегистрировано 193 факта злоупотребления должностными полномочиями (285 статья УК – прим. редакции). Это самая большая цифра среди регионов страны



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