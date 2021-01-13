«Мы продолжим выходить на митинги, несмотря ни на какие аресты»

В среду, 10 февраля, окончился срок десятисуточного административного ареста у координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой и юриста штаба Федора Телина.Вы смелые и сильные духом люди, в отличие от Хабирова, который огородил себя заборами, автобусами и “космонавтами”.Видео:Активисты были задержаны сотрудниками полиции на протестной акции 31 января, на них был составлены административные протоколы по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). На следующий день Чанышева и Телин были арестованы на десять суток Кировским райсудом Уфы за “организацию несанкционированного публичного мероприятия”. Своей вины активисты не признали, заявив, что их задержание было незаконным.До этого Лилия уже отбыла пятисуточный арест по решению Кировскогорайсуда Уфы за "призывы к несанкционированному публичному мероприятию" — протестному шествию, которое прошло в Уфе 23 января. Активистка была задержана полицией до его начала и не успела принять в нем участие. Верховный суд республики, куда Чанышева обратилась с апелляционной жалобой, оставил решение первой инстанции в силе. Дальше активистка намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Десятисуточный арест Лилия Чанышева также обжаловала в апелляционной инстанции. Заседание по этому делу в Верховном суде РБ назначено на 15 февраля.У выхода из спецприемника на улице Колгуевской Лилию Чанышева и Федора Телина встретила группа активистов и журналистов.— Несмотря на старания “эшников” (сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ. - I.Р.) мне в этот раз все же удалось дойти до акции. Благодарю всех, кто помог мне это сделать, всех, кто был на акции, кто освещал ее – вы смелые и сильные духом люди, в отличие от Хабирова, который огородил себя заборами, автобусами и “космонавтами”. Наши власти только и умеют, что действовать репрессивными методами. И единственное, чем они могут на нас влиять – это провоцировать в нас все больше страха. Наша главная задача — на эту уловку не попадаться, перебарывать в себе это страх. Поэтому, несмотря на аресты, мы будем продолжать выходить на улицы. Россия обязательно будет свободной! — обратилась к собравшимся Чанышева, первая вышедшая из спецприемника.Говоря об условиях содержания, активистка назвала их нормальными. Она добавила, что к арестованным активистам приходил сотрудник центра “Э”, но она отказалась с ним общаться.Спустя час из спецприемника освободился Федор Телин, который также заявил, что активисты продолжат выходить на протестные акции. Он добавил, что даже в стенах спецприемника персонал обсуждает прошедшие в стране митинги.— Я сидел в двухместной камере вместе с одним парнем. Так вот, правоохранители боялись, что я буду и здесь проводить агитацию, поэтому в первые дни нас выводили отдельно от всего этажа в столовую, только вдвоем выводили на прогулку. А сам обслуживающий персонал вовсю обсуждал прошедшие митинги.Правоохранители боялись, что я буду и здесь проводить агитацию, поэтому в первые дни нас выводили отдельно от всего этажа в столовую, только вдвоем выводили на прогулку. А сам обслуживающий персонал вовсю обсуждал прошедшие митинги.Активист рассказал, что приходивший в спецприемник сотрудник центра “Э” пытался у него выспросить, платил ли штаб Навального одному из лидеров движения “Республика” Руслану Нуртдинову (также отбыл недавно десятисуточный арест за акцию 23 января. – I.Р.) “за то, чтобы он на митинге 23 января повел людей к Белому дому” и платили ли активисты другим людям за участие в шествии. Телин сообщил, что он отказался отвечать на такие вопросы.Телин также сообщил, что Верховный суд РБ, рассматривавший его апелляционную жалобу на последний, десятисуточный арест, оставил решение первой инстанции в силе, несмотря на ряд выявленных процессуальных нарушений. Жалоба же активиста на его первый, пятисуточный арест будет рассмотрена Верховным судом РБ только 1 марта. В случае ее отклонения дальнейшие жалобы будут направлены в ЕСПЧ.Всего, по данным СМИ и правозащитников, во время протестной акции в Уфе 23 января полицией было задержано около 90 человек. На шествии 31 января силовики, опять-таки, по оценкам наблюдателей, задержали уже не менее 200 протестующих. МВД по Башкортостану число задержанных не озвучивало и вообще никак не комментировало действия полиции во время этих мероприятий.По данным уфимского штаба Навального, только в Кировский райсуд Уфыпоступило более 80 административное дело по ст. 20.2 КоАП РФ, в связи с задержаниями 23 и 31 января.