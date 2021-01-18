Опять надоевшее: «внешние силы», «кольцо врагов», «сплотимся»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Лучшие комментарии
«Достало!»

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

В Уфе состоялся митинг и ...

Выходили не за Навального, а просто - достало уже все, весь этот беспр ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Слетел с катушек? Лживый, ...

Слетел с катушек? Лживый, гадкий, лицемерный и холуйский бред Мурзагул ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Зачем приличному ...

Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через ...
  15.02.2021   19236    7

Не «дружба народов», а ...

У госпредприятия «Дом дружбы народов» появятся два филиала – «Башкирский ...
  15.02.2021   13455    6

Опять надоевшее: ...

«Раздражение накапливается»: Путин высказался о прошедших в России акциях ...
  15.02.2021   17603    12

«Подготовка» детей к ...

Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они ...
  12.02.2021   39351    156

Руслан Нуртдинов: Ложь, ...

За последнюю неделю движению «Respublika» уже дважды отказали в согласовании ...
  12.02.2021   43657    17

Последние публикации
Зачем приличному ...

Глеб Глебов: Их бесит, что могу говорить, не скрывая лица, а они — через ...
  15.02.2021   29229    7

Не «дружба народов», а ...

У госпредприятия «Дом дружбы народов» появятся два филиала – «Башкирский ...
  15.02.2021   26001    6

Опять надоевшее: ...

«Раздражение накапливается»: Путин высказался о прошедших в России акциях ...
  15.02.2021   20329    12

«Подготовка» детей к ...

Рустем Ахмадинуров: Мы должны готовить детей к пониманию, в какой стране они ...
  12.02.2021   11752    156

Руслан Нуртдинов: Ложь, ...

За последнюю неделю движению «Respublika» уже дважды отказали в согласовании ...
  12.02.2021   39006    17

«Мы продолжим выходить ...

В среду, 10 февраля, окончился срок десятисуточного административного ареста у ...
  11.02.2021   31741    114

Зуд «реформаторства» ...

Странный зуд реформатства овладевает нашими чиновниками из администрации главы. ...
  10.02.2021   37444    17

Местная ПЖиВ отмазывает ...

Руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем ...
  10.02.2021   14764    21

Аббас Галлямов о том, к ...

Эксперт на исторических фактах объяснил, к чему может привести «закручивание ...
  10.02.2021   27995    8

«Суд» из трех букв ...

Кармаскалинский межрайонный суд 29 января вынес решение по иску о защите чести ...
  10.02.2021   16214    4

Читаемое за месяц
Миллионы из бюджета на ...

Ильнар Гарифуллин: Сам грантовый фонд в этом году уже составляет 80 млн. руб. ...
  18.01.2021   11819    12

Фальшивая «Республика» ...

Новое политическое движение «Республика» создано как временная ...
  18.01.2021   19415    40

Жалкий и позорный ...

Уфимский горсовет единодушно назначил мэром Уфы Сергея Грекова. ...
  18.01.2021   40937    8

Новое из лексикона главы ...

Айдар Ахмадиев: Но сейчас Радий Хабиров сыграл роль провокатора, ничего не ...
  19.01.2021   24414    61

«Хабиров, выходи!» ...

В Уфе около 200 человек пришли в Дом Республики и потребовали встречи с Радием ...
  19.01.2021   32422    73

Архив публикаций
Февраль 2021 (30)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)
Сентябрь 2020 (72)




Опять надоевшее: «внешние силы», «кольцо врагов», «сплотимся»

Оценили
1


«Раздражение накапливается»: Путин высказался о прошедших в России акциях протеста.

Опять надоевшее: «внешние силы», «кольцо врагов», «сплотимся»


Президент добавил, что «некоторые силы» пытаются использовать Навального, чтобы накалить ситуацию.

Владимир Путин в беседе с редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24», заявил, что понимает людей, которых раздражают накопившиеся проблемы.

«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей», – заявил президент. Он также добавил, что в этой ситуации «некоторые силы» пытаются использовать Алексея Навального, чтобы накалить обстановку.

«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – отметил президент.

Также Путин заявил, что люди склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и другие объективные причины, как, например, пандемия. «Такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – добавил Путин. По его словам, власть должна набраться терпения и не заливать деньгами проблемы, а работать с ними на регулярной основе.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 15.02.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У плохого танцора..., или америка мешает или народ не тот.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.02.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну размечтался: ...Раздражение накапливается,...
------------------------------------------------------------
---
-Тут не раздражение, тут стойкий рвотный рефлекс как минимум.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 15.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если целый день на УЖе сидеть, точно от ненависти свихнешься, читая разный злобный бред местных завсегдатаев - неудачников и бездельников.
Попробуйте оторвать задницу от дивана и пойти что-нибудь сделать самому, поработать например, деньги принести в семью.
Но вы же работать не любите, а будете каждый день скулить здесь что Путин виноват в том что у вас руки из жопы, и мозгов нет от слова совсем.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.02.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.02.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну размечтался: ...Раздражение накапливается,...
------------------------------------------------------------

---
-Тут не раздражение, тут стойкий рвотный рефлекс как минимум.
=============
Это у тебя с перепоя!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.02.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обамка виноват!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 15.02.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей»,
========================
денег нет, Росгвардия получает 100% надбавку к январской зарплате, это ни мало ни много а 40 дивизий воюющих против народа во благо топ менеджеров путинских госмонополий!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей»,
======================================
Выплаты правлению «Роснефти» за 2020 год составили 3,5 млрд. рублей.

Правление Роснефти – 9 человек.
В среднем почти по 400 миллионов на человека.

Десятки миллионов россиян с зарплатами в 20 тысяч рублей очень гордятся «Роснефтью» - понять можно людей



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 15.02.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.02.2021, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

У плохого танцора... или америка мешает...

--------------------------

Он всего лишь менеджер. Сам так когда-то назвал себя. Менеджер олигархата, надо понимать. А регионы... "Сами-сами-сами!" Кругом бардак.

Шо касаемо "америка мешает"... В начале нулевых РФ просилась в НАТУ.
На полном сурьёзе. НАТОвское руководство чуть с ума не сошло: РФ превратится в союзника?! Как же тогда верстать военный бюджет, который кормит многотысячную армию генералов, даёт военные заказы ВПК?!
Вот они и предпочли иметь лютого врага, чтобы сохранить под собой кресла.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 15.02.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.02.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если целый день на УЖе сидеть, точно от ненависти свихнешься, читая разный злобный бред местных завсегдатаев - неудачников и бездельников.
Попробуйте оторвать задницу от дивана и пойти что-нибудь сделать самому, поработать например, деньги принести в семью.
Но вы же работать не любите, а будете каждый день скулить здесь что Путин виноват в том что у вас руки из жопы, и мозгов нет от слова совсем.
=============================================
Чиновники похоже по старым методичкам пишут. Милай проснись и не считай людей идиотами. ВРотенбергии может быть успешным только ворьё. Огромные зарплаты + распил, огромнее зряплат.
"Неизвестный покупатель из России приобрёл особняк во Флориде стоимостью около $140 млн. За дом он заплатил наличными. Это всё, что надо знать про так называемую элиту 1/8 части земной суши", - заявил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько. Можа Вова готовится к переезду? Хотя для Вовы это просто лачуга.

И-2



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 15.02.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попробуйте оторвать задницу от дивана и пойти что-нибудь сделать самому, поработать например, деньги принести в семью.

--------------------

"А я милого узнаю по походке", блин. Точно, чинуша. Кресло, графин...
Откуда ему знать, что работы нет, рабочие места исчезают, как утренний туман.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 15.02.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3й это обман!
То о чём вы утверждаете относится к конккрентной экономике работающей по рыночным законам.
Наша экономика погрязла в коррупции и поэтому неспособна производить!
Даже мышеловки, - верх интеллектуального творчества, Путин покупает в Китае. Т.е.обеспечивает оплатой рабочие руки в Китае, а гражданам РФ отказывает!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 15.02.2021, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70189 | Рейтинг: +11721,8
Он в последние годы такую пургу несет, что диагноз может ставить любой, без медицинской квулификации. Дед боле и очень серьезно. А ведь у него ядерный чемоданчик...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com