Опять надоевшее: «внешние силы», «кольцо врагов», «сплотимся»

«Раздражение накапливается»: Путин высказался о прошедших в России акциях протеста.Президент добавил, что «некоторые силы» пытаются использовать Навального, чтобы накалить ситуацию.Владимир Путин в беседе с редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24», заявил, что понимает людей, которых раздражают накопившиеся проблемы.«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей», – заявил президент. Он также добавил, что в этой ситуации «некоторые силы» пытаются использовать Алексея Навального, чтобы накалить обстановку.«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – отметил президент.Также Путин заявил, что люди склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и другие объективные причины, как, например, пандемия. «Такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – добавил Путин. По его словам, власть должна набраться терпения и не заливать деньгами проблемы, а работать с ними на регулярной основе.