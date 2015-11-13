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Преследование ВТОЦ — взгляд экс-башкортовца

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Башкирский общественник размышляет о схожести обоснований запрета башкирской и возможного закрытия татарской организации.

Преследование ВТОЦ — взгляд экс-башкортовца


2021 год для Татарского национального движения начался с неприятной новости — 15 января прокуратура Татарстана потребовала ликвидировать старейшую татарскую национальную организацию Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).

Созданный татарскими активистами в 1989 году ВТОЦ неоднократно поднимал проблемы татарской нации, организовывал митинги, демонстрации, общественные встречи и круглые столы. В то перестроечное время в республиках был национальный подъем и ВТОЦ стал одной из первой татарских национальных организаций, которая хотела и требовала перемен.

Она вобрала в себя молодую на то время татарскую интеллигенцию, которая хотела сделать Татарстан суверенным государством с широкими экономическими и политическими полномочиями.

Не секрет, что татарстанские власти в лице Минтимера Шаймиева также довольно активно пользовались деятельностью таких организаций как ВТОЦ для того, чтобы показать Москве, что в Татарстане национальная общественность недовольна и имеет свое мнение. Тем самым через это недовольство шло выбивание для республики более широких полномочий и отдельных преференций. То же самое было и в других национальных республиках. Например, в Башкортостане вопросы суверенитета, полномочий республики, национальные вопросы поднимали Башкирский народный центр "Урал", Союз башкирской молодежи, "Ак тирмэ".

Но вот настало совершенно другое время и такие организации как ВТОЦ для татарских властей стали не только не нужны, но и опасны. В Башкортостане такой опасной организацией для башкирских властей стала Башкирская общественная организация "Башкорт".

В Башкортостане инициатива признания БОО "Башкорт" экстремистской организацией исходило из самого башкирского Белого дома, который находился в конфронтации с башкирскими национальными общественниками.

Можно сказать, что желания Белого дома РБ, силовых структур и прокуратуры совпали. В Татарстане же инициатива исходит уже только из силовых структур и прокуратуры республики при молчаливом согласии Казанского кремля. В последнем палец об палец не ударили, чтобы попытаться спасти татарскую организацию.

Прокуратура Татарстана считает, что ВТОЦ занимался экстремистской деятельностью, что, по их мнению, подтверждено фактами, собранными за много лет. Она указала, что, в частности, ВТОЦ распространял в открытых источниках информацию, направленную на возбуждение розни к группам лиц по признаку "отношение к языку".

По данным прокурорского работника, по результатам проверки, удалось установить, что деятельность ВТОЦ входит в противоречие с действующим законодательством и подвергает угрозе основы конституционного строя России.

В 2017 году прокуратурой было объявлено предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Также внимание прокуратуры привлекли митинги, где, по их мнению, "выступления отдельных лиц на митинге были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности, возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку — русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию".

Если смотреть по аналогии с историей признания Башкирской общественной организации "Башкорт" экстремистской, то все идет по одной и той же схеме. Даже обвинения прокуратуры как под копирку. Там также гособвинение представило в суд экспертное исследование, подготовленное еще в 2017 году, в котором специалистами БашГУ проанализированы выступления и лозунги митинга в защиту башкирского языка, который организовала и провела БОО "Башкорт" в сентябре 2017 года.

В исследовании экспертов указывалось, что в ряде выступлений на митинге "имеются высказывания, содержащие утверждения об изначальной враждебности определенной группы по отношению к другим", также, что "авторы выступлений открыто демонстрируют эмоционально отрицательную оценку по отношению к …социальным группам по национальному признаку (небашкиры), а также представителям законодательной и исполнительной власти… имеются высказывания, содержащие негативную оценку действия (бездействия) существующего руководства республики, в частности Рустэма Хамитова".

То есть, если в истории с БОО "Башкорт" "притянули за уши" все, что можно было притянуть, то в деле с ВТОЦ не стали ничего нового придумывать и уже пошли по протоптанной дорожке. И никого не смущает, что обвинения прокуратуры выглядят более чем абсурдными, главное, что они есть.

Добавлю, что в деле БОО "Башкорт" имели место и факты фальсификации выступления первого председателя БОО "Башкорт" Фаиля Алсынова на Зилаирском курултае. Что придумает татарстанская прокуратура, чтобы убедить суд в экстремизме ВТОЦ, мы еще не знаем, первые судебные заседания начнутся только 24 февраля.

Нет никаких сомнений, что ВТОЦ признают экстремистской организацией. Режим одновременно зачищает как политическую оппозицию в стране, так и национальные силы, неважно, к какой этнической группе они относятся.

Сперва были разгромлены национальные организации самого крупного народа Российской Федерации — русских. Были запрещены крупнейшие русские национальные организации, а их лидеры посажены на разные сроки.

Затем тщательно и планомерно зачистили все республики Северного Кавказа. Одновременно борясь с терроризмом и экстремизмом, заодно были ликвидированы все более-менее независимые национальные и общественные движения северокавказских республик. Пример Республики Ингушетия говорит сам за себя.

Теперь дело дошло и до национальных структур центра Российской Федерации. В Башкортостане — это БОО "Башкорт", в Татарстане — ВТОЦ, в Республике Марий Эл идет открытое давление на национальную организацию "Марий Ушем", когда в пику ей создают спойлера от властей под названием "Мари Ушем", в Республике Коми органы взялись за независимую организацию "Доръям асьным". Все это звенья одной цепи по ликвидации независимых национальных организаций республик Российской Федерации. Останутся только полностью лояльные и верные властям организации, которым оставят единственную сферу деятельности — фольклорную культуру. Будут на радость приезжим высоким гостям из Москвы аборигены петь и плясать, а те с барского плеча позволять им это делать.

Но надо понимать, что за одними запретами пойдут и другие, это принцип домино. Сегодня "Башкорт" и ВТОЦ, завтра дойдет очередь и до Всемирного конгресса татар и до Всемирного курултая башкир. Ведь если в деятельности ВТОЦ и "Башкорт" нашли "крамолу" с 2017 года, то что помешает найти ту же крамолу с 90-х годов, когда высказывания ВКБ и ВКТ были иногда жесткими и неприменимыми для сегодняшней политической действительности?

Логично, что если начнут ликвидировать национальные республики, то отпадет надобность и в квазиорганизациях. Пока же мы видим, как татарская интеллигенция отдает своих собратьев на съедение, как полгода назад башкирская интеллигенция отдала организацию "Башкорт". В Татарстане нет не пикетов, ни митингов. Голодовка лидера ВТОЦ Фарита Закиева закончилась безрезультатно, а прошедший чрезвычайный курултай ВТОЦ в своей резолюции ответил совершенно беззубо, прося суд быть справедливым по отношению к ним: "Ликвидация ВТОЦ приведет к разрушению равенства традиционных межнациональных отношений и толерантности, повлечет межнациональную напряженность. Мы просим у судей быть справедливыми и защитить данные нам Конституцией права".

Пока идет борьба между башкирскими и татарскими историками, чиновники с обеих сторон обмениваются выпадами, у нас в республиках запрещают наши национальные организации. У республик забирают наши права и полномочия, выкачивают наши ресурсы, сажают наших национальных деятелей. И ведь любому разумному человеку понятно, что в такой момент надо объединять усилия, высказывать общую позицию, находить точки соприкосновения. Давно назрел общий съезд башкирских, татарских, марийских, коми, чувашских и других национальных общественных деятелей, чтобы обсудить сложившееся положение вещей. Но кто-то специально кидает "кость раздора" между нашими народами и со стороны радостно наблюдает за происходящей враждой.

Руслан Габбасов, Идель.Реалии
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  • 1 | 23.02.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин руки прочь от наших народов!



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  • 2 | 23.02.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Оппозиционные общественные организации являются препятствием все более и более растущим аппетитам чиновников и олигархов.

Политическое поле в РФ "подстригут" таким образом, что в середине этого обширного поля останется лишь один пень.

Но можно успокоить себя только тем, что идеи, раз возникнув, не "умирают" они находят новых носителей и вновь возрождаются, подобно птице феникс.

Обращаться к справедливости и законности подобно борьбе с ветряными мельницами.



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  • 3 | 23.02.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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пересказывать чужие слова дело не хитрое. Какие у тебя предложения к татарам Руслан?



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  • 4 | 23.02.2021, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока не пошевелишь болото пузыри не пойдут!



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  • 5 | 23.02.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосовать против Путина. И не так, 'галку' черканул и бросил избирательный бюллетень, а добиться чтобы твой голос, соседа не соседа дошёл до того, кто реальными делами доказал что он за народ!



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  • 6 | 23.02.2021, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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..........." надо объединять усилия, высказывать общую позицию,
находить точки соприкосновения.
Давно назрел общий съезд башкирских,
татарских, марийских, коми, чувашских и других национальных общественных деятелей,
чтобы обсудить сложившееся положение вещей. ....."
================================================
Именно ! Только так можно противостоять наглому превращению Российской Федерации в фальшивую вывеску демократического государства отъявленных мошенников и ворья во власти !



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  • 7 | 23.02.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 23.02.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Голосовать против Путина. И не так, 'галку' черканул и бросил избирательный бюллетень, а добиться чтобы твой голос, соседа не соседа дошёл до того, кто реальными делами доказал что он за народ!
---------------------------------------------
жириновский сказал выборы 18-го года были вообще последними....
Остальное ничего не понял, но вижу от всего сердца, зур рахмат



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  • 8 | 23.02.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Жизненно важно контролировать выборный процесс. Путин подгрёб под себя ПЖиВ. По Американским законам она является 0ПГ и соответственно санкции. Когда партии проводят конференции по выдвижению кандидатов они должны провести собрания местных организаций и делегатов послать на конференцию на которой выжвинут кандидатов в депутаты и иные органы. Но они неспособны это произвести! Т.е.их можно "рубить" на корню.
Следующий этап контроль голосования. Если подделали то они вынуждены за левые избират.бюллетени проставить фальшивые подписи. Это можно проверить поквартирным обходом с составлением Акта что избиратель не голосовал!
Фальсификация это 4 года лишения свободы!



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  • 9 | 23.02.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин незаконно провёл поправки в Конституции и принял закон обозванный законом "покойника" потому что по этому закону он не несёт ответственности за уголовные деяния до его президентства! Т.е.о.нём можно говорить или хорошо или ничего, - как о покойнике!



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  • 10 | 23.02.2021, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
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вдууууум...
турк



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  • 11 | 23.02.2021, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Давайте ответим на один простой вопрос: кто виноват в том, что республика скатилась до сегодняшнего состояния бедности, нищеты и отсталости? Куда делись деньги, в том числе и полученные от ТЭК? Может не с того конца начали искать виновных? Помогут ли репрессивные методы помочь в решении экономических проблем? Что это за страшный такой ТОЦ и че за возня вокруг?



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  • 12 | 23.02.2021, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Как Путин обманывает на примере нефте-газа. Недра принадлежат народу. А Путин из нашей нефти получает ГСМ и нам, наше, втридорога впаривает. Таже ситуация с газом. Иностранцам газ поставляет дешевле чем россянам. Путин имеет право, по газу, брать оплату только за транспортировку газа по трубам или в сжиженном виде. Транспортировка мак симум 10% от стоимости газа. Таже схема с ГМС, но к цене добавляется переработка нефти - крекинг.
Путин уходи!



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  • 13 | 23.02.2021, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 23.02.2021, 16:49 | Автор:

вдууууум...
турк
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Уважаемый ! Это важно для Вас ! Поздравляем с праздником и Пора Баиньки !



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  • 14 | 23.02.2021, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Бывший сенатор-оппозиционер, первый секретарь бурятского республиканского комитета КПРФ Вячеслав Мархаев считает, что российская власть сознательно погружает страну в «пучину страха и обмана»



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  • 15 | 23.02.2021, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Руслан Габбасов , вы на правильном пути ! Пора народам республик подумать , что твориться в Российской Федерации ?



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  • 16 | 23.02.2021, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Всех мужиков, державших хоть раз в руках АКМ поздравляю.Юнг



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  • 17 | 23.02.2021, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Ни одному слову этого главного башкортовца верить нельзя, ведь совсем недавно он был на коне и совсем не думал о татарах , а как турнули- сразу вспомнил о них.Вот так то.



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  • 18 | 23.02.2021, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 23.02.2021, 17:39 | Автор:

Ни одному слову этого главного башкортовца верить нельзя, ведь совсем недавно он был на коне и совсем не думал о татарах , а как турнули- сразу вспомнил о них.Вот так то.
===================================================
ОН делает правильные выводы ! Жизнь , это познание своих ошибок и их исправление !
Он прав в том что пора ..."чтобы обсудить сложившееся
положение вещей. ..."
А Вы как считаете ?



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  • 19 | 23.02.2021, 18:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Благодаря таким СМЕЛЫМ людям сохраняется хотя бы видимость демократии , даже в этом ЗАЖАТОМ и КОНТРОЛИРУЕМОЙ властью
журнале как УЖ !



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  • 20 | 23.02.2021, 18:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70231 | Рейтинг: +11718,5
Хватается за соломинку... нацизм - не пройдет. По одной простой причине - вас тат и баш нациков - и десяти тыщ не наберется. На два региона. А уж готовых пожертвовать всем - и пары десятков(не тыщ, а единиц). У Габбасова нет семьи, ему нечего терять. А у многих ест семьи.

Болтовня про демократию - это завеса. Не демократии жаждут нацисты, а реванша, заметьте - бывшие СБМ-ОВЦЫ давно притихли, отхватив тот или иной кусок пирога... и молчат в трАпочку, как говорит Лукаш...

Габбасов агрессивный поц - отсидел 7 лет за убийство в драке, в общежитии в Москве в 2005 году, в 2019 судимость снята, в 2015 году избили в компании с Алчиновым(или Алсыновым - кстати они оба меняют свои фамилии, то и дело - этот на Гаппасова) в туалете дворца молодежи инвалида 3-ей группы из Оренбургской области делегата какого-то их сборища нацистского - из-за разногласий именно в сфере нацизма.
одробности тут:
https://mkset.ru/news/incident/12-11-2015/v-bashkirii-zaderz
hali-liderov-natsionalnogo-dvizheniya-izbivshih-invalida-v-t
ualete

или по названию статьи:
В Башкирии задержали лидеров национального движения, избивших инвалида в туалете
13 ноября 2015



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