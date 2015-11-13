Преследование ВТОЦ — взгляд экс-башкортовца

Башкирский общественник размышляет о схожести обоснований запрета башкирской и возможного закрытия татарской организации.2021 год для Татарского национального движения начался с неприятной новости — 15 января прокуратура Татарстана потребовала ликвидировать старейшую татарскую национальную организацию Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).Созданный татарскими активистами в 1989 году ВТОЦ неоднократно поднимал проблемы татарской нации, организовывал митинги, демонстрации, общественные встречи и круглые столы. В то перестроечное время в республиках был национальный подъем и ВТОЦ стал одной из первой татарских национальных организаций, которая хотела и требовала перемен.Она вобрала в себя молодую на то время татарскую интеллигенцию, которая хотела сделать Татарстан суверенным государством с широкими экономическими и политическими полномочиями.Не секрет, что татарстанские власти в лице Минтимера Шаймиева также довольно активно пользовались деятельностью таких организаций как ВТОЦ для того, чтобы показать Москве, что в Татарстане национальная общественность недовольна и имеет свое мнение. Тем самым через это недовольство шло выбивание для республики более широких полномочий и отдельных преференций. То же самое было и в других национальных республиках. Например, в Башкортостане вопросы суверенитета, полномочий республики, национальные вопросы поднимали Башкирский народный центр "Урал", Союз башкирской молодежи, "Ак тирмэ".Но вот настало совершенно другое время и такие организации как ВТОЦ для татарских властей стали не только не нужны, но и опасны. В Башкортостане такой опасной организацией для башкирских властей стала Башкирская общественная организация "Башкорт".В Башкортостане инициатива признания БОО "Башкорт" экстремистской организацией исходило из самого башкирского Белого дома, который находился в конфронтации с башкирскими национальными общественниками.Можно сказать, что желания Белого дома РБ, силовых структур и прокуратуры совпали. В Татарстане же инициатива исходит уже только из силовых структур и прокуратуры республики при молчаливом согласии Казанского кремля. В последнем палец об палец не ударили, чтобы попытаться спасти татарскую организацию.Прокуратура Татарстана считает, что ВТОЦ занимался экстремистской деятельностью, что, по их мнению, подтверждено фактами, собранными за много лет. Она указала, что, в частности, ВТОЦ распространял в открытых источниках информацию, направленную на возбуждение розни к группам лиц по признаку "отношение к языку".По данным прокурорского работника, по результатам проверки, удалось установить, что деятельность ВТОЦ входит в противоречие с действующим законодательством и подвергает угрозе основы конституционного строя России.В 2017 году прокуратурой было объявлено предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.Также внимание прокуратуры привлекли митинги, где, по их мнению, "выступления отдельных лиц на митинге были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности, возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку — русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию".Если смотреть по аналогии с историей признания Башкирской общественной организации "Башкорт" экстремистской, то все идет по одной и той же схеме. Даже обвинения прокуратуры как под копирку. Там также гособвинение представило в суд экспертное исследование, подготовленное еще в 2017 году, в котором специалистами БашГУ проанализированы выступления и лозунги митинга в защиту башкирского языка, который организовала и провела БОО "Башкорт" в сентябре 2017 года.В исследовании экспертов указывалось, что в ряде выступлений на митинге "имеются высказывания, содержащие утверждения об изначальной враждебности определенной группы по отношению к другим", также, что "авторы выступлений открыто демонстрируют эмоционально отрицательную оценку по отношению к …социальным группам по национальному признаку (небашкиры), а также представителям законодательной и исполнительной власти… имеются высказывания, содержащие негативную оценку действия (бездействия) существующего руководства республики, в частности Рустэма Хамитова".То есть, если в истории с БОО "Башкорт" "притянули за уши" все, что можно было притянуть, то в деле с ВТОЦ не стали ничего нового придумывать и уже пошли по протоптанной дорожке. И никого не смущает, что обвинения прокуратуры выглядят более чем абсурдными, главное, что они есть.Добавлю, что в деле БОО "Башкорт" имели место и факты фальсификации выступления первого председателя БОО "Башкорт" Фаиля Алсынова на Зилаирском курултае. Что придумает татарстанская прокуратура, чтобы убедить суд в экстремизме ВТОЦ, мы еще не знаем, первые судебные заседания начнутся только 24 февраля.Нет никаких сомнений, что ВТОЦ признают экстремистской организацией. Режим одновременно зачищает как политическую оппозицию в стране, так и национальные силы, неважно, к какой этнической группе они относятся.Сперва были разгромлены национальные организации самого крупного народа Российской Федерации — русских. Были запрещены крупнейшие русские национальные организации, а их лидеры посажены на разные сроки.Затем тщательно и планомерно зачистили все республики Северного Кавказа. Одновременно борясь с терроризмом и экстремизмом, заодно были ликвидированы все более-менее независимые национальные и общественные движения северокавказских республик. Пример Республики Ингушетия говорит сам за себя.Теперь дело дошло и до национальных структур центра Российской Федерации. В Башкортостане — это БОО "Башкорт", в Татарстане — ВТОЦ, в Республике Марий Эл идет открытое давление на национальную организацию "Марий Ушем", когда в пику ей создают спойлера от властей под названием "Мари Ушем", в Республике Коми органы взялись за независимую организацию "Доръям асьным". Все это звенья одной цепи по ликвидации независимых национальных организаций республик Российской Федерации. Останутся только полностью лояльные и верные властям организации, которым оставят единственную сферу деятельности — фольклорную культуру. Будут на радость приезжим высоким гостям из Москвы аборигены петь и плясать, а те с барского плеча позволять им это делать.Но надо понимать, что за одними запретами пойдут и другие, это принцип домино. Сегодня "Башкорт" и ВТОЦ, завтра дойдет очередь и до Всемирного конгресса татар и до Всемирного курултая башкир. Ведь если в деятельности ВТОЦ и "Башкорт" нашли "крамолу" с 2017 года, то что помешает найти ту же крамолу с 90-х годов, когда высказывания ВКБ и ВКТ были иногда жесткими и неприменимыми для сегодняшней политической действительности?Логично, что если начнут ликвидировать национальные республики, то отпадет надобность и в квазиорганизациях. Пока же мы видим, как татарская интеллигенция отдает своих собратьев на съедение, как полгода назад башкирская интеллигенция отдала организацию "Башкорт". В Татарстане нет не пикетов, ни митингов. Голодовка лидера ВТОЦ Фарита Закиева закончилась безрезультатно, а прошедший чрезвычайный курултай ВТОЦ в своей резолюции ответил совершенно беззубо, прося суд быть справедливым по отношению к ним: "Ликвидация ВТОЦ приведет к разрушению равенства традиционных межнациональных отношений и толерантности, повлечет межнациональную напряженность. Мы просим у судей быть справедливыми и защитить данные нам Конституцией права".Пока идет борьба между башкирскими и татарскими историками, чиновники с обеих сторон обмениваются выпадами, у нас в республиках запрещают наши национальные организации. У республик забирают наши права и полномочия, выкачивают наши ресурсы, сажают наших национальных деятелей. И ведь любому разумному человеку понятно, что в такой момент надо объединять усилия, высказывать общую позицию, находить точки соприкосновения. Давно назрел общий съезд башкирских, татарских, марийских, коми, чувашских и других национальных общественных деятелей, чтобы обсудить сложившееся положение вещей. Но кто-то специально кидает "кость раздора" между нашими народами и со стороны радостно наблюдает за происходящей враждой.