Член команды Хабирова готовится на нары

Пресс-секретарь главы Башкирии подтвердила задержание вице-премьера республиканского правительства Бориса Беляева.Диана Ихсанова отметила, что внимание силовиков не обращено на деятельность вице-премьера в период его работы “в команде Радия Хабирова”. Об этом она рассказала “Эху”. По словам пресс-секретаря, следователи “общаются” с Борисом Беляевым по эпизоду, который произошел несколько лет назад и связан с уголовным делом против бывшего министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева.“Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау. Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев проходят по эпизоду, который не связан ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями”, – объяснила Ихсанова.Речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах, добавила она. Правоохранительные органы, по словам пресс-секретаря, имеют “достаточный профессионализм, чтобы прийти к объективному решению о виновности или невиновности любого человека, в том числе и чиновника”.Напомним, Борис Беляев также является министром жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Ранее уфимские активисты выступали за его отставку из-за высоких тарифов на услугу отопления.Экс-министр строительства Рамзиль Кучарбаев в настоящее время находится под домашним арестом. Его задержали в начале февраля. По версии следствия, в 2017-м году Кучарбаев подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, но объект не был готов к эксплуатации и до сих пор не используется. Тогда чиновник занимал должность главы республиканского управления капитального строительства. Действия Кучарбаева могли нанести ущерб региональному бюджету в 95 млн рублей.***Вчера силовики задержали зампредседателя правительства региона и министра жилищно-коммунального хозяйства Бориса Беляева. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что Беляев в 2017-м году, будучи мэром Кумертау, проигнорировал отсутствие результатов исследований очищенных стоков очистных сооружений, построенных на бюджетные деньги. В настоящее время объект не введен в эксплуатацию. Бюджету республики был причинен ущерб в 95 млн рублей, рассказали в региональном управлении следкома.Вчера премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прокомментировал ситуацию с задержанием своего заместителя. Пост об этом он опубликовал на своей странице в соцсети. Назаров отметил, что эпизоды деятельности Беляева, которые стали объектов внимания силовиков, не относятся к периоду его работы в правительстве.“Мне трудно комментировать это дело. Органы следствия у нас действуют независимо от региональных властей. Эпизоды, инкриминируемые Борису Владимировичу, относятся к периоду, когда ни я, ни Глава региона здесь еще не работали”, — написал премьер-министр.Назаров выразил надежду, что “следствие со всем этим разберется”, а “суд поставит точку”.